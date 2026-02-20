700 курсант референдумға қатысады
«Әділетті және Прогрессивті Қазақстанның Халықтық Конституциясы үшін» жалпыұлттық коалициясы мүшелері екі мәрте Кеңес Одағының Батыры
Т.Бигелдинов атындағы Әуе қорғанысы күштері Әскери институты жеке құрамымен кездесу өткізді.
Кездесуге Мәжіліс депутаттары — Дания Еспаева мен Қазыбек Әлішев, республикалық заң консультанттары алқасының төрағасы Серік Ақылбай, «Amanat» партиясы облыстық филиалының төрағасы, өңірлік коалиция жетекшісі Ербол Данағұлов, конституциялық реформа жөніндегі комиссия мүшесі, облыстық мәслихат төрағасы Гүлқасима Сүйінтаева, заңгер Ләззат Ахатова, сондай-ақ бірқатар халық қалаулысы мен қоғам қайраткері қатысты.
Әскери институттың жеке құрамымен конституциялық реформа жайында ашық диалог орнатуды көздеген іс-шарада Ербол Данағұлов жаңа Конституция жобасының мазмұны мен маңызына кеңірек тоқталды.
Басқосу барысында жаңа Конституция жобасындағы заң мен тәртіп қағидаттары, адам құқығын қорғауды күшейту, азаматтардың жеке өміріне қол сұқпаушылық мәселелері кеңінен талқыланды. Атап айтқанда, жаңа Конституцияның 21-бабында әр адамның жеке өмірі заңмен қорғалатыны нақты айқындалғаны атап өтілді. Азаматтардың жеке деректерін заңсыз жинауға, сақтауға немесе таратуға жол берілмейді. Бұл талап цифрлық технологиялар саласына да тікелей қатысты. Хат алмасу, телефон арқылы сөйлесу, банк операциялары, электрондық хабарламалар құпия болып саналады және мемлекет тарапынан қорғалады. Кез келген тексеру немесе жедел іс-шаралар тек заңда көрсетілген нақты тәртіппен жүзеге асырылуға тиіс. Мұндай нормалар азаматтардың құқығын нығайтып, олардың жеке өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғаны айтылды.
Серік Ақылбай өз сөзінде Президент Қасым-Жомарт Тоқаев былтырғы 8 қыркүйектегі Жолдауында бір палаталы Парламент құру туралы бастама көтергенін атап өтті. Осыған байланысты заңгерлерден, қоғам қайраткерлерінен және депутаттардан арнайы жұмыс тобы құрылған.
— Қысқа мерзім ішінде халықтан және әлеуметтік желілер арқылы 10 мыңға жуық ұсыныс түсті. Бұл азаматтардың құқықтық сауатының артқанын көрсетеді. Конституциялық комиссия 12 отырыс өткізіп, әр ұсынысты мұқият қарастырды. Жаңа Конституция жобасы ең алдымен адам құқықтары мен бостандықтарын қорғауға бағытталған. Жоба мемлекеттік тілде дайындалып, мазмұны түсінікті әрі жатық жазылған. Бұл Конституцияның басты ерекшелігі — оның өзегінде адам тұруы. Яғни ең жоғары құндылық ретінде адамның өзі, оның құқығы, бостандығы мен өмірі айқын белгіленген. 1995 жылғы Конституция өз кезеңінде тарихи міндетін атқарды. Алайда уақыт өзгерді, қоғам жаңарды. Бүгінгі әлеуметтік, саяси және құқықтық даму деңгейі жаңа көзқарасты қажет етеді. Сондықтан жаңа жобада мазмұнды преамбула жазылып, онда біртұтас Қазақстан халқының байырғы қазақ жеріндегі мыңжылдық тарихы, ұлы дала өркениетінің сабақтастығы айқын көрініс тапты. Бұл — тамыры тереңде жатқан Ұлттық Конституция, — деді Серік Ақылбай.
Оның айтуынша, жаңа жобаға ауқымды өзгерістер енгізілді. Адам құқықтарын қорғау тетіктері күшейтілді, мемлекеттік басқару жүйесі жетілдірілді, қоғам сұранысына сай нормалар нақтыланды. Бүгінде көршілес мемлекеттер де бұл құжатқа назар аударып, оны үлгі ретінде қарастырып отыр. «Әсіресе білім, ғылым және инновация салаларына ерекше басымдық берілгені — болашаққа бағытталған батыл қадам. Жалпы айтқанда, біздің жаңа Конституция жобасы көп елге модельді Конституция болып отыр», — деп Серік Ақылбай сөзін түйіндеді.
Мәжіліс депутаты Қазыбек Әлішев Президент Жарлығына сәйкес 15 наурызда республикалық референдум өтетінін еске салып, онда бір ғана мәселе — жаңа Конституция жобасын қабылдау қаралатынын жеткізді. Ол жобадағы парламенттік реформа, вице-президент лауазымын енгізу секілді саяси өзгерістердің маңызын атап өтті. Ал адвокат Ләззат Ахатова тәртіп пен заң үстемдігі әскерилер үшін басты қағидат екенін айтты. Жаңа Конституция жобасы заман талабынан туындағанын, онда еңбек құқықтарын қорғауға ерекше басымдық берілгенін атап өтті.
— Бұрын еңбек шартына қатысты даулар жиі кездесетін, ал жаңа жоба бойынша кез келген Қазақстан азаматының еңбек құқығы заңмен қорғалатын болады, — деген ол отбасы құндылықтарына айрықша мән берілгенін нақты мысалдар арқылы жеткізді.
Кездесуде қоғам қайраткері Қайрақбай Жаңабеков, облыстық мәслихат төрағасы Гүлқасима Сүйінтаева және «Динар-Электромаш» ЖШС құрылтайшысы, облыстық мәслихат депутаты Сергей Вишняктар сөз сөйлеп, өз пікірін білдірді.
Аталған институттың өкілі, майор Әлібек Ниязовтың айтуынша, оқу орнынан шамамен 700 курсант референдумға қатысады. Олар Ақтөбе қаласындағы №1 мектепте орналасқан №72 референдум учаскесінде дауыс береді.
Арайлым НҰРБАЕВА.