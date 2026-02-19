Адами капитал — жаңа Конституцияның өзегі
Ақтөбе қаласындағы №24 А.Байтұрсынұлы атындағы лингвистикалық мектеп-гимназияда педагогтерге жаңа Конституциялық жобаның маңызын түсіндіруге арналған жиын өтті. Басқосуға «Ақтөбе Медиа» ЖШС директоры, Қазақстан Журналистер одағы облыстық ұйымының төрағасы Раукен Отыншин, облыстың құрметті азаматы, қоғам қайраткері Естай Жайлыбай, қалалық мәслихат депутаты, қалалық тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арналған дағдарыс орталығының директоры Раиса Байлиева, қалалық қоғамдық кеңес мүшесі, техника ғылымының докторы Бибігүл Қалел қатысты.
Кездесуде алдымен Раукен Отыншин сөз алды. Оның айтуынша, бүгінгі басқосудың басты мақсаты — жаңа Конституция жобасын жан-жақты талқылау. Қазір бұл маңызды құжат ел көлемінде кеңінен түсіндіріліп жатыр. Бұған дейін де бірқатар еңбек ұжымдарында кездесулер өткізіліп, қызметкерлермен пікір алмасты.
— Бүгін біз жай ғана заң нормасын емес, ұлт болашағының құқықтық негізін талқылауға жиналып отырмыз. Білім беру саласының конституциялық тірегі 33-бабы. Бұл бап – әр баланың тағдырына тікелей қатысты бап.
Ата заңымызда нақты көрсетілгендей, әр азаматтың мемлекеттік оқу орындарында ақысыз орта білім алуға кепілдік беріледі. Бұл – әлеуметтік әділеттіліктің айқын көрінісі. Яғни, баланың ата-анасының жағдайына қарамастан, білімге жол ашық. Бұл талап – жай формалдылық емес, мемлекеттің стратегиялық шешімі. Себебі сауатты ұрпақ – тұрақты қоғамның негізі.
Қазіргі кезеңде білім саласында саннан сапаға көшу жүріп жатыр. Бұрын «қанша оқушы?» деген сұрақ маңызды болса, бүгін «қандай нәтиже?» деген сұрақ алдыңғы қатарға шықты. Ұстаздың атқаратын рөлі де өзгерді. «Педагог мәртебесі» заңы қабылданды.
Біздің мақсат – білімді ғана емес, тәрбиелі, саналы, жауапты, қоғамға пайдалы, бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу.
Ұсынылып отырған жобаның түпкі мәні — Тәуелсіздігімізді нығайту, қорғау және өскелең ұрпаққа қуатты мемлекетті аманат ету. Сондықтан алдағы 15 наурызда өтетін референдумға әрқайсысымыз белсенді қатысып, өз таңдауымызды жасайық, — деді Раукен Отыншин.
Ол 15 наурызда өтетін референдумға белсенді қатысу ел болашағына бейжай қарамайтын әрбір азаматтың жауапкершілігі екенін атап өтті.
Жиында Естай Жайлыбай да ой бөлісті. Оның айтуынша, Конституция — мемлекеттің темірқазығы, ел өмірінің барлық саласын айқындайтын басты құжат.
— Бұрынғы Конституция өтпелі кезең талабына сай қабылданып, онда мемлекеттік құрылым мен билік тармақтарының қызметі басым болды. Ал жаңа жоба ең алдымен адам құқығы мен адами құндылықтарға негізделген. Бұл — қоғам сұранысынан туған, ұзақ әрі мұқият сараптаманың нәтижесі, — деді ол.
Қоғам қайраткері әр азаматтың пікір білдіруге құқылы екенін атап өтіп, алайда мұндай маңызды мәселеде жауапкершілік пен байыптылық қажет екенін айтты.
Сондай-ақ ол жерді шетелдіктерге сату туралы қауесеттерге тоқталды. 2016 жылы облыстық жер комиссиясының құрамында болғанын еске салып, 15 мүшеден тұратын комиссия «жер шетелдіктерге сатылмасын, жалға да берілмесін» деген бірауызды шешім қабылдап, оны республикалық деңгейге жолдағанын жеткізді. Сондықтан бұл мәселе қазіргі Конституция жобасында қарастырылмағанын нақтылады.
— Эмоцияға берілмей, негізгі Заңды мұқият оқып, саралап барып пікір айтуымыз керек, — деді ол.
Естай Жайлыбай бір палаталы Парламент құру бастамасына да тоқталды.
— Бір палаталы Парламент — унитарлы мемлекет үшін заңды әрі тиімді қадам. Мұндай құрылым заң қабылдау мен бюджетті бекітуді жеделдетіп, басқару сапасын арттырады, — деп түйіндеді.
Сондай-ақ қалалық мәслихат депутаты, қалалық тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арналған дағдарыс орталығының директоры Раиса Байлиева, қалалық қоғамдық кеңес мүшесі, техника ғылымының докторы Бибігүл Қалел жаңа Конституция жобасы туралы өз пікірлерін ортаға салды.
Кездесу соңында мұғалімдер сауалдарын қойып, нақты жауаптар алды.
Гүлжан БАЗЫЛҚЫЗЫ.