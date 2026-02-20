Мұнайшылармен кездесті
Жұма күні жалпыұлттық коалиция мүшелері Конституцияның жаңа жобасын түсіндіру үшін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ ұжымымен кездесті.
Мәжіліс депутаттары Қазыбек Әлішев, Дания Еспаева, республикалық заң кеңесшілері алқасының төрағасы Серік Ақылбай, қоғам белсендісі Қайрақбай Жаңабеков, облыстық пен қалалық мәслихаттың өкілдері жаңа Ата Заң туралы, сондай-ақ референдумның маңызы туралы айтты.
— Қазақстанның стратегиялық таңдауы — адами капиталға басымдық беру. Елдің шынайы байлығы — оның азаматтарының білімі, мәдениеті және шығармашылық әлеуеті. Біз шикізатқа сүйенген экономиканы емес, білім мен инновацияға негізделген зияткер ұлтты қалыптастыруымыз керек. Осы мақсатта Ата Заңның жаңа жобасын жасадық. Жаңа жобаны жасаған комиссия құрамында Мәжіліс депутаты ретінде мен де болдым. Уақыт талабына сай, көпшіліктің ұсыныс-тілегі ескерілген жаңа Конституцияның жай-жапсарын енді жер-жерде таныстырып жүрміз. Біздің қатарда тәжірибелі заңгерлер, Парламент депутаттары, саяси партия өкілдері, қоғам қайраткерлері бар.
Адам құқығы мен еркіндігі — басты назарда. Соның ішінде айрықша мәнге ие норма — Миранда ережесінің Конституция деңгейінде бекітілуі. Бұл өзгеріс азаматтардың құқықтық қорғалуын арттырып, құқық қорғау органдарының қызметіне жаңа талап қойды. Сондай-ақ жаңа жобада «Тұрғын үйге қол сұғуға болмайды. Сот шешімінсіз тұрғын үйден айыруға жол берілмейді» деген ереже бар. Яғни енді банктен, түрлі қаржы институттарынан қарызға ақша алып, оны қайтара алмай қалсаңыз да үйіңізге ешкім бірден иелік ете алмайды. Бұл да болса адам құқығының бірінші орынға қойылғанының нақты көрінісі, — деді Дания Еспаева.
Ал Қазыбек Әлішев құжаттағы адам капиталы, заң мен тәртіп, тұрғын үй мәселесі туралы тілге тиек етіп, мұнайшыларды наурыз айында өтетін референдумға қатысуға шақырды.
Айбек СЕРІКҰЛЫ.