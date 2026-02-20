Қоғамды біріктіретін бағдар
Жаңа Конституция жобасы — жекелеген баптарды түзету емес, жаңа қоғамдық шарт, мемлекеттің дамуын айқындайтын тарихи құжат.
Біріншіден, Конституцияның кіріспесі — құндылықтар өзегі. Онда біздің ұлттық болмысымыз, тарихи сабақтастығымыз, мемлекеттілігіміздің терең тамыры нақты әрі анық бекітілген. Ұлы дала өркениетімен сабақтастық, аумақтық тұтастық пен шекаралардың мызғымастығы — тек декларация емес, егемендікті қорғаудың конституциялық тірегі.
Сондай-ақ кіріспеде «Әділетті Қазақстан» құндылықтары мен «Заң мен тәртіп» қағидаты жайында айтылған. Бұл дегеніміз мемлекет енді басқарушы ғана емес, әділет пен жауапкершілікке негізделген қызмет етуші институт болуға тиіс.
Конституция — рәсімдер жинағы емес, қоғамды біріктіретін бағдар. Дәл осындай тәсіл бүгінгі жетілген мемлекеттерге тән.
Екіншіден, мемлекеттің іргетасы нақты бекітілді. Бірінші бөлімде Қазақстанның президенттік республика екені айқын жазылды. Бұл — басқару моделінің екіұштылығын жоятын маңызды қадам. Сонымен қатар егемендік, тәуелсіздік, біртұтастық, аумақтық тұтастық, басқару нысаны ешқашан өзгермейтін қағидаттар ретінде бекітілді.
Ұлттық валюта — теңге, эмиссия құқығы тек Қазақстанға тиесілі екені конституциялық деңгейде айқындалады. Ең маңызды жаңалықтардың бірі — халық биліктің көзі ғана емес, егемендіктің жалғыз иесі деп нақты бекітілуі. Бұл — биліктің табиғатын түсінудегі түбегейлі, принциптік өзгеріс.
Үшіншіден, құқықтар мен міндеттердің жаңа теңгерімі айқындалды. Екінші бөлім «Негізгі құқықтар, бостандықтар мен міндеттер» деп қайта құрылды. Бұл — «құқық бар, бірақ міндет жоқ» деген көзқарастан бас тарту. Мұнда өмір сүру құқығы — абсолютті құндылық, кінәсіздік презумпциясы жалпы конституциялық стандарт ретінде, сондай-ақ жеке өмір, дербес деректер, цифрлық қауіпсіздік кеңейтілген кепілдіктермен бекітілген.
Сонымен бірге азаматтардың табиғатты қорғау, заңды сақтау және қоғам алдындағы жауапкершілігі де анық көрсетіледі.
Төртіншіден, Президенттік институт сақталады, бірақ жауапкершілік пен тепе-теңдік күшейеді. Ендігі жерде Президент бір ғана мерзімге сайланады, Вице-президент институты енгізіледі, Президенттің ерікті түрде отставкаға кету құқығы бекітіледі, биліктің сабақтастығы нақты әрі ашық реттеледі. Ең бастысы, Құрылтай (Парламент) мен Президент арасындағы өзара жауапкершілік тетіктері енгізіледі. Бұл бір билік тармағының екіншісін басып-жаншуына жол бермейді, керісінше, келісім мен тепе-теңдік мәдениетін қалыптастырады.
Бесіншіден, Парламент пен халықтың рөлі артады. Құрылтай толықтай пропорционалды сайлау жүйесі арқылы қалыптасады. Осы арқылы партиялық дамуды, саяси әртүрлілікті, әділ өкілдікті күшейтеді. Сондай-ақ Қазақстан Халық Кеңесі енгізіледі, ол — қоғамның үнін жеткізетін консультативтік орган. Референдум шын мәнінде жалпыхалықтық институтқа айналады. Конституцияға өзгеріс енгізу тек халықтың тікелей еркімен жүзеге асады.
Алтыншыдан, Конституциялық соттың мәртебесі күшейтіледі. Ол Конституцияның үстемдігін нақты қамтамасыз ететін тәуелсіз органға айналады. Адвокатура алғаш рет Конституция деңгейінде бекітіледі, бұл — қорғану құқығының нақты кепілі.
Сот, прокуратура, құқық қорғау жүйесінде ротация, ашықтық, саяси жауапкершілік арттырылады.
Қорытындыласақ, Жаңа Конституция мемлекет үшін емес, адам үшін жасалған. Бұл — бүгінгі буынның ғана емес, келешек ұрпақ алдындағы жауапкершілігіміз.
Мен Парламент Сенатының депутаты ретінде осы тарихи құжатты қолдауға шақырамын. Әділетті Қазақстан заңмен, тәртіппен және халықтың бірлігімен ғана құрылады.
Амангелді НҰҒМАНОВ,
Парламент Сенатының депутаты.