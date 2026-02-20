Ақтөбе қалалық аумақтық референдум комиссиясының құрамы, орналасқан жері және жұмыс уақыты туралы хабарлама
«Республикалық референдум туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 6-бабы 3-тармағына, «2026 жылғы 15 наурызда республикалық референдум өткізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2026 жылғы 11 ақпандағы №1170 Жарлығына, «2026 жылғы 15 наурызға тағайындалған республикалық референдумды әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Орталық референдум комиссиясы 2026 жылғы 12 ақпандағы №6/10 қаулысына сәйкес Ақтөбе қалалық аумақтық референдум комиссиясының құрамын, орналасқан жері және жұмыс уақытын хабарлаймыз.
Ақтөбе қалалық аумақтық референдум комиссиясы
Орналасқан жері:Ақтөбе қаласы, Алтынсарин көшесі, 14В, 1,2-бөлме,
тел. 8 (7132) 21-01-71
Комиссия төрағасы – Калмагамбетова Дина Калмановна
Төрағаның орынбасары – Сандыбеков Заир Жубангалиевич
Хатшы – Узакбаева Эльмира Бериковна
Комиссия мүшелері:
Алтынбаев Ерлан Калабаевич
Амитжанова Индира Базаралиевна
Мусабекова Нургуль Биласаровна
Умбетбаев Кайрат Досжанович
Аумақтық референдум комиссиясының жұмыс уақыты:
күн сайын сағат9.00-18.00, түскі үзіліс сағат 13.00-14.00.
Ақтөбе қалалық аумақтық референдум комиссиясы.
Ақтөбе қаласының учаскелік референдум комиссияларының құрамдары, орналасқан жері және жұмыс уақыты туралы хабарлама
«Республикалық референдум туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 6-бабы 3-тармағына, «2026 жылғы 15 наурызда республикалық референдум өткізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2026 жылғы 11 ақпандағы №1170 Жарлығына, «2026 жылғы 15 наурызға тағайындалған республикалық референдумды әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Орталық референдум комиссиясы 2026 жылғы 12 ақпандағы №6/10 қаулысына сәйкесАқтөбе қаласыныңучаскелікреферендум комиссияларының құрамдарын, орналасқан жері мен жұмыс уақытын хабарлаймыз.
№1 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Шәкен Айманов көшесі, 8, «Хиуаз Доспанова атындағы №14 орта мектеп» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 46-50-45
Комиссия төрағасы –Шуйтенов Сабит Жексенбаевич
Төрағаның орынбасары – Сейтманбетова Жаркен Абилкаировна
Хатшысы – Шауменова Карылга Камиловна
Комиссия мүшелері:
Абдикаримова Гульжан Нурбулатовна
Абдрахманова Гүлзат Бақытқалиқызы
Жумагазина Гульбанум Бауыржановна
Жылқыбаева Гүлдана Бақбергенқызы
Марку Баян Бахитжановна
Утенова Гульсара Амиргалиевна
№2 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Шәкен Айманов көшесі, 8, «Хиуаз Доспанова атындағы №14 орта мектеп» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 46-50-75
Комиссия төрағасы –Умарова Ажар Сарыбаевна
Төрағаның орынбасары – Кубенова Кулаш Канатовна
Хатшысы – Алдабергенова Роза Арыстанбаевна
Комиссия мүшелері:
Агадиев Бекболат Аралбайулы
Бламбаев Асхат Аскарбекулы
Куанышева Рима Абихановна
Кушербаева Алия Амантаевна
Шакарбекова Жансая Жеткергеновна
Шарипов Серик Кенжебаевич
№3 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Ә.Смағұлов
көшесі, 1, «Ақтөбе технико-технологиялық колледжі» жеке мекемесінің ғимараты, телефон: 8 (7132) 22-14-53
Комиссия төрағасы – Тілеужан Әсемгүл Тілеужанқызы
Төрағаның орынбасары – Амангосов Ерболат Кабенович
Хатшысы – Жилкайдарова Гүлдәурен Русланқызы
Комиссия мүшелері:
Батырбекова Мөлдір Бердібекқызы
Кенжина Роза Маратовна
Көлдеева Гауһар Ысқаққызы
Кушкенова Гульсара Аллажаровна
Кайдагулова Актоты Мырзабековна
Шаненов Айбек Бурамбаевич
№4 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Жамбыл көшесі, 102,
«Ақтөбе қаласының №31 қазақ орта мектебі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132)44-61-05
Комиссия төрағасы – Жумагулов Бахытбек Дуйсенбаевич
Төрағаның орынбасары – Калкаманова Гулдана Толыбаевна
Хатшысы – Мұратбайқызы Ақгүл
Комиссия мүшелері:
Абдиев Айтас Шинкистауович
Биманов Аян Туребекович
Досмуратова Асылгул Туркпеновна
Жалгасбаева Айнур Серикбаевна
Жолдасұлы Бейбіт
Пұсырманов Нұрғиса Серікұлы
№5 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Жамбыл көшесі, 102,
«Ақтөбе қаласының №31 қазақ орта мектебі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 44 -77-92
Комиссия төрағасы – Толеуова Мадина Еспаганбетовна
Төрағаның орынбасары – Таймова Гульмира Назаровна
Хатшысы – Жанабергенова Жанара Ондасынқызы
Комиссия мүшелері:
Алиева Айгуль Алмасовна
Әбілдаев Бағлан Берікұлы
Зайтжанов Әліби Сенбайұлы
Нағыметов Бақытқали Жангірханұлы
№6 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Асау-Барақ көшесі, 124,
«№2 жалпы орта білім беретін мектеп-гимназия» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 45-81-88
Комиссия төрағасы – Туктубаева Гульнара Сайлауовна
Төрағаның орынбасары – Казгулова Елена Анатольевна
Хатшысы – Сутеева Татьяна Александровна
Комиссия мүшелері:
Есенгарина Гульмира Болатовна
Жолдасбаева Карлыгаш Узакбаевна
Искакова Шынар Смаиловна
Кусанова Нуржамал Сагенгалеевна
Нагметкалиева Гаухар Низагалиевна
Сабекова Айсулу Магауиякызы
№7 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Ы.Алтынсарин көшесі, 4, «Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының оқу корпусы,телефон: 8 (7132)41-04-62
Комиссия төрағасы –Салиева Гульнара Нохымовна
Төрағаның орынбасары – Кельбетова Сандигуль Жулдыбаевна
Хатшысы – Камысбаева Гульмира Амангалиевна
Комиссия мүшелері:
Ахметова Гульжан Закулгадиновна
Балпашов Абзал Иванулы
Койшибаев Амандык Энкуатович
Улжабаева Лаззат Мырзабековна
№8 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Ы.Алтынсарин көшесі, 24, «Балалар мен жасөспірімдер шығармашылығы орталығы» мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорнының ғимараты,телефон: 8 (7132) 21-22-05
Комиссия төрағасы – Нигматуллина Альфия Зинатуловна
Төрағаның орынбасары – Куптлеуова Гульжайнар Даулетовна
Хатшысы – Ешниязова Улмекен Ахметжановна
Комиссия мүшелері:
Абылханов Нуржан Муратович
Камыспаева Сабина Кайратовна
Наурзбаева Сулу Болатовна
Садыкова Нурзада Жайылхановна
№9 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Әйтеке би көшесі, 35,
«Ақтөбе қаласының №11 жалпы білім беретін орта мектеп-гимназиясы» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 73-00-41
Комиссия төрағасы – Култаева Сулушаш Мухамбетовна
Төрағаның орынбасары – Қосмағанбет Әлия Ахметкерейқызы
Хатшысы – Саудабаева Динара Толеухановна
Комиссия мүшелері:
Дуйсембина Гульнур Нурмановна
Есалина Нургуль Конисовна
Көптілеуова Гүлназ Жарасқанқызы
Тюлепбергенова Асель Уразгалиевна
№10 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Шоқан Уәлиханов көшесі, 12А, «Бауыржан Момышұлы атындағы №62 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 90-98-49
Комиссия төрағасы – Досжанова Маншук Болатовна
Төрағаның орынбасары – Мусина Салтанат Коянбаевна
Хатшысы – Макуова Нуршат Аманкосовна
Комиссия мүшелері:
Алпысбаева Гулбакыт Жанузаковна
Бекжанова Гүлжайнар Бекжанқызы
Көлбай Жасұлан Есенбалаұлы
Мендакулова Арайлым Сарсенгалиевна
Рашидқызы Жаңылхан
Туалбаев Гарифулла Сейфуллаулы
№11 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Нағым Қобыландин көшесі, 4, «Ғ.Ақтаев атындағы №6 мектеп-гимназиясы» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 46-62-75
Комиссия төрағасы – Романова Жания Орынжаевна
Төрағаның орынбасары – Кушекбаева Фарида Абсатовна
Хатшысы – Шанаева Динара Нургалиевна
Комиссия мүшелері:
Алимбаева Арманай Алимбаевна
Байсеитов Алмас Жексенбаевич
Елубаева Акбаян Оралбаевна
Избасова Айымгул Мухамбеткалиевна
Муханбедиярова Дина Базарбаевна
Төлепбаев Аманкелді Аманқосұлы
№12 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Герцен көшесі, 19,
«№42 орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 46-76-95
Комиссия төрағасы – Куштаев Аскар Тулебаевич
Төрағаның орынбасары – Утепова Гульжан Кенесбековна
Хатшысы – Абдижалелова Алмагул Танатаровна
Комиссия мүшелері:
Әділова Айжан Бауыржанқызы
Жантурина Марфуха Саменовна
Жубанышбаев Алдонгар Сагнадинович
Өмірзақов Мақсат Талғатұлы
№13 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Шернияз Жарылғасұлы көшесі, 29, «№22 орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132)41-04-62
Комиссия төрағасы – Неталина Эльмира Бакытжановна
Төрағаның орынбасары – Акибаева Жаркын Ахметжановна
Хатшысы – Кыдырова Ақгүл Еркінқызы
Комиссия мүшелері:
Дамирова Лариса Владимировна
Жусипова Орынкул Айдархановна
Кумарова Молдир Сейткановна
Насухин Саян Абылович
Салихов Рустам Берикович
Утегенова Алтынгул Алдасыбергеновна
№14 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Әлихан Бөкейханов көшесі, 6, «№13 орта мектебі» КММ ғимараты,телефон: 8 (7132) 45-62-04
Комиссия төрағасы – Медеуов Нурлан Бекбулатович
Төрағаның орынбасары – Таушанбаева Зина Жібекалықызы
Хатшысы – Конысова Елизавета Петровна
Комиссия мүшелері:
Арзанбай Ердәулет Мұратбайұлы
Ізбасханова Бағымжан Ерсегізқызы
Есбусинова Римма Еркиновна
Жұмабай Даулет Асқарұлы
Рамазан Аңсаған Қуанышқалиқызы
Табаева Лаура Толеубаевна
№15 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Ойыл көшесі, 1,
«№31 «Күншуақ» балабақшасы» МКҚК ғимараты, телефон: 8 (7132) 40-60-52
Комиссия төрағасы – Мурзабекова Алтыншаш Каирхановна
Төрағаның орынбасары – Зұлқарнаева Лариса Орынбасарқызы
Хатшысы – Ямалетдинова Жулдуз Юлайевна
Комиссия мүшелері:
Бағыбергенова Шәйім Көптілеуқызы
Зиноллаева Анар Қанжарбайқызы
Иманбаева Амангүл Дүйсенбердіқызы
Кулькушева Гульсум Васильевна
Сагызбаева Айжулдыз Ералиевна
Ізтлеу Арайгүл Айдынқызы
№16 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Н.Гоголь көшесі, 12,
«Ілияс Есенберлин атындағы №15 орта мектебі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 45-81-96
Комиссия төрағасы – Ешмағамбетова Алмагүл Қуанышбайқызы
Төрағаның орынбасары – Нуркасынова Сауле Мырзагуловна
Хатшысы – Зардыхан Мугалима
Комиссия мүшелері:
Адилова Сандугаш Сегизбаевна
Акимжанова Света Кайырбаевна
Бекишова Гулжайна Аязбаевна
Джамангарина Гульнур Саматовна
Нургалиева Айгул Оразбаганбеткызы
Султанова Жанна Нурлыбековна
№17 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Н.Гастелло көшесі, 51, «Ақтөбе қаласының №5 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-04-63
Комиссия төрағасы – Тлегенова Улмекен Сагиновна
Төрағаның орынбасары – Кенжетай Ұлболсын Таңатарқызы
Хатшысы – Абдинагиева Гулбагдат Кушикбайкызы
Комиссия мүшелері:
Абиева Ақілен Қанатқызы
Багиева Жанат Амангельдиевна
Еспембетова Айнаш Жолшыраковна
Жұмалина Гүлсән Жұмалықызы
Оспанова Гульжанат Зейновна
Токраулова Гульсим Межешевна
№18 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Н.Гастелло көшесі, 51, «Ақтөбе қаласының №5 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 73-15-84
Комиссия төрағасы – Мырзагалиева Гульназ Сартбаевна
Төрағаның орынбасары – Батыргалиева Айнура Александровна
Хатшысы – Суюнова Рахат Таңатарқызы
Комиссия мүшелері:
Давлетова Айсулу Габдилькаримовна
Досжанова Гүлжанат Серікқызы
Кулынтаева Айнур Жандарбеккызы
Смадиллаева Гулсая Смадиллаевна
Шәбілов Біржан Жаңбырбайұлы
Ізтілеуова Гүлзада Қасқырбайқызы
№19 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Авиақалашық орамы, 23А, «№29 орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132)41-04-63
Комиссия төрағасы – Бурибаева Акмарал Жалгасовна
Төрағаның орынбасары – Набиева Индира Аманбаевна
Хатшысы – Мацюта Оксана Владимировна
Комиссия мүшелері:
Болатова Жазира Жаилканкызы
Жексембиева Рысгүл Балғабекқызы
Жұбатқан Айжан Берікқызы
Ишмуратова Нуржамал Бауржановна
Қазбеков Нұрбек Сәндібекұлы
Урынбасарова Мадина Абайкызы
№20 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Жарық тұрғын үй алабы, Новый Ясное тұрғын үй алабы, 99А, «Фариза Оңғарсынова атындағы №41 мектеп-гимназия» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 45-81-40
Комиссия төрағасы – Крамбаева Айнагуль Утегеновна
Төрағаның орынбасары – Ақжанова Гүлнара Серғазықызы
Хатшысы – Сабирбаева Айнур Акылбековна
Комиссия мүшелері:
Алманиязова Айна Маратовна
Дабылдин Елдар Сагынгалиевич
Имашев Бауыржан Маратович
Итешова Фариза Жаксылыковна
Кененбаева Айнагуль Куандыковна
Табилова Саркыт Муратовна
№21 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, А.Пушкин көшесі, 68,
«№12 орта мектебі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 45-81-93
Комиссия төрағасы – Нукусова Асемгуль Сембаевна
Төрағаның орынбасары – Сарсенбаева Сагыныш Шонжаркановна
Хатшысы – Докина Саманта Канатовна
Комиссия мүшелері:
Амиров Таир Алматович
Қаниева Ақнұр Абылбақытқызы
Дос Куат Әмірбекұлы
Жәлелова Назерке Абатқызы
Сайфуллаев Жансейіт Бағдатұлы
Хасанова Сандугаш Сагадатовна
№22 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Арынов көшесі, 1/29, «Ақтөбе көпсалалы АГУ Тарланколледжі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-04-64
Комиссия төрағасы – Меделбай Әділет Серікбайұлы
Төрағаның орынбасары – Ажбенов Ерасыл Курмангалиулы
Хатшысы – Мейрімханова Мөлдір Жақсылыққызы
Комиссия мүшелері:
Ермурзина Динара Тоғызбайқызы
Қалменова Салтанат Қойшыбайқызы
Қасымқұлова Ақниет Бекболатқызы
Омар Нұргүл Жақсыкелдіқызы
Раева Айнаш Керейовна
Тлеумаганбетова Жанаргуль Тасболатовна
№23 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Сержан Жаманқұлов көшесі, 4, 2-корпус, «№44 «Тұлпар» бөбекжай-балабақшасы» МКҚК ғимараты,
телефон: 8 (7132) 96-37-59
Комиссия төрағасы – Бердимуратова Райхан Амангелдиновна
Төрағаның орынбасары – Жолымбетова Айсауле Сабетовна
Хатшысы – Тулемисова Гаухар Маратовна
Комиссия мүшелері:
Абилдаева Карлыгаш Жанабаевна
Жаксылыкова Мария Симухановна
Жамангарина Гульшат Салимбековна
Зайнуллина Гулбану Мукаратовна
Мурзагулова Айымгуль Жумасейтовна
Смағұлқызы Көңілашар
№24 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Дербісәлі Беркімбаев көшесі, 91, «№33 қазақ орта жалпы білім беру мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-04-64
Комиссия төрағасы – Касымов Жандос Куанышевич
Төрағаның орынбасары – Таласова Ағиба Зейнүлғабинқызы
Хатшысы – Амантаева Кулайм Маденовна
Комиссия мүшелері:
Куанышева Гаухар Азаматкызы
Кульманова Зоя Курманбаевна
Курамысова Нуржамал Жусиповна
Қылышбай Рзагүл Тәуіпбекқызы
Нурмаганбетов Кенжебек Скакович
Нуртазина Жанна Акылбаевна
№25 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Сержан Жаманқұлов
көшесі, 14, «Алматы вагон жөндеу зауыты» акционерлік қоғамының «Жолаушылар вагондарын жөндеу-2 филиалы» ғимараты,
телефон: 8 (7132) 97-52-58
Комиссия төрағасы – Муканбеткеримов Жанибек Жумабекович
Төрағаның орынбасары – Сагындыкова Айгуль Сериковна
Хатшысы – Ниетова Гулшара Валериевна
Комиссия мүшелері:
Айтқұлова Асылжан Қонысбекқызы
Алиханов Мухаметалып Жомартұлы
Кемешов Аскар Жайлыбаевич
Тлегенов Дархан Калдымуратович
№26 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Станционный көшесі, 1/1, «Қамқор Локомотив» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Ақтөбе локомотив жөндеу депосы» филиалының ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-04-58
Комиссия төрағасы – Алиев Оракбай Жалгасбаевич
Төрағаның орынбасары – Сармантаев Бауыржан Уразалиевич
Хатшысы – Кушербаев Талгат Едилович
Комиссия мүшелері:
Баймагамбетов Нугымедулла Абреевич
Бозанова Бибигул Арыстановна
Женгалиев Нурхан Надыргалиулы
Зуенко Наталья Геннадьевна
Палымбетов Марс Куралтайулы
Нұрғалиев Нұрлан Жангелдіұлы
№27 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Н.Шәйкенов көшесі, 15, «№9 орта мектеп-гимназия» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 73-03-01
Комиссия төрағасы – Казбаева Салиха Сарсембаевна
Төрағаның орынбасары – Казиев Ренат Янебекович
Хатшысы – Ломако Светлана Анатольевна
Комиссия мүшелері:
Андрианова Надежда Александровна
Жуматова Жансауле Ядыгарсултанбековна
Кұдабаева Самал Шәріпқызы
Тюлюпова Алзира Елтаевна
№28 Учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, 11-шағын аудан, 145,
«Халел Досмұхамедұлы атындағы №35 орта мектебі»КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 46-78-95
Комиссия төрағасы – Ержан Бақытбек Диханбайұлы
Төрағаның орынбасары – Итбаева Багдагул Жилкибаевна
Хатшысы – Гибадуллина Гулим Биржановна
Комиссия мүшелері:
Амантай Нұрай Алтынбекқызы
Байразакова Алтынгул Кенехановна
Сламгалиева Шолпан Мадигалиевна
Шармуханова Ажаргуль Рахметжановна
№29 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, 11-шағын аудан, 74А,
«М.Құрманғалиева атындағы №32 гимназия» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 46-75-17
Комиссия төрағасы – Тойшыманова Маржанкул Кенешбаевна
Төрағаның орынбасары – Барышева Лаура Жангировна
Хатшысы – Сағынғазықызы Кәмшат
Комиссия мүшелері:
Балмуканова Айкумис Сагиевна
Бисенова Айғанайым Жанғалиқызы
Искаков Дауир Набатулы
Кеншімбаева Ұлжан Жолдыбайқызы
Пирмаханова Турсулу Аязбаевна
Шандирова Дельназ Амандосовна
№30 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Кірпішті тұрғын үй алабы, Роза Бағланова көшесі, 5, «№18 орта мектебі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 41-04-71
Комиссия төрағасы – Манас Мира Бисенқұлқызы
Төрағаның орынбасары – Бижанова Балдырған Жаңабайқызы
Хатшысы – Матышова Бибіажар Құндақбайқызы
Комиссия мүшелері:
Абилкасимова Айжан Маратовна
Епенова Асель Базаргалиевна
Ескендірова Көркемжан Айсабекқызы
Жумаганбетова Бакыт Тенилбайкызы
Сұлтамұратова Ботакөз Әділбекқызы
Тапаева Гулжанат Худаибердиевна
№31 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Т.Рысқұлов көшесі, 8А,
«№40 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 41-04-76
Комиссия төрағасы – Терекова Жанар Утегуловна
Төрағаның орынбасары – Дилмагамбетова Айжан Дандаевна
Хатшысы – Сарыбаева Гүлбағда Сқаққызы
Комиссия мүшелері:
Бертлеуова Вилена Акилбековна
Джумагалиева Асем Галиевна
Жакупова Айымгуль Ерболатовна
Жаңабаева Мөлдір Болатқызы
Омарова Жаннат Сейтжановна
Сеитова Жадра Кеикбаевна
№32 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Т.Рысқұлов көшесі, 8А,
«№40 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 41-04-87
Комиссия төрағасы – Қобландина Майра Жұмақызы
Төрағаның орынбасары – Нургалиева Кульшат Кадыровна
Хатшысы – Сатаева Жарқынай Қайырмағанбетқызы
Комиссия мүшелері:
Тайпетова Ақнұр Тұрсынбайқызы
Жумагулова Нуржамал Амреевна
Куанова Рыскул Аскарбековна
Нургалиева Салтанат Адилжанкызы
Сагинбаева Айман Махсотовна
Сейдазимова Жанар Кураишовна
№33 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Бейбітшілік даңғылы, 47,
«№26 орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-04-58
Комиссия төрағасы – Макашева Дана Михайловна
Төрағаның орынбасары – Бутугузова Актолкын Турекелдиновна
Хатшысы – Сырбу Людмила Михайловна
Комиссия мүшелері:
Баярыстанов Ернар Асетович
Бисенгалиева Айнур Нурлановна
Есентаева Жулдыз Сагингалиевна
Мокроусова Юлия Михайловна
Тоханова Асем Жалгаспайкызы
Умарова Раушан Саламатовна
№34 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Бейбітшілік даңғылы, 47,
«№26 орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-04-71
Комиссия төрағасы – Ерназаров Талгат Панабергенович
Төрағаның орынбасары – Дарибаева Рано Ахметовна
Хатшысы – Нурмуханова Гулжанат
Комиссия мүшелері:
Есенгалиева Динара Есетовна
Кубдашева Нургуль Сансызбаевна
Мурашева Гульнара Рахимовна
Наримбетова Айнагуль Куатовна
Тулаева Айнур Торебаевна
Турмагамбетова Асыл Муратовна
№35 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Ватутин көшесі, 1,
«Ақтөбе құрылыс-техникалық колледжі» МКҚК ғимараты,
телефон: 8 (7132) 50-05-73
Комиссия төрағасы – Бердигалиев Канат Орынович
Төрағаның орынбасары – Дәнекеров Алдияр Сәулетұлы
Хатшысы – Кенжебаева Райгул Серикбаевна
Комиссия мүшелері:
Есімхан Әлібек Жаңбырбайұлы
Кадиркулов Жомарт Бисеналиевич
Казмуханбетова Алия Оралбаевна
Калбина Мира Тасболатовна
Утемисова Карлыгаш Сисенбаевна
Ізтаева Ләззат Ізтайқызы
№36 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Бейбітшілік даңғылы, 17,
«Ақтөбе облыстық «Алақай» қуыршақ театры» МКҚК ғимараты,
телефон: 8 (7132)50-24-99
Комиссия төрағасы – Бисенгалиева Гульнара Ойлдыахметовна
Төрағаның орынбасары – Сагидуллаев Данияр Нурадинович
Хатшысы – Баймукашева Әйгерім Серікқызы
Комиссия мүшелері:
Балапанов Даулет Ибрагимович
Жексенов Сакен Жузумбекович
Калдина Гаухар Утепбергеновна
Кошанова Шынара Манарбековна
Смайлова Нурсауле Амангелдиевна
Өмірзақов Асылбек Ғалымжанұлы
№37 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Әбубәкір Кердері көшесі, 19, «№36 қазақ орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 73-00-43
Комиссия төрағасы – Сарин Бауыржан Утеумагамбетович
Төрағаның орынбасары – Кожахметова Венера Маликовна
Хатшысы – Ибрашева Шолпан Данабековна
Комиссия мүшелері:
Абдилдаев Куралбек Куандыкович
Башпаева Тазагул Тулегеновна
Кожахметов Мадикарим Жакыпович
Мырзагулова Шолпан Мейрхановна
Өмірсерікова Аяжан Еркінқызы
Темирбаева Жанна Нұрболатқызы
№38 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Бейбітшілік даңғылы, 14А,
«Облыстық халық шығармашылығы орталығы» МКҚК ғимараты,
телефон: 8 (7132)41-04-96
Комиссия төрағасы – Альмухамедова Альбина Камильевна
Төрағаның орынбасары – Гавва Вячеслав Николаевич
Хатшысы – Асанова Ултуар Сайранбековна
Комиссия мүшелері:
Әлихан Света Болатқызы
Карибаева Гулдана Болатовна
Крамарь Диана Алексеевна
Кулшыкова Аманкуль
Қабидуллақызы Қарылғаш
Папулова Валерия Артемовна
№39 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Маресьев көшесі, 10,
«Ақтөбе индустриалды-кәсіптік колледжі» жеке мекемесінің ғимараты,
телефон: 8 (7132) 41-04-99
Комиссия төрағасы – Машар Ақалтын Сидағалиқызы
Төрағаның орынбасары – Ажиева Динара Орынбайқызы
Хатшысы – Дошумова Гульжанат Кабийдуллаевна
Комиссия мүшелері:
Байсарсенова Дидар Жумабековна
Дастанова Умитжан Дастанкызы
Құлниязова Алмагүл Жанболатқызы
Мәжитов Азамат Анисұлы
№40 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы,12-шағын аудан, 37/1,
«№51 гимназия» КММ ғимараты,телефон: 8 (7132) 44-43-49
Комиссия төрағасы – Карасаева Райхан Бустунаевна
Төрағаның орынбасары – Нурсултанова Агила Батыкановна
Хатшысы – Намазбаева Жанар Амангельдиевна
Комиссия мүшелері:
Бисенбаев Бөгенбай Серікқалиұлы
Зашева Аманкүл Әбдікәрімқызы
Қыпышақова Айдана Шынжанқызы
Орынбасарова Айгуль Жалгасбаевна
Хайрлина Назгуль Сибагалиевна
Шахарова Мейрамгүл Ерғалиқызы
№41учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Жеңіс даңғылы, 34,
«№16 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 46-78-01
Комиссия төрағасы – Сисенова Замира Максутовна
Төрағаның орынбасары – Байжанова Гульбану Сериковна
Хатшысы – Амангельдина Айгүл Амангелдіқызы
Комиссия мүшелері:
Ажгалиева Гульжан Сагинтаевна
Аманова Жанат Тугеловна
Жакеева Аида Бурумбаевна
Мергенбаева Ботакоз Джанбирбаевна
Мустояпова Анастасия Владимировна
Сағындықова Гүлмира Тастыбайқызы
№42 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Жеңіс даңғылы, 31, «Қалалық мәдениет үйі» МКҚК ғимараты,телефон: 8 (7132) 45-40-80
Комиссия төрағасы – Наурызбаев Ерулан Алисович
Төрағаның орынбасары – Дусимгалиева Майра Ракымжановна
Хатшысы – Карагулова Айнур Итемгеновна
Комиссия мүшелері:
Адилканова Гулим Базаралиевна
Базаркожаева Гулсинай Дастановна
Бахытжанова Жазира Алимжановна
Кеңес Абылайхан Қайырғалиұлы
Малаева Балзира Әбдірқызы
Тасқожина Мирамгүл Балмырзақызы
№43 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Әбілқайыр хан даңғылы, 7, «№34 орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 46-72-61
Комиссия төрағасы – Джамбулова Айжан Сматовна
Төрағаның орынбасары – Ғазизова Атлас Қамбарқызы
Хатшысы – Азаматова Гаухар Куттигуловна
Комиссия мүшелері:
Асылханова Аружан Асылханқызы
Жұмагерей Ақгүл Аманқызы
Ибраева Гульнара Науканбаевна
Умбетова Гүлмира Сәкенқызы
№44 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Тургенев көшесі, 70А,
«№30 қазақ орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 73-00-55
Комиссия төрағасы – Мукатова Мирагуль Миргалиевна
Төрағаның орынбасары – Абдрахманова Әйгерім Сәрсенғалиқызы
Хатшысы – Таникулова Айым Онгаровна
Комиссия мүшелері:
Абдикаримова Меруерт Бекназаровна
Аккенжина Торгын Тугелбаевна
Айсұлтан Әсемгүл Айғалиқызы
Идирисова Гауһар Сұлтанбекқызы
Сапарова Элона Александровна
Саттыкова Балауса Шингисовна
№45 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Есет батыр көшесі, 71Б, «Мұзафар Әлімбаев атындағы Ақтөбе қаласының №25 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 46-26-15
Комиссия төрағасы – Баймагамбетова Айгуль Амангельдиевна
Төрағаның орынбасары – Сейтенова Эльмира Сундеткалиевна
Хатшысы – Матжанова Зере Мухамбеткалиевна
Комиссия мүшелері:
Агапова Инна Михайловна
Жангельдинов Кайрат Амиржанович
Каирбаева Диана Талгатовна
Космагамбетова Ботагоз Айтпаевна
Утарбаев Нурсултан Кудабайулы
Таласова Асель Касенгалиевна
№46 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Тургенев көшесі, 70А,
«№30 қазақ орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 73-00-56
Комиссия төрағасы – Жангасиева Айман Урымбасаровна
Төрағаның орынбасары – Сулейменова Назгул Туралиновна
Хатшысы – Салиева Ақтоты Қорғанбайқызы
Комиссия мүшелері:
Алмаганбет Майра Койшыбайкызы
Байгельдинова Зарина Мансуровна
Жетилгенова Дина Набиевна
Жумагулова Асель Акылбековна
Райымбаева Нурбике Сабыркуловна
Сердалиева Мирамгуль Аманбаевна
№47 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Есет батыр көшесі, 73,
«Ақтөбе жоғары гуманитарлық колледжі» МКҚК ғимараты,
телефон: 8 (7132) 57-91-97
Комиссия төрағасы – Алишева Жанара Куандыковна
Төрағаның орынбасары – Михайловская Зоя Ивановна
Хатшысы – Туленгалиева Махаббат Галымжановна
Комиссия мүшелері:
Акимова Гулсара Мурзагалеевна
Жанатаева Нургуль Абдуллаевна
Нургалиев Чингис Куантаевич
Тюлюкбаева Гульмира Кубайдуллаевна
№48 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Әбілқайыр хан даңғылы, 25В, «Ақтөбе қаласының №28 орта мектебі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132)73-00-44
Комиссия төрағасы – Баядилова Шолпан Уринбасаровна
Төрағаның орынбасары – Жусупова Гульсара Абдоллаевна
Хатшысы – Жанешова Айнагуль Ундагановна
Комиссия мүшелері:
Болат Ақнұр Болатқызы
Жумагул Алия Алекбаевна
Маханова Дина Мустафаевна
Сейтмамбетова Динара Булатовна
№49 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Маресьев көшесі, 75А,
«№20 орта жалпы білім беру мектеп-лицейі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 46-74-94
Комиссия төрағасы – Дарибаева Бактылы Базарбаевна
Төрағаның орынбасары Гайнадуллина Шолпан Назаровна
Хатшысы – Матвеяс Алена Викторовна
Комиссия мүшелері:
Досанова Аяулым Әділбайқызы
Ермагамбетова Камшат Касымовна
Нургалиева Айзада Сериковна
Сандыбеков Берик Дамирович
№50 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Маресьев көшесі, 75А,
«№20 орта жалпы білім беру мектеп-лицейі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 46-74-95
Комиссия төрағасы – Акназарова Асем Жеткеншековна
Төрағаның орынбасары – Бегимбаев Бекарыс Утепбергенович
Хатшысы – Кумарова Зарина Абидуллаевна
Комиссия мүшелері:
Амиргалиева Салтанат Ердаулетовна
Әбдіраш Айболат Үсенұлы
Даулетбаева Жаннат Камбаровна
Кушкинбаева Гульнара Тлеубаевна
№51 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Маресьев көшесі, 10,
«Ақтөбе индустриалды-кәсіптік колледжі» жеке мекемесінің ғимараты,
телефон: 8 (7132)41-41-04
Комиссия төрағасы – Жакбарова Гулим Сандыбаевна
Төрағаның орынбасары – Кыдралина Ботагоз Ликсановна
Хатшысы – Қайырханова Ғалия Иманқұлқызы
Комиссия мүшелері:
Габдулжанова Гульдана Галимжановна
Есмуханова Роза Нуржановна
Кубышева Гулайым Кыдыровна
Куспаева Гульбахыт Мураткалиевна
Таиров Ибрагим Ермекович
Түгелова Тойдық Бекішқызы
№52 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Сәңкібай батыр даңғылы,
145Б, «Ақтөбе қаласы Астана ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-73-42
Комиссия төрағасы – Агниязов Нурхан Сабиржанович
Төрағаның орынбасары – Жасанов Шынтас Көңілхошұлы
Хатшысы – Сағын Нұрлыгүл Нұржігітқызы
Комиссия мүшелері:
Азиев Есенбол Амангелдиевич
Жолдыбаева Жанна Абаевна
Казахова Майра Мухамбеталиевна
Кокаманова Арай Рахимовна
Оразымбетов Мейрхан Умытканович
Тыныш Ақжан Кәдірбайұлы
№53 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Т.Рысқұлов көшесі, 267,
ШЖҚ«Ақтөбе жоғары политехникалық колледжі»МКК ғимараты,
телефон: 8 (7132) 56-55-09
Комиссия төрағасы – Длимова Ботакуз Жадигеровна
Төрағаның орынбасары – Асабаева Лязат Биктыбаевна
Хатшысы – Ерекешев Кабеш Минтурганович
Комиссия мүшелері:
Алдиярова Айзат Әкімжанқызы
Байжанова Рауза Набиевна
Каирова Жанат Сериковна
Кайрбекова Гульмира Жалгасовна
Куйкенова Алия Серкалеевна
Турланова Шынар Жумажанкызы
№54 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Қаныш Сәтбаев көшесі, 13, «Әлімхан Ермеков атындағы №23 орта мектеп-лицейі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 46-78-53
Комиссия төрағасы – Аткиева Алтынгуль Тугелевна
Төрағаның орынбасары – Баекина Аяжан Елеусізқызы
Хатшысы – Омарова Айнара Сәндібекқызы
Комиссия мүшелері:
Агайдарова Мирамгуль Амиржановна
Доскина Гульмира Миржановна
Мақсатова Дарина Қуатқызы
Мирзагалиева Гульжан Адиловна
Назарбаева Гульсана Насеновна
Сарина Гульжан Сергеевна
№55 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Әлия Молдағұлова даңғылы, 34, «Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының оқу корпусы, телефон: 8 (7132) 41-05-02
Комиссия төрағасы – Рскалиев Жасулан Шамгонович
Төрағаның орынбасары – Шаимов Эдил Амерханович
Хатшысы – Абдуллина Алия Едиловна
Комиссия мүшелері:
Бақтыбаева Жұлдыз Нұрланқызы
Берниязова Индира Капановна
Ескалиева Салтанат Бахытовна
Жумабаев Руслан Идельбаевич
Оразалин Дәурен Жақсылықұлы
Сулейменова Айгуль Садуовна
№56 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Маресьев көшесі, 68,
«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының бірінші корпусы,
телефон: 8 (7132) 56-71-64
Комиссия төрағасы – Мухамбетгалиева Алима Кенжегалиевна
Төрағаның орынбасары – Бисенгалиев Сактапберген Уалиевич
Хатшысы – Айдаубаева Айнагул Амантаевна
Комиссия мүшелері:
Дәуітбайқызы Гүлсана
Дуанбеков Асылхан Амирханұлы
Жанелова Нуртолган Кулбаевна
Оразаева Гүлдана Ибраймқызы
№57 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Есет батыр көшесі, 144А, «Ахмет Байтұрсынұлы атындағы лингвистикалық мектеп-гимназия» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 73-00-38
Комиссия төрағасы – Матенова Газиза Жаймухамбетовна
Төрағаның орынбасары – Жонисова Айжан Салимгереевна
Хатшысы – Кокаманова Роза Рахимовна
Комиссия мүшелері:
Батыргалиева Айгул Булатовна
Ғалиев Қолғанат Қайратұлы
Досмаганбетова Гульмира Аксеновна
Жолтаев Толыбай Абылаевич
№58 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Есет батыр көшесі, 154А,
«№3 орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 44-24-50
Комиссия төрағасы – Карабалина Валида Исмаиловна
Төрағаның орынбасары – Куттыбаева Ляззат Талгатовна
Хатшысы – Кульниязова Назым Талғатқызы
Комиссия мүшелері:
Нургалиева Марпуза Баетовна
Кайралапина Алмагуль Жаскайратовна
Сатанова Асем Жанатовна
Турмагамбетова Гулсим Муратовна
№59 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Есет батыр көшесі, 154А,
«№3 орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 44-23-48
Комиссия төрағасы – Кушкенова Айгуль Тулегеновна
Төрағаның орынбасары – Жаронкина Ирина Викторовна
Хатшысы – Утекеева Ару Ериковна
Комиссия мүшелері:
Журтканова Малика Маликовна
Куликенова Гульшат Сакипкереевна
Орынбаев Ақылбек Кәдіржанұлы
Убаева Сагыныш Зинеудуллаевна
№60 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Есет батыр көшесі, 101А,
«№19 орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 44-96-21
Комиссия төрағасы – Жұбанышева Айнұр Тыныштыққызы
Төрағаның орынбасары – Кубашева Сима Курмангазиевна
Хатшысы – Масабаева Индира Базарбековна
Комиссия мүшелері:
Бисембаева Шынар Айдосовна
Қуан Ақмарал Оралқызы
Мырзабек Гүлдана Жомартқызы
Назаров Кайрат Амангосович
Сырлибаева Гульсана Куанышбаевна
Тыныштық Гүлзира Абайқызы
№61 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Есет батыр көшесі, 101А,
«№19 орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 44-90-35
Комиссия төрағасы – Шабаров Жомарт Мырзабекұлы
Төрағаның орынбасары – Аяпбергенова Светлана Муратовна
Хатшысы – Елтезерова Нурсулу Аслановна
Комиссия мүшелері:
Кустубаева Сенім Темірбайқызы
Мырзағұлова Елдана Жеңісқызы
Таубаева Айгерим Сакенкызы
Таласов Асет Айдонович
Ульянова Марина Викторовна
Хасенова Сабила Орынбасаровна
№62 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Тургенев көшесі, 100А, «Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының оқу корпусы, телефон: 8 (7132) 41-05-04
Комиссия төрағасы – Нұрманов Ғайса Меңдібайұлы
Төрағаның орынбасары – Табинбаева Гульнур Муратовна
Хатшысы – Елубай Алмагуль Оралбайқызы
Комиссия мүшелері:
Ажгереев Букенбай Иргалиевич
Ергалиева Гулжанар Сейлхановна
Измуратова Жанар Дербисалиевна
Искакова Жаксыгуль Сериковна
Сагндыкова Мадина Аманкуловна
Сарин Утеген Жетибаевич
№63 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Тургенев көшесі, 100А, «Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының оқу корпусы, телефон: 8 (7132) 41-05-08
Комиссия төрағасы – Ермухамбетова Гульден Сатыбалдиевна
Төрағаның орынбасары – Майлыбаева Анара Саветовна
Хатшысы – Утиева Шолпан Қажымұратқызы
Комиссия мүшелері:
Дусипова Айсана Сагинбаевна
Жолдыбаев Мержан Габитович
Жуканова Гулжанат Киынбаевна
Картеменов Дамир Максатович
Сагндыкова Гульзия Аманкуловна
Утешева Гулжанат Талгатовна
№64 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы,Е.Тайбеков
көшесі, 10, «Ақтөбе қаласының №4 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-04-76
Комиссия төрағасы – Тулегенов Алибек Абилкайрович
Төрағаның орынбасары – Жақан Мөлдір Қонысбайқызы
Хатшысы – Нұркенқызы Айнұр
Комиссия мүшелері:
Алманиязова Айзат Куралбаевна
Жансейтова Гүлдидар Мұратбекқызы
Көбейсінова Айида Жайықбайқызы
Қарабаев Әділхан Мықтыбайұлы
Қойшыбаев Қайрат Жарасқанұлы
Тыныштық Мадина Мадиқызы
№65 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Александр Гришин көшесі, 5, «Ақтөбе сервис колледжі»МКҚК ғимараты, телефон: 8 (7132) 53-32-10
Комиссия төрағасы – Оралбаева Айгүл Хабиқызы
Төрағаның орынбасары – Исабаев Самат Сагитович
Хатшысы – Молдагалиева Сания Алибековна
Комиссия мүшелері:
Айтбаева Айнур Ильясовна
Кошмагамбетова Роза Акимкереевна
Қуанышбайқызы Зәмзәгүл
Өтегенова Шолпан Артықбайқызы
Саденова Гулдана Сарсенгалиевна
Туремуратова Гулжамал Ураловна
№66 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Ғиззат Ибатов көшесі, 53, «№18 «Гауһар» бөбекжай-балабақшасы» МКҚК ғимараты,телефон: 8 (7132) 51-32-48
Комиссия төрағасы – Есенаманова Гаухар Алматовна
Төрағаның орынбасары – Өтесінова Бану Хасанқызы
Хатшысы – Конырова Нурсауле Мыктыбаевна
Комиссия мүшелері:
Балгабаева Салтанат Толеубаевна
Себенова Акыл Сериковна
Түгелбаева Зухра Қобланқызы
Уралбаева Тогжан Танатовна
№67 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Е.Тайбеков көшесі, 10, «Ақтөбе қаласының №4 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-04-87
Комиссия төрағасы – Узакпаева Алмагуль Мратовна
Төрағаның орынбасары – Аюпов Есимжан Амиржанович
Хатшысы – Берғалиева Фариза Орынбекқызы
Комиссия мүшелері:
Алиева Асель Кожабековна
Байкубенов Аманбек Василийұлы
Калжанова Эльмира Мухитовна
Сейілхан Бағдат Кендебайұлы
Шакаева Марина Вячеславовна
Хамзин Айсабек Амангосович
№68 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Ағайынды Жұбановтар көшесі, 293А, «№39 қазақ орта жалпы білім беру мектебі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 46-75-40
Комиссия төрағасы – Кисикова Акгул Мырзабековна
Төрағаның орынбасары – Калсаева Айжан Кошмаховна
Хатшысы – Уразалина Гульзия Шолтаевна
Комиссия мүшелері:
Антонина Татьяна Викторовна
Бітімбаев Ізбасар Сырымұлы
Жакебаева Айнур Танатаровна
Исмагамбетова Анаргуль Умирбековна
Кенжегарина Гульнар Касымовна
Нұрғали Аққиян Молданиязқызы
№69 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы Ағайынды Жұбановтар көшесі, 291А, «№17 гимназия» КММ ғимараты,телефон: 8 (7132) 46-04-63
Комиссия төрағасы – Зарипова Анаргул Аманжоловна
Төрағаның орынбасары – Адаева Молдир Якудакызы
Хатшысы – Карнасюк Анастасия Вячеславовна
Комиссия мүшелері:
Базарова Мария Маратовна
Дедикова Эльмира Равхатовна
Ерсұлтанқызы Перизат
Сагиев Алихан Калдымуратович
Сагынтаев Алим Берикбаевич
Калиева Алия Каскырбаевна
№70 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Ағайынды Жұбановтар көшесі, №273Б, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Әл-Фараби атындағы №21 мамандандырылған гимназия»КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132)46-22-75
Комиссия төрағасы – Унгарбаев Амангельды Ибрагимович
Төрағаның орынбасары – Дугаев Ерболат Маратович
Хатшысы – Камбарова Салтанат Аманжоловна
Комиссия мүшелері:
Айтмағанбет Жанболат Оспанұлы
Аман Ернұр Серікұлы
Дайтова Нурбану Жанболатовна
Джаукенова Алия Байгазиевна
Елшибаева Айнур Есентаевна
Унгарбаева Газиза Сырлыбаевна
№71 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Ағайынды Жұбановтар көшесі, 273А, «Ақтөбе қаласының №27 орта мектеп-лицейі»КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132)41-04-96
Комиссия төрағасы – Хамзина Гульжан Минуллаевна
Төрағаның орынбасары – Отарова Айдана Бердімұратқызы
Хатшысы – Буркутова Ляйля
Комиссия мүшелері:
Даулетияр Бақыт Асқарұлы
Дисмурзова Жанат Ажибаевна
Икрамшина Гульжанар Болатовна
Мубаракова Акгуль Алтаевна
Оралбаев Ернур Амирович
Ұзақбаева Жақсыгүл Бекбергенқызы
№72 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Александр Гришин көшесі, 72, 3-корпус, «№1 орта мектеп» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 41-04-99
Комиссия төрағасы – Ракишева Анара Арыстангалиевна
Төрағаның орынбасары – Бекбергенова Сара Алимжановна
Хатшысы – Байдаулетова Гулжайна Адилбековна
Комиссия мүшелері:
Әзбергенов Төлеген Жетесұлы
Бердібек Гүлайым Жәнібекқызы
Белозерова Марина Викторовна
Каханова Несібелі Әлібекқызы
№73 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Александр Гришин көшесі, 72, 3-корпус,«№1 орта мектеп» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132)41-41-04
Комиссия төрағасы – Сулейменов Багдат Жалелович
Төрағаның орынбасары – Әділжанов Сырым Бақыткелдіұлы
Хатшысы – Унгарова Самал Утемураткызы
Комиссия мүшелері:
Байтұр Батырбек Қазбекұлы
Балықбай Бекбол Аманжолұлы
Бекбосынов Айсұлтан Сақытжанұлы
Бунтакова Елена Юрьевна
Джайлиева Алмахан Аминовна
Мамбетова Бактылы Конкабаевна
№74 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Қобыландин көшесі, 25, «Әкімшілік тарапынан тұтқындалған адамдарды қабылдау орны» ғимараты, телефон: 8 (7132) 72-99-01
Комиссия төрағасы – Бердыбаев Руслан Аманжолович
Төрағаның орынбасары – Маханов Ардак Орналыевич
Хатшысы – Уразалиева Самал Коянбаева
Комиссия мүшелері:
Аманжолов Берик Бакытжанович
Мусагалиев Ануар Амангельдинович
№75 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Ағайынды Жұбановтар көшесі, 306А, «№7 арнайы (түзету) мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 51-78-67
Комиссия төрағасы – Енсепов Бауыржан Алыбаевич
Төрағаның орынбасары – Рыскулова Гульмира Жексеновна
Хатшысы – Шаненова Гульдана Ермековна
Комиссия мүшелері:
Алдабергенова Гульнар Утесиновна
Ахметбаев Акылбек Семетеевич
Бектенгалиева Гулзия Хайруллаевна
Демежанов Темирлан
Калиев Абат Танатарович
Карабалина Гулназ Бурабаевна
№76 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, 312-атқыштар дивизиясы даңғылы, 44, «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Кazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының «Ақтөбе жүйеаралық электр тораптары» филиалының ғимараты,
телефон: 8 (7132)41-05-19
Комиссия төрағасы – Естлеуова Акмарал Сагадатовна
Төрағаның орынбасары – Бердибаева Динара Бердибаевна
Хатшысы – Жанұзақова Самал Құттымұратқызы
Комиссия мүшелері:
Аминова Ақторғын Бекмұратқызы
Есекеева Асел Бакытбековна
Мырзалин Жәнібек Бақтыбергенұлы
Нурманов Муратбек Маратович
Кайратова Бибитгуль
Шуренова Әсел Баймұқанбетқызы
№77 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Әбілқайыр хан даңғылы, 50, «Қалалық оқушылар сарайы» МКҚК ғимараты, телефон: 8 (7132) 56-00-23
Комиссия төрағасы – Унгарбаева Лаура Сабыржановна
Төрағаның орынбасары – Епишина Татьяна Геннадьевна
Хатшысы – Суликанова Акмарал Болатовна
Комиссия мүшелері:
Бахтиярова Ильмира Серикпаевна
Саранова Юлия Владимировна
Сармагамбетов Ануар Нурланович
Сармантаева Айнур Бердибековна
Трнабаева Эльвира Адыльгаликызы
Туякбаева Айнур Аманжоловна
№78 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Көктем тұрғын үй алабы, Бөкенбаев Малкеждар көшесі, 15, «№50 орта мектебі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 46-24-13
Комиссия төрағасы – Кудайбергенова Мирамкул Аягановна
Төрағаның орынбасары – Махмудова Рима Махсотовна
Хатшысы – Жалимбетова Алмира Даировна
Комиссия мүшелері:
Байсеркешов Багдат Мамбеткаримович
Жумагазин Нурбулат Мукатаевич
Имашева Нуржамал Таласбаевна
Исмагулова Сандугаш Алпысовна
Мустафина Айнур Сериковна
Орынбеков Мереке Сергазиевич
№79 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Жамбыл көшесі, 1А,
ШЖҚ«Ақтөбе облыстық фтизиопульмонология орталығы»МКК ғимараты,
телефон: 8 (7132) 40-86-66
Комиссия төрағасы – Кадырова Альбина Камрадиновна
Төрағаның орынбасары – Жаксыбаева Айгерим Карасайкызы
Хатшысы – Абдуллина Ботагоз Сандамировна
Комиссия мүшелері:
Ботенбаев Жанаскар Пердебекович
Мукашев Талгат Жанабаевич
№80 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Промзона орамы, 471Б, ШЖҚ«Облыстық перинаталдық орталығы»МКК ғимараты,телефон: 8 (7132) 45-70-78
Комиссия төрағасы – Алмагамбетова Акшолпан Куандыковна
Төрағаның орынбасары – Жангазиева Лаура Булегеновна
Хатшысы – Нажмадинова Жупар Бурангелеевна
Комиссия мүшелері:
Ергазина Асемгуль Уринбасаровна
Тажигутова Динара Максимовна
№81 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Шернияз Жарылғасұлы көшесі, 59, ШЖҚ«Қарғалы қалалық ауруханасы»МКК ғимараты,
телефон: 8 (7132) 99-31-92
Комиссия төрағасы – Жолаева Самал Айтбаевна
Төрағаның орынбасары – Топалова Гульназ Кадарбаевна
Хатшысы – Бисенбаева Айгуль Алмагазиевна
Комиссия мүшелері:
Батрашова Улмекен Даировна
Мурзабекова Ляззат Ажибаевна
№82 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Хиуаз Доспанова көшесі, 36А, «Ақтөбе теміржол ауруханасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ғимараты,телефон: 8 (7132) 97-61-53
Комиссия төрағасы – Изимов Нурлан Биласарович
Төрағаның орынбасары – Кеңшілік Сағадат Саматұлы
Хатшысы – Уразалина Мадина Сламгалиевна
Комиссия мүшелері:
Бердыбекова Айгуль Хасеновна
Кумарова Шолпан Аскаровна
№83 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Бейбітшілік даңғылы, 43,
ШЖҚ«Облыстық клиникалық инфекциялық ауруханасы»МКК ғимараты,
телефон: 8 (7132) 50-08-95
Комиссия төрағасы – Нуртдинова Алия Салимовна
Төрағаның орынбасары – Сарбасова Бибигуль Кереевна
Хатшысы – Ахметова Бакытгул Бимулдиновна
Комиссия мүшелері:
Кулжанова Интар Сагидуллаевна
Лепесова Гульжанат Жалауовна
№84 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, В.Пацаев көшесі, 7,
ШЖҚ«№1 Қалалық көпсалалы ауруханасы»МКК ғимараты,
телефон: 8 (7132) 54-76-65
Комиссия төрағасы – Мендигалиева Салима Танимберлетовна
Төрағаның орынбасары – Мыржакупова Гулназ Амангелдиновна
Хатшысы – Болатбекқызы Райхан
Комиссия мүшелері:
Молдагулова Гулжанат Инирбаевна
Мендибаева Алия Елемесовна
№85 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Жаңақоныс тұрғын үй алабы, 8, «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының медицина орталығының ғимараты,
телефон: 8 (7132)53-42-38
Комиссия төрағасы – Бакытжанов Габит
Төрағаның орынбасары – Дустанов Ербол Муханович
Хатшысы – Ермекқалиева Назерке Талғатқызы
Комиссия мүшелері:
Калимурзин Олжас Кабдоллаевич
Танирбергенова Жанна Мырзагалиевна
№86 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Жаңақоныс тұрғын үй алабы, 4Б, «Облыстық психикалық денсаулық орталығы диспансері» МКҚК ғимараты,
телефон: 8 (7132) 53-43-01
Комиссия төрағасы – Бекбергенова Алия Жексенгалиевна
Төрағаның орынбасары – Байбактина Гульшат Аманкельдиевна
Хатшысы – Уразалина Айгуль Сулейменовна
Комиссия мүшелері:
Казбаева Гульжанат Сердалиевна
Махамбетова Зинегуль Балтабаевна
№87 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Есет батыр көшесі, 39А, «Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының 6655-әскери бөлімі»РММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 50-29-54
Комиссия төрағасы – Тортбаев Торехан Толебиевич
Төрағаның орынбасары – Бекболатов Абылай Абенович
Хатшысы – Жүсіп Нұрсұлтан Ильясұлы
Комиссия мүшелері:
Абдумажит Бағдаулет Нуриддинұлы
Маймаков Ермек Николаевич
№88 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Жаңақоныс тұрғын үй алабы, 8Е, ШЖҚ«Ақтөбе медициналық орталығы» (Аktobe medical center) МКК ғимараты,
телефон: 8 (7132) 53-42-49
Комиссия төрағасы – Даньярова Райхан Амангалиевна
Төрағаның орынбасары – Уканова Лиза Сайлаубаевна
Хатшысы – Изимова Жамиля Ниязовна
Комиссия мүшелері:
Жапарова Айгул Камиевна
Макешева Талшин Кайрденовна
№89 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Павлов көшесі, 3,
«№70 мекеме» РММ ғимараты,телефон: 8 (7132) 77-82-41
Комиссия төрағасы – Салкимбаев Руслан Муссаевич
Төрағаның орынбасары – Амирханов Мансур Ануарович
Хатшысы – Нұрболатқызы Ақмарал
Комиссия мүшелері:
Дусекеев Мурат Джардемгалиевич
Торғаев Бекарыс Жеңісұлы
№90 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Өнеге көшесі, 3Б, «Сазды» мәдениет үйі» МКҚК ғимараты, телефон: 8 (7132)41-05-23
Комиссия төрағасы – Кемерова Жансауле Нугметтулакызы
Төрағаның орынбасары – Изтилеуов Нурбол Кенесбайулы
Хатшысы – Тулеубаева Самал Жолмырзаевна
Комиссия мүшелері:
Абубакирова Акбота Амангельдиевна
Дүйісбеков Ерқанат Сайлауұлы
Нугманова Раушан Турехановна
Умирбаева Мария Утебаевна
№91 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Пригородный тұрғын үй алабы, Бейбітшілік көшесі, 4, «Пригород орта мектебі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 73-02-38
Комиссия төрағасы – Умирзакова Шолпан Кушербаевна
Төрағаның орынбасары – Сагиева Айнур Куттымуратовна
Хатшысы – Дзюба Галина Александровна
Комиссия мүшелері:
Амандыкова Гульжан Хаббасовна
Крутень Алла Леонидовна
Махамбетова Жадыра Алматовна
Тлеукабылова Найла Калдыбековна
№92 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Садовое тұрғын үй алабы, 64, «№54 негізгі мектебі»КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-05-02
Комиссия төрағасы – Омаргалиев Талгат Шонайбаевич
Төрағаның орынбасары – Асанова Ботагоз Тлепбергеновна
Хатшысы – Капанова Эльвира Жарылгасовна
Комиссия мүшелері:
Айтуғанов Аслан Орналыұлы
Дошпанова Татьяна Владимировна
№93 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Ақшат тұрғын үй алабы, 64Б, «№67 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 45-14-22
Комиссия төрағасы – Баймурзин Нурлан Бакытжанович
Төрағаның орынбасары – Кабашева Нұргүл Оңайбергенқызы
Хатшысы – Былкаиров Роман Амангельдиевич
Комиссия мүшелері:
Бахманова Жанар Едиловна
Буранбаева Гульназ Темирхановна
№94 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Кеңес Нокин тұрғын үй алабы, Көкшетау көшесі, 2, «Шығанақ Берсиев атындағы Ақтөбе Жоғары аграрлық-техникалық колледжі» МКҚК ғимараты, телефон: 8 (7132) 99-42-19
Комиссия төрағасы – Айтекова Дамегуль Сагибергеновна
Төрағаның орынбасары – Бермукашева Сара Елтаевна
Хатшысы – Тәжібай Аслан Алпамысұлы
Комиссия мүшелері:
Бегалиева Аккумис Алипкалиевна
Бермуханбетова Салтанат Рыскелдиевна
Садуакасова Раушан Абаевна
Төребай Фарида Оразбайқызы
№95 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Кеңес Нокин тұрғын үй алабы, Мичурин көшесі, 31, «Благодар орта мектебі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 73-09-15
Комиссия төрағасы – Бердигалиев Бекбол Амангазиевич
Төрағаның орынбасары – Елтай Замира Даниярқызы
Хатшысы – Бактыбаева Баянсулу Бактыбаевна
Комиссия мүшелері:
Жанисов Арман Бисенбиевич
Өтепова Ақтоты Болатбекқызы
Тулебаев Жасағанберген Қонысұлы
Кундыбаева Кулбагира Такеновна
№96 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Қызылжар тұрғын үй алабы, 730А, «Мұқағали Мақатаев атындағы №73 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты,телефон: 8 (7132) 45-82-30
Комиссия төрағасы – Жайтакова Ботагөз Түлепкерейқызы
Төрағаның орынбасары – Косболова Жадыра Кдырбаевна
Хатшысы – Хасенова Айдана Қазыбекқызы
Комиссия мүшелері:
Ақбергенов Дәурен Қыдыркелдіұлы
Куандыков Бакыт Мухамбетбахиулы
Латифулла Дәулеткерей Төлепкерейұлы
Усенова Гульвира Ергалиевна
№97 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы,Бекқұл баба тұрғын үй алабы, 79Б, «№76 жалпы орта білім беретін мектеп»КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132)41-05-04
Комиссия төрағасы – Бегжанов Орынбасар Избасарович
Төрағаның орынбасары – Машихина Татьяна Михайловна
Хатшысы – Жұбаниязова Іңкәр Мерекеқызы
Комиссия мүшелері:
Жубаниязов Канибек Адилжанович
Карагулова Зейнет Жаксылыковна
№98 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Белогор тұрғын үй алабы, Жауқазын көшесі, № 11, «Белогор негізгі мектебі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 41-05-08
Комиссия төрағасы – Нурмагамбетов Нуртас Оразаевич
Төрағаның орынбасары – Шокпотов Алибек Сагидулович
Хатшысы – Жуматаева Нурсауле Августовна
Комиссия мүшелері:
Айтеков Айдос Жарасбайұлы
Тулегенова Гульжан Какымшевна
№99 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Ақжар-2 тұрғын үй алабы, 2, «Мәлік Ғабдуллин атындағы №70 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ ғимараты,телефон: 8 (7132) 44-29-32
Комиссия төрағасы – Бекбулатова Алия Калиевна
Төрағаның орынбасары – Наренов Есет Асаубекұлы
Хатшысы – Орысбай Аягөз Орысбайқызы
Комиссия мүшелері:
Азаматова Алмагүл Утегеновна
Балжанова Салтанат Карловна
Ибрашева Гульхан Базарбаевна
Мустафаев Азамат Нурыллаевич
Скаков Алтынбек Бакытович
Бультенова Мейрамгуль Кундызовна
№100 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Қарғалы тұрғын үй алабы, Н.Байғанин көшесі, 2А, «Мұхтар Арын атындағы Қарғалы қазақ орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-01-35
Комиссия төрағасы – Сарманов Ермухаммед Амангалиевич
Төрағаның орынбасары – Калапбергенова Бибинур Жалмуханбетовна
Хатшысы – Арыстанова Эльмира Мергалиевна
Комиссия мүшелері:
Баймагамбетова Алтынгуль Нагашибаевна
Ержанов Шынтас Ержанұлы
Ертемір Азамат
Идрис Мерейбек Бақтыбайұлы
Нурсултанов Серикбай Батиканович
Саришанова Сая Бериковна
№101 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Қарғалы тұрғын үй алабы, Қ.Сәтпаев көшесі, 38А, «№53 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 45-62-67
Комиссия төрағасы – Жанина Гулнар Батесовна
Төрағаның орынбасары – Құлынтай Айнұр Серікқызы
Хатшысы – Тлеубаева Карашаш Нуроллаевна
Комиссия мүшелері:
Альжанова Жанаргуль Сериковна
Жанбаева Жайнагуль Кудайбердыевна
Ильясова Жаңагүл Темірханқызы
Нурлыбаева Жанат Тонаштаковна
Сандыбай Досымхан Пердеханұлы
Сокруп Айгуль Жаксылыковна
№102 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Қарғалы тұрғын үй алабы, Қ.Сәтпаев көшесі, 52А, «№1 Ақтөбе қаласының балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» КММ ғимараты,телефон: 8 (7132)99-51-34
Комиссия төрағасы – Кульбаева Бакит Сагиндыковна
Төрағаның орынбасары – Байчеркасс Коркем Айкыновна
Хатшысы – Садуова Арайлым Есеналыевна
Комиссия мүшелері:
Айдарова Раушан Амангельдиновна
Айтқалиева Жазира Сансызбайқызы
Елеуов Турлан Ескендирович
Кулийбаев Жасулан Темирбаевич
Курмантаева Айгул Турехановна
Нургалиева Лаззат Парахатовна
№103 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Жарық тұрғын үй алабы, 1Г, «Ақтөбе орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-05-19
Комиссия төрағасы – Қаламов Ғазиз
Төрағаның орынбасары – Бабаниязов Жанат Садуакасович
Хатшысы – Шынбаева Асель Серикбаевна
Комиссия мүшелері:
Аққұлов Манас Көпжасарұлы
Арзакулова Гульмира Тлеубаевна
Габдрахманова Гульшат Унгаровна
Досмагамбетова Гульмира Туребековна
Курмангазина Карлыгаш Тулеугалиевна
Наурызбаева Айнұр Бақытжанқызы
№104 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Құрашасай тұрғын үй алабы, 453Б, «№77 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 41-10-10
Комиссия төрағасы – Шагирова Агрыс Муналовна
Төрағаның орынбасары – Сатуева Ботагоз Жаксылыковна
Хатшысы – Ерболова Айсәуле Мұханбетжанқызы
Комиссия мүшелері:
Жулдыгулова Гулсара Амангалиевна
Мендигалиева Айнагул Даденбаевна
Сегизбаева Айгуль Жоламановна
Тлеубаева Гуляра Рахымовна
№105 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Жаңақоныс тұрғын үй алабы, Жастар шағын ауданы, 3 орам, 13А, «Қ.Сәтпаев атындағы орта мектеп-лицейі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 46-11-77
Комиссия төрағасы – Уразалина Айжан Даулетовна
Төрағаның орынбасары – Досмаганбетова Маншук Капиятовна
Хатшысы – Аетова Назгуль Ойратовна
Комиссия мүшелері:
Аймагамбетов Елдос Жадигереевич
Бисенова Гулжанат Нугметовна
Капина Айынкул Даулетовна
Кулов Мурат Ахметович
Муханбетов Куаныш Оралбаевич
Тілемісов Саламат Жандосұлы
№106 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы,Георгиевка тұрғын үй алабы, 105, «Ақтөбе қаласының №59 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 73-05-51
Комиссия төрағасы – Шайхиева Алтын Назаргалиевна
Төрағаның орынбасары – Есенаманова Алия Сагинтаевна
Хатшысы – Кощанова Сауле Жабаевна
Комиссия мүшелері:
Бақыт Лиза Қуанышбекқызы
Ермагамбетова Диана Ергалиевна
Ещжанова Жанар Сагынышовна
Дуйсенбаева Гульшат Адилгалиевна
Ұзақов Жандос Қалыбекұлы
Шакеева Акмарал Куандыковна
№107 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Өрлеу тұрғын үй алабы, 361, «Ақтөбе қаласы №57 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-05-23
Комиссия төрағасы – Ильясов Асылбек Кулболдыевич
Төрағаның орынбасары – Кусниязов Тулеген Калжанович
Хатшысы – Дайрабаева Бакыт Дуйсенбаевна
Комиссия мүшелері:
Булекбаева Сандугаш Куанышевна
Бисекенова Эльмира Акубаевна
Имангазина Светлана Владимировна
Рыскалиева Гаухар Мукановна
№108 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Оңтүстік-Батыс-1 тұрғын үй алабы, Халида Есенғұлқызы Маманова көшесі, 9 «Ақтөбе қаласының №10 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 45-81-57
Комиссия төрағасы – Ешмухамбетова Галия Агимбетовна
Төрағаның орынбасары – Бакиева Света Қалдыбекқызы
Хатшысы – Сармыс Бақыт Қыдыралықызы
Комиссия мүшелері:
Атагалиева Нургайша Жумабергеновна
Исмагамбетова Венера Конысовна
Каюпов Ержан Утегенович
Құрманғазина Гауһар Төлегенқызы
Рахымғалиева Толқын Нұрладинқызы
Салыкбаева Кенжегуль Сагадидиновна
№109 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Әз Наурыз көшесі, 5,
«Ақтөбе құрылыс-монтаж колледжі» жеке мекемесінің ғимараты,
телефон: 8 (7132) 41-05-26
Комиссия төрағасы – Ешимкулова Набира Кожабаевна
Төрағаның орынбасары – Нуржанова Бахыт Олжабаевна
Хатшысы – Сактаганова Анаргул Амандыковна
Комиссия мүшелері:
Әбентаева Дина Мәженқызы
Диханбай Әлфараби Рустамұлы
Кенжегулова Сара Хамзовна
Копабаева Арай Рамазановна
Нұртуған Дана Диярқызы
Серікқалиева Жұлдызай Әбдікәрімқызы
№110 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, 11-шағын аудан, 145, «Халел Досмұхамедұлы атындағы №35 орта мектебі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 46-82-62
Комиссия төрағасы – Мурзагулова Сауле Мержакыповна
Төрағаның орынбасары – Уразбаганбетова Айгул Табыскановна
Хатшысы – Айдахмет Нұршашқан Абылайқызы
Комиссия мүшелері:
Буременко Любовь Викторовна
Қалдығарина Гүлдана Қайырғалиқызы
Скибина Ольга Эдуардовна
Утегул Акмоншак Бейсембиевна
№111 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, 11-шағын аудан, 98,
«№37 орта мектебі» КММ ғимараты,телефон: 8 (7132) 44-33-09
Комиссия төрағасы – Назиков Ардақ Сырымұлы
Төрағаның орынбасары – Ахметова Жанна Жакешовна
Хатшысы – Айшуақова Гүлзат Серікқызы
Комиссия мүшелері:
Жарасова Куралай Булатовна
Мұратқызы Жарқынай
Орынбай Маржан Тасболатқызы
Тусипбекова Лира Аликовна
№112 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Астана ауданы,12-шағын аудан, 37/1,
«№51 гимназия» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 44-20-76
Комиссия төрағасы – Нығымет Гүлдәурен Аманқызы
Төрағаның орынбасары – Иргалиев Ержан Уразгалиевич
Хатшысы – Елеусіз Анеля Маратқызы
Комиссия мүшелері:
Аманжолова Айнур Амантаевна
Ахметова Алтынай Максатовна
Есказина Назира Жолдыбайкызы
Жұмағанбетов Бағдат Сағынбайұлы
Мулкаман Ілияс Мақсимұлы
Тасмагамбетова Гульмира Булатовна
№113 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Балауса тұрғын үй алабы, А.Попов көшесі, 1, «Заречный тұрғын алабы мектеп-балабақша кешені» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 46-05-38
Комиссия төрағасы – Нұртазина Нұргүл Жақыпбекқызы
Төрағаның орынбасары – Тургалиева Асем Алшыновна
Хатшысы – Муханбетова Жанат Бакытжановна
Комиссия мүшелері:
Ақжарбай Мейірхан Мұратұлы
Дүйсенбина Ақбөбек Бекболатқызы
Князбаева Лиза Куанышбаевна
Сақауова Айдана Нұрланқызы
Турланова Маягуль Абуталиповна
Шегембаева Жамиля Доскаеровна
№114 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Қарғалы тұрғын үй алабы, Қ.Сәтпаев көшесі, 72Р, «№3 балалар музыка мектебі» МКҚК ғимараты, телефон: 8 (7132) 99-51-73
Комиссия төрағасы – Абдрахманова Айслу Бакткереевна
Төрағаның орынбасары – Алдашев Асылхан Маханшаевич
Хатшысы – Алиева Нурсезим Жидехановна
Комиссия мүшелері:
Абилдина Разия Саипеновна
Алпысбаева Альмира Кенжебековна
Ержанова Гульнар Тулкибаевна
Жалгасбаева Назгуль Баймуратовна
Кулмуханбетова Нургул Сериккызы
Маратов Жанибек Албекович
№115 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Авиақалашық орамы, 23А, «№29 орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-05-26
Комиссия төрағасы – Мухашев Есенай Ертостикович
Төрағаның орынбасары – Жетпісбай Мәлік
Хатшысы – Ильчак ОлесяНиколаевна
Комиссия мүшелері:
Аяпбергенова Эльза Борибаевна
Филоненко Ирина Сергеевна
Пяташева Виктория Валерьевна
Кадирова Гулзира Жарасовна
Кенжигалиева Салтанат Жумабаевна
Шаповалов Евгений Владимирович
№116 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, 101-атқыштар бригадасы көшесі, 10А, «Қазанғап атындағы балалар өнер мектебі» МКҚК ғимараты, телефон: 8 (7132) 46-75-13
Комиссия төрағасы – Жаскеленова Бибигул Жаксибаевна
Төрағаның орынбасары – Кусаинова Мая Бауыржановна
Хатшысы – Мұхамбетқалиева Ақтоты Лескенқызы
Комиссия мүшелері:
Алимбаева Гульназ Аманбаевна
Лопатина Анастасия Игоревна
Умбеталина Айнур Улукпановна
Шукранова Гульмира Айдынгалиевна
№117 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Қарғалы тұрғын үй алабы, Родниковый көшесі, 1, «Есет батыр атындағы олимпиада резервінің облыстық мамандырылған мектеп-интернат-колледжі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 99-63-93
Комиссия төрағасы – Жетимеков Еркин Тлешович
Төрағаның орынбасары – Идирисов Алмат Алкеевич
Хатшысы – Трумова Бакытгул Тюлегеновна
Комиссия мүшелері:
Аргинбаева Сандугаш Нурлыбаевна
Бимурзин Мәди Ізтұрғанұлы
Нуртазина Гаухар Ергалиевна
Тампенова Гулбану Нурмуханбетовна
№118 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Қурайлы тұрғын үй алабы, Есет батыр көшесі, 15А, «Елек орта мектебі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132)73-01-96
Комиссия төрағасы – Кукинбаев Самат Дауренбекович
Төрағаның орынбасары – Таубаева Сандугаш Жулкарнаевна
Хатшысы – Трумбетова Лязат Дусиповна
Комиссия мүшелері:
Андакулова Мария Тимергалиевна
Бұхарбаева Эльвира
Кенеханова Гүлсезім Ұланқызы
Шайбекова Жанар Тұражанқызы
№119 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Набережный көшесі, 78, «№43 «Гүлдәурен» балабақшасы» МКҚК ғимараты, телефон: 8 (7132) 40-58-00
Комиссия төрағасы – Шокпарова Кулсым Тюлюмбаевна
Төрағаның орынбасары – Жасакбаева Кенжегул Хамзиевна
Хатшысы – Абубакирова Акмарал Туребековна
Комиссия мүшелері:
Абдиганиева Лейля Абылаевна
Байтүгел Алишер Болатұлы
Жоламанова Марина Жомартқызы
Жусупова Клара Тлюбаевна
Саттыкова Айшат Акылбековна
Танатов Турар Такылович
№120 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, 12-шағын аудан, 37В,
«№56 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 41-05-28
Комиссия төрағасы – Рахметова Мариямкуль Кожбановна
Төрағаның орынбасары – Аққали Әліби Архимедұлы
Хатшысы – Шорина Толганай Шылбатыровна
Комиссия мүшелері:
Алтынсариева Эльмира Бейсеновна
Дүсіпова Айгүл Зейноллақызы
Жұбанияз Салтанат Маратқызы
Исмагулова Жанна Садыровна
Кәрібаева Бақытгүл Әділбекқызы
Куанишев Максат Каскырбаевич
№121 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Бөкенбай батыр көшесі, 131Б, «Балалар және жасөспірімдер шығармашылық үйі» МКҚК ғимараты,
телефон: 8 (7132) 77-61-64
Комиссия төрағасы – Қайырбекова Саягүл Өмірзаққызы
Төрағаның орынбасары – Есқожина Майра Аманғалиқызы
Хатшысы – Амирова Гулназ Айткаликызы
Комиссия мүшелері:
Әбілғазықызы Айна
Жанадилова Данара Идрисовна
Жулкерова Гульназ Шамильевна
Изтлеуова Шнар Базарбаевна
Мырзалина Гулден Рустемовна
Тажибаева Жанат Жаксылыковна
№122 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Көктем тұрғын үй алабы, Гуцало Александр Семенович көшесі, 1, «Казтрансойл»АҚ Батыс филиалының Ақтөбе мұнай құбырлары басқармасының ғимараты,
телефон: 8 (7132) 41-05-35
Комиссия төрағасы – Жанғалиева Шолпан Серікбайқызы
Төрағаның орынбасары – Сатмаганбетов Берик Жакыпович
Хатшысы – Абжанова Гульнара Аманжуловна
Комиссия мүшелері:
Әбіл Гүлзира Ерболатқызы
Бакирова Гүлдана Оңбергенқызы
Қожамұрат Ғазиз Кенжебайұлы
Мәлік Раушангүл Орынбекқызы
Отарбаева Марина
Тульмаганбетова Айгуль Майдановна
№123 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Жаңақоныс тұрғын үй алабы, Баубек Бұлқышев көшесі, 25, «Балалар шығармашылық үйі» МКҚК ғимараты, телефон: 8 (7132) 99-79-26
Комиссия төрағасы – Жаксылыкова Сауел Мухамбетказиевна
Төрағаның орынбасары – Джапарова Бакытгуля Нурсултановна
Хатшысы – Муптишанова Гүлжанат Амангелдіқызы
Комиссия мүшелері:
Болатова Мадина Еламанқызы
Жолдас Мөлдір Ардаққызы
Қожаденова Гүлжайнар Қаратайқызы
Кошен Гулжахан Жолдыбайкызы
Лукпанова Гулмира Едигеевна
Өмірзақова Гүлнұр Таменқызы
№124 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы Тарас Шевченко көшесі, 34, «№30 «Ұрпақ» бөбекжай-балабақшасы» МКҚК ғимараты,
телефон: 8 (7132) 40-36-35
Комиссия төрағасы – Пангереева Аягоз Булатовна
Төрағаның орынбасары – Сәндібек Мейрамбай Бердібайұлы
Хатшысы – Мерекешова Гулдер Ерсултановна
Комиссия мүшелері:
Аймұратова Сара Мәлікқызы
Аманжолова Ақмоншақ Рахимқызы
Байдосова Марал Тимергалиевна
Жубанышова Ақтоты Асқарбекқызы
Қуаныш Бағдат Нұрболатұлы
Умирбаева Камшат Багдатовна
№125 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Нефтяников көшесі, 25,
«№1 әлеуметтік қызмет көрсету орталығы» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 41-05-28
Комиссия төрағасы – Кушекова Айнур Серкебаевна
Төрағаның орынбасары – Наурзгалиева Камита Ибрагимовна
Хатшысы – Смағұл Еламан Сұразғұлұлы
Комиссия мүшелері:
Елеусизова Дана Маратовна
Таспенова Алмакуль Нурлановна
№522 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Есет батыр шағын ауданы, 11Б, «№50 «Алтын бесік» балабақшасы» МКҚК ғимараты,
телефон: 8 (7132) 74-90-68
Комиссия төрағасы – Тукешова Лаззат Жумакановна
Төрағаның орынбасары – Сильбаева Малика Есенгалиевна
Хатшысы – Балымова Мадина Колбаевна
Комиссия мүшелері:
Баймурзина Гулсезим Тагибергеновна
Демеген Жантас Нұрпейсұлы
Қуандық Ержан Бақытжанұлы
Мамбетова Бақыткүл Тыныштықбайқызы
Нургожина Райгул Орынгалиевна
Шарапова Карылгаш Жанкелдиевна
№523 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Ақжар-2 тұрғын үй алабы, Қайым Мұхамедханов атындағы көшесі, 32, «Ақтөбе қаласының №49 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 45-82-53
Комиссия төрағасы – Абжанова Асылай Алимбетовна
Төрағаның орынбасары – Нуримова Салима Маратовна
Хатшысы – Избасарова Мерует Жиенбаевна
Комиссия мүшелері:
Аманғосова Жанбота Мұратқызы
Бижанова Айзат Амантаевна
Ермеков Әсет Артурұлы
Куанбаев Нурболат Асылбекович
Мороз Назарбек Нұрбекұлы
Мұқанова Айжанат Бекболқызы
№524 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Балауса тұрғын үй алабы, 421Б, «Ақтөбе қаласының №46 орта мектебі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 41-05-35
Комиссия төрағасы – Байдрахманова Нуржамал Сайлауовна
Төрағаның орынбасары – Елеүкен Қуаныш Байхатқызы
Хатшысы – Ыбырай Шынар Талғатқызы
Комиссия мүшелері:
Доскалиева Мөлдір Өтегенқызы
Қанат Нұрболат Хамитұлы
Карасаев Ерлан Султансихович
Қостан Жанат Ахметкерейқызы
Сагындыкова Лязат Сагындыковна
Шаршбаев Рауан Сабитович
№525 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Д.Қонаев көшесі, 3Д,
«№8 орта мектеп»КММ ғимараты,телефон: 8 (7132) 45-82-87
Комиссия төрағасы – Қаймолдин Талғат Маратұлы
Төрағаның орынбасары – Жолдыбай Сүндет Жолдыбайұлы
Хатшысы – Альжанова Бекзат Багдатовна
Комиссия мүшелері:
Коныратбаева Алия Жеткергеновна
Матаева Бакыт Зулхарнаевна
Нургалиев Талгат Жанабергенович
Сүгіртаева Айжан Қуанышқызы
Тулегенов Нуржан Бауыржанович
Шүйіншәлиева Әлия Сәметқызы
№526 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, 12-шағын аудан, 37В,
«№56 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 41-05-38
Комиссия төрағасы – Наримбетова Гульнара Мухангалиевна
Төрағаның орынбасары – Жумагалиева Маншук Куанышовна
Хатшысы – Жалмагамбетова Жанат Жумагалиевна
Комиссия мүшелері:
Бабакулова Айша Сапаргалиевна
Дандыбаева Марина Куатовна
Жумагалиева Гаухар Канибаевна
Иманова Алтынай Амангалиевна
Имашева Айнур Утегеновна
Канбаев Муратбек Сабирович
№527 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Мәңгілік Ел көшесі, 6,
«Достық» су спорты түрлері бойынша облыстық балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» КММ ғимараты,телефон: 8 (7132) 41-05-51
Комиссия төрағасы – Бектурлиева Лэззат Амангельдиевна
Төрағаның орынбасары – Аймурзина Жансая Есболовна
Хатшысы – Жарова Сагида Еламановна
Комиссия мүшелері:
Алғабай Медет Асқарұлы
Джаппарова Айнур Ержановна
Қожахметова Меңтай Нұрбекқызы
Мамышева Марьяш Нуртасовна
Муханова Агила Есмырзаевна
Сүлеймен Гүлжаннат Темірғалиқызы
№528 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Оңтүстік-Батыс-1 тұрғын үй алабы, Халида Есенғұлқызы Маманова көшесі, 9 «Ақтөбе қаласының №10 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 45-81-58
Комиссия төрағасы – Ельбаева Назия Танатаровна
Төрағаның орынбасары – Джукетаева Ақгүл Райымбекқызы
Хатшысы – Қуандықова Рауан Жұмажанқызы
Комиссия мүшелері:
Бекжан Гулжайнар Мендібайқызы
Елеусизова Толғанай Бекболатқызы
Мамутова Гульнар Утемисовна
Мукашева Назгуль Нурдаулетовна
№529 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Қарғалы тұрғын үй алабы, Ә.Құрғұлов көшесі, 19Б, «Қарғалы қалалық ауруханасы»МКК ғимараты, телефон: 8 (7132) 99-60-07
Комиссия төрағасы – Узганов Ержан Есенгельдинович
Төрағаның орынбасары – Әлайдар Әйгерім Кенесарықызы
Хатшысы – Тельманова Назым Тельмановна
Комиссия мүшелері:
Абдреева Багытгуль Кайровна
Шангиреева Айгуль Сагимбаевна
№530 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Қызылжар тұрғын үй алабы, 730А, «Мұқағали Мақатаев атындағы №73 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 45-82-29
Комиссия төрағасы – Қалышев Ербатыр Қанатұлы
Төрағаның орынбасары – Самалұлы Берік
Хатшысы – Мунбасова Ляззат Аскаровна
Комиссия мүшелері:
Киякбаева Багдагул Алтынбаевна
Қартбаев Мұрат Нұрланұлы
Құттыбай Айбар Ерболатұлы
Назарова Бакытнур Бердиевна
Нәженова Марфуға Тәңірбергенқызы
Сұлтанғалиев Ермахан Айболатұлы
№531 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Есет батыр шағын ауданы, 12А, «Дінмұхамед Қонаев атындағы жалпы білім беретін орта мектеп-гимназиясы» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-05-38
Комиссия төрағасы – Ербозымова Мирамгул Нурлановна
Төрағаның орынбасары – Касимов Есбол Нурланович
Хатшысы – Ажибаева Гульзия Усенхановна
Комиссия мүшелері:
Карибаева Айгул Сексеновна
Мақат Жаналы Қабисұлтанұлы
Мухтарова Гулбану Казмухановна
Мырзалина Гулсара Ауданбаевна
Утенов Болат Филанович
Хамит Саида Руслановна
№532 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Есет батыр шағын ауданы, 12А, «Дінмұхамед Қонаев атындағы жалпы білім беретін орта мектеп-гимназиясы» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-05-51
Комиссия төрағасы – Черниязова Жанна Букенбаевна
Төрағаның орынбасары – Әнди Әділет Елтайұлы
Хатшысы – Истаева Айгерим Муратовна
Комиссия мүшелері:
Балмагамбетов Бекболат Камалович
Балмаганбетова Нурсезим Кушербаевна
Исина Шынар Амангельдиевна
Ергалиева Нургуль Саматовна
Мураталиева Индира Сериковна
Туржанов Куанткан Тлеужанович
№533 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Ақжар-2 тұрғын үй алабы, Қайым Мұхамедханов атындағы көшесі, 20, «№45 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ ғимараты,телефон: 8 (7132) 73-00-49
Комиссия төрағасы – Рсмаганбетова Гулсезим Мараткызы
Төрағаның орынбасары – Куркембаева Курманай Базарбаевна
Хатшысы – Панабек Венера Жолдасқызы
Комиссия мүшелері:
Әбілтай Нұрбол Әмитжанұлы
Әмиядинов Әйділда Тәжібайұлы
Баймагамбетова Балауса Алмасовна
Бахытжанова Лунара Алимжановна
Карагулова Айнур Нурлановна
Райымбаева Мирамкул Сармановна
№534 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Кірпішті тұрғын үй алабы, Кирпичный көшесі, 5, «№18 орта мектебі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 73-03-78
Комиссия төрағасы – Нұрсұлтанова Ақтолқын Батықанқызы
Төрағаның орынбасары – Еркебаева Жанаргул Утеукызы
Хатшысы – Абубакірова Лала Болатқызы
Комиссия мүшелері:
Әмит Аян Болатұлы
Әминова Саягүл Аманбекқызы
Жанай Алишер Ыбрайулы
Жубатов Асет Дарханулы
Карабалина Балжан Тыныштыковна
Сабанбаев Нұрдәулет Жаңабекұлы
№535 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Жібек жолы тұрғын үй алабы, Әбидулла Биекенов көшесі, 29, «№61 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 44-26-62
Комиссия төрағасы – Жарбусинов Ертай Серикович
Төрағаның орынбасары – Еркебаева Жанат Бердіқызы
Хатшысы – Орынбасарова Акерке Нурадиновна
Комиссия мүшелері:
Жайханова Асел Каиргаликызы
Көңілхошова Аяжан Қуатбекқызы
Мақсот Айбану Мақсотқызы
Рысмагамбетов Асхат Дуйсенович
№536 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Жібек жолы тұрғын үй алабы, Әбидулла Биекенов көшесі, 29, «№61 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 44-33-66
Комиссия төрағасы – Бисембаева Ақтоты Жалғасбайқызы
Төрағаның орынбасары – Сағындықәулеті Бек Назарұлы
Хатшысы – Дурмаханова Айзада Тлегеновна
Комиссия мүшелері:
Бақытжанқызы Перизат
Елубаев Жанабай Есболсынович
Жаңаберген Нұрболат Зұлқарнайұлы
Ыбрай Нұрғазы Ерболұлы
Итібаева Аида Еркебайқызы
Қоңыратбаева Асылзат Тасболатқызы
№537 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Ә.Смағұлов атындағы көшесі, 11А, «ҚР АШМ агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекциясы комитетінің Ақтөбе облыстық аумақтық инспекциясы»ММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 41-05-56
Комиссия төрағасы – Кулбаева Асем Токтамысовна
Төрағаның орынбасары – Картбаева Баршагуль Отановна
Хатшысы – Абилкаирова Куляш Каратаевна
Комиссия мүшелері:
Алдрапеков Азамат Рамазанұлы
Дарханбаева Нургуль Жумабаевна
Жолманова Айгерим Тобагуловна
Ирзакулова Назерке Куанышкызы
Мурзатаева Айна Юлдагалиевна
Утянова Раиса Нурсултановна
№538 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Сағи Жиенбаев көшесі, 129, «Әлкей Марғұлан атындағы №71 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 73-00-51
Комиссия төрағасы – Сактапова Индира Данбаевна
Төрағаның орынбасары – Василиева Айгүл Максимқызы
Хатшысы – Кунтуганова Асемгуль Абдрахмановна
Комиссия мүшелері:
Баймуханова Жадыра Имашовна
Ермагамбет Гульбакыт Кунтугановна
Жанахметов Жанулан Жеткизгенович
Өтеген Замира Нұрланқызы
№539 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Темірқазық көшесі, 79, «Жұмабек Тәшенов атындағы №68 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 45-83-65
Комиссия төрағасы – Сундетбаева Слушаш Бактемировна
Төрағаның орынбасары – Тойлыбаев Нариман Кыстаубаевич
Хатшысы – Намазбаева Гульмира Куандыковна
Комиссия мүшелері:
Амирбаева Жанна Русланкызы
Карабалиева Гульмира Максутовна
Қоспан Айшат Зейнуллақызы
Сарыкулова Айнур Сагидуллаевна
Смадияр НұрдәулетЖалелұлы
Темирбекова Жулдыз Муратовна
№540 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Сәңкібай батыр даңғылы, 249, «Халықтық кеңсе» ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-05-57
Комиссия төрағасы – Жалгасов Абзал Нурдаулетович
Төрағаның орынбасары – Прмаганбетова Гулжанат Байдосовна
Хатшысы – Сисенова Клара Амангосовна
Комиссия мүшелері:
Абдрахманова Калжайнар Советовна
Кунанбаева Гулбакыт Кикембаевна
Кушалиева Гульбану Жанбирбаевна
Садыкова Жанаргул Нургазиевна
№541 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 4А, «Ұзақбай Құлымбетов атындағы «№64 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты,телефон: 8 (7132) 45-84-50
Комиссия төрағасы – Кенжалина Райхан Жадігерқызы
Төрағаның орынбасары – Кенжегалиева Гаухар Жақсылыққызы
Хатшысы – Тайбөрина Гүлнұр Әлібекқызы
Комиссия мүшелері:
Азбергенова Данагул Тураровна
Жалғасова Бақытнұр Азаматқызы
Жаржанова Мереке Куанышевна
Искакова Шолпан Акынтаевна
Кадырхан Ерік Жеткергенұлы
Коптлеуова Майра Муратовна
№542 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Ораз Тәтеұлы көшесі, 3Б, «Міржақып Дулатұлы атындағы №63 жалпы білім беретін орта мектеп-лицейі» КММ ғимараты,телефон: 8 (7132) 45-36-54
Комиссия төрағасы – Дюсембаев Бекболат Есенжолович
Төрағаның орынбасары – Жалғасова Ақниет Сағинбайқызы
Хатшысы – Әбілхаева Айдана Ерболатқызы
Комиссия мүшелері:
Бекмуханова Алтнай Кенисаровна
Бердімұратов Олжас Нұрлыұлы
Қуанышева Гаухар Қасқырбайқызы
Мангибаева Карлыга Кадирхановна
Рахметов Адилет Закаряевич
Тобағабылов Нұржан Наганұлы
№543 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Ораз Тәтеұлы көшесі, 3Б, «Міржақып Дулатұлы атындағы №63 жалпы білім беретін орта мектеп-лицейі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 45-36-90
Комиссия төрағасы – Тансыкбаева Акорик Сагырбаевна
Төрағаның орынбасары – Лекерова Айнур Ергалиевна
Хатшысы – Сейтимова Эльвира Сагинтаевна
Комиссия мүшелері:
Дайрова Насихат Кайраткызы
Даулетов Данияр Алдабергенович
Кайдакова Жанат Бекболатовна
Қанатова Гүлназия Амандыққызы
Кенжалина Айнагүл Үсенғазықызы
Қошмұханов Жанат Аралбекұлы
№544 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Жеңіс даңғылы, 5, «Ақтөбе қаласының №47 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 46-28-47
Комиссия төрағасы – Ашыкбаева Жадырасын Шуиншалина
Төрағаның орынбасары – Козбагарова Маншук Жанбрбаевна
Хатшысы – Туменова Айнаш Жумагалиевна
Комиссия мүшелері:
Еламанов Батырбек Серикбекұлы
Жаманова Нургул Мекешовна
Жилкибекова Макира Нурлаевна
Ибраев Канат Болатбекович
Оңғарбай Жасұлан Жанболатұлы
Рахметуллина Алтынай Қайырмағамбетқызы
№545 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Жаңақоныс тұрғын үй алабы, Бірлік орамы, 397Б, «№69 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-05-56
Комиссия төрағасы – Абжалелова Айгул Амангельдиевна
Төрағаның орынбасары – Көшербаев Әлібек Арнауытұлы
Хатшысы – Рахметова Айнур Жалгасовна
Комиссия мүшелері:
Байзоллаева Эленора Байзоллаевна
Бисенов Серик Нугметович
Елеусизова Алмагуль Жумамуратовна
Жантуреева Маншук Таласкызы
Сенгалиева Салтанат Сериккаликызы
Татаманова Гульнара Бисенгалиевна
№546 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Бауырластар-2 тұрғын үй алабы, № 170А, «Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы №66 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132)73-01-80
Комиссия төрағасы – Калыбаева Задагуль Боранбаевна
Төрағаның орынбасары – Тулегенова Сабила Жумабековна
Хатшысы – Доскабылова Гаухар Жардемгалиевна
Комиссия мүшелері:
Кусайнова Лаура Умирзаковна
Нұрғалиева Гүлжахан Амангелдіқызы
Сагиева Камила Оразбаевна
Таласпаева Ляззат Сагидлдаевна
Тілеуханова Ботакөз Тілеуханқызы
Умирзакова Оралым Калиоллиевна
№548 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Есет батыр шағын ауданы
(4 шағын ауданы), «Қызылжар орта мектебі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 73-04-09
Комиссия төрағасы – Нургалиев Рай Молданиязович
Төрағаның орынбасары – Тыныштықова Ира Тыныштыққызы
Хатшысы – Айтуганова Жулдыз Жиенбаевна
Комиссия мүшелері:
Алмурзаев Нұрлыбек Орынбасарұлы
Аманжолов Батыржан Асыланұлы
Марат Ботагөз Маратқызы
Утениязова Алтын Аманкелдиновна
№549 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Қарғалы тұрғын үй алабы, Сарыжайлау көшесі, 70Б, «ЭКСПО» ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-73-70
Комиссия төрағасы – Джумакулова Алия Кондыбаевна
Төрағаның орынбасары – Мұқан Меруерт Ермағанбетқызы
Хатшысы – Байсеуова Айгерим Нурмашевна
Комиссия мүшелері:
Диханова Ағила Болатбекқызы
Есанова Эльмира Асылхановна
Мирамбаева Аяжан Мирамбайкызы
Сюнгарина Гулшат Бахитовна
Хамидуллина Эльмира Орынбаевна
Шауленова Индира Бериковна
№550 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Есет батыр шағын ауданы, Бопай ханым көшесі, 11, «№78 жалпы орта білім беретін мектеп-гимназиясы» КММ ғимараты,телефон: 8 (7132) 41-05-61
Комиссия төрағасы – Ибраимова Самиға Батырқызы
Төрағаның орынбасары – Қабдығалиев Шыңғыс Тұрғалиұлы
Хатшысы – Бекниязова Эльмира Мусаевна
Комиссия мүшелері:
Акжигитова Кызгалдак Бактыгуловна
Бөлеген Оңталап Төлегенұлы
Жаксыгереева Сандугаш Боранбаевна
Мусина Лаззат Киялбаевна
Сырбаева Зухра Ахметжановна
Толыбаев Даурен Торениязович
№551 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Д.Қонаев көшесі, 3Д,
«№8 орта мектеп» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 45-82-83
Комиссия төрағасы – Мұқамбетәзиев Аркен Мұқамбетәзиұлы
Төрағаның орынбасары – Ақынова Гүлдәурен Мақсатқызы
Хатшысы – Сагидуллаева Нурайна Мырзагалиевна
Комиссия мүшелері:
Айбек Бекжан Бектұрғанұлы
Досов Дәулет Жәнібекұлы
Жумабаев Рустем Назарбаевич
Қожасаева Ақнұр Қанатбайқызы
Кундалин Серик Утемисович
Төрәлі Ақтоты Серібайқызы
№552 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Сағи Жиенбаев көшесі, 129, «Әлкей Марғұлан атындағы №71 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 73-00-52
Комиссия төрағасы – Ұлқабай Оразбай Жадігерұлы
Төрағаның орынбасары – Қайырбай Қасым Кеңесұлы
Хатшысы – Бахытжан Айнур
Комиссия мүшелері:
Аккузова Алия Елубаевна
Атчыбаева Гулшат Жолдасбаевна
Әбен Абылай Амантайұлы
Калиева Сания Еркинкызы
Коржиков Жалгас Максатович
Назарбаева Гулдария Эмжатовна
№553 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Бөкенбай батыр көшесі, 46, «Әбіш Кекілбайұлы №72 жалпы білім беретін орта IT мектеп-лицейі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 45-36-96
Комиссия төрағасы – Тойшыманов Серик Кенишбаевич
Төрағаның орынбасары – Таганова Гулжанат Абдиевна
Хатшысы – Жаксыбаева Алиса Айтжановна
Комиссия мүшелері:
Айдаралина Әсел Сәрсембайқызы
Әбдірахимова Ақтілек Нұрыстанқызы
Әскербекұлы Өркен
Кинеева Сания Урынгалиевна
Токмуратова Ботагоз Каныбековна
Шуйтенова Нурзипа Мырзалиевна
№554 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы Алтын Орда шағын ауданы, 43Б, «№52 «Құлагер» балабақшасы» МКҚК ғимараты, телефон: 8 (7132) 46-74-41
Комиссия төрағасы – Биртаева Гулмира Сабитбековна
Төрағаның орынбасары – Қармыс Бану Бибітқызы
Хатшысы – Балгужиева Гульгуль Базаровна
Комиссия мүшелері:
Досмагамбетова Лейла Бексултановна
Казахова Аслима Максатовна
Матжанова Сара Аскаровна
Мулдашева Алия Мэлсовна
Нургалиева Шынар Токашевна
Шурипова Айгуль Кудайбергеновна
№555 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Ораз Тәтеұлы көшесі, 5, «Жоғарғы спорт шеберлігі мектебі» КММ ғимараты,телефон: 8 (7132) 41-05-63
Комиссия төрағасы – Туйебаев Ашим Еркинович
Төрағаның орынбасары – Тажиков Аслан Бейбиткелдиулы
Хатшысы – Нышанова Жаннат Андировна
Комиссия мүшелері:
Бейбітов Мәди Дәуренбекұлы
Дуйсекенов Аскар Муханович
Ишмухамбетова Светлана Елеусиновна
Даулетова Гульдаурен Тынышовна
Таженкулова Карашаш Бахитгалиевна
Шангерей Ерболек Тайустарулы
№556 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 4А, «Ұзақбай Құлымбетов атындағы «№64 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 45-83-77
Комиссия төрағасы – Жанайдаров Жасулан Туремуратович
Төрағаның орынбасары – Алматова Гулшат Жолмырзаевна
Хатшысы – Сеилова Калампыр Изгиликовна
Комиссия мүшелері:
Бексултанова Гулназ Сериковна
Дубаева Омер-жан Утеугалиевна
Жеңісова Гүлназ Ақанқызы
Кенесова Лаура Орысбаевна
Нұрмұханова Назерке Ерболсынқызы
Садуов Есет Мухамедкалиулы
№557 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Алтын Орда шағын ауданы, 24Г, «Шығармашылық Академиясы» МКҚК ғимараты, телефон: 8 (7132) 74-31-35
Комиссия төрағасы – Тәжібаева Самал Мусақызы
Төрағаның орынбасары – Жолмырза Әлімжан Әділжанұлы
Хатшысы – Карина Айгул Нуртасовна
Комиссия мүшелері:
Жанибекова Жанат Даулетбаевна
Зайлағи Мерлан Азаматұлы
Идрисова Гулдана Данабаевна
Өмірғалиев Айбек Баубекұлы
№558 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Ағайынды Жұбановтар көшесі, 261А, «№38 қазақ орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 45-81-75
Комиссия төрағасы – Урекешова Лариса Шадшадиновна
Төрағаның орынбасары – Мадетхан Перизат
Хатшысы – Муса Жібек Ерболатқызы
Комиссия мүшелері:
Абиев Аслан Газизович
Анетов Жомарт Кобенбаевич
Бердібекұлы Мейірбек
Тынышов Асет Сериккалиевич
№559 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Сәңкібай батыр даңғылы, 14/8, «Ақтөбе қаласының №48 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 45-82-14
Комиссия төрағасы – Абуова Карлыга Когабаевна
Төрағаның орынбасары – Мырзаханова Бақытгүл Қадыраліқызы
Хатшысы – Садық Индира Әмірханқызы
Комиссия мүшелері:
Айталиева Асылтас Ермековна
Арыстанова Молдир Булекбаевна
Бисенов Баубек Куанышкалиевич
Исбулаева Лаззат Бауржановна
Кулбасова Аманкул Мереевна
Суйеуов Сисенбай Егизбаевич
№561 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Украинка тұрғын үй алабы, 147А, «№75 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 73-01-58
Комиссия төрағасы – Наменова Минара Серикгалиевна
Төрағаның орынбасары – Мустафина Рима Мухтаровна
Хатшысы – Кабылгалимов Агоран Булатович
Комиссия мүшелері:
Қабақбаева Ақбөбек Көшербайқызы
Қайнадин Бекбол Киікбайұлы
Тагабиргенов Бакыт Жанатович
Умбетова Сункар Нуртаевна
№562 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Есет батыр шағын ауданы
(4 шағын ауданы), «Қызылжар орта мектебі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 73-04-08
Комиссия төрағасы – Қаржаубаева Бақытгүл Байменшеқызы
Төрағаның орынбасарыАманова Гульбагда Лайыковна
Хатшысы – Тойбазарова Айман Болатовна
Комиссия мүшелері:
Досова Эльмира Онаевна
Молданиязов Ернар Райулы
Нургазин Азат Нургазиевич
Турекулова Айман Туребековна
№563 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Есет батыр шағын ауданы, Бопай ханым көшесі, 11, «№78 жалпы орта білім беретін мектеп-гимназиясы» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 44-22-67
Комиссия төрағасы – Сейтмағанбетова Жанар Есенғосқызы
Төрағаның орынбасары – Сражадинов Нурсултан Кадиргалиевич
Хатшысы – Курмалова Асель Агисовна
Комиссия мүшелері:
Есімова Венера Жексенбайқызы
Койшыбаева Аяулым Саиновна
Кулгарина Нурслу Абдуалиевна
Муханов Рахат Жарылкасынович
Сактаганова Райхан Бердигалиевна
Таңбай Ахметжан Ескендірұлы
№564 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Рауан тұрғын үй алабы, 10А, «№74 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты,
телефон: 8 (7132) 41-05-57
Комиссия төрағасы – Касенова Нұргүл Нағашыбайқызы
Төрағаның орынбасары – Бекжанова Назгүл Қыдыркелдықызы
Хатшысы – Мухамедяр Ұлпан Есентайқызы
Комиссия мүшелері:
Ерсайын Елубай Еркінұлы
Байтасова Айгуль Калидолловна
Смағул Қуан Дахарұлы
Тілеуқабақов Алмат Алдабайұлы
№565 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Александр Алексеевич Гришин көшесі, 7, «Ақтөбе автожол колледжі» МКҚК ғимараты,телефон: 8 (7132) 41-05-61
Комиссия төрағасы – Анутова Жанна Амандыковна
Төрағаның орынбасары – Алтынбаева Алия Лайыковна
Хатшысы – Асанова Индира Аскаровна
Комиссия мүшелері:
Алдасугурова Галия Булатовна
Алтаева Мадина Нурлановна
Дошманов Айдос Кобландыевич
Қыдыров Ернар Әуелбайұлы
№566 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы, Халел Досмұхамедұлы көшесі, 6В, «Білім» жалпы орта білім беретін мектеп-гимназиясы»ЖШС ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-05-73
Комиссия төрағасы – Имашева Галина Жумановна
Төрағаның орынбасары – Шангереев Есет Тайустарович
Хатшысы – Исамагамбетова Жанар Маратовна
Комиссия мүшелері:
Бегіманов Серікқали Берікұлы
Жарылгасова Гулназ Хамитовна
Ибатуллина Гаухар Акбулатовна
Кушербаева Жанна Калдыбаевна
Чапай Нұрлыайым Серікқызы
Султамуратов Бакытхан Адилбекович
№567 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Халел Досмұхамедұлы көшесі, 6В, «Білім» жалпы орта білім беретін мектеп-гимназиясы»ЖШС ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-05-82
Комиссия төрағасы – Қоңыратбай Салтанат Серікқызы
Төрағаның орынбасары – Масакбаева Жұмагүл Кеңкелдіқызы
Хатшысы – Наурызбайқызы Гүлдана
Комиссия мүшелері:
Әділбай Бота Нұрланқызы
Бүркіталина Айдана Жеңісқызы
Қаирбекқызы Адэля
Карабалин Берикжан Тыныштыкович
Каримбаева Сауле Жанабиловна
Сәдуақас Абзал Нұрланұлы
№575 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Астана ауданы,
Алтын Орда шағын ауданы, 50Н, «Smart bilim» мектеп-гимназия»ЖШС ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-05-83
Комиссия төрағасы – Жасакбаева Жайнагуль Сагатовна
Төрағаның орынбасары – Дүзбаева Лилия Бақитқызы
Хатшысы – Оспанқызы Мәдина
Комиссия мүшелері:
Алишева Айгул Максутовна
Атшибаев Бауыржан Ержанович
Балғазина Гүлзат Ерғазықызы
Жангабылова Нурлыайым Галымжановна
Саржанова Ардак Танатовна
Умарова Акшолпан Серикбаевна
№576 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Алтын Орда шағын ауданы, 50Н, «Smart bilim» мектеп-гимназия»ЖШС ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-05-89
Комиссия төрағасы – Касаева Бибит Нурикешевна
Төрағаның орынбасары – Мурзабеков Ажибай Жапакович
Хатшысы – Жақсыбек Айгүл
Комиссия мүшелері:
Абилханов Жасулан Изтурганович
Ахметов Талгат Каиргалиевич
Карагулова Мансия Шукуровна
Мухамбетова Асем Файзуловна
Сакишева Жангак Сакишевна
Тлеубергенов Арман Исламович
№577 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Бауырластар-2 тұрғын үй алабы, 170А, «Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы №66 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-05-94
Комиссия төрағасы – Ахметов Бакберген Тукашович
Төрағаның орынбасары – Казангапова Жанар Шапагатовна
Хатшысы – Халапов Серик Байтенович
Комиссия мүшелері:
Абишева Аймгул Алдабергенкызы
Ахметова Гульфайра Жалмурзаевна
Баймулдина Айгуль Жапаковна
Жаумытбаев Айикали Улыкпанович
Имашова Сая Саликызы
Орынбасарова Айида Сансызбаевна
№578 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Ақжар-2 тұрғын үй алабы, 2, «Мәлік Ғабдуллин атындағы №70 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132)41-05-95
Комиссия төрағасы – Мухамбетова Айнур Жаксылыковна
Төрағаның орынбасары – Қиюбек Бақытнұр Жадетқызы
Хатшысы – Қуанышбекова Данагүл Тынықбайқызы
Комиссия мүшелері:
Тукина Жанат Зиноладиновна
Таласбаев Дәуренбек Нағашыбайұлы
Ізбергенова Жазира Аманбекқызы
Шотаев Ерген Марленұлы
№579 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Жаңақоныс тұрғын үй алабы, Жастар шағын ауданы, 3 орам, 13А, «Қ.Сәтпаев атындағы орта мектеп-лицейі» КММ ғимараты, телефон: 8 (7132)41-05-97
Комиссия төрағасы – Абен Талгат
Төрағаның орынбасары – Аймагамбетова Шынар Жолдыбаевна
Хатшысы – Узакбаева Салтанат Бекбергеновна
Комиссия мүшелері:
Калкаманова Ляйла Мукановна
Муратов Асылжан Аманжолович
№580 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы, Есет батыр шағын ауданы, Бопай ханым көшесі, 26П, «№3 облыстық балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» КММ ғимараты,телефон: 8 (7132)41-06-02
Комиссия төрағасы – Жанибекова Ольга Советбаевна
Төрағаның орынбасары – Алдонғарова Роза Шаштыбайқызы
Хатшысы – Есенжолова Акдидар Абаевна
Комиссия мүшелері:
Байтешев Бауржан Тлеужанович
Бухаева Гүлсезім Алибекқызы
Жалтаева Нурзия Рахимовна
Малоиван Вячеслав Валентинович
Тукешова Мендигул Темирбековна
Узакбаева Айсулу Бериковна
№581 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Алтын Орда шағын ауданы, 6В, «80 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-06-14
Комиссия төрағасы – Жақсыбаева Айсұлу Берікқызы
Төрағаның орынбасары – Снасапин Темірлан Бірімбетұлы
Хатшысы – Диханбаева Гүлжайнар Ерболқызы
Комиссия мүшелері:
Убайтжанова Айсулу Амитжановна
Жаржанова Майра Курамысовна
Жалмырзаұлы Әлхан
Аекенова Несибели Молдабековна
Касимова Замира Агзамиевна
Сисенғали Бекбол Жәнібекұлы
№582 учаскелік референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Алтын Орда шағын ауданы, 6В, «80 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон: 8 (7132) 41-06-32
Комиссия төрағасы – Жәкен Нүркен Дәуітбайұлы
Төрағаның орынбасары – Муканов Бауржан Нурланович
Хатшысы – Қонысбай Айнагүл Ғалымжанқызы
Комиссия мүшелері:
Айткулова Гулназ Серикбаевна
Атахметқызы Алуа
Нуртазина Нургул Хаджимухановна
Мақсатов Ерлан Арманұлы
Оразбаева Асем Айткуловна
Акимкереева Елена Максотовна
Учаскелік референдум комиссияларының жұмыс уақыты:
2026 жылғы 23ақпаннан бастап, күн сайын сағат 9.00-18.00, түскі үзіліс сағат 13.00-14.00
Ақтөбе қалалықаумақтық референдум комиссиясы.
|Ақтөбе қаласы әкімінің шешіміне қосымша
Ақтөбе қаласы әкімінің
2019 жылғы 25 қазандағы
№7 шешіміне қосымша
Ақтөбе қаласының референдум учаскелерінің шекаралары
№1 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Шәкен Айманов атындағы көше, №8, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Хиуаз Доспанова атындағы №14 орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Бурабай көшесі, № 16, № 18, № 20, № 20А, № 22, № 24, № 26, № 28, № 28А, № 30, № 32, № 34, № 34А, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 54А, № 56, № 58, № 60, № 62, № 64, № 66, № 68, № 70, № 72, № 74, № 76, № 78, № 80, № 80А, № 82, № 82А, № 84, № 86, № 88, № 90, № 92, № 96, № 98, № 100, № 102, № 104, № 106, № 110, № 112, № 114, № 116, № 116А, № 118, № 120, № 120А, № 122, № 124, № 124А, № 126;
Шәкен Айманов атындағы көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 7А, № 8, № 9, № 9А, № 10, № 11, № 11А, № 12, № 13, № 14, № 14А, № 15, № 15А, № 16, № 16А, № 17, № 18, № 18А, № 19, № 20, № 21, № 22, № 22А, № 23, № 23А, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 29А, № 30, № 31, № 32, № 33, № 33А, № 34, № 35, № 35А, № 36, № 36А, № 37, № 37А, № 38, № 39, № 39А, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 50А, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 59А, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 66/1, № 66/2, № 67, № 68, № 68/1, № 68/3, № 69, № 69А, № 70, № 71, № 72, № 73, № 74, № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 82/2, № 83, № 84, № 85, № 86, № 87, № 88, № 88/1, № 89, № 90, № 91, № 91А, № 92, № 93, № 93А, № 95, № 97, № 99, № 99А, № 101;
Тоқтамыс хан көшесі, № 2, № 2А, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 6А, № 6Б, № 7, № 8, № 8А, № 8Б, № 8В, № 9, № 10, № 11, № 11А, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 20А, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 30А, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 43А, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 50А, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 55А, № 55/1, № 56, № 56А, № 57, № 58, № 59, № 59А, № 60, № 60А, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 71А, № 71Б, № 72, № 73, № 73А, № 74, № 75, № 75А, № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 88;
Ақ желкен көшесі, № 3, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 9, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 17А, № 18, № 20, № 22, № 24;
Ұзақбай Құлымбетов көшесі, № 132, № 134, № 134А, № 136, № 138, № 140, № 142, № 142А, № 142Б, № 142В, № 144, № 144А, № 146, № 147, № 148, № 149, № 150, № 151, № 153, № 155, № 157, № 159, № 161, № 163, № 164, № 165, № 167, № 168, № 169, № 173;
Жангелдин Әліби көшесі, № 137, № 139, № 141, № 143, № 145, № 147, № 148, № 149, № 150, № 150А, № 151, № 152, № 152А, № 153, № 154, № 155, № 156, № 157, № 157А, № 158, № 160, № 161, № 162, № 163, № 164, № 165, № 167, № 167, корпус 1, № 168, № 168А, № 170;
А.Әкімжанов атындағы көшесі, № 113, № 114, № 115, № 116, № 117, № 118, № 119, № 121, № 124, № 125, № 126, № 132, № 134, № 136;
Ә.Смағұлов атындағы көшесі, № 94, № 96, № 98, № 100;
Нұрпейіс Байғанин көшесі, № 143, № 145, № 147, № 147А, № 149, № 150, № 151, № 152, № 153, № 154, № 155, № 156, № 157, № 159;
Т.К.Жүргенов көшесі, № 157, № 159, № 161, № 163, № 167, № 169, № 169А, № 171, № 173, № 173А, № 175, № 175А, № 175Б;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№2 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Шәкен Айманов атындағы көше, №8, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Хиуаз Доспанова атындағы №14 орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Т.К.Жүргенов көшесі, № 140, № 142, № 144, № 146, № 146А, № 148, № 150, № 154, № 156, № 158, № 160, № 162, № 162А, № 164, № 172, № 174, № 174Б, № 176, № 176А, № 178, № 178А, № 178Б, № 178В, № 178Г, № 180;
М.Т.Ряхов көшесі, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 18А, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 34А, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 40А, № 42, № 42А, № 43, № 44, № 44А, № 44Б, № 45, № 46, № 47, № 47А, № 48, № 48А, № 48Б, № 49, № 49А, № 49Б, № 50, № 51, № 52, № 53, № 53А, № 54, № 55, № 56, № 61, № 61А, № 63, № 65, № 65А, № 67, № 67А, № 69, № 69А, № 69Б, № 69/1, № 71, № 71А, № 73, № 75;
Керей хан атындағы көшесі, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34, № 34А, № 34Б, № 36, № 38, № 42, № 44, № 46, № 46А, № 48, № 48А, № 50, № 50А, № 52, № 52А, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 64, № 66, № 68, № 68А, № 70, № 70А, № 70Б, № 72, № 72А, № 74, № 76, № 76А, № 78, № 80;
Әйтеке би көшесі, № 131, № 133, № 135, № 137, № 137/1, № 137/2, № 137Г, № 139, № 141, № 143;
Кузнечные ряды көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 8А, № 8Б, № 8В, № 9, № 10, № 11, № 11А, № 12, № 13, № 14, № 14А, № 15, № 16, № 17, № 17А, № 18, № 19, № 19А, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33;
Жанқожа батыр көшесі, № 122, № 124, № 126, № 128, № 130, № 132, № 134, № 136, № 138, № 138А, № 140, № 142, № 142А, № 144, № 146, № 147, № 148, № 149, № 149А, № 150, № 151, № 151А, № 152, № 153, № 153А, № 154, № 155, № 156, № 157, № 158, № 159, № 160, № 161, № 162, № 163, № 164, № 165, № 166, № 167, № 168, № 168А, № 169, № 170, № 171, № 171А, № 172, № 173, № 174, № 174А, № 176, № 178;
Махамбет Өтемісов көшесі, № 150, № 152, № 154, № 154А, № 156, № 158, № 161, № 162, № 163, № 164, № 164А, № 165, № 166, № 167, № 168, № 169, № 170, № 171, № 172, № 173, № 174, № 175, № 177, № 177А, № 178, № 179, № 179А, № 180, № 181, № 181А, № 182, № 183, № 183А, № 184, № 185, № 186, № 188, № 188А, № 188Б, № 190, № 192, № 193, № 193/1, № 194, № 195, № 196, № 197, № 198, № 199, № 199А, № 199А/1, № 199Б, № 199Б/1, № 199В, № 200, № 202, № 203, № 203А, № 204, № 206, № 208;
Бурабай көшесі, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 7Б, № 8, № 9, № 9А, № 10, № 10Т, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 17, № 19, № 19А, № 19В, № 21, № 21А, № 23, № 23А, № 25, № 25А, № 25Б, № 25В, № 25Г, № 27, № 29;
Ізгілік тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21;
Өзбекәлі Жәнібеков атындағы тұйық көшесі, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14;
Столетов тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8;
Кеңес Нокин атындағы даңғылы, № 1;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№3 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Ә.Смағұлов атындағы көше, №1, «Ақтөбе технико-технологиялық колледжі» жеке мекемесінің ғимараты.
Бурабай көшесі, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 39А, № 39Б, № 41, № 41А, № 43, № 45, № 47, № 49, № 49А, № 49Б, № 51, № 53, № 55, № 57, № 59, № 61, № 63, № 65, № 67, № 67А, № 69, № 71, № 73, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 89, № 89А, № 89Б, № 91, № 91А, № 93, № 95, № 97, № 99, № 101, № 103, № 105, № 107, № 109, № 111, № 113, № 115;
М.Т.Ряхов көшесі, № 58, № 60, № 62, № 62А, № 64, № 66, № 68, № 70, № 72, № 74, № 76, № 77, № 78, № 79, № 79А, № 80, № 81, № 81А, № 82, № 83, № 84, № 85, № 86, № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92, № 92А, № 93, № 94, № 94А, № 95, № 96, № 96А, № 97, № 98, № 98А, № 99, № 100, № 100А, № 101, № 101А, № 102, № 103, № 103А, № 104, № 105, № 106, № 107, № 108, № 108А, № 109, № 109А, № 109Б, № 110, № 111, № 111А, № 112, № 112А, № 113, № 114, № 115, № 116, № 116А, № 118, № 118А, № 119, № 119А, № 120, № 121, № 122, № 122А, № 122Б, № 123, № 124, № 125, № 125А, № 126, № 126А, № 127, № 128, № 129, № 129А, № 129Б, № 130, № 131, № 131А, № 132, № 133, № 134, № 136, № 137, № 138, № 138А, № 139, № 140, № 141, № 142, № 143, № 143А, № 144, № 145, № 146, № 147, № 148, № 149, № 151, № 153, № 155;
Нұрпейіс Байғанин көшесі, № 85, № 87, № 89, № 89А, № 91, № 91А, № 93, № 93Б, № 95, № 95А, № 97, № 97А, № 97Б, № 99, № 99А, № 101, № 101А, № 103, № 105, № 107, № 109, № 109А, № 111, № 111А, № 111Б, № 111В, № 113, № 113А, № 115, № 117, № 119, № 121, № 123, № 123А, № 124, № 125, № 126, № 127, № 128, № 129, № 130, № 131, № 132, № 133, № 134, № 135, № 136, № 137, № 138, № 139, № 139А, № 140, № 141, № 141А, № 142, № 144, № 146, № 148;
Ә.Смағұлов атындағы көшесі, № 1, № 1А, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 50А, № 50Б, № 52, № 52А, № 52Б, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 64, № 66, № 68;
Д.А.Қонаев көшесі, № 112, № 114, № 116, № 118, № 120, № 122, № 122А, № 124, № 126, № 128, № 130, № 132, № 134, № 136, № 138, № 138А, № 140, № 140А, № 142, № 144, № 146, № 148, № 150, № 152, № 154, № 156, № 160, № 162, № 164, № 166, № 168, № 170, № 172, № 174, № 174А, № 176, № 178, № 180, № 182, № 184, № 186, № 188, № 190, № 190А, № 192, № 194, № 196, № 196А, № 198А;
Ұзақбай Құлымбетов көшесі, № 78, № 79, № 80А, № 81, № 81А, № 82, № 82А, № 82Б, № 83, № 83А, № 84, № 85, № 86, № 86А, № 87, № 87А, № 88, № 88/1, № 88А, № 88Б, № 88В, № 89, № 89А, № 90, № 90А, № 90Б, № 91, № 91А, № 92, № 93, № 93А, № 94, № 95, № 95А, № 95Б, № 96, № 97, № 98, № 99, № 99А, № 100, № 100А, № 101, № 102, № 102А, № 103, № 104, № 105, № 106, № 107, № 108, № 109, № 110, № 110А, № 110Б, № 111, № 112, № 112А, № 113, № 114, № 115, № 116, № 117, № 118, № 119, № 120, № 121, № 122, № 123, № 124, № 124А, № 125, № 126, № 127, № 128, № 129, № 130, № 131, № 133, № 135, № 137, № 139, № 141, № 143, № 145;
Жангелдин Әліби көшесі, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 88, № 89, № 89А, № 89Б, № 90, № 91, № 91А, № 92, № 92А, № 92Б, № 93, № 93А, № 93Б, № 94, № 94А, № 94Б, № 95, № 96, № 96А, № 96Б, № 96В, № 97, № 98, № 98А, № 98Б, № 99, № 100, № 100А, № 100Б, № 101, № 101А, № 101Б, № 102, № 102А, № 102Б, № 103, № 103А, № 103Б, № 103В, № 104, № 104А, № 105, № 106, № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113, № 114, № 115, № 115А, № 116, № 117, № 118, № 119, № 120, № 121, № 122, № 124, № 125, № 126, № 127, № 127А, № 127Б, № 128, № 128А, № 129, № 130, № 131, № 132, № 132А, № 132/1, № 133, № 134, № 135, № 136, № 136А, № 138, № 138А, № 140, № 142, № 144, № 146;
А.Әкімжанов атындағы көше, № 57, № 57А, № 59, № 59А, № 61, № 63, № 64, № 64А, № 65, № 65А, № 66, № 67, № 68, № 69, № 69А, № 70, № 70А, № 70Б, № 71, № 72, № 73, № 74, № 75, № 77, № 78, № 78А, № 79, № 80, № 80А, № 80Б, № 81, № 82, № 83, № 84, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94, № 96, № 98, № 100, № 102, № 104, № 106, № 108, № 110;
Жәнібек хан атындағы көше, № 109, № 111, № 111А, № 113, № 114, № 115, № 116, № 117, № 118, № 119, № 120, № 120А, № 121, № 121А, № 122, № 123, № 124, № 125, № 125А, № 126, № 126А, № 126Б, № 126В, № 127, № 128, № 128А, № 128Б, № 128В, № 129, № 130, № 130А, № 131, № 132, № 133, № 134, № 135, № 136, № 137, № 138, № 139, № 140, № 141, № 142, № 142А, № 143, № 143А, № 144, № 144А, № 144Б, № 145, № 145А, № 146, № 146А, № 147, № 148, № 149, № 150, № 151, № 152, № 153, № 154, № 155, № 156, № 157, № 158, № 159, № 160, № 161, № 161А, № 162, № 163, № 163А, № 164, № 165, № 166, № 166А, № 167, № 168, № 169, № 170, № 171, № 172, № 173, № 173А, № 174, № 175, № 175А, № 175Б, № 176, № 177, № 178, № 179, № 180, № 180А, № 181, № 181А, № 182, № 183, № 184, № 186, № 188, № 188А, № 190, № 190А, № 192;
Керей хан атындағы көше, № 82, № 84, № 84А, № 86, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92, № 93, № 94, № 94А, № 95, № 96, № 96А, № 97, № 98, № 98А, № 99, № 100, № 101, № 102, № 102А, № 103, № 103А, № 104, № 104А, № 104Б, № 105, № 106, № 107, № 108, № 109, № 110, № 110А, № 110Б, № 111, № 111Б, № 112, № 112А, № 112Б, № 113, № 113А, № 114, № 114А, № 114Б, № 115, № 116, № 116А, № 117, № 118, № 119, № 119А, № 119Б, № 120, № 121, № 121А, № 122, № 123, № 124, № 125, № 126, № 127, № 128, № 129, № 130, № 131, № 132, № 133, № 134, № 134А, № 135, № 135А, № 136, № 136А, № 136Б, № 137, № 137А, № 138, № 139, № 140, № 141, № 142, № 143, № 144, № 145, № 146, № 147, № 148, № 149, № 150, № 151, № 151А, № 152, № 153, № 154, № 155, № 156, № 156А, № 156Б, № 157, № 158, № 158А, № 159, № 160, № 160А, № 161, № 162, № 162А, № 163, № 164, № 165, № 166, № 168;
Т.К.Жүргенов көшесі, № 133, № 135, № 137, № 139, № 141, № 143, № 145, № 147, № 149, № 151, № 153, № 155;
Лиза Чайкина тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 16;
Халықаралық тұйық көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 3, № 4, № 5, № 5А, № 6;
Ю.Смирнов тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 8, № 10.
№4 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Жамбыл көшесі, №102, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе қаласының №31 қазақ орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Нұрпейіс Байғанин көшесі, № 68, № 70, № 72, № 74, № 76, № 78, № 78А, № 80, № 82, № 82А, № 84, № 84А, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94, № 94А, № 96, № 96А, № 98, № 98А, № 98Б, № 100, № 100А, № 100Б, № 100В, № 102, № 102А, № 102Б, № 102В, № 104, № 104А, № 106, № 106А, № 108, № 110, № 114, № 116, № 116А, № 116Б, № 118, № 118А, № 118Б, № 118/2, № 120, № 122;
Керей хан атындағы көше, № 19, № 21, № 23, № 25, № 25А, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 35А, № 37, № 43, № 45, № 45А, № 45Б, № 45В, № 45Г, № 45Д, № 45Е, № 45Ж, № 47, № 49, № 51, № 51А, № 53, № 53А, № 55, № 57, № 59, № 61, № 61А, № 61Б, № 63, № 65, № 65А, № 67, № 69, № 75, № 77, № 79, № 81, № 81А, № 83, № 83А, № 85, № 85А;
Әйтеке би көшесі, № 45, № 47, № 47А, № 49, № 51, № 51А, № 53, № 55, № 57А, № 61, № 63, № 65, № 65А, № 65Б, № 65В, № 67, № 67А, № 67Б, № 67В, № 69, № 71, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 89, № 89А, № 91, № 95, № 97, № 99, № 101, № 103, № 103А, № 103Б, № 105, № 105А, № 105Б, № 107, № 107А, № 107Б, № 109, № 109А, № 113, № 115, № 117, № 119, № 121, № 123, № 125, № 127, № 127А, № 127Б;
Некрасов көшесі, № 124, № 124А, № 126, № 126А, № 126Б, № 128, № 128А, № 128Б, № 130, № 130Б, № 132, № 132А, № 132Б, № 132В, № 132/1, № 132/2, № 134Б, № 134Г, № 136;
Махамбет Өтемісов көшесі, № 70, № 72, № 74, № 76, № 78, № 80, № 82, № 82А, № 82/1, № 82/2, № 84, № 84А, № 86, № 86/1, № 86/2, № 88, № 88/1, № 88/2, № 90, № 92, № 92А, № 94, № 94А, № 96, № 96А, № 96Б, № 98, № 98А, № 100, № 100А, № 102, № 102А, № 104, № 105, № 105А, № 106, № 106А, № 108, № 108А, № 109А, № 111, № 112, № 113, № 113А, № 113Б, № 114, № 114А, № 114Б, № 115, № 116, № 116А, № 116Б, № 116В, № 117, № 117А, № 118, № 118А, № 118Б, № 119, № 119А, № 121, № 121А, № 122, № 123, № 124, № 125, № 125А, № 125Б, № 126, № 126А, № 128, № 129, № 129/1, № 129/2, № 130, № 131А, № 131Б, № 131/1, № 132, № 133, № 133А, № 134, № 134А, № 134Б, № 135, № 135А, № 136, № 136А, № 136Б, № 137, № 137Б, № 138, № 138А, № 138Б, № 139, № 139А, № 139Б, № 141, № 143, № 144, № 144А, № 144Б, № 144В, № 144Г, № 145, № 145Б, № 146, № 147, № 148, № 149, № 151, № 153, № 153А, № 153Б, № 153В, № 153Г, № 155, № 157;
Жамбыл көшесі, № 26, № 27А, № 28, № 28А, № 29, № 29А, № 29/1, № 29/2, № 30, № 30А, № 31, № 31А, № 32, № 32А, № 33, № 34, № 35, № 35А, № 36, № 37, № 39, № 40, № 41, № 42, № 42А, № 43, № 44, № 45, № 46, № 46А, № 47, № 48, № 49, № 50, № 52, № 53, № 54, № 55, № 55А, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 62, № 62А, № 64, № 64А, № 66, № 68, № 70, № 72, № 74, № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 88, № 88А, № 90, № 92, № 94, № 96, № 96А, № 98;
Д.А.Қонаев көшесі, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 31, № 32, № 32/1,2,3,4, № 33, № 34, № 35, № 35А, № 36, № 37, № 37А, № 37Б, № 38, № 39, № 39А, № 39Б, № 40, № 40А, № 41, № 42, № 43, № 43А, № 44, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 51А, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 56А, № 57, № 57А, № 59, № 60, № 62, № 63, № 64, № 64/1, № 64/А1, № 64А, № 66, № 66А, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 73, № 74, № 75, № 75А, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 80А, № 81, № 82, № 82А, № 84, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94, № 96, № 98, № 100, № 102, № 102А, № 104, № 104А, № 106, № 108, № 110;
Жәнібек хан атындағы көше, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 41А, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 46А, № 47, № 48, № 50, № 52, № 53, № 55, № 56, № 57, № 58, № 58А, № 59, № 59А, № 60, № 61, № 62, № 64, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 73, № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 80Г, № 81, № 82, № 82А, № 84, № 84А, № 84Б, № 84В, № 84Г, № 84Д, № 86, № 86А, № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 96, № 97, № 98, № 99, № 100, № 101, № 102, № 102А, № 103, № 104, № 104А, № 105, № 105А, № 106, № 107, № 108, № 110, № 110А, № 112;
Жанқожа батыр көшесі, № 50, № 52А, № 54, № 56, № 58, № 60, № 60А, № 62, № 62А, № 62/2, № 63А, № 63/1,2,3, № 65, № 65/1,2,3, № 66, № 67, № 67А, № 68, № 69, № 70, № 70/1,2, № 71, № 72, № 72/2, № 73, № 74, № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 82А, № 83, № 84, № 85, № 87, № 88, № 89, № 89А, № 89/1, № 90, № 91, № 91А, № 92, № 94, № 95, № 96, № 96А, № 96Б, № 97, № 98, № 98А, № 99, № 100, № 100А, № 100Б, № 101, № 102, № 102А, № 103, № 104, № 104А, № 104Б, № 105, № 106, № 106А, № 106Б, № 107, № 107А, № 108, № 109, № 109А, № 109Б, № 110, № 111, № 111А, № 112, № 113, № 113А, № 114, № 114А, № 114В, № 115, № 116, № 116А, № 116Б, № 117, № 117А, № 118, № 119, № 120, № 121, № 121А, № 121Б, № 123, № 123А, № 123Б, № 123В, № 123Г, № 123Е, № 125, № 125А, № 125Б, № 125В, № 125Г, № 125Д, № 129, № 129А, № 131, № 133, № 135, № 137, № 141, № 141Д, № 143, № 145;
Т.Жүргенов көшесі, № 79, № 81, № 83, № 83А, № 85, № 85А, № 87, № 87А, № 87Б, № 87В, № 89, № 90, № 91, № 91А, № 92, № 93, № 94, № 95, № 96, № 97, № 97Б, № 98, № 98А, № 98Б, № 100, № 100А, № 100Б, № 100В, № 101, № 102, № 103, № 105, № 106, № 107, № 107А, № 107Б, № 107В, № 107Г, № 108, № 109, № 109А, № 109Б, № 109В, № 110, № 111, № 111А, № 111Б, № 112, № 112А, № 113, № 113А, № 113Б, № 113В, № 114, № 114А, № 114Б, № 115, № 115А, № 115Б, № 115В, № 115Г, № 115Д, № 115Е, № 116, № 116А, № 116Б, № 116Г, № 117, № 117А, № 118, № 118А, № 118Б, № 119, № 120, № 120А, № 120Б, № 122, № 122А, № 122Б, № 123, № 123А, № 124, № 125, № 125А, № 125Б, № 125В, № 126, № 127, № 127А, № 127Б, № 129, № 130, № 131, № 132, № 132А, № 132Б, № 134, № 134А, № 136, № 138;
Асау-Барақ көшесі, № 51, № 53, № 55, № 63, № 65, № 69, № 69А, № 69Б, № 71, № 71А, № 71Б, № 72, № 72А, № 73, № 73Б, № 74, № 74А, № 75, № 75А, № 76, № 77, № 78, № 78А, № 80, № 82, № 82А, № 82Б, № 84, № 84А, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94, № 98, № 100, № 102;
Первый тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 9А, № 10, № 11, № 12, № 13, № 15.
№5 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Жамбыл көшесі, №102, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе қаласының №31 қазақ орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Жамбыл көшесі, № 100, № 102А, № 104, № 108, № 110, № 112, № 114, № 116, № 117, № 118, № 119, № 119А, № 120, № 121, № 122, № 123, № 124, № 125, № 125А, № 126, № 127, № 128, № 129, № 130, № 131, № 132, № 133, № 134, № 136, № 136А, № 136Б, № 137, № 138, № 139, № 140, № 141, № 142, № 143, № 144, № 145, № 146, № 147, № 147А, № 148, № 149, № 151, № 152, № 153, № 154, № 155, № 156, № 157, № 159, № 158, № 160, № 161, № 162, № 163, № 163А, № 164, № 165, № 166, № 167, № 168, № 169, № 170, № 171, № 172, № 173, № 173А, № 174, № 175, № 176, № 178;
Ұзақбай Құлымбетов көшесі, № 1, № 2, № 3, № 3А, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 9А, № 10, № 11, № 12, № 13, № 13Б, № 14, № 15, № 15А, № 16, № 17, № 17А, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 25, № 27, № 27А, № 29, № 29А, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 43, № 43А, № 45, № 45А, № 45Б, № 47, № 47А, № 47Б, № 49, № 49А, № 49Б, № 51, № 51А, № 53, № 53А, № 55, № 57, № 59, № 61, № 63, № 65, № 65А, № 66, № 67, № 67А, № 67Б, № 68, № 69, № 69А, № 69Б, № 70, № 71, № 71А, № 71Б, № 72, № 73, № 73А, № 74, № 75, № 76, № 77;
Некрасов көшесі, № 141, № 141А, № 143, № 145, № 145А, № 147, № 147А, № 149, № 149А, № 149Б, № 151, № 151А, № 151Б, № 153, № 153А, № 153Б, № 155, № 155А, № 155Б, № 157, № 159, № 159Б, № 161, № 163, № 163А, № 165, № 165А, № 165Б, № 167, № 169, № 169А, № 169Б, № 171, № 171А, № 171Б, № 171В, № 173, № 173А, № 175, № 177, № 179, № 181, № 183, № 183А, № 185, № 185А, № 187, № 187Б, № 189, № 189А, № 189Б, № 191, № 193, № 195, № 197, № 199, № 200, № 202, № 202А, № 204, № 206, № 206А, № 208, № 210, № 212, № 214, № 216, № 218, № 220, № 222, № 228, № 230, № 230А, № 232, № 232А, № 232Б, № 234, № 234А, № 234Б, № 236, № 236А, № 236Б, № 238, № 238А, № 240, № 242, № 244, № 246, № 246А;
Нұрпейіс Байғанин көшесі, № 1, № 3, № 5, № 5А, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 23А, № 25, № 27, № 27А, № 29, № 31, № 33, № 73, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83;
Ы.Алтынсарин көшесі, № 82, № 84;
Ломоносов көшесі, № 34, № 36, № 38, № 40, № 40А, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 52А, № 54, № 56, № 58, № 58А, № 60, № 62, № 64, № 68, № 70, № 70А, № 70Б, № 72, № 72А, № 74, № 74А, № 76, № 76А, № 78, № 80, № 80А, № 80Б, № 82, № 84, № 84А, № 86, № 86А, № 88, № 90, № 92, № 92А, № 94, № 96А;
Асау-Барақ көшесі, № 141, № 141А, № 143, № 145, № 145А, № 145Б, № 147, № 147А, № 149, № 149А, № 149Б, № 151, № 153, № 153А, № 155, № 155А, № 157, № 159, № 159А, № 160, № 161, № 162, № 163, № 164, № 164А, № 165, № 165А, № 165А, корпус 1, № 165Б, № 166, № 166А, № 167, № 167А, № 168, № 168А, № 169, № 169А, № 170, № 171, № 171А, № 172, № 173, № 173А, № 173Б, № 174, № 174А, № 175, № 175А, № 175Б, № 176, № 177, № 178, № 179, № 180, № 181, № 182, № 183, № 184, № 185, № 185А, № 186, № 186А, № 186Б, № 186В, № 187, № 188, № 188А, № 188Б, № 188В, № 188Г, № 188Д, № 189, № 190, № 191, № 191А, № 192, № 193, № 194, № 195, № 196, № 197, № 198, № 200, № 200А, № 202, № 204, № 206, № 206А, № 208, № 210, № 210А, № 212, № 212А, № 214, № 216;
Қарасай батыр көшесі, № 87, № 89, № 91, № 91А, № 93, № 95, № 97, № 99, № 101, № 103, № 105, № 107, № 109, № 111, № 112, № 113, № 113А, № 114, № 115, № 116, № 116А, № 116Б, № 117, № 118, № 118Б, № 119, № 120, № 120А, № 121, № 122, № 122А, № 123, № 124, № 124А, № 125, № 126, № 126А, № 127, № 128, № 128А, № 130, № 132, № 134, № 136, № 138, № 140, № 140А, № 142, № 142А, № 144, № 144А, № 146, № 146А, № 148, № 148В, № 150, № 150А, № 152, № 154, № 156, № 158, № 158А;
А.Әкімжанов атындағы көше, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 8, № 8А, № 9, № 10, № 10А, № 11, № 11А, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 21А, № 22, № 23, № 23А, № 24, № 25, № 25А, № 26, № 26А, № 27, № 27А, № 27Б, № 28, № 28А, № 28Б, № 29, № 29А, № 30, № 30А, № 31, № 31А, № 32, № 32А, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 41А, № 42, № 43, № 43А, № 43Б, № 44, № 44А, № 45, № 45А, № 45Б, № 46, № 46А, № 47, № 47А, № 47Б, № 48, № 48А, № 49, № 49А, № 49Б, № 50, № 50А, № 51, № 51А, № 51Б, № 52, № 53, № 54, № 54А, № 55, № 56, № 56А, № 58, № 60;
Ә.Смағұлов атындағы көше, № 2, № 4, № 6, № 8, № 8А, № 8Б, № 10, № 10Б, № 12, № 12А, № 12Б, № 12В, № 14, № 14А, № 14Б, № 16, № 16А, № 16Б, № 16В, № 18, № 18А, № 18Б, № 20, № 20А, № 22, № 24, № 26, № 26А, № 26Б, № 28, № 28А, № 28Б, № 30А, № 30Б, № 32, № 32А, № 34, № 36, № 38, № 38А, № 40;
Жангелдин Әліби көшесі, № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 11Б, № 12, № 13, № 14, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 22А, № 23, № 24, № 25, № 25А, № 26, № 27, № 27А, № 28, № 29, № 30, № 31, № 31А, № 31/1, № 32, № 32А, № 33, № 34, № 35, № 36, № 36А, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 45А, № 46, № 47, № 48, № 48А, № 49, № 50, № 50А, № 50Б, № 51, № 52, № 52А, № 52Б, № 53, № 54, № 54А, № 55, № 56, № 56А, № 56Б, № 57, № 57А, № 58, № 58А, № 59, № 59А, № 60, № 61, № 61А, № 62, № 63, № 64, № 65, № 65А, № 66, № 66А, № 67, № 67А, № 68, № 68А, № 69, № 69А, № 70, № 70Б, № 71, № 72, № 72А, № 73, № 73Б, № 74, № 74А, № 74Б, № 75, № 76, № 76А, № 76Б, № 78, № 78А, № 80, № 80Б, № 82, № 84, № 86;
Д.А.Қонаев көшесі, № 83, № 85, № 87, № 89, № 91, № 93, № 95, № 97, № 99, № 101, № 103, № 105, № 107, № 109, № 111, № 113, № 115, № 115А, № 117, № 119, № 121, № 123, № 125, № 127, № 129, № 131, № 133, № 135, № 137, № 139, № 141, № 143, № 145, № 147, № 149, № 151, № 153, № 155, № 155А, № 155Б, № 157, № 159, № 161, № 163;
Жасыл тұйық көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 2А, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 7А, № 8, № 8А, № 10;
Батыс тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 16А, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 26;
Школьный тұйық көшесі, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24.
№6 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Асау-Барақ көшесі, №124, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№2 жалпы орта білім беретін мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Ұзақбай Құлымбетов көшесі, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 46, № 48, № 48А, № 48Б, № 50, № 50А, № 52, № 52А, № 52Б, № 52В, № 54, № 54А, № 56, № 56А, № 56Б, № 58, № 58А, № 60, № 62;
Некрасов көшесі, № 83, № 85, № 87, № 89, № 89/1, № 89/2, № 91А, № 93, № 93А, № 93Б, № 95, № 97, № 97/1,2,3, № 99, № 101, № 103, № 103А, № 103Б, № 105, № 105/1, № 105/2, № 105А, № 105В, № 107А, № 109, № 109А, № 111, № 111/2, № 115, № 115А, № 119, № 121, № 123, № 125, № 125А, № 127, № 129, № 129А, № 129Б, № 131, № 131А, № 133, № 133А, № 133Б, № 135, № 135А, № 137, № 138, № 139, № 140, № 140А, № 142А, № 144, № 146, № 148, № 150, № 150А, № 152, № 152А, № 168, № 168А, № 170, № 172, № 172А, № 174, № 176, № 178, № 180, № 182, № 182А, № 184, № 186, № 186А, № 188, № 188А, № 190, № 190А, № 192, № 192А, № 192Б, № 194, № 194А, № 194Б, № 196, № 198;
Нұрпейіс Байғанин көшесі, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 22, № 22А, № 22Б, № 22В, № 24, № 28, № 28А, № 30, № 32, № 35, № 37, № 38, № 39, № 39А, № 40, № 41, № 41А, № 41Б, № 41В, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 49, № 50, № 51, № 52, № 54, № 54А, № 55, № 56, № 57, № 58, № 58А, № 59, № 59А, № 59Б, № 59В, № 60, № 60А, № 61, № 61А, № 61Б, № 62, № 62А, № 63, № 63А, № 63В, № 64, № 64А, № 65, № 65А, № 66, № 67, № 69, № 71;
Ы.Алтынсарин көшесі, № 26, № 28, № 28, корпус 1, № 30, № 30А, № 32А, № 34, № 36, № 44, № 46, № 46А, № 46Б, № 48, № 48А, № 50, № 52, № 52А, № 54, № 54А, № 54Б, № 56, № 56А, № 58, № 58А, № 60, № 62, № 76, № 76А, № 76Б, № 78, № 80;
Жанқожа батыр көшесі, № 35, № 37, № 39, № 39А, № 41, № 43, № 43А, № 45, № 47, № 49, № 53, № 57А, № 57Б, № 57В, № 57Г, № 59, № 59А, № 59Б, № 59В, № 59Г, № 61, № 61А, № 61Б;
Махамбет Өтемісов көшесі, № 26, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39,№ 39А, № 40А, № 41, № 42, № 43, № 43А, № 44, № 45, № 46, № 46А, № 47, № 48, № 48А, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 53А, № 54, № 55, № 55А, № 55/2, № 56, № 57, № 58, № 59, № 61, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 71, № 73, № 73А, № 75, № 77, № 79, № 81, № 87, № 89, № 89А, № 91, № 91А, № 93, № 95, № 95А, № 95Б, № 95В, № 97, № 97А, № 97Б, № 97В, № 99, № 99А, № 101, № 103, № 103А, № 103Б;
Жамбыл көшесі, № 61, № 61А, № 61Б, № 63, № 65, № 67, № 69, № 69А, № 71, № 73А, № 73Б, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 89, № 91, № 93, № 95, № 97, № 97А, № 99, № 99А, № 101, № 103, № 105, № 107, № 109, № 111, № 113, № 115;
Асау-Барақ көшесі, № 79, № 81, № 81А, № 83, № 85, № 85Б, № 87, № 87А, № 89, № 91, № 93, № 95, № 97, № 99, № 101, № 101А, № 103, № 104, № 106, № 107, № 107Б, № 107В, № 108, № 109, № 109А, № 109Б, № 110, № 110А, № 111, № 111А, № 112, № 112А, № 113, № 114, № 114А, № 114Б, № 115, № 116, № 117, № 118, № 119, № 120, № 121, № 122, № 123, № 123А, № 125, № 125А, № 125Б, № 125В, № 126, № 126А, № 127, № 127А, № 127Б, № 128, № 128А, № 129, № 130, № 131, № 131А, № 131Б, № 132, № 133, № 133А, № 134, № 135, № 135А, № 136, № 137, № 137А, № 137Б, № 138, № 139, № 140, № 142, № 142А, № 144, № 146, № 148, № 150, № 152, № 154, № 156, № 158;
Қарасай батыр көшесі, № 33, № 35, № 35А, № 37, № 39, № 41, № 43, № 43А, № 45, № 45/1, № 45/3, № 45/4, № 45/5, № 45/6, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 52, № 53, № 54, № 55, № 55А, № 55Б, № 56, № 57, № 57А, № 58, № 58А, № 58Б, № 58В, № 59, № 59А, № 59Б, № 60, № 61, № 61А, № 62, № 63, № 63А, № 64, № 64А, № 65, № 66, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 72А, № 72Б, № 73, № 73А, № 74, № 74А, № 75, № 75А, № 76, № 76А, № 78, № 79, № 81, № 81А, № 82, № 82А, № 83, № 83А, № 83Б, № 83В, № 84, № 84А, № 86, № 86А, № 86Б, № 88, № 90, № 92, № 94, № 96, № 96А, № 98, № 98/2, № 98А, № 98Б, № 100, № 100А, № 102, № 102А, № 104, № 106, № 108, № 110;
Т.К.Жүргенов көшесі, № 1, № 3, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 30А, № 31, № 32, № 32А, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 37А, № 38, № 39, № 39А, № 40, № 41, № 41А, № 42, № 43, № 43А, № 44, № 45, № 46, № 46А, № 47, № 48, № 48А, № 50, № 52, № 56, № 58, № 60, № 62, № 62А, № 63, № 63А, № 64, № 64А, № 65, № 66, № 66А, № 68, № 69, № 69А, № 69/2, № 70, № 71, № 71А, № 72, № 73, № 73А, № 74, № 74А, № 74Б, № 75, № 75А, № 76, № 76А, № 76Б, № 76В, № 76Г, № 77, № 78, № 78А, № 78Б, № 80, № 80А, № 80Б, № 80В, № 80Г, № 82, № 84, № 86, № 88.
№7 референдум учаскесі
Актөбе қаласы, Алматы ауданы, Ы.Алтынсарин көшесі, №4, «Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының оқу корпусы.
Әйтеке би көшесі, № 56, № 58, № 60, № 62, № 64, № 66, № 68, № 70, № 72, № 74, № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 88, № 90, № 90/2, № 92, № 94, № 94А, № 96, № 98, № 100, № 102, № 102А, № 104, № 104А, № 104Б, № 106, № 106А, № 108, № 110, № 112, № 112А, № 114, № 114А, № 116, № 120, № 122, № 122А, № 126, № 128, № 128Б;
Керей хан атындағы көше, № 2, № 3, № 4, № 5, № 5А, № 5Б, № 6, № 6А, № 7, № 7А, № 7Б, № 8А, № 9, № 9А, № 9Б, № 9В, № 10, № 11, № 12, № 12А, № 13, № 14, № 14А, № 15, № 16, № 17, № 18;
Шернияз Жарылғасұлы көшесі, № 62, № 64, № 66, № 68, № 70, № 75, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 84А, № 85, № 85А, № 85Б, № 86, № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92, № 92А, № 92/1,2, № 93, № 93А, № 94, № 95, № 96, № 97, № 97А, № 97Б, № 98, № 99, № 100, № 101, № 102, № 102А, № 103, № 104, № 105, № 106, № 107, № 108, № 109, № 109А, № 109Б, № 109В, № 109Г, № 109Д, № 109Ж, № 110, № 111, № 111А, № 111Б, № 111Г, № 111Д, № 112, № 113, № 113А, № 115, № 115А, № 115Б, № 115В, № 117, № 119, № 121, № 123, № 125, № 127, № 129, № 131, № 133, № 133А, № 135, № 137, № 139, № 141, № 141А, № 143, № 143А, № 145, № 147, № 149;
Жамбыл көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 8, № 10, № 10А, № 10Б, № 12, № 14, № 16, № 16А, № 15, № 17, № 18, № 19, № 22А, № 24;
Некрасов көшесі, № 49, № 51, № 55, № 59, № 60, № 61, № 62, № 62Б, № 63, № 64, № 64А, № 65, № 66, № 68, № 68А, № 70, № 70А, № 72, № 72А, № 74, № 74А, № 76, № 76А, № 78, № 80, № 82, № 84, № 84А, № 84Б, № 86, № 86Б, № 88, № 88А, № 90, № 90А, № 90Б, № 92, № 92А, № 94, № 96, № 98, № 100, № 100А, № 102, № 102А, № 104, № 106, № 106А, № 110, № 112;
Қарасай батыр көшесі, № 2А, № 2Б, № 2В, № 2Г, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9;
Ы.Алтынсарин көшесі, № 1, № 2, № 5, № 6;
Александр Яншин көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 4А, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 23А;
Асау-Барақ көшесі, № 1, № 3, № 3А, № 5, № 7, № 7А, № 9, № 11, № 11А, № 11Б, № 13, № 13А, № 15, № 15А, № 15Б, № 17, № 17А, № 17Б, № 17В, № 17Г, № 19, № 21, № 23, № 25, № 25А, № 27, № 27Б, № 29, № 31, № 31А, № 33, № 35, № 35А, № 35, корпус 1, № 35, корпус 2, № 37, № 37А, № 39, № 41, № 43, № 43А, № 50, № 50А, № 52, № 62, № 68;
Тахауи Ахтанов көшесі, № 50, № 52, № 54, № 58, № 60, № 62, № 62/1,2, № 71;
Набережный көшесі, № 1, № 3, № 5, № 7, № 7А, № 9, № 11, № 13, № 13/2, № 15, № 15/1, № 17, № 17/1,2, № 19, № 21, № 23, № 23А, № 25, № 25А, № 25/2, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 35А, № 37;
Д.А.Қонаев көшесі, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 18А, № 18В, № 20, № 22, № 22А, № 24, № 24А, № 24Б, № 26, № 26А, № 26Б, № 28, № 30;
Жәнібек хан атындағы көше, № 12, № 13, № 14, № 14/2, № 15, № 16, № 16А, № 17, № 18, № 19, № 21, № 21А, № 22, № 22А, № 23, № 24, № 25, № 25А, № 26, № 27;
М.Т.Ряхов көшесі, № 2, № 2А, № 2В, № 2/1, № 3, № 5, № 5А, № 5Б, № 7, № 7А, № 9, № 9А;
Жанша Досмұхамедұлы атындағы көше, № 2, № 2А, № 4, № 6, № 8, № 10;
Нағым Қобыландин көшесі, № 8, № 10, № 12, № 14.
№8 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Ы.Алтынсарин көшесі, №24, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің жанындағы «Балалар мен жасөспірімдер шығармашылығы орталығы» мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорнының ғимараты
Ж.Кереев көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 4, корпус 1, № 5, № 6, № 7, № 7А;
Нағым Қобыландин көшесі, № 26;
Әйтеке би көшесі, № 25, № 27, № 31;
Жанқожа батыр көшесі, № 3, № 5, № 9, № 28А, № 30, № 34;
Ы.Алтынсарин көшесі, № 18, № 19, № 19А, № 21, № 21А, № 21Б, № 23, № 24, № 25А;
Шоқан Уәлиханов көшесі, № 30, № 32.
№9 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Әйтеке би көшесі, №35, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе қаласының №11 жалпы білім беретін орта мектеп-гимназиясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Ломоносов көшесі, № 2, № 2, корпус 1, № 4, № 4, корпус 1, № 8, корпус 2, № 8/6, № 28, № 30;
Ы.Алтынсарин көшесі, № 31, № 31А, № 33, № 33, корпус 1, № 35, № 37.
№10 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Шоқан Уәлиханов көшесі, № 12А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Бауыржан Момышұлы атындағы № 62 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Тахауи Ахтанов көшесі, № 59, № 61;
Қарасай батыр көшесі, № 13, № 18, № 24;
Ы.Алтынсарин көшесі, № 15А, № 16;
Шернияз Жарылғасұлы көшесі, № 33, № 37, № 39, № 43, № 45, № 51, № 53, № 55, № 57, № 58, № 60;
Әйтеке би көшесі, № 21, № 23, № 38, № 38А, № 40, № 41, № 42, № 46, № 48, № 52, № 54;
Нағым Қобыландин көшесі, № 5, № 13, № 14, № 15, № 16;
Шоқан Уәлиханов көшесі, № 10, № 14, № 18, № 18А, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28А;
Некрасов көшесі, № 71, № 79, № 81;
Жанқожа батыр көшесі, № 24, № 46.
№11 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Нағым Қобыландин көшесі, №4, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ғ.Ақтаев атындағы №6 мектеп-гимназиясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Интернациональный көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 7А, № 8, № 9, № 9А, № 10, № 10А, № 11, № 11А, № 11Б, № 12, № 13, № 13А, № 13Б, № 13В, № 14, № 15, № 16, № 16А, № 17, № 18, № 19, № 20, № 22, № 23, № 24, № 24А, № 24Б, № 25, № 26, № 26А, № 27, № 28, № 29, № 29Б, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 37, № 39;
Білге қаған атындағы көше, № 1, № 3, № 5, № 5А, № 5Б, № 7, № 7А, № 9, № 13, № 15, № 15А, № 17, № 17А, № 19;
Зауыт көшесі, № 1, № 2, № 3, № 3А, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 13А, № 14, № 15, № 16, № 16А, № 16Б, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 26, № 28, № 30;
Тамды көшесі, № 2, № 2А, № 4, № 6, № 8, № 8А;
Жанша Досмұхамедұлы атындағы көше, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 31Б, № 32, № 32А, № 33, № 33А, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 40А, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 47А, № 48, № 49, № 50, № 51, № 51А, № 51Б, № 52, № 53, № 53А, № 54, № 55, № 55А, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 70;
Нариманов көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 9/2, № 10, № 10А, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 24А, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 30А, № 31, № 31А, № 32, № 32А, № 34, № 35, № 35А, № 37, № 38А, № 40, № 42, № 44, № 46;
Ерназаров көшесі, № 2, № 3, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 8, № 8А, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 13А, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 21А, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 28А, № 29, № 29Б, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 38А, № 39, № 40, № 41, № 43, № 44;
Жыра көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 6А, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 13, № 14, № 14А, № 15, № 16, № 16А, № 17, № 18, № 18А, № 19, № 19А, № 20, № 20А, № 20Б, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 30А, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 36А, № 37, № 38, № 40, № 45;
Қарасай батыр көшесі, № 1, № 2;
Қазақстанның 30 жылдығы көшесі, № 1, № 1А, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 19, № 21, № 23, № 25, № 25А, № 27, № 29, № 31, № 33, № 60, № 62, № 64, № 66, № 66А, № 68, № 70, № 72;
Безымянный тұйық көшесі, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13;
А.Матросов көшесі, № 1, № 2, № 3А, № 3А/1, № 3А/2, № 3А/3, № 8, № 9, № 10, № 11, № 11/1, № 11А, № 12, № 13, № 13Д, № 14, № 15, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32;
Самал тұйық көшесі, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 7А, № 7«З», № 8, № 9, № 9А, № 10, № 11, № 11А, № 11«З», № 12, № 13, № 15, № 16, № 17, № 18, № 20;
Жәрмеңке тұйық көшесі, № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 12, № 12А, № 14;
Көкжиек тұйық көшесі, № 3, № 5, № 5А, № 7, № 7А, № 7Б, № 7В, № 12;
Тахауи Ахтанов көшесі, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 12А, № 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 22А, № 24, № 24А, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38;
Нағым Қобыландин көшесі, № 2, № 2А, № 4, № 6;
Саралжын көшесі, № 1, № 3, № 5, № 6, № 7, № 7А, № 7Б, № 7В, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25;
Бершүгір көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 7Б, № 7В, № 8, № 9, № 10, № 11, № 11А, № 12, № 13, № 13А, № 14, № 15, № 15А, № 15Б, № 16, № 17, № 18, № 19, № 19А, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 27А, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 39, № 43, № 43А;
Жазғы көшесі, № 13, № 15, № 17, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 23/1, № 23/2, № 24, № 25, № 25/1, № 25/3, № 27;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№12 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Герцен көшесі, №19, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№42 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Ломоносов көшесі, № 1, № 1, корпус 1, № 3, № 5, № 5А, № 7, № 11;
Герцен көшесі, № 17, № 17Г, № 21, № 23;
8 Наурыз көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 18А, № 20, № 22, № 24, № 24А, № 26, № 28, № 28, корпус 1;
Шоқан Уәлиханов көшесі, № 35Б;
темір жол үйлері, № 1, № 1А, № 11, № 16, № 25, № 32, № 35, № 36, № 37, № 43, № 77.
№13 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Шернияз Жарылғасұлы көшесі, №29, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№22 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Элеваторный тұйық көшесі, № 1, № 1А, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 11А, № 13, № 13А, № 15, № 15А;
Элеваторный двор тұйық көшесі, № 2;
Шоқан Уәлиханов көшесі, № 9, № 11, № 13, № 17, № 17А, № 19, № 21, № 23, № 29, № 29А, № 31;
Жанқожа батыр көшесі, № 2, № 4, № 6, № 10;
Герцен көшесі, № 1, № 2, № 3, № 3А, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 11, № 12, № 13, № 14, № 14А, № 15, № 24, № 26, № 26А, № 26Б;
Шернияз Жарылғасұлы көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 2А, № 3, № 4, № 6, № 6А, № 7, № 8, № 8А, № 9, № 10, № 10А, № 11, № 13, № 15, № 15, корпус 1, № 16, № 17, № 18, № 18А, № 18Б, № 19, № 20, № 20А, № 20Б, № 20В, № 20Г, № 20Д, № 20Е, № 21, № 23, № 23, корпус 1, № 23Г, № 23Д, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 42, № 42А, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54;
Тахауи Ахтанов көшесі, № 1, № 3, № 5, № 5А, № 7, № 7А, № 9, № 9А, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 23А, № 25, № 27, № 29, № 29А, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49, № 51, № 55, № 57;
Орск көшесі, № 1, № 2, № 2А, № 3, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 6А, № 7, № 8, № 9, № 10, № 15, № 15А, № 17А, № 19, № 21;
Центральный тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 7А, № 9, № 11, № 11А;
Интернациональный көшесі, № 36, № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 44А, № 45, № 46, № 47, № 48, № 48А, № 49, № 50, № 54, № 57, № 59, № 61, № 63, № 65, № 65А, № 65Б, № 67, № 68А, № 69, № 71;
Білге қаған атындағы көше, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 42, № 43, № 43А, № 45, № 47, № 53;
Әйтеке би көшесі, № 1, № 2, № 4, № 6, № 8, № 9, № 9А, № 9Б, № 10, № 10А, № 12, № 12А, № 13, № 14, № 15, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26;
А.Матросов көшесі, № 17, № 19, № 19А, № 21, № 23, № 23/1, № 25, № 27, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44, № 46, № 48, № 52, № 52/1, № 52/2, № 54, № 54А, № 54Б, № 56, № 58;;
Ырғыз көшесі, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49, № 51, № 51А, № 53, № 55, № 57, № 59.
№14 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Әлихан Бөкейханов атындағы көше, №6, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№13 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Ырғыз көшесі, № 23, № 25, № 27, № 29, № 29А, № 31, № 31А, № 33, № 35, № 37, № 39;
Әлихан Бөкейханов атындағы көшесі, № 2, № 2, корпус 1, № 4, № 9, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 18, № 19, № 20, № 21, № 21, корпус 1, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 46, № 48, № 50, № 52, № 52А, № 54;
Ташкент көшесі, № 2, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18;
Сағи Жиенбаев көшесі, № 1, № 3, № 5, № 5А, № 7, № 9, № 9А, № 11, № 11А, № 13, № 15, № 15А, № 17, № 17А, № 19, № 21, № 23, № 23А, № 25, № 25, корпус 1, № 25, корпус 2, № 25, корпус 3;
Панфилов көшесі, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 64, № 66;
Лермонтов көшесі, № 1, № 2А, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 17А, № 19, № 21, № 21А, № 21Б, № 23, № 23А, № 23Б, № 23В, № 25, № 25А, № 27, № 27А, № 29, № 29А, № 31, № 33;
Атырау көшесі, № 1, № 1А, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 11А, № 13, № 15, № 17, № 19, № 20, № 21, № 21А, № 21Б, № 22, № 23, № 23А, № 24, № 25, № 25А, № 26, № 27, № 27А, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 44Б, № 45, № 47, № 47А, № 48, № 48А, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 57, № 59, № 61, № 63, № 63А, № 65, № 67, № 69, № 71, № 73, № 77, № 77А, № 77Б, № 79, № 79А, № 81А, № 83;
Ойыл көшесі, № 1, № 2, № 4, № 4А, № 6, № 6А, № 8, № 8А, № 10, № 12, № 12А, № 14, № 16;
Тамды көшесі, № 5, № 7, № 9, № 9А, № 11, № 13, № 13А, № 14, № 16, № 16А, № 18, № 18А, № 19, № 20, № 20А, № 20Б, № 20В, № 21, № 22, № 22А, № 22Б, № 22В;
Зауыт көшесі, № 33, № 33А, № 35, № 35А, № 37А, № 39А, № 41, № 41А, № 43, № 54, № 56, № 58, № 58Б, № 60, № 60А, № 60Б, № 62, № 62А, № 64, № 64А, № 66А, № 66Б, № 68, № 68Б, № 70А, № 70Б;
Өнеркәсіпті көшесі, № 3, № 4, № 6, № 8, № 9, № 10, № 11, № 11А, № 12, № 13, № 13А, № 14, № 14А, № 15, № 15А, № 16, № 16А, № 17, № 17А, № 17Б, № 18, № 19, № 19А, № 20, № 20А, № 20Б, № 21, № 21А, № 21Б, № 22, № 22А, № 23, № 23А, № 24, № 24А, № 24Б, № 25, № 26, № 26А, № 28, № 29, № 29А, № 30;
Еңбекші көшесі, № 1, № 2, № 2А, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 10А, № 11, № 11А, № 12, № 12А, № 13, № 14, № 15, № 15А, № 16, № 16А, № 17, № 17А, № 18, № 18А, № 19, № 19А, № 20, № 21, № 22, № 22А, № 23, № 23А, № 23Б, № 23В, № 24, № 24А, № 24Б, № 25, № 26, № 27, № 29, № 31, № 33;
Төлеген Айбергенов көшесі, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 16А, № 16Б, № 18, № 18А, № 20А, № 22, № 22А, № 22Б, № 22В, № 24, № 24А, № 24Б, № 26, № 26А, № 26Б, № 28, № 30;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№15 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Ойыл көшесі, №1, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№31 «Күншуақ» балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимараты
Әлихан Бөкейханов атындағы көше, № 1, № 1Б, № 3, № 5, № 7;
Ташкент көшесі, № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11;
Панфилов көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 13А, № 14, № 15, № 16, № 17, № 20, № 21, № 22, № 22А, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 33А, № 35;
Төлеген Айбергенов көшесі, № 1, № 3, № 5, № 5А, № 5Б, № 7, № 9, № 9А, № 9Б, № 11, № 11А, № 13, № 13А, № 13Б, № 15, № 17, № 17А, № 19, № 21, № 23, № 25, № 25А, № 27, № 27А, № 29, № 29А, № 29В, № 31, № 31А, № 31Б, № 33, № 33А, № 33Б, № 35, № 35А, № 35Б, № 37, № 41, № 41А, № 43, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53, № 53А, № 55, № 57;
Тимирязев көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 4А, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 18, № 20, № 22, № 24, № 24А, № 26, № 28, № 28А, № 30, № 32, № 34;
Ойыл көшесі, № 13, № 13, корпус 1, № 13А, № 15, № 17, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 30А, № 30Б, № 30В, № 31, № 32, № 32А, № 32Б, № 33, № 34, № 34А, № 35, № 36, № 36А, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 41А, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 48А, № 48Б, № 49, № 49А, № 50, № 50А, № 51, № 51А, № 52, № 53, № 54, № 54А, № 55, № 56, № 56А, № 56Б, № 57, № 58, № 58А, № 58Б, № 60, № 60А, № 60Б, № 62, № 62А, № 64, № 66, № 70;
Бәкір Тәжібаев атындағы көше, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 21А, № 22, № 23, № 25, № 25А, № 26, № 26А, № 27, № 28, № 28А, № 29, № 30, № 30А, № 32, № 34, № 36, № 38, № 42, № 44;
Қандыағаш көшесі, № 2, № 2А, № 2Б, № 2Г, № 4, № 6, № 10, № 12, № 14, № 16, № 16А, № 18, № 18А, № 20, № 22, № 26, № 28, № 30, № 30А, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44, № 46, № 46А, № 48, № 50, № 50А, № 52;
Қожабай Жазықов атындағы көше, № 2, № 3, № 4, № 4А, № 4Б, № 5, № 6, № 6А, № 6Б, № 7, № 8, № 8А, № 8Б, № 9, № 10, № 10А, № 10Б, № 10В, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 19, № 20, № 20А, № 21, № 22, № 22А, № 23, № 24, № 24А, № 25, № 26, № 26А, № 27, № 27А, № 28, № 29, № 30, № 30А, № 31, № 31А,№ 31Б, № 32, № 32А, № 33, № 33А, № 34, № 35, № 35А, № 35Б, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 40А, № 40Б, № 41, № 42, № 42А, № 42Б, № 42В, № 42Г, № 43, № 44, № 44А, № 44Б, № 44/1, № 46, № 46А, № 47, № 47А, № 48, № 48А, № 49, № 49А, № 50, № 50А, № 51, № 51А, № 52, № 53, № 53А, № 53Б, № 54, № 57, № 59, № 61, № 61А, № 61Б, № 63, № 63А, № 65, № 67, № 69, № 71, № 73, № 75, № 77;
Мұнайшылар тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№16 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Н.Гоголь көшесі, №12, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ілияс Есенберлин атындағы №15 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Жұмысшы көшесі, № 1, № 2, № 3, № 3А, № 3Б, № 3В, № 4, № 5, № 5А, № 5Б, № 5В, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 11А, № 11Б, № 12, № 13, № 13А, № 13Б, № 15, № 15А, № 15Б, № 15В, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 25А, № 26, № 27, № 27А, № 27Б, № 28, № 29, № 29А, № 29Б, № 30, № 31, № 31А, № 32, № 33, № 34, № 35, № 35А, № 36, № 37, № 37А, № 38, № 39, № 40, № 40А, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 47А, № 48, № 49, № 49А, № 50, № 51, № 51А, № 52, № 53, № 53А, № 53Б, № 54, № 55, № 55А, № 55Б, № 56, № 57, № 57А, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 65А, № 66, № 66А, № 67, № 67А, № 68, № 68А, № 69, № 69А, № 70, № 71, № 71А, № 72, № 73, № 73А, № 73Б, № 74, № 74А, № 75, № 75А, № 75Б, № 76, № 77, № 77А, № 78, № 79, № 80, № 80А, № 81, № 81А, № 82, № 83, № 84, № 85, № 85А, № 86, № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92, № 93, № 95, № 97;
Панфилов көшесі, № 34, № 36, № 37, № 38, № 39, № 39А, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 44А, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 51А, № 55, № 57, № 59, № 61, № 63, № 63А, № 65, № 67, № 69;
Төлеген Айбергенов көшесі, № 32, № 34, № 36, № 36А, № 38, № 38А, № 38Б, № 38В, № 40, № 40А, № 42, № 42А, № 44, № 44А, № 46, № 46А, № 46Б, № 48, № 50, № 54, № 56, № 56А, № 58, № 58А, № 60, № 60А, № 62, № 62А, № 64, № 64А, № 66, № 66А, № 66Б, № 68, № 68А, № 70, № 72, № 74, № 74А, № 76, № 76А, № 78, № 80, № 82, № 82А, № 84, № 84А, № 86, № 86А, № 88, № 90, № 90А;
Тимирязев көшесі, № 36, № 38,№ 38А, № 40, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 67А, № 68, № 70;
Алматы көшесі, № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15;
В.Ф.Зинченко көшесі, № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 13А, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53, № 55, № 57, № 59, № 61, № 63, № 65, № 67, № 69, № 71, № 73, № 75, № 75А, № 77/1, № 77/2, № 79, № 81, № 83, № 85;
Сағи Жиенбаев көшесі, № 2, № 4, № 4А, № 6, № 6А, № 8, № 8А, № 8Б, № 10, № 12, № 12А, № 14, № 16, № 16А, № 16Б, № 18, № 18А, № 18Б, № 20, № 22, № 24, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 30А, № 31, № 31А, № 31Б, № 32, № 32А, № 33, № 33А, № 33Б, № 34, № 35, № 36, № 36А, № 37, № 38, № 39, № 39А, № 40, № 40А, № 41, № 41А, № 42, № 42А, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 49, № 50, № 51, № 52, № 52А, № 53, № 54, № 54А, № 55, № 56, № 57, № 58, № 58А, № 59А, № 60, № 60А, № 61, № 62, № 62А, № 63, № 63А, № 63Б, № 64, № 65, № 65А, № 66, № 67, № 67А, № 68, № 69, № 69А, № 70, № 71, № 72, № 73, № 74, № 74А, № 74Б, № 75, № 76, № 76А, № 77, № 78, № 78А, № 79, № 80, № 80А, № 81, № 81А, № 82, № 82А, № 83, № 83А, № 84, № 85, № 85А, № 86, № 87, № 88, № 89, № 89А, № 90, № 91, № 92, № 93, № 94, № 96, № 98, № 100, № 102, № 104, № 106, № 108, № 110, № 112, № 114, № 116;
Қандыағаш көшесі, № 56, № 56А, № 58, № 60, № 60А, № 62, № 62А, № 67, № 67А, № 69, № 71, № 73, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83, № 85;
Еңбекші көшесі, № 37, № 39, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53;
Бәкір Тәжібаев атындағы көше, № 35, № 35А, № 37, № 39, № 39А, № 41, № 43, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 52А, № 53, № 54, № 55, № 56/1, № 56/2, № 57, № 57А, № 58, № 59, № 60, № 62, № 64, № 65, № 66, № 67, № 67А, № 67Б, № 68, № 70, № 72, № 76, № 78, № 80;
Ембі көшесі, № 1, № 2, № 3, № 3А, № 4, № 4А, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 12, № 12А, № 14, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 24А, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 37А, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 44А, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 64, № 66;
Н.В.Гоголь көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 9А, № 10, № 11, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 20А, № 21, № 22, № 22А, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 29, № 30, № 31, № 31А, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40;
Турксиб көшесі, № 1, № 2, № 3, № 3А, № 4, № 5, № 6, № 7, № 7А, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 13А, № 14, № 15, № 15А, № 16, № 17, № 17А, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 23А, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 31А, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 47А, № 48, № 49, № 50, № 51, № 53, № 54, № 55, № 56, № 56А, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 64А, № 65, № 66, № 68, № 70, № 72, № 74, № 76, № 78;
Күншуақ көшесі, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 11, № 12, № 13, № 14, № 17, № 19, № 20, № 21, № 23, № 25, № 27, № 28, № 29, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44, № 46, № 48;
Южный көшесі, № 2, № 3, № 3А, № 5, № 7, № 9, № 11;
Диірменді көшесі, № 1, № 1А, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 13А, № 14, № 14А, № 15, № 16, № 17, № 17А, № 18, № 19, № 20, № 21, № 21А, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 29А, № 30, № 30А, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 39, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49, № 51;
В.П.Чкалов көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 13А, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 18А, № 19, № 19А, № 20, № 20А, № 22, № 22А, № 24, № 26, № 28, № 28А, № 30;
Алға көшесі, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 11, № 13, № 15;
Ташкент көшесі, № 13, № 15, № 17, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 41, № 42, № 43, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53, № 55, № 57, № 59, № 61, № 63;
Чкалов тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 3А, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№17 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Гастелло Н.Ф. көшесі, №51, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе қаласының №5 жалпы білім беретін орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Тарас Шевченко көшесі, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 29А, № 31, № 31А, № 33, № 33, корпус 1, № 35, № 35А, № 35Б, № 37, № 37А, № 39А;
Береговой көшесі, № 2, № 2А, № 4, № 4Б, № 6, № 6А, № 8, № 10, № 10А, № 12, № 12А, № 14, № 16, № 16А, № 18, № 20, № 20А, № 20Б, № 22, № 22А, № 22В, № 24, № 24А, № 26, № 26А, № 28, № 28А, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 46, № 46А, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 57, № 58, № 59, № 61, № 63, № 65, № 67, № 69, № 69А, № 71, № 73, № 73А, № 75, № 77, № 79;
Жағалау тұйық көшесі, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 29А, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 39А, № 40, № 41, № 43, № 45, № 47, № 53, № 55, № 55А, № 55Б, № 55В, № 55Г, № 55Д, № 55Е, № 55Ж, № 57А, № 57Б, № 57В, № 57Г, № 59, № 59А, № 59Б, № 59В, № 59Г, № 61, № 61А, № 61Б, № 61В, № 61Г, № 61Д, № 61Е, № 61Ж, № 63А, № 63Б, № 63Г, № 65А, № 65Б, № 67, № 67А, № 67Б, № 69, № 69Б, № 69В, № 69Г, № 71, № 71А, № 71Б, № 73, № 73А, № 75, № 77, № 79;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№18 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Н.Гастелло көшесі, №51, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе қаласының №5 жалпы білім беретін орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Гастелло Н.Ф. көшесі, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34;
Сарыбұлақ көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 31А, № 31Б, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44;
Орынбор көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 17, корпус 1, № 17, корпус 2, № 17, корпус 3, № 17, корпус 4, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27;
Авиационный көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62;
Қостанай көшесі, № 3, № 4, № 5, № 6, № 6А, № 6Б, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 12А, № 13, № 14, № 15, № 15А, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 31, № 33, № 35, № 35А, № 37, № 39, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53, № 55, № 57, № 59, № 61, № 63, № 63А, № 65, № 67, № 69, № 69А;
Нефтяников көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 6А, № 7, № 8, № 8А, № 9, № 10, № 11, № 12, № 12А, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 20А, № 20Б, № 21, № 21В, № 22, № 23, № 23А, № 24, № 24А, № 24Б, № 24В, № 24Г, № 24Д, № 24, корпус 1, № 24, корпус 2, № 24, корпус 3, № 24, корпус 4, № 24, корпус 5, № 24, корпус 6, № 24, корпус 7, № 24, корпус 8, № 24, корпус 9, № 24, корпус 10;
Штурманский көшесі, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25;
Хобдинский тұйық көшесі, № 2, № 3, корпус 1, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 45;
Петропавловский тұйық көшесі, № 2, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№19 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Авиақалашық орамы, №23А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің «№29 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
«Авиақалашық» орамының шекарасында, № 1, № 1А, № 1А корпус 1, № 1Б, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 6, корпус 1, № 6, корпус 2, № 7, № 8, № 9, № 9, корпус 1, № 9, корпус 2, № 10, № 11, № 11А, № 11Б, № 11В, № 11Г, № 11Д, № 11Е, № 12, № 13, № 15, № 15А, № 16, № 17, № 18, № 20, № 21, № 21А, № 29, № 29А, № 29Б, № 29Д, № 29Г, № 30, № 30А, № 30Г, № 31, № 32;
Жасөспірімдер үйі.
№20 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Жарық тұрғын үй алабы, Новый Ясное тұрғын үй алабы, №99А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Фариза Оңғарсынова атындағы №41 мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
41 разъезд тұрғын үйлерінің шекарасында:
Ақтоғай көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 2А, № 3, № 3Б, № 4, № 4А, № 5, № 5А, № 6, № 6А, № 7, № 7А, № 8, № 8А, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 13А, № 14, № 14А, № 15, № 18, № 25, № 26, № 28, № 42, № 44, № 67, № 200, № 201, № 201А, № 204, № 221, № 222, № 223, № 230;
Степной көшесі, № 1, № 1А, № 3, № 3А, № 4, № 5, № 5А, № 7, № 9, № 10, № 14А, № 16, № 18Б, № 24, № 80;
Зеленый көшесі, № 2, № 3, № 4, № 6, № 8;
Придорожный көшесі, № 2, № 4, № 6, № 7, № 8, № 15А, № 17, № 18А, № 24, № 26, № 27, № 35, № 37, № 39, № 42, № 44, № 63, № 75, № 76, № 77, № 80, № 85, № 95, № 100, № 103, № 104, № 105, № 114, № 124, № 131, № 133, № 135, № 140, № 144, № 146, № 146А;
Қобыланды батыр көшесі, № 1, № 2, № 2А, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 12А, № 12Б, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 20, № 20А, № 21, № 22, № 22А, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 45, № 46, № 48, № 49, № 52, № 53, № 55, № 57, № 58;
Әлжан стансасы, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 10, № 12, № 17, № 20А, № 21, № 22, № 25, № 26, № 28, № 29А, № 30, № 32, № 39, № 44, № 45, № 48, № 56, ПМС, № 1, № 2, № 3, № 4, ПМС-2, № 1, № 2, № 3, № 4, № 23, № 25, № 27, № 50, РСХТ-1, № 1, СМП-671, № 1, № 2, № 3, № 3А, № 4, № 5,№ 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 16, № 17, № 18, № 18А, № 19, № 24, № 28, № 29, № 30, № 34, № 43, № 69, ОПС-6, № 21, № 24, № 25, № 27, № 28, № 29, № 29А, № 31, № 34, № 35,№ 39, № 48, № 49, № 52, ОПС, № 1, № 2, № 3, № 6, № 9, № 10, № 11, ПМС коттедждері, № 24, № 25, № 27, № 28, № 29, № 29А, № 31, № 34, № 35, № 39,№ 48, № 49, № 52, ПМС-69, № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 20, № 21, № 24, № 25, № 26, № 28, № 31, № 34, № 35, № 55, № 58;
М.Атаниязов көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 11А, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 42, № 57;
Ақтөбе су қоймасы көшесі, № 1, № 2, № 2А, № 3, № 4, № 5, № 16, № 19, № 37;
Курсанттар тас жолы, № 1, № 102, № 106;
Бакалейторг, № 1;
Жаңа-Әлжан элеватор үйлері;
учаскелер, № 1, № 2, № 3, № 4, № 4А, № 5, № 6, № 6Б, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 14, № 15А, № 16, № 20, № 21, № 23, № 24, № 25, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 31А, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 46, № 47, № 48, № 53, № 54, № 56, № 57, № 58, № 61, № 64, № 65, № 66, № 68, № 69, № 71, № 74, № 84, № 91;
Думан, Парасат тұрғын үй алаптарының шекарасында.
№21 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, А.Пушкин көшесі, №68, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№12 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Елек көшесі, № 74, № 76, № 78, № 84А;
Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы көшесі, № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 39, № 39А;
Островский көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 16А, № 17, № 18, № 19;
Мұқағали Мақатаев атындағы көшесі, № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53, № 55, № 57, № 59, № 61, № 63, № 65, № 67, № 67А, № 69, № 70А, № 71, № 73, № 75, № 77, № 77А, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 89, № 91, № 93, № 95, № 97, № 99, № 101, № 101А, № 103, № 105, № 107, № 109;
Арынов көшесі, № 33, № 35, № 37, № 39, № 39А, № 41, № 43, № 45, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 64, № 66, № 68, № 70, № 72, № 74, № 76, № 78, № 80;
А.Пушкин көшесі, № 51, № 53, № 55, № 57, № 59, № 61, № 63, № 65, № 67, № 69;
Уральский көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 29А, № 30;
Орал көшесі, № 2, № 4, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 29А, № 30, № 30А, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 58А, № 60, № 62, № 64, № 66, № 68, № 70, № 72, № 74, № 76, № 76А;
Ізтай Мәмбетов көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 34А, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 40А, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 51А, № 52, № 53, № 54, № 54А, № 55, № 55А, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 61А, № 62, № 63, № 64, № 64А, № 65, № 66, № 67, № 67А, № 68, № 70, № 72, № 74, № 75, № 76, № 78, № 78А, № 80, № 80А, № 82, № 84, № 86, № 88, № 88А, № 90, № 92, № 94, № 94А, № 96, № 98;
Шалғынды көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 4А, № 5, № 6, № 6А, № 7, № 8, № 9, № 9А, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 14А, № 15, № 15А, № 16, № 17, № 17А, № 18, № 19, № 19А, № 20, № 21, № 21А, № 22, № 23, № 24, № 25, № 25А, № 26, № 26А, № 27, № 28А, № 29, № 30, № 30А, № 31, № 32, № 32А, № 33, № 34, № 34А, № 35, № 36, № 36А, № 37, № 38, № 38А, № 38Б, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53;
Дина Нұрпейісова атындағы көше, № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 12А, № 13, № 13А, № 14, № 15, № 16, № 17, № 17А, № 18, № 19, № 20, № 20А, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 28А, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 39А, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 45А, № 46, № 46А, № 47, № 48, № 49;
Л.Н.Толстой көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 9А, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 15А, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 23А, № 24, № 25, № 26, № 27, № 27А, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 35А, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 40А, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52;
А.Наумов атындағы көше, № 1, № 2, № 2А, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 15А, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 26А, № 27, № 28, № 28А, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 53А, № 54, № 55, № 55А, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65;
Темірқазық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 14А, № 15, № 17, № 18, № 19, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 40А, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 72;
Арай көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 22;
Карғалы көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8А, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 21;
Мұхтар Әуезов атындағы көше, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 8А, № 9, № 9А, № 10, № 10А, № 11, № 12, № 13, № 13А, № 14, № 14А, № 15, № 16, № 17, № 17А, № 18, № 18А, № 19, № 20, № 20А, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 35А, № 36, № 37, № 38, № 38А, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 49, № 51, № 53, № 55, № 57, № 59, № 61, № 63, № 63А, № 65, № 67, № 69, № 71, № 73, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83, № 83А, № 87, № 89, № 91, № 93, № 95, № 97, № 99, № 101, № 103, № 105, № 107, № 109;
Илецкий тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 13;
Көлді тұйық көшесі, № 77, № 77А, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 89, № 91, № 107;
Транспортный тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 6А, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 16А, № 17, № 18, № 62А, № 63А, № 64А, № 66, № 67;
Екпінді тұйық көшесі, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 14А, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 30, № 32, № 34, № 36, № 40, № 40А;
Үш таған көшесі, № 1, № 2, № 2А, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 10А, № 11, № 12, № 13, № 15, № 17.
№22 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Арынов көшесі, №1, «Актюбинский многопрофильный колледж АГУ Тарлан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ғимараты.
Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы көшесі, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44;
Қасым хан атындағы көше, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 21А, № 23, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 43, № 43А, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53, № 55, № 57, № 59, № 61;
Арынов көшесі, № 1, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 8, № 8А, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 16В, № 17, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 28, № 30, № 31, № 31Б, № 31В, № 31Г, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44, № 46, № 46А, № 48;
А.Пушкин көшесі, № 1, № 3, № 5, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 24А, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 64, № 66;
Сержан Жаманқұлов көшесі, № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15;
Сайым Балмұқанов көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 12А, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 17А, № 19, № 19А, № 21, № 23, № 25;
Павлов көшесі, № 4, № 5, № 6, № 6А, № 7, № 8, № 9, № 9А, № 10, № 11, № 11А, № 11Б, № 12, № 13, № 14, № 16, № 18, № 20, № 26, № 28, № 30, № 32;
А.Иманов көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 4А, № 5, № 6, № 6А, № 6Б, № 6В, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12А, № 13, № 15, № 16, № 16А, № 16Б, № 16В, № 16Г, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 31, № 37, № 39, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53, № 57, № 59;
Дербісәлі Беркімбаев атындағы көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 57А, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 65;
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы атындағы көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 36А, № 37, № 38, № 38А, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 67А, № 68, № 69;
Мөңке би көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 45А, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 64, № 66, № 68, № 70, № 72;
Мясоедов Григорий Павлович көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 4А, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 26, № 28, № 30;
Елек көшесі, № 2, № 2А, № 2В, № 3, № 4, № 5, № 6, № 8, № 9В, № 10, № 10А, № 11, № 11А, № 11Б, № 11В, № 12, № 13, № 13А, № 13Б, № 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44, № 46, № 48, № 56, № 56А, № 58, № 60, № 62, № 64, № 66, № 68, № 70, № 72;
Малый тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 10, № 12, № 14;
Орталық тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 3Б, № 4, № 5, № 6, № 7А, № 8, № 10;
Средне-малый тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 12, № 14.
№23 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Сержан Жаманқұлов көшесі, №4, корпус 2, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№44 «Тұлпар» бөбекжай-балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимараты.
Қасым хан атындағы көшесі, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 32А, № 34, № 36, № 38, № 38А, № 40, № 42, № 42А, № 44, № 44А, № 44Б, № 46, № 48, № 48А, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 64;
Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы көшесі, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62;
Мясоедов Григорий Павлович көшесі, № 25, № 27, № 29, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 39А, № 40, № 41, № 42, № 42А, № 44, № 45А, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 58А, № 60, № 62, № 64, № 66;
Қайрат Рысқұлбеков атындағы көшесі, № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 27А, № 29, № 31, № 33, № 35, № 49, № 51, № 55, № 57, № 59, № 61;
Мөңке би көшесі, № 63, № 65, № 67, № 69, № 71, № 73, № 74, № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, № 86, № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92, № 93, № 95, № 97;
Дербісәлі Беркімбаев атындағы көшесі, № 64, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 73, № 74, № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 84, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94;
А.Иманов көшесі, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 73, № 74, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 89;
Сәкен Сейфуллин атындағы көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 13А, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 24А, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49;
Сайым Балмұқанов көшесі, № 26, № 27, № 28, № 28А, № 29, № 30, № 31, № 31А, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 47А, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 56А, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 72;
Сержан Жаманқұлов көшесі, № 2, № 2/2, № 2/3, № 2А, № 2Б, № 2В, № 2Д, № 2Г, № 2Е, № 2К, № 4, № 4, корпус 1, № 4, корпус 2, № 4Г, № 6, № 6, корпус 1, № 6А, № 6В, № 8, № 8Б, № 8Г, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 27А, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37, № 37А, № 39, № 41, № 41Б, № 43, № 44Б, № 45, № 45А, № 47, № 49, № 51, № 53, № 55, № 57, № 59, № 61, № 63, № 63А, № 63Б, № 65, № 67, № 69;
Павлов көшесі, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33, № 34, № 34А, № 35, № 36, № 37, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 52А, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 68, № 68А, № 70, № 72, № 74, № 76;
Черепанов Михаил Ефимович көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 23А, № 24, № 25, № 26, № 27, № 27А, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 35А, № 36, № 37, № 38, № 39, № 39А, № 39Б, № 40, № 41, № 43, № 43А, № 44, № 45, № 46, № 46А, № 46Б, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 67;
Хиуаз Доспанова атындағы көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 9А, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 51А, № 55, № 57, № 59, № 61, № 63, № 65, № 67, № 69, № 71, № 73, № 75, № 77;
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы атындағы көшесі, № 71, № 73, № 75, № 77;
темір жол үйлері, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 53.
№24 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Дербісәлі Беркімбаев атындағы көшесі, №91, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№33 қазақ орта жалпы білім беру мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Мәди Бәпиұлы көшесі, № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 19, № 27, № 29, № 31, № 33, № 33А, № 35, № 37, № 39, № 41;
Дербісәлі Беркімбаев атындағы көшесі, № 93, № 95, № 97, № 99, № 101, № 103, № 105, № 107, № 135, № 137, № 139, № 141, № 143, № 145, № 147, № 149, № 151, № 153;
Вокзал көшесі № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 52, № 53, № 56, № 58, № 61, № 63, № 64, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 73, № 75, № 76, № 77, № 77А, № 77Б, № 77В, № 78, № 79, № 80, № 81А, № 84, № 86, № 92А;
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы атындағы көшесі, № 72, № 74, № 76, № 78, № 80, № 81, № 82, № 83, № 83А, № 84, № 85, № 86, № 87, № 88, № 89, № 89А, № 90, № 91, № 91А, № 92, № 92А, № 93, № 94, № 97, № 99, № 101, № 103, № 105, № 105А, № 107, № 109, № 111, № 113, № 115, № 117, № 119, № 121, № 123, № 125, № 127, № 129, № 131, № 133, № 135, № 137, № 138, № 139, № 140, № 141, № 142, № 143, № 144, № 145, № 146, № 147, № 148, № 148А, № 149, № 150, № 151, № 152, № 153, № 153А, № 155, № 155А;
И.Білтабанов көшесі, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 45, № 46, № 48, № 49, № 50, № 52, № 53, № 54, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 66, № 67, № 68, № 69, № 71, № 72, № 74, № 75, № 76, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 85, № 84, № 86, № 87, № 88, № 89, № 89А, № 90, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 96, № 98, № 100, № 102, № 104, № 106, № 108, № 108А;
Қайрат Рысқұлбеков атындағы көшесі, № 40, № 42, № 44, № 46, № 50, № 52, № 54, № 56, № 62, № 64, № 66, № 68, № 70, № 70А;
Мұқағали Мақатаев атындағы көшесі, № 4, № 4А, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 24А, № 24Б;
Бақтыбай батыр көшесі, № 38, № 39, № 40, № 41, № 43, № 44, № 45, № 46, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 54, № 55, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 70, № 71, № 72, № 73, № 74, № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, № 86, № 87, № 87А, № 88, № 88А, № 88Б, № 89, № 90, № 90А, № 91, № 92, № 92А, № 93, № 94, № 94А, № 96, № 96, корпус 1, № 96, корпус 2, № 96, корпус 3, № 96, корпус 4, № 96, корпус 5, № 96, корпус 6, № 96, корпус 7, № 98, № 98А, № 98Б;
Әжібай би көшесі, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 42, № 43, № 45, № 46, № 48, № 49, № 50, № 51, № 55, № 56, № 57, № 58, № 58А, № 60, № 61, № 61А, № 63, № 64, № 66, № 68, № 74, № 76, № 78, № 80, № 82, № 84;
Мөңке би көшесі, № 96, № 98, № 98А, № 100, № 101, № 102, № 103, № 104, № 105, № 106, № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113, № 114, № 115, № 116, № 117, № 118, № 119, № 120, № 121, № 122, № 122А, № 123, № 124, № 125, № 126, № 127, № 128, № 130, № 132, № 133, № 134, № 135, № 136, № 137, № 138, № 139, № 140, № 141, № 142, № 143, № 144, № 145, № 146, № 147, № 148, № 149, № 150, № 151, № 152, № 153, № 154, № 155, № 156, № 157, № 158, № 159, № 160, № 161, № 162, № 163, № 164, № 164А, № 165, № 166, № 166А, № 167, № 168, № 169, № 170, № 171, № 172;
Мясоедов Григорий Павлович көшесі, № 49, № 51, № 53, № 53А, № 55, № 55А, № 57, № 59, № 59А, № 61, № 61А, № 63, № 65, № 67, № 68, № 69, № 70, № 72, № 73, № 74, № 75, № 76, № 77, № 77А, № 78, № 79, № 80, № 81, № 81А, № 82, № 82А, № 83, № 84, № 86, № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 96, № 97, № 98, № 99, № 100, № 101, № 101А, № 102, № 103, № 104, № 105, № 106, № 106А, № 107, № 107А, № 108, № 109, № 109А, № 110, № 111, № 112, № 114, № 116, № 118, № 120, № 122, № 124А, № 126, № 128, № 130, № 132, № 134, № 136, № 138, № 138А, № 140;
Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы көшесі, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53, № 55, № 57, № 59, № 61, № 63, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 69А, № 70, № 70А, № 71, № 71А, № 72, № 72А, № 73, № 74, № 74А, № 74Б, № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 81А, № 82, № 83, № 84, № 85, № 86, № 86А, № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 97, № 98, № 99, № 100, № 101, № 102, № 103, № 104, № 105, № 108, № 110, № 112, № 114, № 114А, № 116, № 118, № 122, № 124, № 126, № 128, № 130, № 132, № 132А, № 134, № 136, № 138, № 140, № 142;
Алтай батыр көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 6А, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 22А, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 50А, № 51, № 52, № 52А, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 68, № 72, № 74, № 74/1;
А.Чехов көшесі, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 39А, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 52А, № 53, № 54, № 54А, № 55, № 56, № 57, № 58, № 60, № 62, № 64;
Красин көшесі, № 1, № 1А, № 1В, № 1Б, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 31, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 37А, № 38, № 38А, № 39, № 39А, № 40, № 41, № 41А, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54.
№25 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Сержан Жаманқұлов көшесі, №14, «Алматы вагон жөндеу зауыты» акционерлік қоғамының «Жолаушылар вагондарын жөндеу-2 филиалы» ғимараты.
Қайрат Рысқұлбеков атындағы көшесі, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 34, № 36;
Дербісәлі Беркімбаев атындағы көшесі, № 96, № 98, № 100, № 102, № 104, № 106, № 108, № 109, № 110, № 111, № 111А, № 112, № 113, № 114, № 115, № 116, № 116А, № 117, № 118, № 119, № 121, № 122, № 122А, № 123, № 124, № 124А, № 125, № 125А, № 126, № 127, № 128, № 129, № 129А, № 130, № 131, № 132, № 133, № 134, № 136, № 138, № 140, № 142, № 144, № 146, № 148;
И.Білтабанов көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 29, № 31, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44;
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы атындағы көшесі, № 96, № 98, № 100, № 102, № 104, № 104А, № 106, № 108, № 110, № 112, № 114, № 116, № 118, № 120, № 122, № 124, № 126, № 128, № 130, № 132, № 134, № 134А, № 136;
Вокзал көшесі, № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 23, № 25, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37;
Сержан Жаманқұлов көшесі, № 12, № 14, № 20, № 88;
Сайым Балмұқанов көшесі, № 71, № 73, № 74, № 75, № 75А, № 76, № 76А, № 76Б, № 76В, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 81А, № 82, № 83, № 84, № 85, № 86, № 87, № 88, № 89, № 89А, № 90, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 96, № 97, № 98, № 99, № 100, № 101, № 102, № 103, № 104, № 104А, № 105, № 106, № 108, № 109, № 110, № 112, № 113, № 114, № 115, № 116, № 117, № 119, № 120, № 121, № 121А, № 122, № 123, № 124, № 125, № 126, № 127, № 127А, № 129;
Павлов көшесі, № 67, № 69, № 71, № 73, № 75, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 82А, № 83, № 84, № 85, № 85А, № 86, № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 96, № 97, № 98, № 99, № 99А, № 100, № 101, № 102, № 103, № 104, № 105, № 105А, № 106, № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 112А, № 113, № 113А, № 114, № 115, № 116, № 117, № 118, № 119, № 120, № 121, № 122, № 123, № 124, № 125, № 126, № 127,№ 128, № 130, № 132, № 134, № 134А, № 136, № 136А, № 136Б, № 138, № 140, № 142, № 144, № 146;
Сәкен Сейфуллин атындағы көшесі, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 57А, № 58, № 59, № 60, № 61, № 61А, № 62, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 72А, № 73, № 74, № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 81А, № 82, № 83, № 83А, № 84, № 85, № 86, № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 96, № 97, № 98, № 99, № 100, № 101, № 102, № 103, № 104, № 105, № 106, № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113, № 114, № 115, № 116, № 118, № 119, № 120, № 121, № 122, № 124;
А.Иманов көшесі, № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94, № 95, № 95, корпус 2, № 95А, № 96, № 97, № 97, корпус 2, № 98, № 99, № 100, № 101, № 102, № 103, № 104, № 105, № 106, № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113, № 115, № 116, № 117, № 118, № 120, № 121, № 122, № 123, № 124, № 124А, № 125, № 126, № 127, № 128, № 129, № 131, № 132, № 133, № 134, № 135, № 137, № 138, № 139, № 140, № 141, № 142, № 143, № 144, № 145, № 146, № 147, № 147Б, № 148, № 149А, № 150;
Бақтыбай батыр көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 6А, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 14А, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37;
Әжібай би көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 32, № 34.
№26 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Станционный көшесі, №1/1, «Қамқор Локомотив» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Ақтөбе локомотив жөндеу депосы» филиалының ғимараты.
Әз Наурыз көшесі, № 33, № 35, № 41, № 43;
Станционный көшесі, № 1, № 3, № 5А, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 19/1, № 21, № 23, № 25, № 29, № 31, № 33;
Вокзал көшесі, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 14А, № 16, № 16А, № 18, № 20, № 22, № 22А, № 24, № 26, № 28;
Дербісәлі Беркімбаев атындағы көшесі, № 150, № 152, № 156, № 158, № 160, № 162, № 164, № 166, № 168, № 170, № 170А, № 172, № 174, № 176, № 178;
Рәбиға Сыздық көшесі, № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 19А, № 21, № 23, № 23А, № 25, № 27, № 29, № 29А, № 31, № 33, № 35, № 39, № 41, № 43, № 45, № 45А, № 47, № 49, № 51, № 51А, № 53;
Мәди Бәпиұлы көшесі, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 14А, № 16, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 32А, № 34, № 36, № 38, № 38А, № 40, № 42, № 42А, № 42Б, № 44, № 44А;
Сайым Балмұқанов көшесі, № 128, № 130, № 131, № 132, № 133, № 134, № 135, № 136, № 137, № 137А, № 138, № 139, № 140, № 141, № 141А, № 142, № 143, № 144, № 145, № 146, № 147, № 148, № 149, № 150, № 151, № 152, № 153, № 153А, № 154, № 155, № 156, № 157, № 157А, № 158, № 159, № 160, № 161, № 162, № 163, № 163А, № 164, № 165, № 166, № 167, № 168, № 169, № 170, № 171, № 172, № 173, № 174, № 175, № 176, № 177, № 178, № 179, № 179А, № 180, № 181, № 181А, № 182;
Павлов көшесі, № 129, № 131, № 133, № 135, № 137, № 139, № 141, № 143, № 145, № 147, № 148, № 150, № 150А, № 152, № 152А, № 154, № 156, № 157А, № 158, № 158А, № 158В, № 160, № 162, № 164, № 166, № 168;
А.Иманов көшесі, № 151, № 152, № 153, № 154, № 155, № 155А, № 156, № 157, № 157А, № 158, № 159, № 160, № 160А, № 161, № 162, № 163, № 164, № 164А, № 165, № 166, № 167, № 168, № 168А, № 169, № 170, № 171, № 172, № 172А, № 173, № 174, № 175, № 176, № 178, № 180, № 182, № 184, № 186, № 188, № 188А, № 190, № 192, № 192А, № 196, № 198;
Мясоедов Григорий Павлович көшесі, № 113, № 115, № 117, № 119, № 121, № 123, № 125, № 127, № 127А, № 129, № 131, № 133, № 135, № 135А, № 137, № 139, № 141, № 142, № 142А, № 143, № 144, № 145, № 146, № 147, № 148, № 149, № 150, № 150А, № 151, № 152, № 153, № 154, № 156, № 158, № 158А, № 160, № 162, № 164, № 166, № 168, № 170, № 172, № 174;
Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы көшесі, № 107, № 109, № 111, № 113, № 113А, № 115, № 115А, № 117, № 119, № 121, № 123, № 125, № 127, № 129, № 131, № 133, № 135, № 137, № 139, № 141, № 143, № 145, № 146, № 147, № 148, № 150, № 150А, № 152, № 154, № 156, № 158, № 158А, № 160, № 162, № 164, № 166, № 168, № 170, № 172, № 174, № 176, № 178, № 180;
Алтай батыр көшесі, № 67, № 67А, № 69, № 69А, № 71, № 73, № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, № 86, № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 96, № 97, № 98, № 99, № 100, № 101, № 102, № 104, № 106, № 108, № 110, № 112, № 114, № 116;
Морозов тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 6А, № 7, № 8, № 9, № 9А, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 22, № 24, № 26;
Н.Бауман көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 10А, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 18, № 18А, № 20, № 20А, № 22, № 22А, № 24, № 26, № 30А;
Зоя Космедемьянская көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 38А, № 40, № 42, № 44;
И.А.Крылов көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 3, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 6А, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 11А, № 11Б, № 12, № 13, № 13А, № 14, № 15, № 15А, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 40, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 54;
Ақтау көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 6А, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 13А, № 14, № 14А, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 25А, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 30А, № 31, № 32, № 32А, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 56А, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62;
Менделеев көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 7А, № 8, № 9, № 9А, № 9Б, № 10, № 11, № 11А, № 12, № 13, № 13А, № 13Б, № 14, № 15, № 15А, № 16, № 17, № 17А, № 18, № 19, № 19А, № 20, № 20А, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 26А, № 27, № 28, № 28А, № 29, № 30, № 31, № 31А, № 32, № 33, № 34, № 34А, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 39А, № 40, № 41, № 41А, № 42, № 43, № 44, № 44А, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52;
Московский тұйық көшесі, № 153А, № 155А, № 157А, № 159А, № 161А, № 163А, № 165А, № 167А, № 169А, № 171А, № 171Б.
№27 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, 11-шағын аудан, Н.Шәйкенов атындағы көшесі, №15, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№9 орта мектеп- гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты
11 шағын аудан, № 52;
Әз Наурыз көшесі, № 28 (11 шағын аудан, № 44);
Н.Шәйкенов атындағы көшесі, № 21 (11 шағын аудан, № 47), № 17 (11 шағын аудан, № 51) ;
Алыс тұйық көшесі, № 1, № 2, № 2Б, № 3, № 4, № 4А, № 5, № 6, № 9, № 11, № 12, № 13Б, № 14, № 16, № 18, № 19, № 20, № 22, № 25;
Локомотивный көшесі, № 1, № 2, № 3, № 3А, № 4, № 4А, № 5, № 6, № 8, № 8А, № 9, № 10, № 10А, № 11, № 11А, № 12, № 12А, № 13, № 13А, № 13Б, № 14, № 14А, № 15, № 16, № 17, № 17А, № 17Б, № 17В, № 18А, № 19, № 19А, № 19Б, № 21;
Айгөлек көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 3, № 3А, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17.
№28 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, 11-шағын аудан, №145, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Халел Досмұхамедұлы атындағы №35 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
11-шағын аудан, № 85, № 85А, № 85В, № 92, № 97, № 98, № 99, № 101;
Н.Шәйкенов атындағы көшесі, № 6, № 8 (11 шағын аудан, № 87), № 10 (11 шағын аудан, № 88), № 12 (11 шағын аудан, № 89), № 16 (11 шағын аудан, № 94), № 18 (11 шағын аудан, № 95), № 20 (11 шағын аудан, № 96);
Әз Наурыз көшесі, № 32 (11 шағын аудан, № 100);
Локомотивный көшесі, № 7 («Фаворит» тұрғын үй кешені).
№29 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, 11-шағын аудан, №74А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «М.Құрманғалиева атындағы №32 гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
11-шағын аудан, № 11, № 103, № 105, № 106, № 110, № 111, № 112, № 112А/1, № 112Б, № 112В, № 114, № 115, № 144А, корпус 1, № 144А, корпус 2, № 144А, корпус 3, № 144Б, корпус 1, № 144Б, корпус 2.
№30 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Кірпішті тұрғын үй алабы, Роза Бағланова көшесі, №5, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№18 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Кирпичный көшесі, № 1, № 1А, № 1В, № 1Г, № 2, № 2А, № 2Б, № 2В, № 2, корпус 1, № 2, корпус 2, № 2, корпус 3, № 2, корпус 4, № 3, № 3В, № 4, № 4Б, № 4/1, № 5, № 5А, № 5Б, № 6, № 7, № 7В, № 8, № 9, № 9Б, № 10, № 10А, № 11, № 12, № 12А, № 12Б, № 13/1, № 14, № 14Г, № 14/3, № 16, № 16А, № 16В, № 16, корпус 1, № 18, № 20, № 23, № 25, № 26, № 27, № 28, № 28А, № 28Б, № 29, № 29В, № 30, № 30/1, № 30А, № 30Б, № 31, № 32, № 32А, № 33, № 34, № 34А, № 34Б, № 35, № 35Б, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 41А, № 41Б, № 42, № 42Б, № 43, № 44, № 47, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 57, № 58, № 59, № 64, № 66, № 67, № 71, № 74, № 153;
Ақжар көшесі, № 1, № 1А, № 1Б, № 1Д, № 3, № 3А, № 3/1,2, № 4, № 4/1,2, № 4А, № 4В, № 4Г, № 5, № 5/1,2, № 5Е, № 6, № 6/1,2, № 7, № 7/1,2,3, № 8, № 8/1,2,3,4, № 9, № 9/1,2,3, № 10, № 11, № 12, № 12А, № 13, № 14, № 15, № 15А, № 16, № 17, № 18А, № 19, № 19А, № 19Б, № 19В, № 23, № 24, № 25, № 27, № 29, № 47А, № 47В, № 56, № 58, № 58А, № 60;
Қолтабан көшесі, № 1, № 1А, № 1Б, № 1В, № 1Г, № 1Д, № 2, № 2А, № 2Б, № 2В, № 3, № 3А, № 3Б, № 3В, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 10, № 11, № 11А, № 12, № 13, № 14, № 16, № 18, № 20, № 21, № 22, № 24, № 24А, № 24Б, № 24В, № 26, № 28, № 30, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 44А, № 45, № 45А, № 46, № 46А, № 47, № 47А, № 48, № 49, № 49А, № 49Б, № 50, № 51, № 52, № 54, № 56, № 56А, № 56Б, № 58, № 58А, № 58Б, № 61, № 67;
Бұқар жырау көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 2А, № 2И, № 3, № 3/2, № 3/3, № 4, № 4А, № 4Б, № 4Г, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 8, № 10, № 10А, № 11, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 22А, № 23, № 24, № 24А, № 25, № 26, № 27, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34А, № 34Б, № 35, № 36, № 37, № 39, № 41, № 43, № 45, № 47, № 47А, № 49А, № 53, № 54, № 55, № 59, № 59А, № 61, № 63;
Солтүстік көшесі, № 1, № 2, № 2А, № 2Б, № 2В, № 3, № 4, № 4А, № 4В, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 9А, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 21А, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 42, № 55, № 57;
Барақ көшесі, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 34, № 35, № 35А, № 39, № 40;
Аяққұм көшесі, № 1, № 2, № 2А, № 3, № 3А, № 4, № 4А, № 7А, № 10, № 10А, № 11Б, № 15, № 28, № 28А, № 28Б, № 29, № 30, № 32, № 32А, № 34, № 35А, № 39, № 40;
Кірпішті тұрғын үй алабы учаскелері, № 1, № 1Б, № 1В, № 2, № 2Б, № 2В, № 3, № 3А, № 4А, № 4В, № 5, № 5Б, № 6, № 7Е, № 8, № 9Б, № 10, № 11, № 12А, № 14, № 14/1, № 15, № 15/5, № 15/8, № 16, № 17, № 18, № 20, № 20А, № 21, № 21А, № 22, № 26, № 28, № 28Б, № 29, № 29А, № 29Б, № 30, № 31, № 32, № 35, № 35А, № 35Б, № 36, № 37, № 38, № 38Б, № 39, № 39А, № Г, № 39В, № 40, № 40Б, № 41, № 41А, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 51А, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 59, № 61А, № 62, № 63, № 64, № 65, № 65А, № 65Б, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 70А, № 70Б, № 72, № 72А, № 73, № 76, № 76А, № 77, № 77, корпус 1, № 78, № 79А, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, № 95, № 119, № 120, № 136, № 144, № 183, № 201, № 367, № 377, № 388К, № 388М, № 388Р, № 388Т, № 388Ф, № 389, № 389П, № 389С, № 389У, № 389Ф, № 390, № 391В, № 391Г, № 391К, № 396, № 397;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№31 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Т.Рысқұлов көшесі, №8А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№40 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Өтеген Тұрмағамбетов көшесі, № 34, корпус 1, № 36, корпус 1, № 36, корпус 2, № 36, корпус 3;
Т.Рысқұлов көшесі, № 10, № 12, № 12, корпус 1, № 14, № 14, корпус1(А), № 16, № 16, корпус 1, № 16, корпус 2, № 18, № 18А, № 18, корпус 1, № 18, корпус 2.
№32 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Т.Рысқұлов көшесі, №8А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№40 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
СМП-555 орамы, № 1, № 1А, № 2, № 3, № 4, № 4А, № 4Б, № 5, № 5А, № 7, № 7А, № 8, № 9, № 10, № 10А, № 10Б, № 12, № 14, № 14А, № 14Б, № 15, № 16, № 17, № 18, № 18А және қалған тұрғын үйлер;
Т.Рысқұлов көшесі, № 2, № 4, корпус 2, № 4, корпус 3;
А.Чекалин көшесі, № 30, № 32, корпус 1, № 34, № 36, № 36А, № 36Б, № 38, № 38А, № 40, № 40А, № 42А, № 44А, № 44Б;
Олег Кошевой көшесі, № 105, корпус 1, № 105, корпус 2, № 105, корпус 3, № 109, № 113, № 113, корпус 1, № 113, корпус 2, № 115.
№33 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Мир даңғылы, №47, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№26 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Т.Рысқұлов көшесі, № 20, № 57А, № 59, № 59А, № 59Б, № 59В, № 67, № 67А, № 67Б, № 69, № 71, № 73, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 89, № 91, № 93;
Мир даңғылы, № 47, № 49, № 49Б, № 59;
Ағайынды Жұбановтар көшесі, № 41, № 43, № 45, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 62А, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 73, № 74, № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 82А, № 83, № 84, № 85, № 86, № 86А, № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92, № 94, № 96, № 98, № 100, № 102, № 104;
Нәби Жақсыбаев көшесі, № 48, № 48А, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 73, № 74, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 89, № 91, № 93, № 95, № 97, № 99, № 101, № 103, № 105;
Қазанғап көшесі, № 46, № 46А, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 57, № 57В, № 58, № 59, № 61, № 63;
Ғабит Мүсірепов атындағы көшесі, № 50, № 52, № 54, № 55, № 55А, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 73, № 74, № 75, № 75А, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, № 86, № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92, № 93, № 94, № 96, № 98, № 100;
Актюбинский көшесі, № 47, № 47, корпус 2, № 47А, № 49, № 51, № 53, № 55, № 57, № 59, № 62, № 64, № 66, № 68, № 70, № 72, № 74, № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94, № 96, № 98;
Өтеген Тұрмағамбетов көшесі, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 30;
П.И.Чайковский көшесі, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54.
№34 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Бейбітшілік даңғылы, №47, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№26 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Чернышевский көшесі, № 105, № 107, № 107, корпус 1;
Олег Кошевой көшесі, № 83, № 85, № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 94, № 96, № 97, № 97А, № 99, № 101;
Қазанғап көшесі, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44;
Мир даңғылы, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 64;
П.И.Чайковский көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40;
Актюбинский көшесі, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 16, № 17, № 17А, № 18, № 19, № 20, № 20А, № 21, № 22, № 23, № 24, № 24А, № 25, № 25А, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 31А, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 37А, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 45А, № 46, № 48, № 50, № 50А, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60;
Ағайынды Жұбановтар көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 8А, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 17А, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 31А, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 36А, № 37, № 38, № 39, № 40, № 40А, № 42, № 44, № 46, № 46А;
Нәби Жақсыбаев көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 2А, № 2Б, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 20А, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 32А, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 49;
Ғабит Мүсірепов атындағы көшесі, № 8, № 10, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 51, № 53;
А.Чекалин көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 21А, № 22, № 23, № 24, № 24А, № 25, № 26, № 27, № 29, № 30Б;
Т.Рысқұлов көшесі, № 3, № 4, № 4/1, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37, № 37А, № 39, № 41, № 43, № 45, № 49, № 51, № 53, № 55, № 57, № 57А.
№35 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Ватутин көшесі, №1, «Ақтөбе облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе құрылыстехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимараты.
Жеңіс даңғылы, № 2, № 2А, № 4, № 6, № 10, № 12, № 14;
Бейбітшілік даңғылы, № 34, № 36;
Қазанғап көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53;
Актюбинский көшесі, № 1, № 2, № 3, № 3А, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14;
Ғабит Мүсірепов атындағы көшесі, № 1, № 2, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11;
Чернышевский көшесі, № 41, № 41А, № 41Б, № 43, № 43А, № 45, № 45А, № 47, № 49, № 51, № 53, № 55, № 55А, № 57, № 59, № 61, № 61А, № 63, № 65, № 67, № 69, № 69А, № 71, № 72, № 73, № 73А, № 74, № 75, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, № 86, № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 95А, № 96, № 97, № 97/1, № 98, № 100, № 102, № 104, № 106, № 108, № 110, № 112, № 114, № 116, № 118, № 120, № 122, № 124, № 126, № 128, № 130, № 132, № 132А, № 134, № 134А, № 136, № 136А;
Олег Кошевой көшесі, № 32, № 32А, № 33, № 33А, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 40А, № 41, № 41А, № 42, № 43, № 43А, № 43Б, № 43В, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 54А, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 61А, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 67А, № 68, № 69, № 69А, № 70, № 71, № 72, № 73, № 73А, № 74, № 75, № 75А, № 77, № 77А, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 84, № 86, № 92, № 92А;
Саябақ көшесі, № 1А, № 3, № 7, № 10, № 11, № 14, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 33, № 34, № 36, № 37, № 38, № 39, № 39/1, № 40, № 41, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 57, № 58, № 60, № 62, № 64, № 66, № 68, № 70, № 72, № 74, № 76, № 78, № 82, № 84;
Ватутин көшесі, № 1, № 1А, № 1Г, № 3, № 4, № 6, № 8;
Белинский көшесі, № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№36 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Бейбітшілік даңғылы, №17, «Ақтөбе облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе облыстық «Алақай» қуыршақ театры» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимараты.
Мұхамеджан Тынышбаев атындағы көшесі, № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 19А, № 21, № 21А, № 23, № 23А, № 25, № 25А, № 27, № 27А, № 29, № 29А, № 31, № 31А, № 33, № 33А, № 35, № 35А, № 37;
Тургенев көшесі, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20, № 20А, № 22, № 22Г, № 24, № 26, № 30;
Мир даңғылы, № 1, № 1, корпус 1, № 5, № 5, корпус 1, № 5А, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20;
Чернышевский көшесі, № 1, № 2, № 2А, № 2Б, № 3, № 4, № 4, корпус 1, № 4А, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 30А;
Олег Кошевой көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7;
Ватутин көшесі, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 32А, № 33, № 34, № 36, № 38;
М.И.Кутузов көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 5Б, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 17А, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 26А, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 32А, № 33, № 34, № 34А, № 35, № 36, № 36А, № 37, № 37А, № 38, № 39, № 39А, № 39Б, № 40, № 41, № 41А, № 42, № 42А, № 43, № 44, № 45, № 47, № 47А, № 49, № 51, № 53, № 53А, № 55;
Юрий Алексеевич Гагарин көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 21А, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 32, № 32А, № 34, № 34А, № 36, № 36А, № 38, № 40, № 42, № 42А, № 44, № 44А, № 46, № 46А, № 48, № 50, № 52, № 54, № 54А, № 56;
Шығыс тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 7А, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20.
№37 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Әбубәкір Кердері көшесі, №19, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№36 қазақ орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Бақытжан Махамбетов көшесі, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33;
Тургенев көшесі, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 40А, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52;
М.И.Кутузов көшесі, № 50, № 52, № 54, № 56;
Мұхамеджан Тынышбаев атындағы көшесі, № 48, № 49, № 49А, № 50, № 51, № 51А, № 52, № 54, № 55, № 55, корпус 1, № 56, № 58, № 60, № 60А, № 62, № 64, № 66;
Есет-батыр көшесі, № 9, № 9А, № 9Б, № 11, № 11А, № 13;
Әбубәкір Кердері атындағы көшесі, № 12, № 12А, № 13, № 14, № 15, № 16, № 16А, № 17, № 18, № 18А, № 19, № 20, № 20А, № 21, № 22, № 22А, № 24, № 24А, № 26, № 26А, № 28, № 28А, № 30, № 32, № 34;
Севастопольский көшесі, № 10, № 12, № 16;
Юрий Алексеевич Гагарин көшесі, № 37, № 45, № 53;
Мир даңғылы, № 7, № 9.
№38 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Бейбітшілік даңғылы, №14А, «Ақтөбе облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Облыстық халық шығармашылығы орталығы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимараты.
Есет батыр көшесі, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28А, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38;
Севастопольский көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9;
Жеңіс даңғылы, № 11, № 16, № 17 № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 30;
Мир даңғылы, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 33, № 41А;
Маресьев көшесі, № 1, № 2, № 2, корпус 1, № 2, корпус 2, № 2А, № 2Б, № 2Г, № 2Е, № 2Л, № 3, № 4 «З», № 4М, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13;
В.А.Ливенцов атындағы көшесі, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 7А, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 14, № 16;
Әбубәкір Кердері атындағы көшесі, № 1, № 3, № 5, № 7, № 9;
Кәсіподақ тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 14А, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23.
№39 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Маресьев көшесі, №10, «Ақтөбе индустриалды-кәсіптік колледжі» жеке мекемесінің ғимараты.
Сәңкібай батыр даңғылы, № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 12, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 43, № 45;
Өтеген Тұрмағамбетов көшесі, № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33;
Т.Рысқұлов көшесі, № 95, № 97, № 99, № 101, № 103, № 105, № 107, № 109, № 111, № 113, № 115, № 117, № 119, № 121, № 123, № 125, № 127, № 129, № 131, № 133, № 135, № 137, № 139, № 141, № 143, № 145, № 147, № 149, № 151, № 153, № 155, № 157, № 159, № 161, № 163, № 165, № 167, № 169, № 171, № 173, № 175, № 177, № 179, № 181, № 183, № 185, № 187, № 189, № 191, № 193;
Сертай Кенжалин көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43;
Қазанғап көшесі, № 58/1, № 60, № 60/1, № 62, № 64, № 66, № 68, № 70, № 70/2, № 72, № 74, № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94, № 96, № 98, № 100, № 102, № 104, № 106, № 108, № 110, № 112, № 114, № 116, № 118, № 120, № 122, № 124, № 126, № 128, № 130, № 132, № 134, № 136, № 138, № 140, № 142, № 144, № 146;
Вавилов Сергей Васильевич көшесі, № 2, № 2А, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 32, № 34, № 36, № 38;
Нәби Жақсыбаев көшесі, № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94, № 96, № 98, № 100, № 102, № 104, № 106, № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113, № 114, № 115, № 116, № 117, № 118, № 119, № 120, № 121, № 122, № 123, № 124, № 125, № 126, № 127, № 128, № 129, № 130, № 131, № 132, № 133, № 134, № 135, № 136, № 137, № 138, № 139, № 140, № 141, № 142, № 143, № 144, № 145, № 146, № 147, № 148, № 149, № 150, № 151, № 152, № 153, № 154, № 155, № 156, № 157, № 158, № 159, № 160, № 161, № 162, № 163, № 164, № 165, № 166, № 167, № 168, № 169, № 170, № 171, № 172, № 173, № 174, № 175, № 177, № 179, № 181, № 183, № 185, № 187, № 189, № 191, № 193, № 195, № 197;
Ағайынды Жұбановтар көшесі, № 93, № 95, № 97, № 99, № 101, № 103, № 105, № 106, № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113, № 114, № 115, № 116, № 117, № 118, № 119, № 120, № 121, № 122, № 123, № 124, № 125, № 126, № 127, № 128, № 129, № 130, № 131, № 132, № 133, № 134, № 135, № 136, № 137, № 138, № 139, № 140, № 141, № 142, № 143, № 144, № 145, № 146, № 147, № 148, № 149, № 150, № 151, № 152, № 153, № 154, № 155, № 156, № 157, № 158, № 159, № 160, № 161, № 162, № 163, № 164, № 165, № 166, № 167, № 168, № 169, № 170, № 171, № 172, № 173, № 174, № 175, № 176, № 177, № 178, № 179, № 180, № 181, № 182, № 183, № 184, № 185, № 186, № 187, № 188, № 189, № 190, № 191, № 192, № 193, № 194, № 195, № 196, № 198;
Сауран көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 68, № 68А, № 70, № 72, № 74, № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94, № 96, № 98, № 100, № 100А;
Минин көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 12А, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 48А, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 59, № 61, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 70А, № 70Б, № 71, № 72, № 73, № 74, № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, № 86, № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 96, № 97, № 98, № 100.
№40 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, 12-шағын аудан, №37/1, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№51 гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
12-шағын аудан, № 14, № 15, № 16, № 18, № 19, № 20, № 21, № 21, корпус 1, № 21Б, № 21В, № 21Г, № 21Д, № 21Е, № 24, № 24А, № 24Б, № 25, № 26, № 28, № 30, № 30АБ, № 30Д, № 46;
Бөкенбай батыр көшесі, № 2, № 2А.
№41 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Жеңіс даңғылы, №34, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№16 жалпы білім беретін орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Әбілқайыр хан даңғылы, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20;
Жеңіс даңғылы, № 32, № 36, № 38, № 40;
Маресьев көшесі, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53, № 55, № 57, № 59, № 61, № 63;
Б.Қаратаев көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 10, № 11, № 13;
Тілеу батыр көшесі, № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 6А, № 7, № 8, № 9, № 9А;
Лачугин көшесі, № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42;
Бақытжан Махамбетов көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 10А, № 12, № 12А, № 14, № 16, № 18, № 20;
Амангелді Қосжанов көшесі, № 1, № 2, № 2Б, № 3, № 4, № 5, № 6, № 8, № 10, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 38, № 41;
Козенков В.Г. көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29,№ 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 37, № 39;
Стадионный тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 8А, № 9, № 10, № 11.
№42 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Жеңіс даңғылы, №31, «Ақтөбе қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Қалалық мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимараты.
Әбілқайыр хан даңғылы, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 9, № 11, № 13, № 15;
М.С.Прохоров көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 10, № 12, № 13А, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 45, № 47;
Бақытжан Махамбетов көшесі, № 22, № 24, № 26, № 26А, № 28, № 30;
Тілеу батыр көшесі, № 11, № 13, № 15, № 17А, № 19, № 21, № 23;
Б.Қаратаев көшесі, № 19, № 21;
Есет-батыр көшесі, № 44;
Әбубәкір Кердері атындағы көшесі, № 6, № 8, № 10;
Жеңіс даңғылы, № 29, № 31, № 33.
№43 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Әбілқайыр хан даңғылы, №7, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№34 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Шәмші Қалдаяқов көшесі, № 2, № 2А, № 4, № 4А, № 6, № 6А, № 8, № 8А, № 10, № 10А, № 12, № 12А, № 14, № 14А, № 16, № 16А, № 18, № 20, № 22, № 22А, № 24, № 24А, № 26;
Тургенев көшесі, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62А;
Бақытжан Махамбетов көшесі, № 32;
Сағадат Нұрмағамбетов атындағы көшесі, № 1, № 1А, № 3, № 3А, № 5, № 5А, № 7, № 7А, № 9, № 9А, № 11, № 11А, № 13, № 13А, № 15, № 15А, № 19, № 21, № 23, № 24, № 26, № 30, № 32, № 34, № 36;
Әскери Қалашық көшесі, № 15, № 15А, № 17, № 18, № 19, № 21, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 70, № 71, № 73, № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 103, № 104, № 104А, № 105, № 106, № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 132, № 133, № 134, № 134А, № 134Б, № 135, № 136, № 137, № 138;
Есет батыр көшесі, № 33, № 39, № 39А, № 40, № 41, № 41Г, № 41В, № 43, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 59, № 60, № 62, № 62А, № 64, № 66, № 68, № 70, № 72, № 74, № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94, № 96, № 98, № 100;
Тілеу батыр көшесі, № 22, № 24;
Кутуев Р.И. көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 13А, № 14, № 14А, № 14Б, № 15, № 15А, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36, № 36А, № 38, № 42;
Жанзақов А. көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 13А, № 14, № 14А, № 14Б, № 14Г, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 26А, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37;
Юрий Алексеевич Гагарин көшесі, № 15А, № 57, № 59, № 61, № 63.
№44 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Тургенев көшесі, №70А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№30 қазақ орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Тургенев көшесі, № 64, № 64А, № 64Б, № 66, № 68, № 70, № 74, № 74А, № 76, № 76А, № 76, корпус 1, № 78, № 80, № 80А, № 80Б;
Шәмші Қалдаяқов көшесі, № 1, № 1 А, № 5, № 5А, № 5Г;
312 атқыштар дивизиясы даңғылы, № 8, № 8Л, № 12, № 18А, № 20А, № 23А, № 25, № 25А, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 64, № 114.
№45 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Есет батыр көшесі, №71Б, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Мұзафар Әлімбаев атындағы Ақтөбе қаласының №25 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Есет батыр көшесі, № 63, № 65, № 67, № 67А, № 69, № 69Б, № 71А, № 71, корпус 1, № 71, корпус 2, № 73А, № 73, корпус 2, № 75, № 75А, № 77, № 79;
Абай даңғылы, № 13, № 15, № 15А, № 17Б, № 17В;
Шәмші Қалдаяқов көшесі, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17А.
№46 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Тургенев көшесі, №70А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№30 қазақ орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Әбілқайыр хан даңғылы, № 35А, № 37, № 37А, № 39;
Абай даңғылы, № 2, № 2, корпус 1, № 4, № 6, № 8, № 8А, № 10, № 16, № 18, № 20, № 21, № 21А, № 24, корпус 1, № 24, корпус 2;
Есет батыр көшесі, № 122, № 124;
Тургенев көшесі, № 82, № 88, № 90, № 92, № 92А.
№47 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Есет батыр көшесі, №73, «Ақтөбе облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе жоғары гуманитарлық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимараты.
Есет батыр көшесі, № 116, № 116В, № 118, № 120;
Абай даңғылы, № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 9А, № 15, корпус 2;
Әбілқайыр хан даңғылы, № 27, № 27А, № 27, корпус 1, № 31.
№48 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Әбілқайыр хан даңғылы, №25В, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе қаласының №28 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Әбілқайыр хан даңғылы, № 17, № 21, № 21Б, № 21, корпус 1, № 23, № 25;
Шәмші Қалдаяқов көшесі, № 23, № 25, № 27;
Есет батыр көшесі, № 102, № 102А, № 104, № 104А, № 106, № 106А, № 108, № 108А, № 108Б, № 110, № 112, № 114, № 114А.
№49 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Маресьев көшесі, №75А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№20 орта жалпы білім беру мектеп-лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Әбілқайыр хан даңғылы, № 22, № 24, № 24/1, № 26, № 28, № 30;
Маресьев көшесі, № 67, № 69, № 71, № 73, № 75.
№50 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Маресьев көшесі, №75А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№20 орта жалпы білім беру мектеп-лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Әбілқайыр хан даңғылы, № 30, корпус 1, № 30А, № 32, № 34, № 36, № 38;
Пацаев В.И. көшесі, № 2, № 4, № 6;
Маресьев көшесі, № 77, № 79, № 81, № 83, № 85.
№51 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Маресьев көшесі, №10, «Ақтөбе индустриалды-кәсіптік колледжі» жеке мекемесінің ғимараты.
Пацаев В.И. көшесі, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 18А, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 66, № 68, № 70, № 72, № 74, № 76, № 78, № 80, № 82;
Сәңкібай батыр даңғылы, № 18, № 115, № 117, № 119, № 121, № 123, № 125, № 127, № 129, № 131, № 133, № 135, № 137, № 139;
Вавилов Сергей Васильевич көшесі, № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 15А, № 17, № 19, № 21, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33, № 39, № 41, № 45;
Маресьев көшесі, № 10, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44А, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 64;
Жастар көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 4А, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 18Б, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53, № 55, № 57, № 59, № 61, № 63, № 65, № 67, № 69, № 71, № 73;
Т.Рысқұлов көшесі, № 138, № 140, № 142, № 144, № 146, № 150, № 152, № 154, № 156, № 158, № 160, № 162, № 164, № 195, № 195Б, № 197, № 203, № 205, № 207, № 209, № 211, № 213, № 215, № 217, № 219, № 221, № 223, № 225, № 227, № 229, № 231, № 233, № 235, № 237, № 239, № 241, № 243, № 245;
Ағайынды Жұбановтар көшесі, № 197, № 199, № 200, № 201, № 202, № 203, № 204, № 205, № 206, № 207, № 208, № 209, № 210, № 211, № 212, № 213, № 214, № 215, № 216, № 217, № 218, № 219, № 220, № 221, № 222, № 223, № 224, № 225, № 226, № 227, № 228, № 229, № 230, № 231, № 232, № 233, № 234, № 235, № 237, № 238, № 239, № 240, № 241, № 242, № 243, № 244, № 245, № 246, № 247, № 249, № 251;
Новаторов көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 42, № 44, № 46, № 48, № 48/2, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 64, № 66, № 68, № 70, № 72, № 74, № 76, № 78, № 80, № 80А, № 81;
Зеленский Николай Дмитриевич тұйық көшесі, № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 10/3, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 52А, № 54, № 56, № 58;
Балқытушылар тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 64, № 66, № 68, № 70, № 72, № 74, № 76, № 78, № 80, № 82;
Тобылғы тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 12А, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 26, № 28, № 28А, № 30, № 32, № 33, № 34, № 36.
№52 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Сәңкібай батыр даңғылы, №145Б, «Ақтөбе қаласы Астана ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Әлия Молдағұлова даңғылы, № 36Б, корпус 1, № 36Б, корпус 2, № 36Б, корпус 3, № 36Б, корпус 4, № 36В, корпус 1, № 36В, корпус 2, № 46, № 46В, корпус 1, № 46В, корпус 2, № 46В, корпус 3, № 50, № 50А, корпус 1, № 50А, корпус 2, № 50А, корпус 3, № 50Б, № 50В, № 52В, № 54А, № 54Е, № 58, № 58, корпус 1, № 58, корпус 2, № 58, корпус 3, № 58, корпус 4, № 58, корпус 5, № 58, корпус 6, № 58, корпус 7, № 58, корпус 8, № 58А, № 58Б;
Сәңкібай батыр даңғылы, № 20, № 28, № 28Б, № 28Б, корпус 1, № 28В, № 28В, корпус 1, № 28В, корпус 2, № 28В, корпус 3, № 28В, корпус 4, № 28В, корпус 5;
Сақтаған Бәйішев көшесі, № 4Б.
№53 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Т.Рысқұлов көшесі, №267, «Ақтөбе облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Ақтөбе жоғары политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының ғимараты.
Сәңкібай батыр даңғылы, № 169, № 169, корпус 1, № 169, корпус 2, № 169, корпус 3, № 171, № 173, № 173, корпус 1, № 175;
Әлия Молдағұлова даңғылы, № 40, № 42, № 44;
Т.Рысқұлов көшесі, № 198, № 200;
Қаныш Сәтбаев көшесі, № 15.
№54 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Қаныш Сәтбаев көшесі, №13, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Әлімхан Ермеков атындағы №23 орта мектеп-лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Сәңкібай батыр даңғылы, № 157, № 159, № 159, корпус 1, № 159, корпус 2, № 159Б, № 161, № 165, № 167;
Қаныш Сәтбаев көшесі, № 18, № 20, корпус 2, № 22;
Макаренко көшесі, № 5, № 7, № 7, корпус 1, № 9;
Т.Рысқұлов көшесі, № 192, № 192, корпус 1, № 192, корпус 2, № 192, корпус 3, № 192, корпус 4, № 194, корпус 1.
№55 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Әлия Молдағұлова даңғылы, №34, «Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының оқу корпусы.
Әлия Молдағұлова даңғылы, № 36А, № 36Б, № 36В, № 36, № 36, корпус 1;
Ағайынды Жұбановтар көшесі, № 257, № 257, корпус 1, № 259, № 259, корпус 1, № 261, № 278, № 280, № 282;
Т.Рысқұлов көшесі, № 265;
Қаныш Сәтбаев көшесі, № 11.
№56 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Маресьев көшесі, №68, «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының бірінші корпусы.
Маресьев көшесі, № 76, № 76, корпус 1, № 76, корпус 2, № 78, № 80, № 80, корпус 1, № 80, корпус 2, № 82, № 82, корпус 2, № 82, корпус 3, № 87, № 89, № 93, № 95;
Қаныш Сәтбаев көшесі, № 10, корпус 1, № 12, № 12, корпус 1;
Ағайынды Жұбановтар көшесі, № 253Б, № 253/1, № 253/3, № 253/4, № 253/5, № 263, № 263, корпус 1.
№57 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Есет батыр көшесі, №144А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ахмет Байтұрсынұлы атындағы лингвистикалық мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Әбілқайыр хан даңғылы, № 43, № 43, корпус 1, № 45, № 47, № 47А, № 49;
Есет батыр көшесі, № 126, № 128, № 128Б, корпус 1, № 128В, № 130, № 132, № 134, № 136, № 138, № 140, № 142.
№58 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Есет батыр көшесі, №154А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№3 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Әбілқайыр хан даңғылы, № 57А, № 61, корпус 2, № 61, корпус 3, № 63, корпус 1;
Есет батыр көшесі, № 144, № 146, № 148, № 150, № 152, № 154, № 156, № 158, № 158Б.
№59 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Есет батыр көшесі, №154А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№3 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Әбілқайыр хан даңғылы, № 65А, № 65Б, № 67А, № 67Б;
Есет батыр көшесі, № 160, № 160, корпус 1, № 160Б, № 162, № 164, № 168;
Әлия Молдағұлова даңғылы, № 18, № 20, № 22, № 24, № 24, корпус 1, № 24Б.
№60 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Есет батыр көшесі, №101А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№19 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Есет батыр көшесі, № 103, корпус 1, № 103, корпус 2, № 105, № 105, корпус 1, № 105, корпус 2, № 107, № 107, корпус 1, № 109, № 109, корпус 1, № 109, корпус 2;
Әлия Молдағұлова даңғылы, № 8, № 10, № 10, корпус 1, № 12, № 12, корпус 1.
№61 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Есет батыр көшесі, №101А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№19 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Абай даңғылы, № 14;
Есет батыр көшесі, № 83, № 89, № 89, корпус 1, № 91, № 91, корпус 1, № 91, корпус 2, № 93, № 93, корпус 1, № 95, № 95, корпус 1, № 95, корпус 3, № 97, № 97, корпус 1, № 97, корпус 2, № 97, корпус 3, № 97, корпус 4, № 97А, № 101, № 103.
№62 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Тургенев көшесі, №100А, «Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының оқу корпусы.
Тургенев көшесі, № 94/1, № 94/2, № 96/1, № 96/2, № 98, № 98, корпус 1, № 98, корпус 2, № 98, корпус 3, № 98, корпус 4, № 98, корпус 5, № 98, корпус 6, № 100, № 100/3, № 100/4, № 100/5, № 100В, № 102, № 102А, № 102В.
№63 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Тургенев көшесі, №100А, «Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының оқу корпусы.
Тургенев көшесі, № 100, корпус 1, № 102, корпус 1, № 102, корпус 2, № 102, корпус 3, № 104, № 104, корпус 1, № 104, корпус 2, № 106, № 106, корпус 1, № 106, корпус 2, № 108, № 110, № 112, № 112, корпус 1;
Әлия Молдағұлова даңғылы, № 2, № 2, корпус 1, № 2, корпус 2, № 4, № 6, № 6, корпус 1, № 8, корпус 1.
№64 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Е.Тайбеков көшесі, №10, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе қаласының №4 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Әлия Молдағұлова даңғылы, № 3, № 5, № 5А, № 7, № 9, № 11А, № 11Б, № 11В, № 11Г, № 13, № 13Б;
Ғиззат Ибатұлы Ибатов атындағы көшесі, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 14А, № 15, № 16, № 16А, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 44, № 46, № 46А, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 64, № 66, № 68, № 70, № 72, № 74, № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94, № 96;
Тоқмансай көшесі, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42;
Ғ.Жұбанова атындағы көшесі, № 2, № 2А, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42;
Марат Оспанов атындағы көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 4А, № 5, № 5А, № 6, № 6А, № 6Б, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 12А, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 45, № 47, № 49, № 51;
Жиенғали Тілепбергенов көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 73, № 74, № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 85, № 87, № 89, № 91;
Целинный көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 51, № 53, № 55, № 57;
Е.Тайбеков атындағы көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 7А, № 8, № 9, № 10, № 10А, № 10Б, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 63, № 65, № 67, № 69, № 71, № 73, № 73А, № 75, № 77;
Әлкей Марғұлан атындағы көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 25, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 43;
Дмитров көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 11, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42;
Индустриальный көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31А, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40;
Мұқан Төлебаев көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 41, № 43, № 45, № 47;
Тропинин Василий Андреевич көшесі, № 8, № 9, № 10, № 12, № 13, № 14, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 23;
Әміре Қашаубаев атындағы көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 41, № 43, № 45, № 47;
Бақытты тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14;
Механизаторов тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 18;
Құмды тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20;
Қуаныш тұйық көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 13, № 15, № 17;
Теміржол тұйық көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 2А, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 18;
Селеу тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8;
Бакинский тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14;
Жарық тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14;
Крымский тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 18;
Қысқа тұйық көшесі, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 20;
Ө.Канахин атындағы тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 13;
Таулы тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10.
№65 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Александр Алексеевич Гришин көшесі, №5, «Ақтөбе облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе сервис колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимараты.
Сәңкібай батыр даңғылы, № 72Р;
Ғ.Жұбанова атындағы көшесі, № 1, № 1А, № 2А, № 2А, корпус 1, № 2Б, № 2Е, № 3, № 3А, № 3Б, № 3В, № 3Г, № 3Д, № 3М, № 3Т, № 4Б, № 4Г, № 5, № 5Б, № 5В, № 5Д, № 6А, № 7, № 7Б, № 7Д, № 8Д, № 9, № 9Б, № 10А, № 10Б, № 10В, № 11, № 11Б, № 12Б, № 13Б, № 13Г, № 14Б, № 14Г, № 15Б, № 17, № 17Б, № 17Б, корпус 1, № 19, № 19А, № 20А, № 21, № 22А, № 22Б, № 23, № 23А, № 24Б, № 25, № 25А, № 27, № 27А, № 29, № 30А, № 31, № 31А, № 32А, № 32Б, № 32Д, № 33А, № 34А, № 36А, № 39, № 39А, № 39Б, № 39В, № 39Г, № 39Д, № 39Е, № 39Ж, № 39К, № 39Л, № 39М, № 39Н, № 39П, № 41, № 41А, № 45А, № 51, № 53, № 53А, № 54А, № 54В, № 55, № 57, № 58В, № 68Б, № 69, № 71, № 73, № 75, № 81, № 83Б, № 92А, № 93А, № 95, № 96А, № 99, № 110, № 112, № 112А, № 114, № 116, № 118, № 120, № 122, № 124, № 126, № 128, № 130, № 130А, № 132, № 134, № 136, № 137, № 138, № 139, № 142, № 124Б, № 144, № 153А, № 161, № 163, № 165А;
Ағайынды Жұбановтар көшесі, № 312, № 312А, № 312, корпус 2, № 312, корпус 3, № 314, корпус 1, № 314, корпус 2, № 316, № 318, № 318, корпус 1, № 318, корпус 2, № 318, корпус 3, № 318, корпус 4, № 318, корпус 5, № 318, корпус 6, № 318, корпус 7, № 320, № 322, № 324, № 326, № 328, № 330, № 332, № 334, № 336, № 338, № 340, № 342, № 344, № 346, № 348, № 350, № 352, № 354, № 356, № 358, № 360, № 362;
Марат Оспанов атындағы көшесі, № 62, № 64, № 66, № 68, № 70, № 72, № 74, № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94, № 96, № 98, № 100, № 102, № 115, № 117, № 119, № 121, № 123, № 125, № 127, № 129, № 131, № 133, № 135, № 137, № 139, № 141, № 143, № 145, № 147, № 149;
Александр Алексеевич Гришин көшесі, № 1, № 1, корпус 1, № 2,№ 3,№ 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 10, № 11, № 11, корпус 2, № 11А, № 11Б, № 12, № 12, корпус 2, № 13, № 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 42, корпус 2, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60;
Сабыр Құрманалин атындағы көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 32А, № 33, № 34, № 35, № 37, № 38, № 39, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53, № 55, № 57, № 59, № 59А;
Радистов көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 27А, № 27Б, № 27В, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60;
Рамазан Нұржанов көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60;
Звездный көшесі, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 28А, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 42А, № 43, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53, № 55, № 57, № 59;
Алабян Каро Селескович көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 28, корпус 1, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36;
Ө.Қалыбаев атындағы көшесі, № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 8, № 9А, № 11, № 13, № 14, № 15, № 16, № 18, № 18А, № 19, № 23, № 24, № 26, № 31, № 32, № 33, № 34, № 38, № 39, № 40, № 49, № 58, № 63, № 65;
Сазда-4 тұрғын үй алабындағы үйлер, № 30, № 32, № 40, № 41, № 42, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 50, № 51, № 54, № 54А, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 59А, № 59/2, № 60, № 61, № 61А;
Майтөбе көшесі, барлық үйлер;
Қырмызы көшесі, барлық үйлер;
Үміт көшесі, барлық үйлер;
Евгений Брусиловский көшесі, барлық үйлер;
Қаһарман көшесі, барлық үйлер;
Нұрлы Таң көшесі, барлық үйлер;
Атамұра көшесі, барлық үйлер;
Асыл Тас көшесі, барлық үйлер;
Жомарт көшесі, барлық үйлер;
Тәуке хан көшесі, барлық үйлер;
Ақсұңқар көшесі, барлық үйлер;
Ұлытау көшесі, барлық үйлер;
Қозы Көрпеш-Баян Сұлу көшесі, барлық үйлер;
Космонавттар тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 6;
Спартак тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10;
Театральный тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8;
Никелевый тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9;
Алмазный тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 71;
Полтавский тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10;
Казанский тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10;
Спортивный тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10;
Тасты тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8;
Орманды тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8;
Автотранспортный тұйық көшесі, барлық үйлер.
№66 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Ғиззат Ибатұлы Ибатов көшесі, №53, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№18 «Гауһар» бөбекжай-балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимараты.
Әбілқайыр хан даңғылы, № 69, № 71, № 71, корпус 1, № 73, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83;
Ғиззат Ибатұлы Ибатов атындағы көшесі, № 43, № 49, № 51, № 55, № 57, № 59, № 61.
№67 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Е.Тайбеков көшесі, №10, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе қаласының №4 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Әбілқайыр хан даңғылы, № 80, № 82, № 84, № 86, № 87, № 89;
Ғ.Жұбанова атындағы көшесі, № 5А, № 13, № 13А, № 15, № 15/1, № 15/1А, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 64, № 67, № 68, № 70, № 72, № 73, № 74, № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 88, № 90, № 94, № 96, № 98, № 100, № 102, № 104, № 106, № 108;
Марат Оспанов атындағы көшесі, № 53, № 55, № 57, № 59, № 61, № 63, № 65, № 67, № 69, № 71, № 73, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 89, № 91, № 93, № 95, № 97, № 99, № 101, № 103, № 107, № 109, № 111, № 113;
Қарағұл батыр көшесі, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 15А, № 16, № 17, № 18, № 18А, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 30, № 32;
Төлеу Алдияров көшесі, № 2, № 2А, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 43;
Балалар тұйық көшесі, № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 11А, № 12, № 13, № 14, № 15, № 15А, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44А, № 46, № 48, № 50, № 52;
Әбу Сәрсенбаев тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 6А, № 7, № 7А, № 7Б, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 58А, № 60, № 62, № 64, № 64А, № 64Б, № 66;
Жолды тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 36А, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 62А, № 64, № 66, № 68;
Ғиззат Ибатұлы Ибатов атындағы көшесі, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13;
Ағайынды Жұбановтар көшесі, № 299, № 301, № 301, корпус 1, № 303, № 305, № 307, № 309, № 311, № 313, № 315, № 317, № 319, № 321, № 323, № 325, № 327, № 329, № 331.
№68 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Ағайынды Жұбановтар көшесі, №293А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№39 қазақ орта жалпы білім беру мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Марат Оспанов атындағы көшесі, № 50, № 52, № 52, корпус 2, № 54, № 54А, № 54Б, № 54, корпус 1, № 54, корпус 2, № 56, № 58, № 58, корпус 1, № 58В;
Ағайынды Жұбановтар көшесі, № 291, № 293, корпус 1, № 295;
Әбілқайыр хан даңғылы, № 70, корпус 1, № 72, № 76, № 78.
№69 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Ағайынды Жұбановтар көшесі, №291А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№17 гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Ағайынды Жұбановтар көшесі, № 285, корпус 2, № 287, № 289, № 289, корпус 1, № 291, корпус 1, № 293;
Әбілқайыр хан даңғылы, № 64, № 64, корпус 1, № 66, № 66, корпус 1, № 68, № 68, корпус 1, № 70;
101 Атқыштар Бригадасы көшесі, № 7, № 14.
№70 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Ағайынды Жұбановтар көшесі, №273Б, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Әл-Фараби атындағы №21 мамандандырылған гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Әбілқайыр хан даңғылы, № 58, № 58А, № 58, корпус 1, № 58, корпус 2, № 60, корпус 1, № 60, корпус 2, № 60, корпус 3, № 62, корпус 1, № 62, корпус 2;
Ағайынды Жұбановтар көшесі, № 281, корпус 1, № 283, корпус 2, № 285, корпус 1;
101 Атқыштар Бригадасы көшесі, № 2, № 6, № 6А, № 6, корпус 1, № 8, № 8, корпус 1;
Әлия Молдағұлова даңғылы, № 39.
№71 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Ағайынды Жұбановтар көшесі, №273А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе қаласының №27 орта мектеп-лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Әлия Молдағұлова даңғылы, № 41, № 41, корпус 1, № 43, корпус 1, № 45, № 45, корпус 1, № 47, № 47, корпус 1, № 47, корпус 2, № 49, корпус 1, № 49А;
Ағайынды Жұбановтар көшесі, № 269, № 269, корпус 1, № 269, корпус 2, № 271, корпус 1, № 271, корпус 2, № 273, корпус 1, № 284, № 288, № 288, корпус 1, № 290.
№72 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Александр Гришин көшесі, №72, 3-корпус, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№1 орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Ағайынды Жұбановтар көшесі, № 284, корпус 1, № 286, № 286А, № 290, корпус 1, № 290, корпус 2, № 290, корпус 3, № 292, № 292, корпус 1, № 294, № 296, № 296, корпус 3;
Александр Алексеевич Гришин көшесі, № 74, № 74, корпус 1, № 76;
Әлия Молдағұлова даңғылы, № 39А.
№73 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Александр Гришин көшесі, №72, 3-корпус, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№1 орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Ағайынды Жұбановтар көшесі, № 296, корпус 1, № 296, корпус 2, № 298, корпус 1, № 298, корпус 2, № 298, корпус 3, № 300, корпус 1, № 302, № 302А, № 302, корпус 1, № 304;
101 Атқыштар Бригадасы көшесі, № 20, № 22, № 24, № 26;
Александр Алексеевич Гришин көшесі, № 29, № 29А, № 31, № 35, № 45, № 45А, № 47, № 49, № 70, № 70, корпус 1, № 70, корпус 2, № 72, № 72Б, № 72, корпус 1, № 72, корпус 2;
Сазда-4 тұрғын үй алабындағы үйлер, № 1, № 8, № 9, № 11, № 13, № 14, № 38;
Сәңкібай батыр даңғылы, № 183, № 187, № 191, № 193, № 195, № 197.
№74 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Нағым Қобыландин көшесі, №25, «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ақтөбе облысының полиция департаменті Ақтөбе қаласының полиция басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Әкімшілік тарапынан тұтқындалған адамдарды қабылдау орны» ғимараты (әрі қарай – мекеме).
мекеме.
№75 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Ағайынды Жұбановтар көшесі, №306А, «Ақтөбе облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «№7 арнайы (түзету) мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Сәңкібай батыр даңғылы, № 199, № 201, № 203, № 205, № 207, № 209, № 211, № 211А;
Ағайынды Жұбановтар көшесі, № 306, № 306, корпус 1, № 308, № 308, корпус 1, № 308, корпус 2;
101 Атқыштар Бригадасы көшесі, № 13, № 13, корпус 1, № 15, № 16, № 19, № 21, № 23;
Александр Алексеевич Гришин көшесі, № 15, № 21, № 21А, № 64, № 64А, № 64, корпус 1, № 66, № 68;
Сазда-4 тұрғын үй алабындағы үйлер, № 24, № 28, № 29.
№76 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, 312-атқыштар дивизиясы даңғылы, №44, «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Кazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының «Ақтөбе жүйеаралық электр тораптары» филиалының ғимараты.
312-атқыштар дивизиясы даңғылы бойында «Энергосистема» ЖШС әкімшілік ғимаратынан бастап, Ақтөбе ферроқорытпа зауытына дейінгі тұрғын үйлер шекарасында.
Новостройка-1 тұрғын үй алабы учаскелері, № 1, № 2, № 5, № 5А, № 7А, № 8, № 11, № 37А;
Новостройка-2 тұрғын үй алабы учаскелері, № 1, № 2, № 2А, № 3А, № 4, № 5, № 6, № 7, № 7А, № 8, № 8А, № 9, № 10, № 11, № 11А, № 12, № 13, № 13А, № 14, № 14А, № 15, № 15А, № 16, № 16А, № 17, № 18, № 18А, № 19, № 19А, № 20, № 20А, № 21, № 21А, № 21Г, № 23, № 24, № 24А, № 24В, № 25, № 26, № 26А, № 27, № 27А, № 27Б, № 27В, № 28, № 29, № 30, № 30А, № 31, № 31А, № 31Б, № 32, № 33, № 33А, № 34, № 34А, № 34Б, № 35, № 36, № 37, № 38, № 38А, № 39, № 39А, № 39Б, № 40, № 40А, № 41, № 41А, № 42, № 42А, № 43, № 44, № 45, № 46 , № 46А, № 47, № 47А, № 48, № 48/1, № 48/2, № 48А, № 48Б, № 48В, № 48Д, № 48К, № 48Л, № 48П, № 49, № 49А, № 50, № 50Б, № 52, № 52А, № 52Б, № 52В, № 52Г, № 52Е, № 53, № 53А, № 53Б, № 53В, № 54, № 55, № 55А, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 60А, № 60Б, № 61, № 62, № 62А, № 63, № 63А, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 68А, № 69, № 69А, № 69Б, № 70, № 70А, № 70Б, № 71, № 72, № 72А, № 73, № 74, № 74А, № 74Б, № 74В, № 75, № 75А, № 76, № 77, № 77А, № 78, № 78А, № 78Б, № 79, № 80, № 81, № 81А, № 82, № 82А, № 83, № 84, № 84А, № 87, № 88, № 89, № 89А, № 89Б, № 89В, № 90, № 91, № 91А, № 91Б, № 91В, № 91Г, № 92, № 92А, № 93, № 94, № 94А, № 95, № 96, № 96А, № 96Б, № 96В, № 97, № 97А, № 98, № 98А, № 99, № 100, № 100А, № 100Д, № 101, № 102, № 102А, № 102Б, № 103, № 105, № 106, № 107, № 108, № 108А, № 108Б, № 108В, № 110, № 111, № 112, № 113, № 113А, № 114, № 114А, № 114Б, № 114В, № 114Г, № 115, № 116, № 116А, № 117, № 117А, № 118, № 119, № 119А, № 120, № 120А, № 120Б, № 120В, № 121, № 121Д, № 122, № 122А, № 123, № 124, № 125, № 126, № 126А, № 127, № 128, № 129, № 130, № 131, № 134, № 179, № 188;
ВОХР орамы, № 1, № 1А, № 1Б, № 1В, № 2, № 2А, № 2Б, № 2Г, № 2Д, № 2Е, № 3, № 3А, № 4, № 4А, № 4Б, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 7А, № 7Б, № 7В, № 7Г, № 8, № 8А, № 8Б, № 9, № 9А, № 9Б, № 9Г, № 10, № 10/1, № 10А, № 10Б, № 10В, № 10Г, № 10Е, № 11, № 11/3, № 12, № 12А, № 13, № 13А, № 13Б, № 13В, № 13Г, № 13Д, № 14, № 14А, № 14Б, № 14В, № 14Г, № 14Д, № 15, № 15А, № 15Б, № 16, № 17, № 17А, № 17Д, № 17Е, № 18, № 18А, № 19, № 19А, № 20, № 20А, № 20Б, № 20В, № 21, № 21А, № 21Б, № 21В, № 21Г, № 23, № 23А, № 23Б, № 23В, № 23Г, № 24, № 25, № 25А, № 26, № 27, № 28, № 29, № 29А, № 29Б, № 30, № 30А, № 30Б, № 30В, № 30Д, № 30Е, № 31, № 31А, № 32, № 33, № 33А, № 34, № 34А, № 34Б, № 34В, № 36, № 36А, № 36Б, № 37, № 37А, № 37Б, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 43А, № 45, № 45А, № 50, № 50Б, № 52, № 53, № 53А, № 54, № 57, № 61;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№77 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Әбілқайыр хан даңғылы, №50, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Қалалық оқушылар сарайы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимараты.
Әбілқайыр хан даңғылы, № 44В, № 46, № 46В, № 52, № 53, № 53А, № 55, № 56, № 57, № 59, № 61, корпус А, № 61, корпус Б, № 61, корпус В, № 61, корпус Г, № 63, № 65, № 67;
Әлия Молдағұлова даңғылы, № 30, № 30Б, № 34;
Қаныш Сәтбаев көшесі, № 2Б, № 5, № 5, корпус 1, № 5, корпус 2, № 5Б;
Маресьев көшесі, № 86Б, № 86В, № 86Г, № 86Д, № 86Ж.
№78 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Көктем тұрғын үй алабы, Бөкенбаев Малкеждар көшесі, №15, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№50 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Көктем тұрғын үй алабының шекарасында:
учаскелер, № 27Б, № 133, № 194, № 337;
Набережный көшесі, № 6, № 46;
Өлке көшесі, № 1, № 1А, № 1Б, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 18, № 20, № 21, № 23, № 25, № 27/1, № 27/2, № 29, № 33, № 37, № 216, № 230, № 231, № 502, № 504, № 505, № 508, № 511, № 512, № 513, № 515, № 515А, № 516;
Тополинный көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27/1, № 28, № 29/1, № 30/1, № 30/2, № 31/1, № 31/2, № 32/1, № 32/2, № 33, № 34/1, № 34/2, № 35/1, № 35/2, № 36, № 36/1, № 36/2, № 37, № 38, № 39/1, № 39/2, № 40, № 41, № 41/1, № 41/2, № 42, № 43/1, № 43/2, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 56;
Жауынгер-интернационалистер көшесі, № 25, № 26, № 26А, № 26Б, № 27, № 27А, № 27Б, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 38/1, № 38/2, № 39, № 40/1, № 40/2, № 41/1, № 41/2, № 42, № 43/1, № 44, № 45, № 46, № 47, № 47А, № 48, № 49, № 50/1, № 50/2, № 51, № 52, № 277, № 295А;
Федор Озмитель көшесі, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44/1, № 44/2, № 45, № 46/1, № 46/2, № 48, № 48/1, № 48/2, № 50, № 170А;
Бөкенбаев Малкеждар көшесі, № 1, № 1А, № 2А, № 3, № 4, № 4/2, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 8, № 9/3, № 9А, № 9Б, № 10, № 11, № 11А, № 12, № 13А, № 14/1, № 14/2, № 15, № 16/1, № 16/2, № 17, № 18, № 19, № 20, № 20/1, № 21/1, № 21/2, № 21А, № 22, № 23, № 23А, № 24, № 25, № 25Б, № 26, № 26/1, № 26/2, № 27, № 28, № 28/1, № 28/2, № 29, № 30, № 30/1, № 30/2, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 46А, № 46Б, № 47, № 47А, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 52Б, № 53, № 54, № 55, № 55А, № 56, № 57, № 57А, № 57Б, № 58, № 59, № 60, № 62, № 64, № 66, № 68, № 70, № 72, № 74, № 75, № 76, № 80, № 96, № 155;
Сулы көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 2А, № 3, № 3А, № 4, № 5, № 6, № 6А, № 7, № 7А, № 7/1, № 7/2, № 8, № 9, № 9/1, № 9/2, № 10, № 10А, № 11, № 11А, № 11/1, № 11/2, № 12, № 13, № 13Д, № 14, № 15, № 16, № 16А, № 17, № 18, № 19, № 19Б, № 20, № 20Б, № 20/2, № 21А, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 26Б, № 27, № 27Б, № 28, № 32, № 32А;
Ешбаев Сәрсенғали көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9/1, № 9/2, № 10, № 11, № 12/1, № 12/2, № 13, № 14/1, № 14/2, № 15, № 16, № 16/1, № 16/2, № 17, № 18/1, № 18/2, № 19, № 20/1, № 20/2, № 21, № 22, № 23, № 24, № 24А, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 44/1, № 44/2, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54;
Гуцало Александр Семенович көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13/1, № 13/2, № 14, № 15, № 15/1, № 15/2, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 23/1, № 23/2, № 24, № 25, № 25/1, № 25/2, № 26, № 27/1, № 27/2, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 41, № 43, № 445, № 446, № 447, № 448, № 449;
Сегізбай Қалыбекұлы көшесі, № 1, № 2, № 2А, № 3, № 4, № 4А, № 5, № 6, № 6/1, № 6/2, № 7, № 8, № 9, № 10/2, № 12, № 19, № 23, № 27, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 37, № 48, № 50, № 52, № 54;
Энергетиктер көшесі, № 1, № 1/1, № 1/2, № 2, № 3, № 3/1, № 3/2, № 4, № 5, № 6, № 6А, № 6/2, № 7, № 8, № 9, № 9А, № 10, № 10А, № 10Б, № 10/2, № 11, № 12, № 12А, № 13, № 14, № 14А, № 15, № 16, № 16А, № 17, № 18, № 19, № 20, № 20А, № 21, № 22, № 22А, № 23, № 23А, № 25, № 102;
Сарышолақ Боранбайұлы көшесі, № 1, № 2, № 3/1, № 3/2, № 5/1, № 5/2, № 6, № 7, № 7/1, № 7/2, № 8, № 8А, № 9, № 9/1, № 9/2, № 11/1, № 11/2, № 11А, № 12А, № 13, № 15, № 15А, № 17, № 17/2, № 17А, № 17Б, № 18, № 18А, № 18Б, № 19, № 21, № 22, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 32, № 32А, № 33, № 34, № 35, № 37, № 37А, № 37Б, № 39, № 41, № 52, № 57, № 60, № 61, № 62, № 62А, № 63, № 64, № 66, № 91;
Архитектурный көшесі, № 1, № 2, № 3, № 3/1, № 3/2, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 19, № 21, № 21А, № 22/1, № 26, № 37, № 38, № 41, № 70;
А.Попов көшесі, № 3, № 7, № 15, № 16А, № 34А, № 35, № 36, № 37А, № 48, № 49, № 49А, № 51, № 52, № 56, № 57, № 58/1, № 58А, № 59, № 60, № 61, № 62, № 64, № 65, № 67, № 68, № 73, № 74, № 75, № 81, № 86, № 87, № 88, № 89, № 89А, № 90, № 91, № 91А, № 92, № 94, № 96, № 97, № 113А, № 336, № 337, № 338, № 339, № 340, № 341, № 342, № 343, № 344, № 345, № 345А, № 346, № 347, № 348, № 348А;
Орман шаруашылығының тұрғын үйлері, Сая тұрғын үй алабы;
Мағаджан тұрғын үй алабының тұрғын үйлері.
№79 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Жамбыл көшесі, №1А, «Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Ақтөбе облыстық фтизиопульмонология орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының ғимараты (әрі қарай – мекеме).
мекеме.
№80 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Промзона орамы, №471Б, «Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық перинаталдық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының ғимараты (әрі қарай – мекеме).
мекеме.
№81 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Шернияз Жарылғасұлы көшесі, №59, «Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қарғалы қалалық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының ғимараты (әрі қарай – мекеме).
мекеме.
№82 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Хиуаз Доспанова көшесі, №36А, «Ақтөбе теміржол ауруханасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ғимараты (әрі қарай – мекеме).
мекеме.
№83 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Бейбітшілік даңғылы, №43, «Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық клиникалық инфекциялық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының ғимараты (әрі қарай – мекеме).
мекеме.
№84 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, В.Пацаев көшесі, №7, «Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «№1 Қалалық көпсалалы ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының ғимараты (әрі қарай – мекеме).
мекеме.
№85 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Жаңақоныс тұрғын үй алабы, №8, «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының медицина орталығының ғимараты (әрі қарай – мекеме).
мекеме.
№86 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Жаңақоныс тұрғын үй алабы, №322, «Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе облыстық наркологиялық диспансері» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимараты (әрі қарай – мекеме).
мекеме.
№87 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Есет батыр көшесі, №39А, «Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының 6655-әскери бөлімі» республикалық мемлекеттік мекемесінің ғимараты (әрі қарай – мекеме).
мекеме.
№88 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Жаңақоныс тұрғын үй алабы, №8Е, «Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Ақтөбе медициналық орталығы» (Аktobe medical center) мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының ғимараты (әрі қарай – мекеме).
мекеме.
№89 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Павлов көшесі, №3, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің «№70 мекеме» республикалық мемлекеттік мекемесінің ғимараты (әрі қарай – мекеме).
мекеме.
№90 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Сазды тұрғын үй алабы, Өнеге көшесі, №3Б, «Ақтөбе қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Сазды» мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимараты.
Сазды-1, Лесное, Байқадам, Көкжиде тұрғын үй алаптарының шекараларында және жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№91 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Пригородный тұрғын үй алабы, Бейбітшілік көшесі, №4, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Пригород орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Пригородный тұрғын үй алабының шекарасында.
№92 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Садовое тұрғын үй алабы, №64, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№54 негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Садовое, Шиелісай тұрғын үй алаптарының шекарасында.
№93 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Ақшат тұрғын үй алабы, №64Б, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№67 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Ақшат, Жайсаң тұрғын үй алаптарының шекарасында.
№94 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Кеңес Нокин тұрғын үй алабы, Көкшетау көшесі, №2, «Ақтөбе облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Шығанақ Берсиев атындағы Ақтөбе Жоғары аграрлық-техникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимараты.
АСХК орамы, № 1, № 1Е, № 1М, № 2, № 2В, № 2Г, № 3, № 3В, № 3Г, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 9Б, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 20А, № 21, № 22, № 22А, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, Жігер, Балауса, Аманат, Үркер, Ұлан, Серуен, Кемеңгер, Нұрмұхан Кенжебаев, Әбдуәли Қайдар көшелеріндегі тұрғын үйлер.
№95 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Кеңес Нокин тұрғын үй алабы, Мичурин көшесі, №31, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Благодар орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Кеңес Нокин тұрғын үй алабының шекарасында:
Мичурин көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34;
Саябақ көшесі, № 1, № 2, № 3, № 3А, № 4, № 4Б, № 5, № 5Б, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 13А, № 13Б, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 25, № 27;
Қабылиса жырау көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 37, № 38;
Сафуан Шаймерденов көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 22А, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 49, № 51, № 53;
Строительный көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 11А, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 20А, № 21, № 22, № 23;
Жаяу Мұса көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 9А, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16;
Достық көшесі, № 1, № 2, № 2А, № 2Б, № 3, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 6А, № 8, № 9, № 10, № 11, № 11А, № 13;
Ілияс Есенберлин көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 18, № 20, № 22, № 22А, № 24, № 26, № 28, № 30, № 30/1;
Клубный көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 27А.
№96 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Қызылжар тұрғын үй алабы, №730А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Мұқағали Мақатаев атындағы №73 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Қызылжар тұрғын үй алабының шекарасында:
Набережный көшесі, барлық үйлер;
Центральный көшесі, барлық үйлер;
Молодежный көшесі, барлық үйлер;
Мамыр көшесі, барлық үйлер;
Жас дәурен көшесі, барлық үйлер;
Құндызды көшесі, барлық үйлер;
Кызылжар-3 тұрғын үй алабының шекарасында.
№97 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Бекқұл баба тұрғын үй алабы, №79Б, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№76 жалпы орта білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Бекқұл баба, Өлке, Ақтасты, Жаңа ауыл тұрғын үй алаптарының шекарасында.
№98 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Құндызды тұрғын үй алабы, Жауқазын көшесі, №11, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Белогор негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Құндызды, Белогор карьері тұрғын үй алаптарының шекарасында.
№99 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Ақжар-2 тұрғын үй алабы, №2, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Мәлік Ғабдуллин атындағы №70 жалпы білім беретін орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Ақжар тұрғын үй алабының шекарасында, жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№100 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Қарғалы тұрғын үй алабы, Н.Байғанин көшесі, №2А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Мұхтар Арын атындағы Қарғалы қазақ орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Қарғалы тұрғын үй алабының шекарасында:
Сарыжайлау көшесі, № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 12, № 14, № 14А, № 16, № 17;
Н.Байғанин көшесі, № 1, № 2, № 4, № 6, № 12, № 12А, № 12Б;
Абай көшесі, № 1, № 2, № 2А, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 12А, № 12Б;
Нефтеразведчиков көшесі, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14;
Первомайский көшесі, № 1, № 7, № 7А, № 9, № 11, № 11А, № 13, № 15, № 15А, № 17;
8 Март көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 16;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№101 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Қарғалы тұрғын үй алабы, Қ.Сәтбаев көшесі, №38А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№53 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Қарғалы тұрғын үй алабының шекарасында:
Мир көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 3, № 3А, № 4, № 5, № 6, № 8, № 10, № 11, № 12, № 13, № 17, № 23;
Сары Батақұлы көшесі, № 1, № 2, № 2А, № 2Б, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 11, № 12, № 13, № 14, № 14А, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 32А, № 33, № 35, № 37, № 38, № 40, № 41, № 42, № 42А, № 43, № 44, № 44А, № 45, № 45А, № 46, № 47, № 47А, № 48, № 49, № 50, № 50А, № 52, № 54, № 54А, № 56, № 57;
Дружба көшесі, № 1, № 1А, № 1Б, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 10, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 27, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 41, № 42, № 44, № 46, № 48, № 49, № 50, № 61, № 75, № 588, № 591;
Транспортный көшесі, № 1, № 2, № 2А, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 18;
Бақшалы көшесі, № 25, № 26, № 27;
Кенен Әзірбаев көшесі, № 1, № 2, № 2А, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20;
Қарғалы көшесі, № 1А, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 7А, № 8, № 10, № 11, № 11Б, № 12, № 12А, № 13, № 13А, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 18А, № 18Б, № 20, № 22, № 24, № 26, № 27, № 28, № 29;
Картов көшесі, № 3, № 5, № 7, № 7А, № 7Б, № 9, № 11, № 11А, № 13, № 14, № 14Б, № 15;
Ырысты көшесі, № 1, № 3, № 3А, № 9, № 11, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 25, № 30, № 32, № 32А;
Жасыл тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 8А, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19;
Ясный тұйық көшесі, № 1/1, № 1/2, № 2/1, № 2/2, № 3/1, № 3/2, № 4/1, № 4/2, № 5/1, № 5/2, № 5/3, № 6/1, № 6/2, № 7/1, № 7/2, № 8/1, № 8/2, № 34, № 35;
Песочный көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 8А, № 10, № 10А, № 12, № 14, № 15, № 19, № 20, № 21, № 23А, № 25, № 27, № 29, № 29А;
Қолғанат Тоқбаев көшесі, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 15А, № 16, № 16А, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 22А, № 23, № 23А, № 24, № 24А, № 25, № 27, № 29, № 29А, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 43, № 45, № 49.
№102 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Қарғалы тұрғын үй алабы, Қ.Сәтбаев көшесі, №52А, «Ақтөбе облысының денешынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «№1 Ақтөбе қаласының балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Қарғалы тұрғын үй алабының шекарасында:
Пацаев көшесі, № 2, № 3/1, № 3/2, № 4/1, № 4/2, № 5/2, № 6/1, № 6/2, № 7, № 8/1, № 8/2, № 10/1, № 10/2, № 10/3, № 12/1, № 12/2, № 12/3, № 14;
Мұңайтпасұлы Әзберген батыр көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 2А, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 16, № 18, № 22, № 24, № 28;
Молодежный көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 20;
Студенттер көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18;
Советский көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13;
Абай тұйық көшесі, № 2, № 4, № 7, № 7А, № 13;
И.Жандосов көшесі, № 2, № 4, № 6, № 7, № 9;
И.Тайманов көшесі, № 1, № 3, № 5, № 7, № 9;
Заречный көшесі, № 1/1, № 1/2, № 1/3, № 2, № 3;
Садовый көшесі , № 1, № 1А, № 3, № 3А, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8;
Сегіз сері көшесі, № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 16;
Мұрат Мөңкеұлы көшесі , № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 17;
Иван Мишин атындағы көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 32А, № 32Б, № 33, № 34, № 34А, № 34Б, № 34В, № 34Г, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49;
Ақтерек көшесі, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 19;
Центральный көшесі, № 1, № 6, № 7, № 8, № 14, № 20;
Қазығұрт көшесі, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 17, № 18, № 20, № 21, № 23, № 25, № 30, № 31, № 34, № 38, № 43, № 50, № 56, № 60;
Қ.Сәтпаев көшесі, № 2, № 3, № 6, № 7, № 9, № 11, № 11А, № 13, № 15, № 16, № 17, № 18, № 18А, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 34, № 40, № 47, № 49, № 50, № 51, № 53;
М.Мәметова көшесі, № 1, № 3.
№103 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Жарық тұрғын үй алабы, №1Г, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Жарық, Жаңа Ясный тұрғын үй алаптарының шекарасында;
«Рамазан» акционерлік қоғамының құс фабрикасының тұрғын үйлері, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15;
41 разъезд, Курсанттар тас жолы, № 1;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№104 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Құрашасай тұрғын үй алабы, №453Б, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№77 жалпы білім беретін орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Құрашасай, Жіңішке, Арман, Жаңақоныс-4 тұрғын үй алаптарының шекарасында.
№105 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Жаңақоныс тұрғын үй алабы, Жастар шағын ауданы, 3-орам, №13А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Қ.Сәтбаев атындағы орта мектеп-лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Қажығали Мұханбетқалиұлы көшесі, № 1Б, № 3, № 3/1, № 4, № 4/1, № 4А, № 5, № 8, № 9, № 9А, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18/1, № 18/2, № 19, № 20, № 21, № 22, № 22А, № 23, № 24, № 24А, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 46А, № 60, № 227А;
Овражный көшесі, № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 16, № 18;
М.Әуезов көшесі, № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 8А, № 8/1, № 8/2, № 9, № 11, № 10А, № 10/1, № 10/2, № 11, № 11А, № 12, № 12А, № 12/1, № 12/2, № 13, № 15, № 15А, № 16, № 17, № 17А, № 18, № 19, № 19А, № 20, № 20А, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 25А, № 26, № 27, № 28, № 29;
Базар жырау көшесі, № 2, № 3, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 8, № 9, № 9А, № 10, № 11, № 12, № 12А, № 14, № 15, № 16, № 17, № 19, № 20, № 22, № 23, № 24, № 24/1, № 24/2, № 25, № 25/1, № 26, № 27, № 28, № 29, № 31;
А.Иманов көшесі, № 1, № 2, № 2А, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 10, № 10А, № 11, № 12, № 12А, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 24Б, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 29А, № 30;
Ынтымақ көшесі, № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41;
Дәулет көшесі, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 26А, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36, № 91, № 35, № 33, № 31, № 29, № 27, № 25, № 23, № 21, № 19, № 17, № 15, № 13, № 11, № 9, № 7, № 5, № 3, № 1;
Нұрлы көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24;
Ер-Төстік көшесі, № 1, № 2, № 4, № 6, № 5, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20;
Сәулет көшесі, № 1, № 2, № 2А, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 13, № 13А, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 20, № 22;
Күмбезді көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 20, № 21, № 10А, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37;
Манас көшесі, № 3, № 7, № 5, № 9, № 9А, № 11, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 15, № 13, № 20, № 22, № 24, № 26;
Үш Қоңыр көшесі, № 2, № 3, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 20, № 27, № 29, № 31, № 16, № 18, № 1, № 7, № 5, № 9, № 11, № 20/1;
Табыс көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 9, № 11;
Саяхат көшесі, № 1, № 2, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 21, № 23, № 25, № 18, № 16, № 12, № 10, № 8, № 6, № 4, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 38, № 40, № 42, № 43, № 36, № 34, № 32, № 30, № 28, № 26, № 27, № 22, № 20;
Б орамы, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 136, № 137, № 138, № 140, № 141, № 142, № 143, № 144, № 145, № 146, № 147, № 148, № 72, № 73, № 74, № 75, № 76, № 70, № 71;
Жастар шағын ауданы, 1 орамы, № 1, № 2, № 3, № 4, 2 орамы, № 5, № 6, № 7, № 8, 3 орамы, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 16, № 18, № 20;
Жастар шағын ауданы, № 131, № 132, № 134, № 135, № 136, № 130, № 129, № 128, № 127, № 126, № 125, № 137, № 138, № 140, № 141;
Жастар шағын ауданы, 2 орамы, № 1, № 2, № 4, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19А, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27А, № 27, № 29, № 30, № 31, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 66, № 67, № 73, № 74, № 75, № 80, № 81, № 82, № 83, № 85, № 86, № 87, № 89, № 91, № 92, № 132/14, № 146, № 147, № 148, № 150;
Алматы көшесі, № 62, № 64, № 66, № 68.
№106 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Георгиевка тұрғын үй алабы, №105, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе қаласының №59 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Жеңіс көшесі, № 1/1, № 1/2, № 1/3, № 1/4, № 1/5, № 1/6, № 1/7, № 1/8, № 1/9, № 1/10, № 1/11, № 1/12, № 1/13, № 1/14, № 1/15, № 1/16, № 1/17, № 1/18, № 3/1, № 3/2, № 3/3, № 3/4, № 3/5, № 3/6, № 3/7, № 3/8, № 3/9, № 3/10, № 3/11, № 3/12, № 3/13, № 3/14, № 3/15, № 3/16, № 3/17, № 3/18, № 5/1, № 5/3, № 5/4, № 5/5, № 5/6, № 5/7, № 5/8, № 5/9, № 5/10, № 5/11, № 5/12, № 5/13, № 5/14, № 5/15, № 5/16, № 5/17, № 5/18, № 7/1, № 7/2, № 7/3, № 7/4, № 7/6, № 7/7, № 7/8, № 7/9, № 7/10, № 7/11, № 7/12, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 11, № 12, № 14, № 16А, № 16, № 18, № 20, № 17/1, № 17/2, № 19/1, № 21/1, № 21/2, № 22/2, № 23/1, № 23/2, № 24/1, № 24/2, № 25/1, № 25/2, № 26/1, № 26/2, № 26/3, № 26/4, № 26/5, № 26/6, № 26/7, № 26/8, № 27/1, № 27/2, № 28/1, № 28/2, № 30/1, № 30/2, № 32/1, № 32/2, № 34/1, № 34/2, № 36/1, № 36/2, № 38/1, № 38/2, № 38/3, № 38/4, № 40/1, № 40/2, № 40/3, № 40/4, № 44;
Елек көшесі, № 1, № 2, № 3/1, № 3/2, № 3А, № 4/1, № 4/2, № 4/3, № 4/4, № 5/1, № 5/2, № 6/1, № 6/2, № 7/1, № 7/2, № 8/1, № 8А, № 9/1, № 9/2, № 10/1, № 10/2, № 11/1, № 11/2, № 12, № 13/1, № 13/2, № 14/1, № 14/2;
Ю.Гагарин көшесі, № 1, № 2, № 3/1, № 3/2, № 4/1, № 4/2, № 4/3, № 5/1, № 5/2, № 6/1, № 6/2, № 7А, № 7/1, № 7/2, № 8/1, № 8/2, № 96/1, № 96/2;
Ы.Алтынсарин көшесі, № 1/1, № 1/2, № 2/1, № 2/2, № 3, № 4/1, № 4/2, № 5/1, № 5/2, № 6, № 7/1, № 8, № 10, № 11А, № 11/1, № 12/1;
Толқын көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14/1, № 14/2, № 14/3, № 14/4, № 15/1, № 15/2, № 15/3, № 15/4;
Украинский тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7/1, № 7/2;
Гофман көшесі, № 1, № 2, № 3/1, № 3/2, № 4/1, № 4/2, № 5, № 6, № 7/1, № 7/2, № 8/1, № 8/2, № 9, № 10, № 11/1, № 11/2, № 12/1, № 12/2;
Новый тұйық көшесі, № 1/1, № 1/2, № 1/3, № 1/4, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6/1, № 6/2, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11/1, № 11/2, № 12/1, № 12/2, № 13/1, № 13/2, № 14, № 15/1, № 15/2, № 16, № 17/1, № 17/2, № 18, № 19;
Целинный көшесі, № 1/1, № 1/2, № 2/1, № 2/2, № 3/1, № 3/2, № 4/1, № 4/2, № 5/1, № 5/2, № 6/1, № 7, № 8/1, № 8/2, № 9, № 10/1, № 6/2, № 11, № 10/2;
Даңқ көшесі № 1, № 2, № 3/1, № 3/2, № 4/1, № 4/2, № 5, № 6/1, № 6/2, № 7/1, № 7/2, № 7/3, № 8/1, № 8/2, № 9, № 10/1, № 10/2;
Парковый тұйық көшесі, № 1, № 1/1, № 1/2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 6А, № 6Б, № 7, № 7А, № 8;
Байғазы көшесі, № 2, № 3, № 4/1, № 4/2;
Тепличный көшесі, № 4/1, № 4/2, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 14, № 22, № 32, № 157;
Абай көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36/1, № 36/2, № 37, № 38, № 39, № 39А, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 73, № 74, № 75/1, № 75/2, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, № 86, № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 93, № 94, № 95;
Ардагерлер көшесі, № 1, № 1А, № 1Б, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 57, № 59, № 61, № 63, № 65, № 67, № 71, № 73, № 75, № 77, № 79;
Степной көшесі, № 1/1, № 2, № 3/3, № 4;
Малый тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4;
Еңбек көшесі, № 1, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 16;
Ақтөбе көшесі, № 1/1, № 1/2, № 2/1, № 2/2, № 2/3, № 2/4, № 2/5, № 3/1, № 3/2, № 4/1, № 4/2, № 5/1, № 5/2, № 6/1, № 6/2, № 7/1, № 7/2, № 9/1, № 9/2, № 10, № 11/1, № 11/2, № 13/1, № 13/2, № 13/3, № 17;
Т.Бегельдинов көшесі, № 2/1, № 2/2, № 3, № 4/1, № 4/2, № 5, № 6, № 7, № 8;
Интернациональный көшесі, № 1, № 3, № 3А, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 17, № 19;
Ә.Молдағұлова көшесі, № 1, № 3, № 4/1, № 4/2, № 5, № 6, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 14, № 15, № 17, № 20, № 21, № 24;
Мектеп көшесі, № 1, № 1А, № 1Б, № 2А, № 2/1, № 2/2, № 2/3, № 3, № 4/1, № 4/2, № 5, № 6/1, № 6/2, № 7, № 8/1, № 8/2, № 10/1, № 10/2, № 11/1, № 118/2, № 12, № 13/1, № 13/2, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20А, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26/1, № 26/2, № 26/3, № 27, № 28, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39.
№107 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Өрлеу тұрғын үй алабы, №2А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе қаласы №57 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Өрлеу тұрғын үй алабының шекарасында.
№108 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Оңтүстік-Батыс-1 тұрғын үй алабы, Халида Есенғұлқызы Маманова көшесі, №9, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе қаласының №10 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Оңтүстік-Батыс–1 тұрғын үй алабының шекарасында.
№109 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Әз Наурыз көшесі, №5, «Ақтөбе құрылыс-монтаж колледжі» жеке мекемесінің ғимараты.
312-атқыштар дивизиясы даңғылы, № 1, № 1А, № 1В, № 1Г, № 1М, № 1П, № 1З, № 3;
11-шағын аудан, № 8, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 28, № 31А, № 35, № 36;
Әз Наурыз көшесі, № 2 (11 шағын аудан, № 24), № 6 (11 шағын аудан, № 31), № 8 (11 шағын аудан, № 32), № 10 (11 шағын аудан, № 33), № 12 (11 шағын аудан, № 34).
№110 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, 11-шағын аудан, №145, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Халел Досмұхамедұлы атындағы №35 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
11-шағын аудан, № 3, № 8, № 15, № 16, № 37, № 37А, № 41В;
Н.Шәйкенов атындағы көшесі, № 13 (11 шағын аудан, № 3А), № 13А, № 11 (11 шағын аудан, № 3ВГ), № 9, корпус 1 (11 шағын аудан, № 8, корпус 1);
Әз Наурыз көшесі, № 14 (11 шағын аудан, № 38), № 16 (11 шағын аудан, № 39), № 13 (11 шағын аудан, № 39А), № 18 (11 шағын аудан, № 41Г), № 20 (11 шағын аудан, № 41), № 24 (11 шағын аудан, № 42), № 26 (11 шағын аудан, № 43).
№111 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, 11-шағын аудан, №98, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№37 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
11 шағын аудан, № 13, № 14, № 76, № 77, № 77А, № 79, № 80, № 81;
Н.Шәйкенов атындағы көшесі, № 5 (11 шағын аудан, № 10), № 1 (11 шағын аудан, № 12), № 2 (11 шағын аудан, № 82), № 4 (11 шағын аудан, № 83).
№112 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, 12-шағын аудан, №37/1, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№51 гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
12 шағын аудан, № 16А, № 16Г, № 16Ж, № 16И, № 16Н, № 16П, № 16/1, № 16/2, № 17, № 37, № 37А, № 38А, № 38Б, № 39, № 39А, № 39Б, № 58, № 58А, № 58Б, № 58В, № 58Г, № 58Д, № 58Е, № 60, № 62, № 63, № 64, № 64А, № 64Б, № 64АБ, № 64ВГ, № 65, № 82.
№113 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Балауса тұрғын үй алабы, А.Попов көшесі, №1, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Заречный тұрғын алабы мектеп-бала бақша кешені» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Балауса тұрғын үй алабының шекарасында:
учаскелер, № 619, № 619А, № 619Б, № 619В, № 620, № 621, № 622, № 623, № 625;
Мұхаммед-Салық Бабажанов көшесі, № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 9А, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33;
Восточный көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9;
А.Попов көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8;
Саяжай көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8;
Қайдауыл батыр көшесінің барлық үйлері, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 73, № 74, № 75, № 76, № 77, № 78;
Келешек және Саяжай тұрғын үй алаптары;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№114 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Қарғалы тұрғын үй алабы, Қ.Сәтпаев көшесі, №72Р, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№3 балалар музыка мектебі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимараты.
Қарғалы тұрғын үй алабының шекарасында:
Қ.Сәтпаев көшесі, № 2А, № 3, № 4, № 11А, № 19, № 36А, № 42, № 42А, № 43, № 44, № 45, № 46, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 64, № 64А, № 66, № 66А, № 68, № 68А, № 70, № 71, № 71А, № 72, № 72/2, № 72/3, № 72А, № 72Б, № 73, № 74, № 76, № 77, № 77А, № 78, № 79, № 81, № 82, № 83, № 87, № 89, № 91, № 91А, № 95, № 97, № 99, № 101, № 361;
Геологтар көшесі, № 1, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 13, № 14, № 15, № 15А, № 15Б, № 15В, № 17А, № 17Б, № 18, № 18А, № 19, № 20, № 21, № 22, № 24, № 26, № 28, № 29;
Дальний тұйық көшесі, № 1, № 3, № 4, № 6, № 8;
Ә.К.Құрғұлов көшесі, № 1, № 2, № 4, № 4А, № 6, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 15, № 16, № 17, № 18, № 20, № 24А;
Короткий тұйық көшесі, № 3, № 3А, № 3Б, № 3В, № 3Г, № 5, № 5А, № 5Б, № 5В, № 6, № 7, № 7А, № 8, № 12;
Матросов көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 11, № 12, № 13, № 14, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37;
Рудный көшесі, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 14А, № 15В, № 16А, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24;
Рудный тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7.
№115 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Авиақалашық орамы, №23А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің «№29 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Авиақалашық орамының шекарасында, № 2В, № 3А, № 4Б, № 14А, № 19, № 22, № 22Б, № 23, № 24, № 25, № 25А, № 26, № 27, № 28, № 28А;
Бөкенбай батыр көшесі, № 153, корпус 1;
Сұлутөбе көшесі, барлық үйлер;
Самал шағын ауданының барлық тұрғын үйлері;
Мұхтар Әуезов атындағы көшесі, № 3А, № 6Б, № 109, № 109А, № 117;
Бөкенбай батыр көшесі, № 139, № 141, № 143, № 145, № 147, № 149, № 151;
Елек көшесі, № 184А.
№116 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, 101-атқыштар бригадасы көшесі, №10А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Қазанғап атындағы балалар өнер мектебі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимараты.
Ағайынды Жұбановтар көшесі, № 271, № 273, № 275, № 277, № 279, № 281, № 283, № 283А, № 283, корпус 1, № 283, корпус 3, № 283, корпус 4, № 285, № 298, № 300;
101-атқыштар бригадасы көшесі, № 12.
№117 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Қарғалы тұрғын үй алабы, Родниковый көшесі, №1, «Ақтөбе облысының денешынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Есет батыр атындағы олимпиада резервінің облыстық мамандырылған мектеп-интернат-колледжі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Қарғалы тұрғын үй алабының шекарасында:
Бәйтерек көшесі, № 1, № 2, № 3, № 8, № 10, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 26, № 27, № 28, № 28А, № 28Б, № 29, № 30, № 32, № 33;
Родниковый көшесі, № 1, № 1/1, № 1/2, № 2, № 3, № 3/1, № 3/2, № 4, № 4/1, № 4/2, № 5, № 6, № 7, № 8;
Сарайшық тұрғын үй алабының шекарасында:
Төлеу Бәсенов, Әйтек Сәрсеков, Жиембет жырау, Жеңімпаз, Желкен, Тәңірберген Молдабай, Жетіген көшелерінің тұрғын үйлері;
учаскелер, № 1, № 2, № 3, № 3А, № 4, № 8, № 9, № 10, № 10А, № 12, № 13, № 14, № 15, № 15А, № 16, № 16А, № 17, № 17А, № 18, № 19, № 19А, № 20, № 21, № 22, № 22А, № 23, № 23А, № 24, № 25, № 26, № 26А, № 27, № 27А, № 28, № 30, № 31, № 32, № 32А, № 33, № 33А, № 35, № 35А, № 36, № 37, № 44, № 45, № 46, № 47, № 49, № 50, № 52, № 53, № 54, № 55, № 57, № 58, № 59, № 60, № 60А, № 61, № 68, № 71, № 72, № 73, № 74, № 80, № 81, № 83, № 84, № 85, № 86, № 87, № 89, № 90, № 91, № 92, № 94, № 96, № 97, № 99, № 100, № 101, № 103, № 106, № 107, № 108, № 110, № 114, № 115, № 116, № 117, № 118, № 119, № 120, № 126, № 129, № 130, № 131, № 132, № 133, № 134, № 135, № 136, № 138А, № 139, № 140, № 141, № 142, № 143, № 144, № 144А, № 145, № 146, № 147, № 148, № 149, № 150, № 151, № 152, № 153, № 154, № 155, № 156, № 158, № 159, № 160, № 161, № 163, № 164, № 165, № 166, № 167, № 168, № 169, № 170, № 172, № 173, № 174, № 175, № 176, № 177, № 178, № 179, № 182, № 183, № 184, № 185, № 186, № 187, № 188Б, № 190, № 191, № 191А, № 192, № 193, № 194, № 195, № 195А, № 196, № 197, № 199, № 201, № 202, № 202А, № 203, № 204, № 205, № 206, № 210, № 211, № 212, № 212А, № 213, № 214, № 215, № 216, № 217, № 218, № 219, № 220, № 221, № 222, № 225, № 226, № 227, № 243, № 244, № 245, № 246, № 249, № 252, № 253, № 254, № 255, № 256, № 258, № 259, № 260, № 261, № 262, № 263, № 264, № 265, № 266, № 267, № 269, № 270, № 272, № 283, № 284А, № 285, № 288, № 295, № 295А, № 296, № 296А, № 297, № 299, № 300, № 301, № 302, № 307, № 308, № 309, № 311, № 313, № 494, № 495, № 495А, № 496А, № 499А;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№118 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Қурайлы тұрғын үй алабы, Есет Батыр көшесі, №15А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Елек орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Елек тұрғын үй алабының шекарасында;
Ағайынды Жұбановтар көшесі, № 1/1, № 1/2, № 1/3, № 1/4, № 1/5, № 1/6, № 1/7, № 1/8, № 1/9, № 1/10, № 1/11, № 1/12, № 1/13, № 1/14, № 1/15, № 1/16, № 2, № 3/1, № 3/2, № 3/3, № 3/4, № 3/5, № 3/6, № 3/7, № 3/8, № 3/9, № 3/10, № 3/11, № 3/12, № 3/13, № 3/14, № 3/15, № 3/16, № 4/1, № 4/2, № 6, № 8/1, № 8/2, № 10, № 11, № 12/1, № 12/2, № 14, № 16/1, № 16/2, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26/1, № 26/2, № 28/1, № 28/2, № 30/1, № 30/2, № 32, № 34, № 35;
Ш.Берсиев көшесі, № 1, № 1/1, № 1/2, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7/1, № 7/2, № 8, № 9, № 9А, № 10, № 11, № 11/1, № 12, № 13, № 13/1, № 13/2;
Пацаев көшесі, № 1, № 2/1, № 2/2, № 3/1, № 3/2, № 4, № 5, № 6, № 7/1, № 7/2, № 8/1, № 8/2, № 9, № 10, № 11/1, № 11/2, № 11А, № 12, № 13, № 14/1, № 14/2, № 16;
Есет Батыр көшесі, № 1/1, № 1/2, № 2, № 3, № 4, № 4/1, № 4/2, № 5/1, № 5/2, № 6, № 7, № 8/2, № 9/1, № 9/2, № 10, № 11, № 12/1, № 12/2, № 13/1, № 13/2, № 14, № 15, № 15А, № 18, № 20, № 21;
Жамбыл көшесі, № 1/1, № 1/2, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7/1, № 7/2, № 8/1, № 8/2, № 9/1, № 9/2, № 10, № 11, № 12/1, № 12/2, № 13, № 14, № 15/1, № 15/2, № 16/1, № 16/2, № 21, № 23А, № 29А, № 31А, № 33А, № 35А, № 37А;
Д.Қонаев көшесі, № 1, № 2/1, № 2/2, № 3, № 4, № 5, № 6/1, № 6/2, № 7, № 7А, № 8/1, № 8/2, № 9/1, № 9/2, № 10, № 11, № 12/1, № 12/2, № 13, № 13/2, № 14/1, № 14/2, № 15, № 15/2, № 16, № 18/1, № 18/2;
Құрылысшылар көшесі, № 1, № 2, № 2А, № 2Б, № 3/1, № 3/2, № 4, № 5, № 6/1, № 6/2, № 6А, № 7, № 8, № 9/1, № 9/2, № 9Б;
Асау-Барақ көшесі, № 2, № 2А, № 3/1, № 3/2, № 4, № 5/1, № 5/2, № 6, № 6А;
Көркем көшесі, № 1/1, № 1/2, № 2/1, № 2/2, № 3/1, № 4/1, № 4/2, № 5/1, № 5/2, № 5/3;
Вокзал көшесі, № 1/1, № 1/2, № 1/3, № 1/4, № 1/5, № 1/6, № 2/1, № 2/2, № 3, № 3/1, № 3/2, № 3/3, № 7;
Мұрагер көшесі, № 2, № 10, № 13, № 15;
Сарбаздар көшесі, № 2, № 10, № 10А, № 11, № 12, № 17, № 21, № 22, № 23, № 25, № 27, № 32, № 36, № 38;
Сәттілік көшесі, № 7, № 9, № 10, № 14, № 16, № 18, № 24, № 29, № 33, № 38;
Шаттық көшесі, № 6, № 8, № 10А, № 21, № 23;
Білім көшесі, № 2, № 9, № 10, № 11;
Несібе көшесі, № 4, № 15;
учаскелер, № 212, № 225, № 234, № 235, № 239, № 244, № 247, № 255, № 259, № 276, № 290, № 300, № 457;
разъезд 39.
№119 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Набережный көшесі, №78, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№43 «Гүлдәурен» балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимараты.
Набережный көшесі, № 39, № 41, № 41А, № 43, № 45, № 45А, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 53А, № 53Б, № 53В, № 54, № 54А, № 55, № 55А, № 55/1,2, № 56, № 57, № 57А, № 57Б, № 58, № 58А, № 59, № 59А, № 59Б, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 64А, № 65, № 66, № 66А, № 67, № 68, № 69, № 69А, № 69Б, № 70, № 71, № 72, № 73, № 73А, № 74, № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 84А, № 85, № 86, № 87;
Шернияз Жарылғасұлы көшесі, № 114, № 116, № 118, № 120, № 122, № 122А, № 124, № 126, № 126А, № 126Б, № 128, № 128А, № 128Б, № 130, № 134, № 134/1, № 136, № 136А, № 138, № 138А, № 140, № 140А, № 142, № 142А, № 144, № 146, № 148, № 148А, № 150, № 152, № 154, № 156, № 158, № 160;
Д.Қонаев көшесі, № 2, № 2А, № 4, № 6, № 8, № 10;
Жәнібек хан көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11.
№120 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, 12-шағын аудан, №37В, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№56 жалпы орта білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
12-шағын аудан, № 41, № 42, № 43, № 45, № 45Д, № 49, № 50, № 50А, № 50Б, № 50Г, № 51, № 51А, № 51Б, № 51В, № 51Г, № 52, № 53, № 53А, № 53/2, № 54, № 54А, № 54Б, № 54В;
Әл-Фараби көшесі, №25 (12 шағын аудан, № 43А).
№121 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Бөкенбай батыр көшесі, №131Б, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Балалар және жасөспірімдер шығармашылық үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимараты.
Бөкенбай батыр көшесі, № 129/2, № 129К, корпус 1, № 131, № 131А, № 131Б, № 131В, № 133, № 133, корпус 1, № 133А, № 133Б, № 133В, № 133Г, № 133У, № 135А.
№122 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Көктем тұрғын үй алабы, Гуцало Александр Семенович көшесі, №1, «Казтрансойл» акционерлік қоғамының Батыс филиалының Ақтөбе мұнай құбырлары басқармасының ғимараты.
Көктем тұрғын үй алабының шекарасында:
Мұхаммед-Салық Бабажанов көшесі, № 2, № 2/1, № 2/2, № 2/3, № 2/4, № 4, № 4/1, № 4/2, № 4/3, № 4/4, № 6, № 6/1, № 6/2, № 6/3, № 8, № 8/2, № 8/3, № 10, № 10/1, № 10/2, № 10/3, № 12, № 12/1, № 12/2, № 12/3, № 12/4, № 12А/1, № 12А/2, № 14, № 14/1, № 16, № 16/1, № 18, № 20, № 20/1, № 20/2, № 22, № 24, № 24/1, № 24/2, № 24/3, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34, № 40А, № 46А, № 62, № 70;
Телефонный көшесі, № 1, № 2, № 3, № 3А, № 3/1, № 3/2, № 4, № 4А, № 5, № 6, № 6А, № 7, № 7А, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 12А, № 12Б, № 13, № 14, № 15, № 16/1, № 16/2, № 17, № 18, № 19, № 19А, № 20, № 21, № 21А/1, № 21А/2, № 21Б, № 22, № 23, № 23А, № 23Б, № 24, № 25, № 26, № 28, № 29, № 31/1, № 32/1, № 32/2, № 32/3, № 32Б/1, № 32Б/2, № 32Б/3, № 32Б/4, № 32Б/5, № 32Б/6, № 33, № 34, № 34А, № 34/1, № 34/2, № 35, № 35А, № 36, № 36/1, № 36/2, № 37, № 38/1, № 38/2, № 40/1, № 40/2, № 40/3, № 40/4, № 41, № 42, № 42/1, № 42/2, № 44/1, № 44/2, № 46, № 46/1, № 46/2, № 46/4, № 48, № 48/2, № 50, № 50/1, № 50/2, № 52, № 54, № 56;
Жауынгер-интернационалистер көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 2А, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 22А, № 23, № 24;
Федор Озмитель көшесі, № 1, № 2, № 2А, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 9Б, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 15Б, № 16, № 16А, № 17, № 18, № 19, № 20, № 22, № 23, № 23А, № 25/1, № 25/2, № 26, № 27, № 31, № 33;
Молдавский көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 2А, № 3, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 8, № 8А, № 9, № 10, № 11, № 11А, № 12, № 13, № 13А, № 14, № 14А, № 15, № 15А, № 16, № 17, № 18, № 18А, № 18Б, № 19, № 20, № 20А, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 39;
Папилов Николай Гаврилович көшесі, № 1, № 1/1, № 1/2, № 1/3, № 1Б, № 2, № 2/1, № 2/2, № 2/3, № 2А, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 13А, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22;
Наркологический көшесі, № 1, № 2, № 2А, № 2Б, № 3, № 4, № 4Б, № 5, № 7, № 9, № 10, № 11А, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 18А, № 19, № 19А, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 24А, № 25, № 27, № 30, № 31, № 35А, № 36, № 37, № 38А, № 39, № 39А, № 41, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47;
учаскелер, № 1, № 1А, № 2, № 4, № 5, № 7, № 9, № 11, № 11А, № 16, № 17, № 18, № 18А, № 19, № 19А, № 20В, № 20Г, № 21, № 35А, № 170А, № 292А, № 310, № 332, № 334, № 335, № 336, № 337, № 337Б, № 338, № 339, № 340, № 340Б, № 343, № 344, № 345, № 445, № 446, № 448, № 501, № 502, № 503, № 504, № 506, № 507, № 508, № 510, № 512;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№123 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Жаңақоныс тұрғын үй алабы, Баубек Бұлқышев көшесі, №25, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Балалар шығармашылық үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимараты.
Алматы көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 2А, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16А, № 16, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 27;
Абай көшесі, № 1, № 3, № 3А, № 8, № 9, № 10, № 14, № 17, № 22;
Мир көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 3, № 4, № 5, № 5/1, № 5/2, № 6, № 7, № 7/1, № 7/2, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 21/1, № 22, № 23, № 23/1, № 24, № 25, № 25/1, № 25/2, № 26, № 27, № 27/1, № 27/2, № 28, № 29/1, № 29/2, № 30, № 32, № 34, № 36;
40 лет победы көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 3, № 3/1, № 3А, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 7Б, № 7А, № 8, № 9, № 9А, № 9В, № 10, № 11, № 11/2, № 11А, № 13, № 13А, № 13/3, № 15, № 15А, № 15/1, № 15/2, № 16/2, № 16, № 17, № 17/1, № 18, № 19, № 19/1, № 20А, № 20, № 20/1, № 21, № 22, № 23, № 24, № 24А, № 25, № 25А, № 26, № 26А, № 27, № 27А, № 27В, № 28, № 29;
Садовый тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 4А, № 5, № 6, № 6/1, № 6/2, № 7, № 7/1, № 7/2, № 8/1, № 8/2, № 9/1, № 9/2, № 10, № 10/1, № 10/2, № 12, № 12/1, № 12/2;
Баубек Бұлқышев көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 6А, № 7, № 8, № 9, № 10, № 10/1, № 10/2, № 11, № 11/1, № 11/2, № 12, № 13, № 13А, № 15, № 17, № 17А, № 18, № 19, № 21, № 23, № 23/1, № 23А, № 23/2, № 27, № 27А, № 25;
Баян батыр көшесі, № 1, № 1/98, № 1А, № 2, № 2/1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 15, № 18, № 18А, № 18Б, № 20, № 20А, № 22, № 24, № 26, № 26А, № 26/2, № 27, № 29, № 31, № 33, № 38, № 104;
Степной көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 6А, № 7, № 8, № 9, № 10, № 12;
Хамит Ерғалиев көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 2/1, № 2/2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 12, № 14, № 14/1, № 14/2, № 16, № 16/1, № 16/2;
Молодежный көшесі, № 1, № 1А, № 2, № 2/2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 21/1, № 22;
Новый көшесі, № 1, № 73/2.
№124 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Тарас Шевченко көшесі, №34, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің №30 «Ұрпақ» бөбекжай-балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимараты.
Алматы көшесі, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16;
В.Ф.Зинченко көшесі, № 87, № 89, № 91, № 93, № 95, № 97, № 99, № 99А, № 101, № 103, № 105, № 107, № 109, № 111, № 111А, № 113, № 115, № 117, № 119, № 121, № 123, № 125, № 127, № 129, № 129А, № 129Б, № 131, № 133, № 135, № 135А, № 135Б, № 137, № 139, № 139/2, № 141, № 143, № 145, № 147, № 149, № 151, № 153/1, № 153/2, № 155/1, № 155/3, № 155/4, № 157/1, № 157/2, № 157/3, № 159, № 159/1, № 159/3, № 161, № 163, № 163/1, № 163/2, № 165/1, № 165/2, № 165/3, № 165/4, № 167, № 169/2, № 169/3, № 169/4, № 171/1, № 171/2, № 171/4, № 173/1, № 173/3, № 175/1, № 175/2, № 175/3, № 175/4, № 177, № 653, № 653А, № 653Б/1, № 653В/1, № 653В/2;
Маяковский көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7/1, № 7/2, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25;
Суворов көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4/1, № 4/2, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 31, № 33, № 35;
К.Бәйсеитова көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21/1, № 21/2, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 32;
Н.Гоголь көшесі, № 41, № 41А, № 41Б, № 42, № 42А, № 42Б, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 50А, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 73, № 74, № 74А, № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, № 86, № 87, № 88, № 88А, № 89, № 89, корпус 1, № 89, корпус 2, № 90, № 92, № 94, № 95, № 96, № 97, № 98, № 99, № 100, № 101, № 102, № 103, № 104, № 106, № 108, № 110, № 112, № 114, № 116, № 118, № 120, № 122, № 124, № 126, № 128, № 130, № 132, № 134, № 136, № 138, № 140, № 142, № 144;
Ембі көшесі, № 51, № 53, № 55, № 55А, № 57, № 59, № 61, № 63, № 65, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 73, № 73А, № 74, № 74А, № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 80А, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, № 86, № 87, № 88, № 88А, № 89, № 90, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 95А, № 96, № 97, № 98, № 99, № 99А, № 100, № 101, № 102, № 103, № 104, № 105, № 106, № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113, № 114, № 115, № 116, № 117, № 118, № 119, № 120, № 121, № 122, № 123, № 124, № 125, № 126, № 127, № 128, № 128А, № 129, № 130, № 131, № 132, № 133, № 134, № 135, № 136, № 137, № 138, № 139, № 140, № 141, № 142, № 143, № 144, № 145, № 146, № 147, № 148, № 149, № 150, № 151, № 152, № 153, № 154, № 155, № 156, № 157, № 158, № 159, № 160, № 161, № 162, № 164, № 166, № 168, № 170;
Турксиб көшесі, № 67, № 69, № 71, № 73, № 75, № 77, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, № 85А, № 86, № 87, № 88, № 88А, № 89, № 90, № 90А, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 96, № 97, № 98, № 98А, № 99, № 100, № 101, № 102, № 103, № 104, № 105, № 106, № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113, № 114, № 115, № 116, № 117, № 118, № 118А, № 119, № 120, № 121, № 122, № 123, № 124, № 125, № 126, № 127, № 128, № 128А, № 129, № 130, № 131, № 132, № 133, № 134, № 135, № 136, № 137, № 138, № 139, № 140, № 141, № 142/1, № 142/2, № 142/3, № 142/4, № 143, № 144, № 144/1, № 144/2, № 144/4, № 145, № 146, № 146/1, № 146/2, № 146/4, № 147, № 148/1, № 148/2, № 148/3, № 148/4, № 149, № 150/1, № 150/2, № 150/3, № 150/4, № 151, № 152/1, № 152/2, № 152/3, № 152/4, № 153, № 154/1, № 154/2, № 155, № 156, № 157, № 158/1, № 158/2, № 158/3, № 158/4, № 159, № 160/1, № 160/2, № 160/3, № 160/4, № 161, № 162/1, № 162/3, № 162/4, № 163, № 164/1, № 164/2, № 164/3, № 164/4, № 165, № 166, № 167, № 168, № 169, № 170, № 171;
Тарас Шевченко көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 22, № 24, № 24А, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36, № 36А;
Абай көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 13; № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 31/1, № 33, № 33/1, № 33/2, № 35, № 35/1, № 35/2, № 37, № 37/1, № 37/2, № 37/3, № 37/4, № 37А, № 39/1, № 39/2, № 39/3, № 39/4;
Володя Дубинин көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 4/1, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 9А, № 10, № 11, № 12, № 13, № 13А, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32/1, № 32/2, № 32/3, № 32/4, № 33, № 34/2, № 34/3, № 34/4, № 36;
Лазо С.Г. көшесі, № 1, № 2, № 3, № 3А, № 3/1, № 3/2, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 9;
Гастелло Н.Ф. көшесі, № 1, № 3/1, № 3/2, № 5/1, № 5/2, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23/1, № 23/2, № 25, № 27, № 29/1, № 29/2, № 29/3, № 29/4, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49.
№125 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Нефтяников көшесі, №25, «Ақтөбе облысының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «№1 әлеуметтік қызмет көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты (әрі қарай – мекеме).
мекеме.
№522 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Есет батыр шағын ауданы, №11Б, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№50 «Алтын бесік» балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимараты.
Есет батыр шағын ауданының шекарасында, № 10В, № 11В, № 12В, № 14В.
№523 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Ақжар-2 тұрғын үй алабы, Қайым Мұхамедханов атындағы көшесі, №32, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе қаласының №49 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Ақжар-2 тұрғын үй алабының шекарасында:
учаскелер, № 438, № 439, № 440, № 441, № 442, № 443, № 444, № 445, № 446, № 447, № 448, № 449, № 451, № 452, № 453, № 454, № 455, № 456, № 457, № 458, № 459, № 460, № 461, № 462, № 463, № 464, № 465, № 466, № 467, № 468, № 469, № 470, № 471, № 472, № 473, № 474, № 475, № 476, № 477, № 478, № 479, № 480, № 481, № 482, № 483, № 484, № 485, № 486, № 487, № 488, № 489, № 490, № 491, № 492, № 493, № 495, № 496, № 497, № 498, № 499, № 500, № 501, № 502, № 503, № 504, № 505, № 506, № 507, № 508, № 509, № 510, № 511, № 512, № 513, № 514, № 515, № 516, № 517, № 518, № 519, № 520, № 521, № 522, № 523, № 524, № 525, № 526, № 527, № 528, № 529, № 530, № 531, № 532, № 533, № 534, № 535, № 536, № 537, № 538, № 539, № 540, № 541, № 542, № 543, № 544, № 545, № 546, № 547, № 548, № 549, № 550, № 551, № 552, № 553, № 554, № 555, № 556, № 557, № 558, № 559, № 560, № 561, № 562, № 563, № 564, № 565, № 566, № 567, № 568, № 569, № 570, № 571, № 572, № 573, № 574, № 575, № 576, № 577, № 578, № 579, № 580, № 581, № 582, № 583, № 584, № 585, № 586, № 587, № 588, № 589, № 590, № 591, № 599, № 600, № 601, № 602, № 603, № 604, № 605, № 606, № 607, № 608, № 609, № 610, № 611, № 612, № 613, № 614, № 615, № 616, № 617, № 618, № 619, № 620, № 621, № 622, № 623, № 624, № 625, № 626, № 627, № 628, № 629, № 630, № 631, № 632, № 633, № 634, № 635, № 636, № 637, № 638, № 639, № 640, № 641, № 642, № 643, № 644, № 645, № 646, № 647, № 648, № 649, № 650, № 651, № 652, № 653, № 654, № 655, № 656, № 657, № 658, № 659, № 660, № 661, № 662, № 663, № 664, № 665, № 666, № 667, № 668, № 669, № 670, № 671, № 672, № 673, № 674, № 675, № 676, № 677, № 678, № 679, № 680, № 681, № 682, № 683, № 684, № 685, № 686, № 687, № 688, № 689, № 690, № 691, № 692, № 693, № 694, № 695, № 696, № 697, № 727, № 728, № 729, № 730, № 731, № 732, № 733, № 734, № 735, № 736, № 737, № 738, № 739, № 740, № 741, № 742, № 743, № 744, № 745, № 746, № 747, № 748, № 749, № 750, № 751, № 752, № 753, № 754, № 755, № 756, № 757, № 758, № 759, № 760, № 761, № 762, № 763, № 764, № 765, № 766, № 767, № 768, № 769, № 770, № 771, № 772, № 773, № 774, № 775, № 776, № 777, № 778, № 779, № 780, № 781, № 782, № 783, № 784, № 785, № 786, № 787, № 788, № 789, № 790, № 791, № 792, № 793, № 794, № 795, № 796, № 797, № 798, № 799, № 800, № 801, № 802, № 803, № 804, № 805, № 806, № 807, № 808, № 809, № 810, № 811, № 812, № 813, № 814, № 815, № 816, № 817, № 818, № 819, № 820, № 821, № 822, № 823, № 824, № 825, № 826, № 827, № 828, № 829, № 830, № 831, № 832, № 833, № 834, № 835, № 836, № 837, № 838, № 839, № 840, № 841, № 842, № 843, № 844, № 845, № 846, № 847, № 848, № 849, № 850, № 851, № 852, № 853, № 854, № 85, № 856, № 857, № 858, № 859, № 860, № 861, № 862, № 863, № 864, № 865, № 866, № 867, № 868, № 869, № 870, № 871, № 872, № 873, № 874, № 875, № 876, № 877, № 878, № 879, № 880, № 881, № 882, № 883, № 884, № 885, № 886, № 887, № 888, № 889,№ 890, № 890, № 891, № 892, № 893, № 894, № 895, № 896, № 897, № 898, № 899, № 900, № 901, № 902, № 903, № 904, № 905, № 906, № 907, № 908, № 909, № 910, № 911, № 912, № 913, № 914, № 915, № 916, № 917, № 918, № 919, № 920, № 949, № 950, № 951, № 952, № 953, № 954, № 955, № 956, № 957, № 958, № 959, № 960, № 961, № 962, № 963, № 964, № 965, № 966, № 967, № 968, № 969, № 970, № 971, № 972, № 973, № 974, № 975, № 976, № 977, № 978, № 979, № 980, № 981, № 982, № 983, № 984, № 985, № 986, № 987, № 988, № 989, № 990, № 991, № 992, № 993, № 994, № 995, № 996, № 997, № 998, № 999, № 1000, № 1001, № 1002, № 1003, № 1004, № 1005, № 1006, № 1007, № 1008, № 1009, № 1010, № 1011, № 1012, № 1013, № 1014, № 1015, № 1016, № 1017, № 1018, № 1019, № 1020, № 1021, № 1022, № 1023, № 1024, № 1025, № 1026, № 1027, № 1028, № 1029, № 1030, № 1031, № 1032, № 1033, № 1034, № 1035, № 1036, № 1037, № 1038, № 1039, № 1040, № 1041, № 1042, № 1043, № 1044, № 1045, № 1046, № 1047, № 1048, № 1049, № 1050, № 1051, № 1052, № 1053, № 1054, № 1055, № 1056, № 1057, № 1058, № 1059, № 1060, № 1061, № 1062, № 1508, № 1509, № 1510, № 1511, № 1512, № 1513, № 1514, № 1515, № 1516, № 1517, № 1518, № 1519, № 1520, № 1521, № 1522, № 1523, № 1524, № 1525, № 1526, № 1527, № 1528, № 1529, № 1530, № 1531, № 1532, № 1533, № 1534, № 1535, № 1536, № 1537, № 1538, № 1539, № 1540, № 1541, № 1542, № 1543, № 1544, № 1545, № 1546, № 1547, № 1548, № 1549, № 1550, № 1551, № 1552, № 1553, № 1554, № 1555, № 1556, № 1557, № 1558, № 1559, № 1560, № 1561, № 1562, № 1563, № 1564, № 1565, № 1566, № 1567, № 1568, № 1569, № 1570, № 1571, № 1572, № 1573, № 1574, № 1575, № 1576, № 1577, № 1578, № 1579, № 1580, № 1581, № 1582, № 1583, № 1584, № 1585, № 1586, № 1587, № 1588, № 1589, № 1590, № 1591, № 1592, № 1593, № 1594, № 1595, № 1596, № 1597, № 1598, № 1599, № 1600, № 1601, № 1602, № 1603, № 1604, № 1605, № 1606, № 1607, № 1608, № 1609, № 1610, № 1611, № 1612, № 1613, № 1614, № 1615, № 1616, № 1617, № 1618, № 1619, № 1620, № 1621, № 1622, № 1623, № 1624, № 1625, № 1626, № 1627, № 1628, № 1629, № 1630, № 1631, № 1632, № 1633, № 1634, № 1635, № 1636, № 1637, № 1638, № 1639, № 1640, № 1641, № 1642, № 1643, № 1644, № 1645, № 1646, № 1647, № 1648, № 1649, № 1650, № 1651, № 1652, № 1653, № 1654, № 1655, № 1656, № 1657, № 1658, № 1659, № 1660, № 1661, № 1662, № 1663, № 1664, № 1665, № 1666, № 1667, № 1668, № 1669, № 1670, № 1671, № 1672, № 1673, № 1674, № 1675, № 1676, № 1677, № 1678, № 1679, № 1680, № 1681, № 1682, № 1683, № 1684, № 1685, № 1686, № 1687, № 1688, № 1689, № 1690, № 1691, № 1692, № 1693, № 1694, № 1695, № 1696, № 1697, № 1698, № 1698, № 1699, № 1700, № 1701, № 1702, № 1703, № 1704, № 1705, № 1706;
Акжар плюс бау-бақша ұжымы.
№524 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы,Балауса тұрғын үй алабы, №421Б, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе қаласының №46 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Балауса тұрғын үй алабының шекарасында:
Алмат-Самырат көшесі;
Нәрен Имашев көшесі;
Өтеу Құдайбергенов көшесі;
Қамбар Медетов көшесі;
Байдалы Өмірұлы көшесі;
Василий Мощенский көшесі;
Ахмет Ескендіров көшесі;
Нұрсұлу Тапалова көшесі;
учаскелер, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 7А, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 18А, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 73, № 74, № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, № 86, № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 96, № 97, № 98, № 99, № 100, № 101, № 102, № 103, № 104, № 105, № 106, № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113, № 114, № 115, № 116, № 117, № 118, № 119, № 120, № 121, № 122, № 123, № 124, № 125, № 126, № 127, № 128, № 129, № 130, № 131, № 132, № 133, № 134, № 135, № 136, № 137, № 138, № 139, № 140, № 141, № 142, № 143, № 144, № 145, № 146, № 147, № 148, № 149, № 150, № 151, № 152, № 153, № 154, № 155, № 156, № 157, № 158, № 159, № 160, № 161, № 162, № 163, № 164, № 165, № 166, № 167, № 168, № 169, № 170, № 171, № 172, № 173, № 174, № 175, № 176, № 177, № 178, № 179, № 180, № 181, № 182, № 183, № 184, № 185, № 186, № 187, № 188, № 189, № 189А, № 190, № 191, № 192, № 193, № 194, № 195, № 196, № 197, № 198, № 199, № 200, № 201, № 202, № 203, № 204, № 205, № 206, № 207, № 208, № 209, № 210, № 211, № 212, № 213, № 214, № 215, № 216, № 217, № 218, № 219, № 220, № 221, № 222, № 223, № 224, № 225, № 226, № 227, № 228, № 229, № 230, № 231, № 232, № 233, № 234, № 235, № 236, № 237, № 238, № 239, № 240, № 241, № 242, № 243, № 244, № 245, № 246, № 247, № 248, № 249, № 250, № 251, № 252, № 253, № 254, № 255, № 255А, № 256, № 257, № 258, № 259, № 260, № 261, № 262, № 263, № 264, № 265, № 266, № 267, № 268, № 269, № 270, № 271, № 272, № 273, № 274, № 275, № 276, № 277, № 278, № 279, № 280, № 281, № 282, № 283, № 284, № 285, № 286, № 287, № 288, № 289, № 290, № 291, № 292, № 293, № 294, № 295, № 296, № 297, № 298, № 299, № 299А, № 300, № 301, № 302, № 303, № 304, № 305, № 306, № 307, № 308, № 309, № 310, № 311, № 312, № 313, № 314, № 315, № 316, № 317, № 318, № 319, № 320, № 321, № 322, № 323, № 324, № 325, № 326, № 327, № 328, № 329, № 330, № 331, № 332, № 333, № 334, № 335, № 336, № 337, № 338, № 339, № 340, № 341, № 342, № 343, № 344, № 345, № 346, № 347, № 348, № 349, № 350, № 351, № 352, № 353, № 354, № 355, № 355А, № 356, № 357, № 358, № 359, № 360, № 361, № 362, № 363, № 364, № 365, № 366, № 367, № 368, № 369, № 370, № 371, № 372, № 373, № 374, № 375, № 376, № 376А, № 377, № 377А, № 378, № 379, № 380, № 381, № 382, № 385, № 386, № 387, № 388, № 389, № 390, № 391, № 392, № 393, № 394, № 395, № 396, № 397, № 398, № 399, № 400, № 401, № 402, № 403, № 404, № 405, № 406, № 407, № 408, № 408А, № 409, № 409А, № 410, № 410А, № 411, № 411А, № 412, № 412А, № 413, № 414, № 414А, № 415, № 415А, № 416, № 416А, № 417, № 418, № 419, № 420, № 421, № 422, № 423, № 424, № 425, № 426, № 427, № 428, № 429, № 430, № 431, № 432, № 433, № 434, № 435, № 436, № 437, № 438, № 439, № 440, № 441, № 442, № 443, № 444, № 444А, № 445, № 446, № 447, № 448, № 449, № 450, № 451, № 452, № 453, № 454, № 455, № 456, № 457, № 458, № 459, № 460, № 461, № 462, № 463, № 464, № 465, № 466, № 466А, № 467, № 468, № 469, № 470, № 471, № 472, № 473, № 474, № 475, № 476, № 477, № 478, № 479, № 480, № 481, № 482, № 483, № 484, № 485, № 486, № 487, № 488, № 489, № 490, № 491, № 492, № 493, № 494, № 495, № 496, № 497, № 498, № 499, № 500, № 501, № 502, № 503, № 504, № 505, № 506, № 507, № 508, № 509, № 510, № 511, № 512, № 513, № 514, № 515, № 516, № 517, № 518, № 519, № 520, № 521, № 522, № 523, № 524, № 525, № 526, № 527, № 528, № 529, № 530, № 531, № 532, № 533, № 534, № 535, № 536, № 537, № 538, № 539, № 540, № 541, № 542, № 543, № 544, № 545, № 546, № 547, № 548, № 549, № 550, № 551, № 552, № 553, № 554, № 555, № 556, № 557, № 558, № 559, № 560, № 561, № 562, № 563, № 564, № 565, № 566, № 567, № 574, № 590, № 594, № 595, № 596, № 602, № 608, № 608Г, № 614, № 615, № 617, № 618, № 629, № 630, № 631, № 633, № 634, № 636, № 637, № 638, № 640, № 641, № 641Б, № 642, № 643, № 644, № 645, № 646, № 647, № 648, № 649, № 650, № 651, № 652, № 653, № 654, № 655, № 658, № 659, № 662, № 663, № 676, № 678, № 681, № 684, № 685, № 686, № 687, № 688, № 689, № 690, № 692, № 693, № 695, № 697, № 699, № 700, № 702, № 703, № 705, № 706, № 713, № 717, № 718, № 719, № 720, № 721, № 722, № 723, № 724, № 725, № 726, № 727, № 730, № 732, № 733, № 734, № 736, № 737, № 738, № 739, № 740, № 741, № 743, № 744, № 745, № 746, № 747, № 748, № 749, № 750, № 751, № 755, № 756, № 757, № 760, № 761, № 768, № 769, № 771, № 762, № 765, № 766, № 767, № 770, № 772, № 782, № 785, № 788, № 789, № 851, № 865, № 904, № 923.
№525 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Д.Қонаев көшесі, №3Д, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№8 орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Д.Қонаев көшесі, № 1, № 1А, № 1Б, № 1/1, № 1/2, № 1/3, № 1/4, № 1/5, № 1/6, № 1/7, № 3В;
Горпитомник орамы, № 1, № 2, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 48А, № 49, № 50, № 50А, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 58;
Набережный көшесі, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 10А, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 30, № 32, № 34, № 36, № 36А, № 38, № 40, № 42;
Асау-Барақ көшесі, № 2, № 2А, № 4, № 4А, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 24А, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44, № 44А, № 44Б, № 46, № 46А, № 48;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№526 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, 12-шағын аудан, №37В, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№56 жалпы орта білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
12 ВГ шағын ауданының, 12 Б шағын ауданының тұрғын үйлері;
Бөкенбай батыр көшесі, № 22, № 22, корпус 1, № 23, № 23А, № 25, № 31, № 32, № 32, корпус 1, № 32, корпус 3, № 33, № 51, № 55, № 57, № 59/1, № 59/2, № 61/1, № 61/4, № 63/3, № 65/5, № 65/6, № 65/7, № 65/8, № 67/2, № 67/4, № 69/1, № 71, № 73, № 79, № 89, № 101, № 103, № 109, № 113, № 117, № 119, № 121, № 127, № 127Б, № 127Р, № 127Т, № 127У;
Мұқағали Мақатаев көшесі, № 4Б, № 6Б, № 10А, № 26, № 28А, № 28Б, № 30, № 32, № 34, № 36, № 115;
168-мехколонна орамы, № 1, № 1/1, № 1А, № 2, № 2А, № 3, № 3А, № 4, № 4А, № 5, № 5А, № 5Б, № 6, № 6А, № 7, № 7А, № 7Б, № 8, № 8А, № 9, № 9А, № 10, № 10А, № 11, № 11/1, № 11А, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 16/1, № 17, № 18, № 19, № 20, № 20/4, № 21, № 21/4, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 37, № 51/2, № 52/1, № 52/2, № 53, № 53/1, № 53/3, № 53/4;
Әл-Фараби көшесі, жұп сандар жағынан барлық үйлер;
Алмас қылыш көшесі, барлық үйлер;
Ақсуат көшесі, барлық үйлер;
Ақтан Керейұлы көшесі, барлық үйлер;
Алаш көшесі, барлық үйлер;
Біржан сал көшесі, барлық үйлер;
Отырар көшесі, барлық үйлер;
Алпамыс батыр көшесі, барлық үйлер;
Бөлтірік шешен көшесі, барлық үйлер;
Мағжан Жұмабаев көшесі, барлық үйлер;
Сынтас көшесі, барлық үйлер;
Жас қыран көшесі, барлық үйлер;
Міржақып Дулатов көшесі, барлық үйлер;
Жүсіпбек Аймауытов көшесі, барлық үйлер;
Шәкәрім Құдайбердіұлы көшесі, барлық үйлер;
Ахмет Байтұрсынұлы көшесі, барлық үйлер.
№527 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Мәңгілік Ел көшесі, №6, «Ақтөбе облысының денешынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Достық» су спорты түрлері бойынша облыстық балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Алтын Орда шағын ауданының шекарасында, № 8, корпус 1, № 8, корпус 2, № 8, корпус 4, № 13Б, корпус 1, № 21В, № 21М, № 49Л, корпус 4, № 49Л, корпус 5, № 49Л, корпус 6, № 49Л, корпус 7, № 49Л, корпус 8, № 49Л, корпус 9, № 49Р, № 49Р, корпус 1, № 49Р, корпус 2;
Мәңгілік Ел көшесі, № 5 (Алтын Орда, № 8), № 5, корпус 2, № 5, корпус 3, № 5, корпус 4, № 7 (Алтын Орда, № 8, корпус 3), № 10 (Алтын Орда, № 17Б), № 10, корпус 1 (Алтын Орда, № 16), № 12, № 14 (Алтын Орда, № 15Б);
Ораза Тәтеұлы көшесі, № 4 (Алтын Орда, № 9), № 4, корпус 1 (Алтын Орда, № 9, корпус 1), № 6 (Алтын Орда, № 14Б), № 8 (Алтын Орда, № 12Б);
Әлия Молдағұлова даңғылы, № 63А.
№528 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Оңтүстік-Батыс-1 тұрғын үй алабы, Халида Есенғұлқызы Маманова көшесі, №9, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе қаласының №10 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Оңтүстік-Батыс-2 тұрғын үй алабының шекараларында.
№529 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Қарғалы тұрғын үй алабы, Ә.Құрғұлов көшесі, №19Б, «Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Қарғалы қалалық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының ғимараты (әрі қарай – мекеме).
мекеме.
№530 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Қызылжар тұрғын үй алабы, №730А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Мұқағали Мақатаев атындағы №73 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Кызылжар-2 тұрғын үй алабының шекарасында.
№531 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Есет батыр шағын ауданы, №12А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Дінмұхамед Қонаев атындағы жалпы білім беретін орта мектеп-гимназиясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Есет батыр шағын ауданының шекарасында, № 10/41, № 18В, № 19В, № 36В, № 38В, № 39В;
Ақтөбе-Орск тасжолы, № 43/1.
№532 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Есет батыр шағын ауданы, №12А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Дінмұхамед Қонаев атындағы жалпы білім беретін орта мектеп-гимназиясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Есет батыр шағын ауданының шекарасында, № 4В, № 5В, № 23В, № 24В, № 25Б, № 26В, № 28В.
№533 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Ақжар-2 тұрғын үй алабы, Қайым Мұхамедханов көшесі, №20, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№ 45 жалпы білім беретін орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Ақжар-2 тұрғын үй алабының шекарасында:
учаскелер, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 73, № 74, № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, № 86, № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 96, № 97, № 98, № 99, № 100, № 101, № 102, № 103, № 104, № 105, № 106, № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113, № 114, № 115, № 116, № 117, № 118, № 119, № 120, № 121, № 122, № 123, № 124, № 125, № 126, № 127, № 128, № 129, № 130, № 131, № 132, № 133, № 134, № 135, № 136, № 137, № 138, № 139, № 140, № 141, № 142, № 143, № 144, № 145, № 146, № 147, № 148, № 149, № 150, № 151, № 151А, № 152, № 153, № 154, № 155, № 156, № 157, № 158, № 159, № 160, № 161, № 162, № 163, № 164, № 165, № 166, № 167, № 168, № 169, № 170, № 171, № 172, № 173, № 174, № 175, № 176, № 177, № 178, № 179, № 180, № 181, № 182, № 183, № 184, № 185, № 186, № 187, № 188, № 189, № 190, № 200, № 201, № 202, № 203, № 204, № 205, № 206, № 207, № 208, № 209, № 210, № 211, № 212, № 213, № 214, № 215, № 216, № 217, № 218, № 219, № 220, № 221, № 222, № 223, № 224, № 225, № 226, № 227, № 228, № 229, № 230, № 231, № 241, № 243, № 244, № 245, № 246, № 247, № 248, № 249, № 250, № 251, № 252, № 253, № 254, № 255, № 256, № 257, № 258, № 282, № 283, № 284, № 285, № 286, № 287, № 288, № 289, № 290, № 291, № 292, № 293, № 294, № 295, № 296, № 297, № 298, № 299, № 309, № 310, № 311, № 324, № 325, № 326, № 327, № 328, № 329, № 330, № 331, № 332, № 333, № 334, № 335, № 336, № 337, № 338, № 339, № 340, № 1068, № 1069, № 1070, № 1071, № 1072, № 1073, № 1074, № 1075, № 1076, № 1076А, № 1077, № 1078, № 1079, № 1080, № 1081, № 1082, № 1083, № 1084, № 1085, № 1086, № 1087, № 1088, № 1089, № 1090, № 1091, № 1092, № 1093, № 1094, № 1095, № 1096, № 1097, № 1098, № 1099, № 1100, № 1101, № 1102, № 1103, № 1104, № 1105, № 1106, № 1107, № 1108, № 1109, № 1110, № 1111, № 1112, № 1113, № 1114, № 1115, № 1116, № 1117, № 1118, № 1119, № 1120, № 1121, № 1122, № 1123, № 1124, № 1125, № 1126, № 1127, № 1128, № 1129, № 1130, № 1131, № 1132, № 1133, № 1134, № 1135, № 1136, № 1137, № 1138, № 1139, № 1140, № 1141, № 1142, № 1143, № 1144, № 1145, № 1146, № 1147, № 1148, № 1149, № 1150, № 1151, № 1152, № 1153, № 1154, № 1155, № 1156, № 1157, № 1158, № 1159, № 1160, № 1161, № 1162, № 1163, № 1164, № 1165, № 1166, № 1167, № 1168, № 1169, № 1170, № 1171, № 1172, № 1173, № 1174, № 1175, № 1176, № 1178, № 1179, № 1180, № 1181, № 1182, № 1183, № 1184, № 1185, № 1186, № 1187, № 1188, № 1189, № 1190, № 1191, № 1192, № 1193, № 1194, № 1195, № 1196, № 1197, № 1198, № 1199, № 1200, № 1201, № 1202, № 1203, № 1204, № 1205, № 1206, № 1207, № 1208, № 1209, № 1210, № 1211, № 1212, № 1213, № 1214, № 1215, № 1216, № 1217, № 1218, № 1219, № 1220, № 1221, № 1222, № 1223, № 1224, № 1225, № 1226, № 1227, № 1228, № 1229, № 1230, № 1231, № 1232, № 1233, № 1234, № 1235, № 1236, № 1237, № 1238, № 1239, № 1240, № 1241, № 1242, № 1243, № 1244, № 1245, № 1246, № 1247, № 1248, № 1249, № 1250, № 1251, № 1252, № 1253, № 1254, № 1255, № 1256, № 1257, № 1258, № 1259, № 1260, № 1261, № 1262, № 1263, № 1264, № 1265, № 1266, № 1267, № 1268, № 1269, № 1270, № 1271, № 1272, № 1273, № 1274, № 1275, № 1276, № 1277, № 1278, № 1279, № 1280, № 1281, № 1282, № 1283, № 1284, № 1285, № 1286, № 1287, № 1288, № 1289, № 1290, № 1291, № 1292, № 1293, № 1294, № 1295, № 1296, № 1297, № 1298, № 1299, № 1300, № 1301, № 1302, № 1303, № 1304, № 1305, № 1306, № 1307, № 1308, № 1309, № 1310, № 1311, № 1312, № 1314, № 1315, № 1316, № 1317, № 1318, № 1319, № 1320, № 1321, № 1322, № 1323, № 1324, № 1325, № 1326, № 1327, № 1328, № 1329, № 1330, № 1331, № 1332, № 1333, № 1334, № 1335, № 1336, № 1337, № 1338, № 1339, № 1340, № 1341, № 1342, № 1343, № 1344, № 1345, № 1346, № 1347, № 1348, № 1349, № 1350, № 1351, № 1352, № 1353, № 1354, № 1355, № 1356, № 1357, № 1358, № 1359, № 1360, № 1361, № 1362, № 1363, № 1364, № 1365, № 1366, № 1367, № 1368, № 1369, № 1370, № 1371, № 1372, № 1373, № 1374, № 1375, № 1376, № 1377, № 1378, № 1379, № 1380, № 1381, № 1382, № 1383, № 1384, № 1385, № 1386, № 1387, № 1388, № 1389, № 1390, № 1391, № 1392, № 1393, № 1394, № 1395, № 1396, № 1397, № 1398, № 1399, № 1400, № 1401, № 1402, № 1403, № 1404, № 1405, № 1406, № 1407, № 1408, № 1409, № 1410, № 1411, № 1412, № 1413, № 1414, № 1415, № 1416, № 1417, № 1418, № 1419, № 1420, № 1421, № 1422, № 1423, № 1424, № 1425, № 1426, № 1427, № 1428, № 1429, № 1430, № 1431, № 1432, № 1433, № 1434, № 1435, № 1436, № 1437, № 1438, № 1439, № 1440, № 1441, № 1442, № 1443, № 1444, № 1445, № 1446, № 1447, № 1448, № 1449, № 1450, № 1451, № 1452, № 1453, № 1454, № 1455, № 1456, № 1457, № 1458, № 1459, № 1460, № 1461, № 1462, № 1463, № 1464, № 1465, № 1466, № 1467, № 1468, № 1469, № 1470, № 1471, № 1472, № 1473, № 1474, № 1475, № 1476, № 1477, № 1478, № 1479, № 1480, № 1481, № 1482, № 1483, № 1484, № 1485, № 1486, № 1487, № 1488, № 1489, № 1490, № 1491, № 1492, № 1493, № 1494, № 1495, № 1496, № 1497, № 1498, № 1499, № 1500, № 1501, № 1502, № 1503, № 1504, № 1505, № 1506, № 1507;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№534 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Кірпішті тұрғын үй алабы, Роза Бағланова көшесі, №5, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№18 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Кірпішті тұрғын үй алабының шекарасында:
Новый кирпичный тұрғын үй алабының тұрғын үйлері, № 1, № 1А, № 2, № 2А, № 3, № 3А, № 4, № 4А, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 9А, № 10, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 26, № 27, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 35Б, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 49, № 50, № 51, № 51А, № 51Б, № 53, № 53А, № 55, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 66, № 67, № 69, № 70, № 72, № 74, № 75, № 77, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, № 86, № 87, № 89, № 90, № 92, № 121, № 391Г;
Ақберен, Атамекен, Аламан, Маралды, Бұлақты, Айбын, Жусанды көшелерінің шекарасында;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№535 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Жібек жолы тұрғын үй алабы, Әбидулла Биекенов көшесі, №29, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№61 жалпы білім беретін орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Жібек жолы тұрғын үй алабының шекарасында:
учаскелер, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 58, № 59, № 60, № 61, № 61А, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 73, № 74, № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, № 86, № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 96, № 97, № 98, № 99, № 100, № 101, № 102, № 103, № 104, № 105, № 106, № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113, № 114, № 115, № 116, № 117, № 118, № 119, № 120, № 121, № 122, № 123, № 124, № 125, № 126, № 127, № 128, № 129, № 130, № 131, № 132, № 133, № 134, № 135, № 136, № 137, № 138, № 139, № 140, № 141, № 142, № 143, № 144, № 145, № 146, № 147, № 148, № 149, № 150, № 151, № 152, № 153, № 154, № 155, № 156, № 157, № 158, № 159, № 160, № 161, № 162, № 163, № 164, № 165, № 166, № 167, № 168, № 169, № 170, № 171, № 172, № 173 ,№ 174, № 175, № 176, № 177, № 178, № 179, № 180, № 181, № 182, № 183, № 184, № 185, № 186, № 187, № 188, № 189, № 190, № 191, № 192, № 193, № 194, № 195, № 196, № 197, № 198, № 199, № 200, № 201, № 202, № 203, № 204, № 205, № 206, № 207, № 208, № 209, № 210, № 211, № 212, № 213, № 214, № 215, № 216, № 217, № 218, № 219, № 220, № 221, № 222, № 223, № 224, № 225, № 226, № 227, № 228, № 229, № 230, № 231, № 232, № 233, № 234, № 235, № 236, № 237, № 238, № 239, № 240, № 241, № 242, № 243, № 244, № 245, № 246, № 247, № 248, № 249, № 250, № 251, № 252, № 253, № 254, № 255, № 256, № 257, № 258, № 259, № 260, № 261, № 262, № 263, № 264, № 265, № 266, № 267, № 268, № 269, № 270, № 271, № 272, № 273, № 274, № 275, № 276, № 277, № 278, № 279, № 280, № 281, № 282, № 283, № 284, № 285, № 286, № 287, № 288, № 289, № 290, № 291, № 292, № 293, № 294, № 295, № 296, № 297, № 298, № 299, № 300, № 301, № 302, № 303, № 304, № 305, № 306, № 307, № 308, № 309, № 310, № 311, № 312, № 313, № 314, № 315, № 316, № 317, № 318, № 319, № 320, № 321, № 322, № 323, № 324, № 325, № 326, № 327, № 328, № 329, № 330, № 331, № 332, № 333, № 334, № 335, № 336, № 337, № 338, № 339, № 340, № 341, № 342, № 343, № 344, № 345, № 346, № 347, № 348, № 349, № 350, № 351, № 352, № 353, № 354, № 355, № 356, № 357, № 358, № 359, № 360, № 361, № 362, № 363, № 364, № 365, № 366, № 367, № 368, № 369, № 370, № 371, № 372, № 373, № 374, № 375, № 376, № 377, № 378, № 379, № 380, № 381, № 382, № 383, № 384, № 385, № 386, № 387, № 388, № 389, № 390, № 391, № 392, № 393, № 394, № 395, № 396, № 397, № 398, № 399, № 400, № 401, № 402, № 403, № 404, № 405, № 406, № 407, № 408, № 409, № 410, № 411, № 412, № 413, № 414, № 415, № 416, № 417, № 418, № 419, № 420, № 421, № 422, № 423, № 424, № 425, № 426, № 427, № 428, № 429, № 430, № 431, № 432, № 433, № 434, № 435, № 436, № 437, № 438, № 439, № 440, № 441, № 442, № 443, № 444, № 445, № 446, № 447, № 448, № 449, № 450, № 451, № 452, № 453, № 454, № 455, № 456, № 457, № 458, № 459, № 460, № 461, № 462, № 463, № 464, № 465, № 466, № 467, № 468, № 469, № 470, № 471, № 472, № 473, № 474;
Әбидулла Биекенов көшесі, № 55, № 74, № 90, № 96, № 100, № 102, № 104, № 106, № 108, № 110;
Ілияс Жансүгіров көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 10, № 12, № 13, № 15, № 18, № 19, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 32, № 33, № 35, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53, № 55, № 57, № 59.
№536 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Жібек жолы тұрғын үй алабы, Әбидулла Биекенов көшесі, №29, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№61 жалпы білім беретін орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Жібек жолы тұрғын үй алабының шекарасында:
учаскелер, № 476, № 477, № 478, № 479, № 480, № 481, № 482, № 483, № 484, № 485, № 486, № 487, № 488, № 489, № 490, № 491, № 492, № 493, № 494, № 495, № 496, № 497, № 498, № 499, № 500, № 501, № 502, № 503, № 504, № 505, № 506, № 507, № 508, № 509, № 510, № 511, № 512, № 513, № 514, № 515, № 516, № 517, № 518, № 519, № 520, № 521, № 522, № 523, № 524, № 525, № 526, № 527, № 528, № 529, № 530, № 531, № 532, № 533, № 534, № 535, № 536, № 537, № 538, № 539, № 540, № 541, № 542, № 543, № 544, № 545, № 546, № 547, № 548, № 549, № 550, № 551, № 552, № 553, № 554, № 555, № 556, № 557, № 558, № 559, № 560, № 561, № 562, № 563, № 564, № 565, № 566, № 567, № 568, № 569, № 570, № 571, № 572, № 573, № 574, № 575, № 576, № 577, № 578, № 579, № 580, № 581, № 582, № 583, № 584, № 585, № 586, № 587, № 588, № 589, № 590, № 591, № 592, № 593, № 594, № 595, № 596, № 597, № 598, № 599, № 600, № 601, № 602, № 603, № 604, № 605, № 606, № 607, № 608, № 609, № 610, № 611, № 612, № 613, № 614, № 615, № 616, № 617, № 618, № 619, № 620, № 621, № 622, № 623, № 624, № 625, № 626, № 627, № 628, № 629, № 630, № 631, № 632, № 633, № 634, № 635, № 636, № 637, № 638, № 639, № 640, № 641, № 642, № 643, № 644, № 645, № 646, № 647, № 648, № 649, № 650, № 651, № 652, № 653, № 654, № 655, № 656, № 657, № 658, № 659, № 660, № 661, № 662, № 663, № 664, № 665, № 666, № 667, № 668, № 669, № 670, № 671, № 672, № 673, № 674, № 675, № 676, № 677, № 678, № 679, № 680, № 681, № 682, № 683, № 684, № 685, № 686, № 687, № 688, № 689, № 690, № 691, № 692, № 693, № 694, № 695, № 696, № 697, № 698, № 699, № 700, № 701, № 702, № 703, № 704, № 705, № 706, № 707, № 708, № 709, № 710, № 711, № 712, № 713, № 714, № 715, № 716, № 717, № 718, № 719, № 720, № 721, № 722, № 723, № 724, № 725, № 726, № 727, № 728, № 729, № 730, № 731, № 732, № 733, № 734, № 735, № 736, № 737, № 738, № 739, № 740, № 741, № 742, № 743, № 744, № 745, № 746, № 747, № 748, № 749, № 750, № 751, № 752, № 753, № 754, № 755, № 756, № 757, № 758, № 759, № 760, № 761, № 762, № 763, № 764, № 765, № 766, № 767, № 768, № 769, № 770, № 771, № 772, № 773, № 774, № 775, № 776, № 777, № 778, № 779, № 780, № 781, № 782, № 783, № 784, № 785, № 786, № 787, № 788, № 789, № 790, № 791, № 792, № 793, № 794, № 795, № 796, № 797, № 798, № 799, № 800, № 801, № 802, № 803, № 804, № 805, № 806, № 807, № 808, № 809, № 810, № 811, № 812, № 813, № 814, № 815, № 816, № 817, № 818, № 819, № 820, № 821, № 822, № 823, № 824, № 825, № 826, № 827, № 828, № 829, № 830, № 831, № 832, № 833, № 834, № 835, № 836, № 837, № 838, № 839, № 840, № 841, № 842, № 843, № 844, № 845, № 846, № 847, № 848, № 849, № 850, № 851, № 852, № 853, № 854, № 855, № 856, № 857, № 858, № 859, № 860, № 861, № 862, № 863, № 864, № 865, № 866, № 867, № 868, № 869, № 870, № 871, № 872, № 873, № 874, № 875, № 876, № 877, № 878, № 879, № 880, № 881, № 882, № 883, № 884, № 885, № 886, № 887, № 888, № 889, № 890, № 891, № 892, № 893, № 894, № 895, № 896, № 897, № 898, № 899, № 900, № 901, № 902, № 903, № 904, № 905, № 906, № 907, № 908, № 909, № 910, № 911, № 912, № 913, № 914, № 915, № 916, № 917, № 918, № 919, № 920, № 921, № 922, № 923, № 924, № 925, № 926, № 927, № 928, № 929, № 930, № 931, № 932, № 933, № 934, № 935, № 936, № 937, № 938, № 939, № 940, № 941, № 942, № 943, № 944, № 945, № 946, № 947, № 948, № 949, № 950, № 951, № 952, № 953, № 954, № 955, № 956, № 957, № 958, № 959, № 960, № 961, № 962, № 963, № 964, № 965, № 966, № 967, № 968, № 969, № 970, № 971, № 972, № 973, № 974, № 975, № 976, № 977, № 978, № 979, № 980, № 981, № 982, № 983, № 984, № 985, № 986, № 987, № 988, № 989, № 990, № 991, № 992, № 993, № 994, № 995, № 996, № 997, № 998, № 999, № 1000, № 1001, № 1002, № 1003, № 1004, № 1005, № 1006, № 1007, № 1008, № 1009, № 1010, № 1011, № 1012, № 1013, № 1014, № 1015, № 1016, № 1017, № 1018, № 1019, № 1020, № 1021, № 1022, № 1023, № 1024, № 1025, № 1029, № 1056А, № 1056Б, № 1056Г, № 1057, № 1058А, № 1058В, № 1058Г, № 1058Е, № 1058Ж, № 1080А, № 1086, № 1088, № 1089, № 1090, № 1091, № 1092, № 1093, № 1094, № 1095, № 1096, № 1097, № 1098, № 1099, № 1100, № 1101, № 1102, № 1103, № 1104, № 1105, № 1106, № 1107, № 1108, № 1109, № 1110, № 1111, № 1112, № 1113, № 1114, № 1115, № 1116, № 1117, № 1118, № 1119, № 1120, № 1121, № 1122, № 1123, № 1124, № 1125, № 1126, № 1127, № 1128, № 1129, № 1130, № 1131, № 1132, № 1133, № 1134, № 1135, № 1136, № 1137, № 1138, № 1139, № 1140, № 1141, № 1142, № 1143, № 1144, № 1145, № 1146, № 1147, № 1148, № 1149, № 1150, № 1151, № 1152, № 1153, № 1154, № 1155, № 1156, № 1157, № 1158, № 1159, № 1160, № 1161, № 1162, № 1163, № 1164, № 1165, № 1166, № 1167, № 1168, № 1169, № 1170, № 1171, № 1172, № 1173, № 1174, № 1175, № 1176, № 1177, № 1178, № 1179, № 1180, № 1181, № 1182, № 1183, № 1184, № 1185, № 1186, № 1187, № 1188, № 1189, № 1190, № 1191, № 1192, № 1193, № 1194, № 1195, № 1196, № 1197, № 1198, № 1199, № 1200, № 1201, № 1202, № 1203, № 1204, № 1205, № 1206, № 1207, № 1208, № 1209, № 1210, № 1211, № 1212, № 1213, № 1214, № 1215, № 1216, № 1217, № 1218, № 1219, № 1220, № 1221, № 1222, № 1223, № 1224, № 1225, № 1226, № 1227, № 1228, № 1229, № 1230, № 1231, № 1232, № 1233, № 1234, № 1235, № 1236, № 1237, № 1238, № 1239, № 1240;
Жұмабек Тәшенов көшесі, № 1, № 2, № 3, № 5, № 7, № 7А, № 7Б, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 31А, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53, № 55;
Есет Көтібарұлы көшесі, № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 21, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36, № 36А, № 38, № 40;
Таразы Қаленқызы көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42;
Әбидулла Биекенов көшесі, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 27, № 28, № 31А, № 32, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 39А, № 40, № 41, № 41А, № 42, № 43, № 44, № 46, № 48, № 48А, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 66, № 68.
№537 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Ә.Смағұлов көшесі, №11А, «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекциясы комитетінің Ақтөбе облыстық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Ә.Смағұлов көшесі, № 7Б, № 7В, № 70, № 72, № 74, № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 86А, № 88, № 88А, № 90, № 92;
Д.Қонаев көшесі, № 202;
А.Әкімжанов көшесі, № 85, № 87, № 89, № 89А, № 91, № 93, № 95, № 97, № 99, № 101, № 103, № 105, № 107, № 109;
Керей хан көшесі, № 170, № 172, № 172А, № 174, № 176, № 178, № 178А, № 180, № 180А, № 182, № 184, № 186, № 188, № 190;
М.Т.Ряхов көшесі, № 150, № 152, № 154, № 156, № 157, № 158, № 159, № 160, № 161, № 162, № 163, № 163А, № 164, № 165, № 166, № 167, № 168, № 169, № 171, № 173;
Бурабай көшесі, № 117, № 119, № 121, № 123, № 125, № 127, № 129, № 131, № 133;
Полярный тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 11;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№538 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Сағи Жиенбаев көшесі, №129, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Әлкей Марғұлан атындағы №71 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Рентгензаводской көшесі, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44, № 44А;
Көктем көшесі, № 1, № 2, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 22, № 23, № 25, № 26, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 43, № 45, № 47, № 47А;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№539 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Темірқазық көшесі, №79, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Жұмабек Тәшенов атындағы №68 жалпы білім беретін орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Бөкенбай батыр көшесі, № 129/1, № 129В, № 129Г, № 129Д, № 129Е, № 129Е, корпус 1, № 131Г, № 133Н, № 133Н, корпус 1;
Шалғынды көшесі, № 46, № 48, № 50, № 50А, № 55, № 57, № 59, № 61, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 73, № 74, № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, № 86, № 86А, № 87, № 88, № 88В, № 88Б, № 89, № 90, № 90А, № 91, № 92, № 93, № 95, № 95А, № 97, № 99, № 101;
Островский көшесі, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 24А, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40;
Темірқазық көшесі, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 43, № 45, № 45А, № 47, № 47А, № 49, № 51, № 53, № 55, № 57, № 59, № 61, № 63, № 65, № 65А, № 67, № 67А, № 69, № 71, № 71А, № 71Б, № 71В, № 71Г, № 71Д, № 73, № 73А, № 73Б, № 73В, № 73Г, № 75, № 77, № 77А;
Мұхтар Әуезов көшесі, № 50, № 50А, № 52, № 54, № 54А, № 54Б, № 56, № 58, № 60, № 62, № 64, № 66, № 68, № 70, № 72, № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 84А, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94, № 94А, № 96, № 96А, № 98, № 100, № 102, № 104, № 106, № 108;
Л.Толстой көшесі, № 43, № 43А, № 45, № 56, № 58, № 58А, № 60, № 60А, № 60Б, № 68А, № 69А, № 70А, № 72А, № 73А, № 74Д, № 75А;
Дина Нұрпейісова көшесі, № 50, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 60А, № 61, № 62, № 62А, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 73, № 74, № 75, № 76, № 76А, № 77, № 77А, № 78, № 79, № 80, № 81, № 81А, № 82, № 83, № 84, № 85, № 86, № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92, № 93, № 94, № 94А, № 94Б, № 94В, № 95, № 96, № 97, № 98, № 99, № 99А, № 100, № 101, № 102, № 103, № 105, № 107.
№540 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Сәңкібай батыр даңғылы, №249, «Халықтық кеңсе» ғимараты.
Сәңкібай батыр даңғылы, № 72Л, № 76/22, № 76/34, № 76/52, № 76/58, № 76/65, № 76/70, № 253, корпус 1, № 253, корпус 2, № 253, корпус 3, № 253, корпус 4, № 253, корпус 5, № 253, корпус 6;
Ғ.Жұбанова атындағы көшесі, № 37;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№541 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, №4А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ұзақбай Құлымбетов атындағы «№64 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Алтын Орда шағын ауданының шекарасында, № 14В, корпус 1;
Әлия Молдағұлова даңғылы, № 57Г, № 57Д;
Тәуелсіздік даңғылы, № 1 (Әлия Молдағұлова даңғылы, № 57В), № 1, корпус 1 (Әлия Молдағұлова даңғылы, № 57В, корпус 1), № 3 (Әлия Молдағұлова даңғылы, № 57В, корпус 2), № 4, № 5 (Сәңкібай батыр даңғылы, № 36Б, корпус 3), № 5, корпус 1, № 5, корпус 2 (Сәңкібай батыр даңғылы, № 36Б, корпус 2), № 5, корпус 3 (Сәңкібай батыр даңғылы, № 36Б, корпус 1), № 8 (Алтын Орда, № 14В), № 9, корпус 1, № 9, корпус 2;
Сәңкібай батыр даңғылы, № 38В, № 38Д, № 40Б, № 40В, № 40Е;
Ораз Тәтеұлы көшесі, № 2, № 2, корпус 1, № 2А (Әлия Молдағұлова даңғылы, № 61А), № 6, корпус 1 (Алтын Орда, № 14Б, корпус 1).
№542 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Ораз Тәтеұлы көшесі, №3Б, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Міржақып Дулатұлы атындағы №63 жалпы білім беретін орта мектеп-лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Алтын Орда шағын ауданының шекарасында, № 19Д, № 19М, № 47Г, № 47Г, корпус 1, № 47Г, корпус 2, № 48Г, корпус 1, № 48Г, корпус 2, № 49Д, корпус 1, № 49Д, корпус 2, № 49Г, № 50Б, № 50Е, № 51Б;
Мәңгілік Ел көшесі, № 21, № 21, корпус 1.
№543 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Ораз Тәтеұлы көшесі, №3Б, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Міржақып Дулатұлы атындағы №63 жалпы білім беретін орта мектеп-лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Алтын Орда шағын ауданының шекарасында, № 30В, № 38В, № 45В, № 338, № 338, корпус 1, № 338А, № 338А, корпус 1, № 338Б, № 364, № 364, корпус 1, № 364В;
Ораз Тәтеұлы көшесі, № 5А, № 15, № 15, корпус 1;
Мәңгілік Ел көшесі, № 7, корпус 1 (Алтын Орда, 32В, корпус 1), № 7, корпус 2 (Алтын Орда, 32В, корпус 2), № 7, корпус 3 (Алтын Орда, 32В, корпус 3), № 7, корпус 4 (Алтын Орда, 32В, корпус 4), № 11, № 16, № 20, № 20, корпус 1, № 20, корпус 2, № 22.
№544 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Жеңіс даңғылы, №5, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе қаласының №47 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Жеңіс даңғылы, № 1, № 1А, № 3, № 7, № 9;
Мир даңғылы, № 22, № 24, № 26, № 30, № 32;
Есет-батыр көшесі, № 1, № 2, № 2А, № 2Б, № 2В, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 10, № 10А, № 12, № 14, № 16, № 18;
Алтынемел көшесі, № 1, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33;
Мұхамеджан Тынышбаев көшесі, № 2, № 4, № 6, № 6А, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44;
Чернышевский көшесі, № 15, № 17, № 19, № 19А, № 21, № 21А, № 23, № 23А, № 25, № 25А, № 27, № 29, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 37А, № 38, № 39, № 39А, № 40, № 40А, № 42, № 42А, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 54А, № 56, № 58, № 60, № 62, № 64, № 66, № 68, № 70;
Олег Кошевой көшесі, № 6, № 6А, № 8, № 9, № 10, № 10А, № 10Б, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 16А, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 26А, № 27, № 28, № 28А, № 29, № 29А, № 30, № 30А, № 31, № 31А;
Ватутин көшесі, № 5, № 5В, № 7, № 7А, № 9, № 9Б, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 14А, № 15, № 15Б, № 16, № 17, № 18;
Парковый көшесі, № 2, № 4, № 6, № 8;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№545 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Жаңақоныс тұрғын үй алабы, Бірлік орамы, №397Б, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№69 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Жаңақоныс тұрғын үй алабының шекарасында:
В орамы;
Толағай көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 8А, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25,
Дәстүр көшесі, № 1, № 2А, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 15, № 17, № 18, № 19, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 35;
Ынтымақ көшесі, № 45, № 47, № 49, № 51, № 55, № 57, № 59, № 63, № 65, № 73, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 89;
Таңшолпан көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 15, № 16;
Құрылысшы көшесі, № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 13, № 14, № 16, № 18;
Татулық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 16, № 18;
Салауат көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 27;
Қамқоршы көшесі, № 1, № 2, № 4, № 6, № 7, № 10, № 12, № 11, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 33, № 34, № 36. № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 43;
«Животноводческий комплекс» орамы, № 1, № 2/1, № 2, № 3, № 4/3;
Инабат көшесі, № 1, № 2, № 4, № 6, № 7, № 8, № 9, № 12, № 13, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 25, № 27;
Егінді көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 32, № 34, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33, № 38, № 40, № 42, № 44, № 46, № 48;
Абай көшесі, № 23, № 24, № 25, № 26, № 29, № 31, № 33, № 32, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 74, № 75, № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 88;
Ардагер көшесі, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 59;
Өркен көшесі, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 17, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53;
Жаңақоныс тұрғын үй алабы, № 3В, № 5Д, № 6, № 7, № 8Б, № 28, № 29, № 30, № 31А, № 32Г, № 33, № 34Б, № 36Б, № 37Б, № 38, № 39А, № 15, № 17, № 18А, № 19, № 21, № 22, № 23, № 24Б, № 25, № 26, № 26А, № 42А, № 43А, № 45А, № 45Б, № 46А, № 47А, № 47Б, № 47, № 48, № 51, № 51А, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 64, № 65Б, № 66, № 67Б, № 68Б, № 69А, № 70А, № 71А, № 72, № 74, № 75, № 76/1, № 77А, № 79Б, № 80, № 81А, № 82, № 83, № 85, № 86/1, № 87/1, № 88А, № 96, № 95, № 93А, № 92Г, № 91А, № 89А, № 97А, № 98А, № 99А, № 100А, № 101А, № 102, № 105, № 106, № 108, № 109, № 111, № 112, № 101В, № 110/72, № 110/73, № 126, № 127, № 128, № 129, № 131, № 132А, № 133, № 134, № 135А, № 150А, № 153А, № 155, № 157А, № 158А, № 159А, № 162А, № 163А, № 164А, № 165А, № 166А, № 167А, № 168А, № 169А, № 172А, № 173А, № 174А, № 175А, № 176А, № 110/76, № 395А, № 358/1, № 360/1, № 363/1, № 363, № 364, № 366, № 367, № 369, № 203, № 474, № 475, № 476, № 477Д, № 478, № 479, № 481, № 482, № 483, № 485, № 484, № 488, № 490, № 491, № 492, № 33/1, № 34, № 38А, № 40, № 42, № 44, № 45, № 54А, № 56/1, № 58/1, № 59/1, № 60/1, № 61/1, № 62/1, № 63/1, № 67В, № 69А/1, № 70, № 71, № 73, № 74/1, № 77Б, № 78Б, № 80А, № 81, № 82/1, № 84А, № 90Г, № 24В, № 108/1, № 110/16, № 110/17, № 110/18, № 110/26, № 110/30, № 110/35, № 110/36, № 110/37, № 110/38, № 110/39, № 110/44, № 110/50, № 110/65, № 110А, № 110/9, № 110/6, № 111А, № 118, № 121, № 122, № 109А, № 392, № 504;
Шестихатка тұрғын үй алабы, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6;
А орамы, № 14А, № 35А, № 37А, № 43А, № 45А, № 31А, № 22А, № 29А, № 20, № 23А, № 27А, № 18Б, № 16А, № 15А, № 17А, № 19А, № 21А, № 4А, № 3А, № 2, № 5А, № 13А, № 12А, № 11А, № 10А, № 9А, № 8А, № 7А, № 8А/2, № 8А/1, № 49А, № 50А, № 51А, № 53А, № 28А, № 30А, № 26А, № 32А, № 136;
Бірлік орамы, № 32Б, № 468, № 467, № 473, № 186/8, № 186/10, № 186/12, № 132/2, № 132/4, № 132/5, № 132/6, № 132/8, № 132/9, № 132/10, № 132/11, № 132А/12, № 132/13, № 126Б, № 386/1, № 386/2, № 386/3, № 386/5, № 86, № 88, № 85, № 87, № 100, № 100А, № 129, № 130, № 131, № 132, № 168, № 169, № 170, № 171, № 172, № 173, № 174, № 175, № 229, № 230, № 231, № 232, № 234, № 235, № 236, № 271, № 273, № 274, № 275, № 276, № 277, № 278, № 279, № 280, № 406, № 407, № 408, № 409, № 410, № 411, № 413, № 415, № 416, № 417, № 418, № 419, № 420, № 423, № 424, № 425, № 426, № 427, № 429, № 431, № 433, № 435, № 436, № 437, № 438, № 441, № 444, № 445, № 449, № 450, № 451, № 455, № 456, № 457, № 458, № 460, № 461, № 462, № 463, № 466, № 467, № 468, № 469, № 470, № 471, № 48, № 49, № 50, № 70, № 71, № 72, № 97, № 185, № 292, № 301, № 302, № 304, № 305, № 306, № 307, № 308, № 309, № 310, № 311, № 312, № 313, № 314, № 316, № 318, № 319, № 320, № 321, № 322, № 323, № 325, № 327, № 328, № 329, № 330, № 331, № 332, № 334, № 336, № 337, № 338, № 340, № 341, № 342, № 345, № 346, № 348, № 349, № 351, № 352А, № 354, № 354В, № 354/1, № 355, № 356, № 357, № 358, № 373, № 375, № 396, № 394Б, № 394В.
№546 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Бауырластар-2 тұрғын үй алабы, №170А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы №66 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Бауырластар-1 тұрғын үй алабының шекарасында.
№548 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Есет батыр шағын ауданы (4 шағын ауданы), «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Қызылжар орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Есет батыр шағын ауданының шекарасында: 4 шағын ауданы, № 13Г, № 14Г, № 15Г, № 16Г, № 17Г, жаңадан салынған үйлер.
№549 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Қарғалы тұрғын үй алабы, Сарыжайлау көшесі, № 70Б, «ЭКСПО» ғимараты.
Есет батыр шағын ауданының шекарасында: 3 шағын ауданы, № 10/3, № 10/3, корпус 1, № 10/7, № 10/10, № 10/18, № 10/19, № 10Н, № 11Н, № 12Н, № 13Н, № 35Н.
№550 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Есет батыр шағын ауданы, №67К, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№78 жалпы орта білім беретін мектеп-гимназиясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Есет батыр шағын ауданының шекарасында, № 1К, № 2К, № 3К, № 5К, № 6К, № 7К, № 8К, № 9К, № 10К, № 11К, № 12К, № 14К, № 15К, № 16К, № 17К, № 18К, № 19К, № 20К, № 21К, № 23К, № 24К, № 27К, № 28К, № 29К, № 30К, № 31К, № 32К, № 33К, № 34К, № 35К, № 36К, № 37К, № 38К, № 39К, № 40К, № 41К, № 42К, № 43, № 44К, № 49К.
№551 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Д.Қонаев көшесі, №3Д, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№8 орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Жазғы көшесі, № 1, № 1Б, № 1В, № 1/1, № 1/2, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 9, № 10, № 11, № 12, № 14;
Некрасов көшесі, № 1, № 3, № 5, № 7, № 10, № 10А, № 11, № 11А, № 12, № 12А, № 12Б, № 13, № 14, № 14А, № 14Б, № 14В, № 15, № 15А, № 16, № 16А, № 16Б, № 17, № 18, № 18А, № 18Б, № 19, № 20, № 20А, № 20Б, № 21, № 21А, № 21Б, № 21В, № 21Г, № 22, № 22А, № 22Б, № 23, № 23А, № 24А, № 24Б, № 24В, № 24Г, № 25, № 26, № 27, № 28, № 28А, № 28Б, № 28В, № 29, № 30, № 31, № 31А, № 32, № 32А, № 33, № 34, № 34А, № 35, № 35А, № 36, № 36А, № 37, № 37А, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 46А, № 46Б, № 48, № 48А, № 48Б, № 50, № 52, № 52А, № 52Б, № 52В, № 54, № 56, № 58, № 58А, № 58В;
Саралжын көшесі, № 2, № 4, № 4А, № 4Д, № 6, № 8, № 10, № 12, № 12А, № 14, № 16, № 18, № 20, № 20А, № 20Б, № 22, № 22А, № 24, № 24А, № 26, № 28, № 28А, № 30, № 30А, № 30Б, № 32, № 32А, № 34, № 36, № 38, № 40, № 40А, № 42, № 44;
Баспахана тұйық көшесі, № 1, № 1А, № 1Б, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 11А, № 11Б, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 42А, № 42Б, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56;
Жанша Досмұхамедұлы көшесі, № 1, № 1А, № 3, № 5, № 7, № 9, № 9А, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21;
Ерназаров көшесі, № 1, № 1А;
Ш.Берсиев көшесі, № 5, № 5А, № 5Б, № 7, № 8, № 8А, № 9, № 10, № 10А, № 12, № 14, № 16, № 20, № 22, № 28;
Қазақстанның 30 жылдығы көшесі, № 2, № 2А, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 24А, № 26, № 28, № 30, № 32, № 32А, № 34, № 36А, № 38, № 40, № 40А, № 42, № 42А, № 42Б, № 46, № 48, № 50, № 50А, № 52, № 52А, № 52Б, № 54, № 56, № 56А;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№552 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Сағи Жиенбаев көшесі, №129, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Әлкей Марғұлан атындағы №71 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Сағи Жиенбаев көшесі, № 95, № 97, № 99, № 101, № 103, № 105, № 107, № 109, № 111, № 113, № 115, № 117, № 119, № 121, № 123;
Төлеген Айбергенов көшесі, № 59, № 61, № 63, № 65, № 67, № 69, № 73, № 75, № 77, № 79, № 94, № 96, № 98, № 98А, № 100, № 106, № 110, № 112, № 114;
Тимирязев көшесі, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 43, № 43А, № 45, № 47, № 51, № 53;
Қандыағаш көшесі, № 1, № 1А, № 3, № 3А, № 5, № 5А, № 7, № 7А, № 9, № 11, № 11А, № 15, № 17, № 19, № 21, № 21А, № 21Б, № 23, № 25, № 27, № 27А, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 39А, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53, № 55, № 55А, № 57, № 57А, № 59, № 59А, № 61, № 61А;
Сығанақ көшесі, № 1, № 2, № 2А, № 3, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 34, № 36;
Қожабай Жазықов көшесі, № 56, № 58, № 60, № 66, № 68, № 79, № 81, № 81А, № 83;
Мичурин көшесі, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 18, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35;
Рентгензаводской көшесі, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№553 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Бөкенбай батыр көшесі, №46, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Әбіш Кекілбайұлы №72 жалпы білім беретін орта IT мектеп-лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Бөкенбай батыр көшесі, № 48А, № 48Б, № 48В, № 50Г, № 50Д, № 52Б, № 153, корпус 2, № 153, корпус 3, № 153, корпус 4, № 153, корпус 5, № 153, корпус 6, № 155, корпус 1, № 155, корпус 2, № 155, корпус 3, № 155, корпус 4, № 155, корпус 5, № 155, корпус 6, № 155, корпус 7, № 171;
Авиагородок орамының шекарасында: № 1К, № 1К, корпус 1, № 14, № 28А, № 33А, № 41, № 47, № 124Б, № 275А, № 275Б, № 276, № 276А;
Аэропорт орамы, барлық үйлер;
Авиатор-1 орамының шекарасында:
Гүлдер көшесі, барлық үйлер;
Бақыт көшесі, барлық үйлер;
Рахат көшесі, барлық үйлер;
Бәйтерек көшесі, барлық үйлер;
Авиатор-2 орамының шекарасында:
Сұлтан Аманғосов көшесі, барлық үйлер;
Ғарышкер көшесі, барлық үйлер;
Ұшқыштар көшесі, барлық үйлер.
№554 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Алтын Орда шағын ауданы, №43Б, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№52 «Құлагер» балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимараты.
Алтын Орда шағын ауданының шекарасында, № 9/1, № 9/3, № 9/3, корпус 1, № 9/4, № 9/4, корпус 1, № 9/6, № 9/6, корпус 1, № 10Г, № 10Г, корпус 1, № 10Г, корпус 2, № 10Г, корпус 3, № 11Г, № 48В, корпус 1, № 48В, корпус 2, № 48В, корпус 3, № 48В, корпус 4;
Тәуелсіздік даңғылы, № 16 (Алтын Орда, № 9/1), № 18А, № 22, № 22, корпус 1.
№555 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Ораз Тәтеұлы көшесі, №5, «Ақтөбе облысының денешынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Жоғарғы спорт шеберлігі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Алтын Орда шағын ауданының шекарасында, № 1Г, корпус 1, № 1Г, корпус 2, № 1Г, корпус 3, № 1Д, № 4Д, № 10, № 10/1, № 42В, № 44В;
Сәңкібай батыр даңғылы, № 38А, № 40, корпус 1, № 40, корпус 2, № 40, корпус 3, № 48А, № 72К, корпус 1, № 72К, корпус 2, № 72К, корпус 3, № 72, корпус 4;
Мұстафа Шоқай көшесі, № 2А, № 12 (Алтын Орда, № 4Г);
Тәуелсіздік даңғылы, № 12А, № 12 (Алтын Орда, № 38), № 12, корпус 1, № 12, корпус 2, № 14, № 14, корпус 1, № 14, корпус 2.
№556 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, №4А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ұзақбай Құлымбетов атындағы №64 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Алтын Орда шағын ауданының шекарасында, № 17В, № 20В, № 20Д, № 21В, корпус 1, № 21В, корпус 2, № 21В, корпус 3;
Әлия Молдағұлова даңғылы, № 56Д, корпус 1, № 56Д, корпус 2, № 56Е, № 60, корпус 1;
Мәңгілік Ел көшесі, № 1 (Алтын Орда, № 21А);
Тәуелсіздік даңғылы, № 2 (Алтын Орда, № 19В)
Сақтаған Бәйішев көшесі, № 7, корпус 1, № 7А, корпус 1, № 7А, корпус 2, № 7А, корпус 3, № 7А, корпус 4.
№557 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Алтын Орда шағын ауданы, №24Г, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Шығармашылық Академиясы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимараты.
Алтын Орда шағын ауданының шекарасында, № 2А, № 9Б, № 10Б, № 12А, № 15А, № 16А, № 16А, корпус 1, № 17А, № 17А, корпус 1, № 18А, № 18А, корпус 1, № 19А, № 19А, корпус 1;
Әлия Молдағұлова даңғылы, № 64, № 64, корпус 1, № 64, корпус 2, № 66, корпус 1, № 66, корпус 2;
жаңадан салынған үйлер.
№558 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Ағайынды Жұбановтар көшесі, №261А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№38 қазақ орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Сәңкібай батыр даңғылы, № 143, № 145, № 145А, № 147А, № 147Б, № 147В, № 149, № 151, № 153, № 155;
Ағайынды Жұбановтар көшесі, № 248, № 250, № 252, № 254, № 256, № 258, № 260, № 262, № 264, № 266, № 268, № 270, № 272, № 272А, № 272Б, № 274, № 276;
Т.Рысқұлов көшесі, № 166, № 168, № 170, № 172, № 174, № 176, № 178, № 180, № 182, № 184, № 186, № 247, № 249, № 251, № 253, № 255, № 257, № 259, № 261, № 263, № 265А, № 267, № 271, № 271Д, № 271К, № 271Л, № 271М, № 273, № 273В, № 275, № 277;
Қаныш Сәтбаев көшесі, № 16, корпус 1;
Пацаев В.И. көшесі, № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 43, № 45;
Макаренко көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 8, № 8А, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34;
Глинка Михаил Иванович көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 6А, № 7, № 8, № 8А, № 9, № 10;
Айвазовский Иван Константинович тұйық көшесі, № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21;
Самұрық көшесі, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20, № 22;
Литейный тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12;
Химиков тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12;
Арматурный тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10;
Ярославский тұйық көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10.
№559 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Сәңкібай батыр даңғылы, №14/8, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе қаласының №48 Жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Сәңкібай батыр даңғылы, № 4А, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53, № 55, № 57, № 59, № 61, № 63, № 65, № 67, № 69, № 71, № 73, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83, № 83А, № 85, № 87, № 89, № 91, № 93, № 95, № 97, № 99, № 101, № 103, № 105, № 107, № 109, № 111, № 113;
Т.Рысқұлов көшесі, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 64, № 66, № 68, № 70, № 72, № 74, № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94, № 96, № 98, № 100, № 102, № 104, № 106, № 108, № 110, № 112, № 114, № 116, № 118, № 120, № 122, № 126, № 128, № 130, № 132, № 134, № 136;
Құрманғали Оспанұлы Оспанов атындағы көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 6А, № 6Б, № 7, № 9, № 10, № 11, № 12, № 12А, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 18А, № 18Б, № 19, № 20, № 20А, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53, № 55, № 57, № 59, № 61, № 63, № 65, № 67, № 69, № 71, № 73, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87;
Металлургический көшесі, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 5А, № 5Б, № 6, № 7, № 7А, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 17Б, № 17В, № 17Г, № 17Д, № 17Е, № 17К, № 17Л, № 17М, № 17Н, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 23А, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 64, № 66, № 68, № 70, № 70А, № 72, № 74, № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86;
Вавилов Сергей Васильевич көшесі, № 40, № 42, № 44, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 63, № 65, № 65А, № 67;
Сертай Кенжалин көшесі, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65;
Өтеген Тұрмағамбетов көшесі, № 32, № 34, № 35, № 36, № 37, № 39, № 41, № 45, № 47, № 49, № 49А, № 51;
Жастар көшесі, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 64;
Заңғар көшесі, № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 19А, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 52А, № 52/2, № 53, № 54, № 56, № 58, № 59, корпус 1.
№561 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Украинка тұрғын үй алабы, №147А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№75 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Украинка тұрғын үй алабының шекарасында;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№562 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Есет батыр шағын ауданы (4 шағын аудан), «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Қызылжар орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Есет батыр шағын ауданының шекарасында: 4 шағын ауданы, № 9Г, № 10Г, № 19Г, № 20Г, № 20Г, корпус 1, № 22Г, № 23Г, жаңадан салынған үйлер.
№563 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Есет батыр шағын ауданы, №67К, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№78 жалпы орта білім беретін мектеп-гимназиясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Есет батыр шағын ауданының шекарасында: 1 шағын ауданы, № 53К, № 54К, № 55К, № 56К, № 57К, № 59К, № 60К, № 61К, № 62К, № 63К, № 64К, № 65К, № 66К, № 200, № 200, корпус 1, № 200, корпус 2;
1А шағын ауданы, № 4Л, № 5Л, № 6Л, № 8Л, № 10Л, № 11Л, № 12Л, № 14Л, № 16Л, № 18Л, № 20Л, № 22Л, № 23Л, № 24Л, № 26Л, № 28Л, № 30Л, № 32Л, № 34Л, № 35Л, № 36Л, № 38Л, № 40Л, № 42Л, № 44Л, № 46Л, № 48Л, № 50Л, № 51Л, № 52Л, № 54, № 56Л, № 58Л, № 60Л, № 62Л, № 64Л, № 66Л, № 68Л, № 70Л, № 72Л, № 74Л, № 76Л, № 80Л, № 82Л, № 84Л, № 86Л, № 87Л, № 88Л, № 90Л, № 92Л, № 94Л, № 96Л, № 98Л, № 100Л, № 102Л, № 104Л, № 105Л, № 106Л, № 108Л, № 110Л, № 112Л, № 114Л, № 116Л, № 120Л, № 122Л, № 124Л, № 126Л, № 128Л, № 130Л, № 132Л, № 134Л, № 136Л, № 138Л, № 140Л, № 141Л, № 142Л, № 144Л, № 146Л, № 148Л, № 149Л, № 150Л, № 151Л, № 152Л, № 154Л, № 156Л, № 157, № 158Л, № 159Л, № 160Л, № 162Л, № 164Л, № 165Л, № 166Л, № 168Л, № 170Л, № 171Л, № 174Л, № 176Л, № 177Л, № 178Л, № 180Л, № 182Л, № 183Л, № 184Л, № 185Л, № 186Л, № 188Л, № 190Л, № 192Л, № 193Л, № 194Л, № 195Л, № 196Л.
№564 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Рауан тұрғын үй алабы, №10А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№74 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Рауан, Аймекен, Шығыс тұрғын үй алаптарының шекарасында.
№565 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Александр Алексеевич Гришин көшесі, №7, «Ақтөбе облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе автожол колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимараты.
Ғ.Жұбанова атындағы көшесі, № 146, корпус 1, №146, корпус 2, № 146, корпус 3;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№566 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Халел Досмұхамедұлы көшесі, №6В, «Білім» жалпы орта білім беретін мектеп-гимназиясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ғимараты.
Алтын Орда шағын ауданының шекарасында, № 3Г, № 5В, № 5Д, № 5К, № 5К, корпус 1, № 7Д, № 8Г, корпус 1, № 8Г, корпус 2, № 8Г, корпус 3, № 8Г, корпус 4, № 13Г, № 18/1, № 18/1, корпус 1, № 18Г, корпус 1, № 18Г, корпус 2;
Тәуелсздік даңғылы, № 13, корпус 1 (Алтын Орда, № 6Г, корпус 1), № 13, корпус 2 (Алтын Орда, № 6Г, корпус 2), № 13, корпус 3 (Алтын Орда, № 6Г, корпус 3), № 13, корпус 4 (Алтын Орда, № 6Г, корпус 4).
№567 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Халел Досмұхамедұлы көшесі, № 6В, «Білім» жалпы орта білім беретін мектеп-гимназиясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ғимараты.
Алтын Орда шағын ауданының шекарасында, № 7Г, № 7Г, корпус 1, № 11А, №11А, корпус 2, № 11Д, корпус 3, № 11Л, № 13Д, №13Е, №19Б, № 20Б, № 23Д, №23Д, корпус 1, № 24А, №24Е;
Тәуелсіздік даңғылы, № 21, № 24, № 24, корпус 1, № 24, корпус 2, № 24, корпус 3.
№575 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Алтын Орда шағын ауданы, №50Н, «Smart bilim» мектеп-гимназия» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ғимараты.
Береке тұрғын үй алабының шекарасында;
Алтын Орда шағын ауданы, № 17Г, № 17Г, корпус 1, № 29, № 29, корпус 1, № 29А, № 29А, корпус1, № 40В, № 40В, корпус 1, № 40В, корпус 2, № 40В, корпус 3, № 41Г, № 41В, № 41В, корпус 1, № 41В, корпус 2, № 41В, корпус 3, № 42, № 47, № 54, № 54Б, № 54В, № 54Г, № 101Б, № 369;
Ораз Тәтеұлы көшесі, № 15А, № 19Б, № 19Б, корпус 1, 100В;
Мұстафа Шоқай көшесі, № 28, № 28, корпус 1;
Халел Досмұхамедұлы көшесі, № 23.
№576 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Алтын Орда шағын ауданы, №50Н, «Smart bilim» мектеп-гимназия» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ғимараты.
Алтын Орда шағын ауданының шекарасында, № 11Е, № 11Е, корпус 1, № 16Л, № 16Г, № 20, корпус 1, № 20, корпус 2, № 45А, № 46, № 48Е, № 48Е, копус 1, № 52Г, № 52Г, корпус 1, № 52Г, корпус 2, № 52Г, корпус 3, № 53Г, № 53Г, корпус 1, № 53Г, корпус 2, № 53Г, корпус 3, № 20Б, № 201, № 201, корпус 1, № 201А, № 201В, № 201Г, № 201Е, № 201К, № 340, № 340, корпус 1, № 340Б, № 340Б, корпус 1, № 340Г, № 353, № 353, корпус 1, № 353, корпус 2, № 353, корпус 3, № 353, корпус 4, № 355, № 358А, № 358А, корпус 1;
Халел Досмұхамедұлы көшесі, № 32, № 32, корпус 1, № 32, корпус 2.
№577 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Бауырластар-2 тұрғын үй алабы, №170А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы №66 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Бауырластар-2, Сазды-2 тұрғын үй алаптарының шекарасында.
№578 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Ақжар-2 тұрғын үй алабы, №2, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Мәлік Ғабдуллин атындағы №70 жалпы білім беретін орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Ақжар-2 тұрғын үй алабының шекарасында, № 191, № 192, № 193, № 193А, № 194, № 195, № 196, № 197, № 198, № 199, № 232, № 233, № 234, № 235, № 236, № 237, № 238, № 239, № 240, № 259, № 260, № 261, № 262, № 263, № 264, № 265, № 266, № 267, №268, №269, №270, №271, № 272, № 273, № 274, № 275, № 276, № 277, № 278, № 279, № 280, № 281, № 300, № 301, № 302, № 303, № 304, № 305, № 306, № 307, № 308, № 312, №313, № 314, № 315, № 316, № 317, № 318, № 319, № 320, № 321, № 322, № 341, № 342, № 341, № 344, №345, № 346, № 347, № 348, № 349, №350, № 351, № 352, № 353, № 354, № 355, № 356, № 357, № 358, № 359, № 360, № 361, № 362, № 363, №364, № 365, № 366, № 367, № 368, № 369, № 370, № 371, № 372, № 373, № 374, № 375, № 376, № 377, № 378, № 379, № 380, № 381, № 382, № 383, № 384, № 385, № 386, № 387, № 388, № 389, № 390, № 391, № 392, № 393, № 394, № 395, № 396, № 397, № 398, № 399, № 400, № 401, № 402, № 403, № 404, № 405, № 406, № 407, № 408, № 409, № 410, № 411, № 412, № 413, № 414, № 415, № 416, № 417, № 418, № 419, № 419/1, № 420, № 421, № 422, № 423, № 424, № 425, № 426, № 427, № 428, № 429, № 430, № 431, № 432, № 433, № 434, № 435, № 436, № 437, № 450, № 592, № 593, № 594, № 595, № 596, № 597, № 598, № 614, № 615, № 616, № 617, № 618, № 619, № 620, № 621, № 622, № 623, № 624, № 625, № 626, № 627, № 628, № 629, № 630, № 631, № 632, № 633, № 634, № 635, № 636, № 637, № 638, № 638А, № 639, № 640, № 641, № 642, № 642А, № 643, № 644, № 645, № 646, № 647, № 648, № 649, № 650, № 651, № 652, № 653, № 654, № 655, № 656, № 657, № 658, № 659, № 660, № 661, № 662, № 663, № 664, № 665, № 666, № 667, № 668, № 669, № 670, № 671, № 672, № 673, № 674, № 675, № 676, № 677, № 678, № 679, № 680, № 681, № 682, № 683, № 684, № 685, № 686, № 687, № 688, № 689, № 690, № 691, № 692, № 693, № 694, № 695, № 696, № 697, № 698, № 699, № 700, № 701, № 702, № 703, № 704, № 705, № 706, № 707, № 708, № 709, № 710, № 711, № 712, № 713, № 714, № 715, № 716, № 717, № 718, № 719, № 720, № 721, № 722, № 723, № 724, № 725, № 726, № 921, № 921А, № 922, № 923, № 924, № 925, № 926, № 927, № 928, № 929, № 930, № 931, № 932, № 933, № 934, № 935, № 936, № 937, № 938, № 939, № 940, № 941, № 942, № 943, № 943А, № 944, № 945, № 946, № 947, № 948, № 1063, № 1064, № 1065, № 1066, № 1067;
жақын жатқан бау-бақша ұжымдары.
№579 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Жаңақоныс тұрғын үй алабы, Жастар шағын ауданы, 3 орам, №13А, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Қ.Сәтпаев атындағы орта мектеп-лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Жаңақоныс-2, Сұлутөр тұрғын үй алаптарының шекарасында.
№580 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Есет батыр шағын ауданы, Бопай ханым көшесі, №26П, «Ақтөбе облысының денешынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «№3 облыстық балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Есет батыр шағын ауданының шекарасында, (№2 шағын ауданы), №15В, №16В, №20А, №21В, №22В.
№581референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Алтын Орда шағын ауданы, №6В, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№80 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Алтын Орда шағын ауданының шекарасында, № 7Е, № 9/5, № 9/5, корпус 1, № 9/5, корпус 2, № 10Е, № 10Е, корпус 1, № 10Л, № 10Л, корпус 1, № 11Д, № 11Д, корпус 1, № 11Д, корпус 2, №11Т, №11Т, корпус 1,№ 22Г, № 22Г, корпус 1, №22Е, №22Е, корпус 1, № 25, № 25А, №25А, корпус 1, №25А, корпус 2.
№582 референдум учаскесі
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Алтын Орда шағын ауданы, №6В, «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№80 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Алтын Орда шағын ауданының шекарасында,№ 25Г, № 339, № 339, корпус 1, № 339, корпус 2, № 348, № 348, корпус 1, № 349, № 349, корпус 1, № 350, № 350, корпус 1, № 350, корпус 2, № 351, № 351А, № 351Б, № 351В, № 351Г, № 352, № 356, № 356А, № 356Б, № 357, № 357, корпус 1, № 360А, № 360, корус 1, № 360, корпус 2;
Мәңгілік Ел көшесі, № 16Д (Алтын Орда, 16Л).