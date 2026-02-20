Конституциялық өзгерістер — әділетті қоғам негізі
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің атриум залында «Қазақстанның саяси жаңғыруы: конституциялық реформаның барысы мен келешегі» тақырыбында дөңгелек үстел өтті.
Дөңгелек үстел жұмысына университеттің профессорлық-оқытушылар құрамы қатысты. Жиын барысында конституциялық реформалардың елдің қоғамдық-саяси дамуына ықпалы, құқықтық мемлекетті нығайту және азаматтық қоғам институттарын дамыту мәселелері кеңінен сөз болды.
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің «Құқықтану» кафедрасының меңгерушісі, PhD докторы, доцент Айнұр Нұритдинова өз баяндамасында реформалардың мазмұнына жан-жақты тоқталды.
— Конституциялық реформалар — жай ғана құқықтық түзетулер емес, бұл — саяси мәдениетті жаңғырту үдерісі. Соңғы өзгерістер мемлекеттік басқару жүйесін демократияландыруға бағытталды. Парламенттің рөлі күшейіп, азаматтардың шешім қабылдау процесіне қатысу мүмкіндігі артты. Бұл қадамдар құқық үстемдігін қамтамасыз етуге және әділетті қоғам құруға негіз болады, — деді Айнұр Нұритдинова.
Жиында сөз сөйлеген Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің Қазақстан халқы Ассамблеясы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының меңгерушісі, философия ғылымдарының кандидаты Үмбетхан Сәрсембин конституциялық өзгерістердің мәніне кеңінен тоқталды.
— Жаңа Конституция жобасында ең алдымен адами капиталды дамыту мәселесіне басымдық берілген. Бұл — білім мен ғылымды, зияткерлік әлеуетті, ұлттың сапалық дамуын алдыңғы қатарға қою деген сөз. Екіншіден, заң мен тәртіп қағидаты айқын көрініс тапқан. Құжатты бірнеше рет зерделеп шықтым. Менің пайымдауымша, бұл — әлемдік ахуалды, қоғамдағы өзекті мәселелерді және мемлекет алдында тұрған стратегиялық міндеттерді жан-жақты саралай отырып қабылданған шешім.
Сондай-ақ жаңа редакцияда мемлекеттің Тәуелсіздігін нығайту, мәдени-тарихи құндылықтарды сақтау және дәріптеу, ғылымды барлық сала бойынша дамыту сынды маңызды бағыттар қамтылған. Егер мемлекет пен халық бірлесе отырып осы бастамаларды жүйелі түрде жүзеге асырса, заман талабына сай көптеген нәтижелерге қол жеткізуге толық мүмкіндік бар.
Қазіргі кезеңнің ерекшелігін ескерсек, қоғам алдында тұрған міндеттер де күрделі. Ал Халық кеңесінің құрылуы — ұлттық интеллигенцияның рөлін күшейтіп, қоғамдық ой-пікірдің институционалдық деңгейде ескерілуіне жол ашады деп есептеймін, — деді Үмбетхан Сәрсембин.
Спикердің айтуынша, конституциялық реформалар — саяси жаңғырудың құқықтық негізін қалыптастырып қана қоймай, қоғамның сапалы дамуына бағытталған стратегиялық қадам.
Айнұр ІЛИЯСҚЫЗЫ.