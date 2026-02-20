Зауыт еңбеккерлерімен кездесті
Облыстық мәслихат депутаттары Нұрлан Махамбетов пен Серік Әліпов және қалалық мәслихаттың төрағасы Анар Даржанова жаңа Конституция жобасының негізгі ережелерін түсіндіру мақсатында «Қазақстан мұнай жабдықтары зауыты» ЖШС-ның еңбеккерлерімен кездесті.
Депутаттар 15 наурызға белгіленген республикалық референдумның маңызы мен мақсаты, жаңа Конституция жобасында басымдық берілген құндылықтар туралы айтып, кездесуге қатысушыларды осы тарихи құжатты қолдауға шақырды.
— Бүгін 10 жылдық тарихы бар, 220 адам еңбек ететін үлкен ұжымның мүшелерімен кездесуге келдік. Баршамыз — өзіміз де, балаларымыз бен болашақ ұрпақтарымыз да, бейбіт, әділетті елде өмір сүрсе деп тілейміз. Ал әділеттіліктің түп-тамыры — заң мен тәртіпті сақтауда. Елімізде азаматтардың орта білім алуына кепілдік берілген. Мектеп қашық болса, оқушылардың қатынап оқуы үшін мемлекет тарапынан көлік бөлінеді. Мүмкіндігі шектеулі балалар инклюзивті біліммен қамтылған. Мұның бәрі — Конституциядан бастау алатын құқықтар. Жаңа Конституцияда азаматтардың меншік құқығын қорғау мәселесі де қаралған. Айталық, жоба бойынша банктер, басқа да қаржы институттары азаматтардың тұрғын үйін сот шешімінсіз тартып ала алмайды. Оған рұқсат берілмейді. Мемлекет ең алдымен адамды, оның құқықтарын қорғауы керек. Жаңа Конституцияда көзделген басты мақсат та осы, — деді қалалық мәслихат төрағасы Анар Даржанова.
Жиынға қатысушылар тарапынан да алдағы референдумға деген үлкен қызығушылық байқалды.
— Мен жаңа Конституция жобасымен егжей-тегжей танысып шықтым. Өйткені Ата Заң — барлық заңның негізі, басқа заңдар осы Конституцияға сүйенеді, оның қағидаттарына қайшы келетін бірде-бір заң қабылданбайды. Сондықтан Ата Заңды қабылдауға әр адам жауапкершілікпен қарауы керек, — деді зауыт қызметкері Әлібек Әлитұрлиев.
Сондай-ақ депутаттар жаңа Конституциядағы өзгерістер бойынша еңбеккерлердің сұрақтарына жауап берді.
А.САРЫБАЙ.