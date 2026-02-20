АДАМИ КАПИТАЛ МЕН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАНЫС — ЖАҢА ЖОБА ӨЗЕГІ
Өңірлік коалиция мүшелері «DINA MARKET» ЖШС-ның еңбек ұжымымен кездесті.
Басқосудың басты мақсаты — Конституцияның жаңа жобасын түсіндіру және азаматтармен ашық пікір алмасу.
Кездесуге қалалық қоғамдық кеңес төрағасы Гүлмайрам Габдушева, қала мәслихатының депутаттары Раиса Байлиева мен Дәурен Жаңажанов қатысты. Олар кәсіпорын ұжымына құжаттағы адам құқықтары, әлеуметтік қорғау, білім мен ғылымды дамыту, сондай-ақ азаматтардың денсаулығын сақтау бағытындағы бастамалар жөнінде жан-жақты ақпарат берді.
Жиында сөз алған Раиса Байлиева азаматтардың құқығын қорғаудың құқықтық тетіктерін күшейтудің маңызына тоқталды. Оның айтуынша, жаңа Конституция жобасы әрбір азаматтың өз құқығы мен заңды мүддесін қорғау мүмкіндігін кеңейтуді көздейді.
— Құқықтық мемлекет қағидаттарын нығайту — уақыт талабы. Бұл өзгерістер осы бағыттағы нақты қадам болмақ, — деді ол.
Ал қалалық қоғамдық кеңес төрағасы Гүлмайрам Габдушева цифрлық дәуірдегі жеке деректер қауіпсіздігі мәселесіне ерекше назар аударды.
— 20 жылдан астам уақыттан бері банк саласында қызмет етемін. Бүгінде біз цифрлық әлемде өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан жеке деректеріміздің қорғалуы — аса маңызды мәселе. Жеке куәлік пен төлқұжаттағы мәліметтер, банк картасының деректері, телефон нөмірі, медициналық ақпарат — мұның барлығы әр адамның жеке кеңістігіне жатады. Өкінішке қарай, қазір алаяқтардың арбауына түсіп жатқан азаматтар аз емес. Қолданыстағы заңнамада жеке деректерді қорғау нормалары бар, алайда жаңа жобада бұл мәселе Конституция деңгейінде бекітілмек. Бұл — азаматтардың жеке өміріне қол сұғылмауына берілетін нақты кепілдік. Құжат жеке мәліметтерді жинау, өңдеу және сақтау тәртібін құқықтық тұрғыдан нақтылап, цифрлық ортадағы қауіпсіздікті нығайтуға бағытталған. Сондай-ақ жаңа жоба адами капиталды дамытуға айрықша мән береді, — деді Гүлмайрам Габдушева.
Кездесу барысында қатысушылар өздерін толғандырған сауалдарын қойып, ашық пікір алмасты. Өңірлік коалиция мүшелері жиын соңында тұрғындарды алдағы референдумда белсенділік танытып, дауыс беруге шақырды.
Гүлжан БАЗЫЛҚЫЗЫ.