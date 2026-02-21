Жаңалықтар

Байғанинде жаңа жоба талқыланды

21 Ақпан 2026
44

Байғанин ауданының орталығы Қарауылкелдіде аудан әкімі Айбек Көпеновтің төрағалығымен Қазақстан Республикасы жаңа Конституциясы жобасына арналған идеологиялық актив отырысы өтті.

Жиынға құқық қорғау органдарының басшылары, мемлекеттік мекемелердің жетекшілері, аудан мәслихатының депутаттары, қоғамдық кеңес мүшелері, қоғам белсенділері мен жастар қатысты.
Кездесу барысында аудандық ардагерлер қоғамының төрағасы Әлжан Құрманғали мен аудандық мәслихат төрағасы Сержан Марғұлан баяндама жасап, Конституция жобасында қамтылған негізгі бағыттар мен бастамаларға тоқталды. Олар аталған құжаттың ел дамуы үшін маңызын атап өтіп, жаңа жобаның қоғам өміріне тигізер оң әсері туралы ой бөлісті.
Сонымен қатар, жиында Конституция жобасын халық арасында кеңінен түсіндіру, тұрғындармен ашық диалог орнату, елдің ұсыныс-пікірін ескеру жайы жан-жақты талқыланды. Бұл бағыттағы жұмысты жүйелі түрде жүргізудің маңызы да айтылды.
Аудан көлемінде Конституция жобасын насихаттауға бағытталған ақпараттық-түсіндіру жұмысы жүйелі түрде өтіп жатыр. Жаңа жоба түрлі еңбек ұжымдарында, мекемелер мен ауылдық округтерде ұйымдастырылып, тұрғындардың талқысына салынып жатыр. Мұндай басқосулар аудан тұрғындарының саяси-құқықтық сауатын арттыруға, елдегі маңызды реформа туралы түсінігін кеңейтуге оң ықпал етпек.

P

21 Ақпан 2026
44

Басқа жаңалықтар

Голан жоталарындағы қазақстандық бітімгерлер мінсіз қызметі үшін БҰҰ медальдарымен марапатталды

21 Ақпан 2026

ЖАҢА КОНСТИТУЦИЯ — ЕЛ ДАМУЫНЫҢ ЖАҢА БАҒЫТЫ

21 Ақпан 2026

*Азаматтардың 78%-дан астамы жаңа Конституцияны қолдайды*

21 Ақпан 2026

СПОРТ САЛАСЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІМЕН КЕЗДЕСТІ

21 Ақпан 2026

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2026, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button