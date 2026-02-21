СПОРТ САЛАСЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІМЕН КЕЗДЕСТІ
«Әділетті және Прогрессивті Қазақстанның Халықтық Конституциясы үшін!» Ойыл аудандық коалиция мүшелері спорт саласы қызметкерлерімен кездесу өткізді. Облыстық деңгейде ұйымдастырылған басқосуда жаңа Конституция жобасының мазмұны кеңінен түсіндірілді.
Кездесуді ашқан аудандық коалиция төрағасы Еркін Жиеналин жаңа жобаның басты құндылықтарына тоқталып, құжатта әділеттілік, заң үстемдігі, тең мүмкіндік және азаматтардың құқықтарын қорғау қағидаттары айқын бекітілгенін атап өтті.
Аудандық мәслихат төрағасы Сәкен Займолдин саяси реформалардың мәнін түсіндіріп, билік тармақтарының тепе-теңдігін сақтау, жергілікті өзін-өзі басқаруды күшейту арқылы өңірлердің дамуына жол ашылатынын айтты.
Жаңа жобаға қатысты аудан тұрғындары да пікірлерін білдірді.
Тыныштыбай Шалабаев пен Болат Бақтыгереевтер жаңа Конституциядағы рухани-адамгершілік құндылықтардың маңызын атап өтіп, ұлт бірлігі, қоғамдық келісім, жас ұрпақ тәрбиесі мен салауатты өмір салтын қалыптастыру мәселелеріне тоқталды. Спорт – тек денсаулық кепілі ғана емес, елдік рухты нығайтатын сала екенін жеткізді.
Данагүл Майлыбаева білім, ғылым және инновация бағыттарының маңызын айта келе, спорт саласында да заманауи технологиялар мен ғылыми тәсілдерді енгізудің қажеттігін атап өтті. Марат Арыстанов қоғамдық келісім мен ұлттық бірлікті нығайту, Серікбай Қойбағаров азаматтардың құқықтары мен міндеттері жөнінде пікір білдірді.
Ашық диалог форматында өткен кездесуде спорт саласы қызметкерлері сұрақтарын қойып, ұсыныс-пікірлерін білдірді.