Байғанинде жаңа жоба талқыланды
Байғанин ауданының орталығы Қарауылкелдіде аудан әкімі Айбек Көпеновтің төрағалығымен Қазақстан Республикасы жаңа Конституциясы жобасына арналған идеологиялық актив отырысы өтті.
Жиынға құқық қорғау органдарының басшылары, мемлекеттік мекемелердің жетекшілері, аудан мәслихатының депутаттары, қоғамдық кеңес мүшелері, қоғам белсенділері мен жастар қатысты.
Кездесу барысында аудандық ардагерлер қоғамының төрағасы Әлжан Құрманғали мен аудандық мәслихат төрағасы Сержан Марғұлан баяндама жасап, Конституция жобасында қамтылған негізгі бағыттар мен бастамаларға тоқталды. Олар аталған құжаттың ел дамуы үшін маңызын атап өтіп, жаңа жобаның қоғам өміріне тигізер оң әсері туралы ой бөлісті.
Сонымен қатар, жиында Конституция жобасын халық арасында кеңінен түсіндіру, тұрғындармен ашық диалог орнату, елдің ұсыныс-пікірін ескеру жайы жан-жақты талқыланды. Бұл бағыттағы жұмысты жүйелі түрде жүргізудің маңызы да айтылды.
Аудан көлемінде Конституция жобасын насихаттауға бағытталған ақпараттық-түсіндіру жұмысы жүйелі түрде өтіп жатыр. Жаңа жоба түрлі еңбек ұжымдарында, мекемелер мен ауылдық округтерде ұйымдастырылып, тұрғындардың талқысына салынып жатыр. Мұндай басқосулар аудан тұрғындарының саяси-құқықтық сауатын арттыруға, елдегі маңызды реформа туралы түсінігін кеңейтуге оң ықпал етпек.
