Ән әуелеп, күй күмбірледі
Бүгін Ақтөбе қаласында жаңа Конституция жобасын жалпыхалықтық талқылау аясында мазмұнды мәдени іс-шаралар ұйымдастырылды.
Сазды Мәдениет үйі алаңында «Жаңарған Конституция – Жаңа Қазақстан негізі» атты концерттік бағдарлама өтті. Екі сағатқа созылған шараға қала өнерпаздары мен шығармашылық ұжымдар қатысып, патриоттық рухтағы әндер мен көркем би қойылымдарын ұсынды. Сахна төрінде «Үлгілі» «Шабыт» би ансамблі, «Саз» дуэті, «Халықтық» «Ниязбековтер» отбасылық ансамблі, «Үлгілі» «Жас Ұлан» үрмелі аспаптар оркестрі, «Жас талант» вокалдық тобы, «Саз толқыны» және «Гаухартас» топтары өнер көрсетіп, көрермендерге ерекше көңіл күй сыйлады. Елдік пен еркіндікті, бірлік пен жауапкершілікті арқау еткен шығармалар көпшіліктің ыстық ықыласына бөленді.
Сондай-ақ Өнер орталығы ғимаратында «Жұбанов жаққан жұлдыздар» атты концерт ұйымдастырылды.
А. Жұбанов атындағы музыка колледжінің оқушылары классикалық және ұлттық туындыларды орындап, жас буынның өнерге деген сүйіспеншілігі мен кәсіби шеберлігін паш етті. Олардың орындауындағы әрбір ән мен аспаптық композиция тыңдарман жүрегіне жетіп, өнердің шынайы қуатын сездірді. Жастардың жанға жылы тиетін орындауы мен сахнадағы шынайы эмоциялары көрермендерге ерекше әсер қалдырды.
Өткізілген шаралар жаңа Конституция жобасын кеңінен талқылау үдерісіне үн қосып, қоғамдағы ынтымақ пен ортақ жауапкершілік құндылықтарын айқындады.
Гүлжан БАЗЫЛҚЫЗЫ.