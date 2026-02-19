Қасиетті айдың шарттары
Ораза
19 ақпанда хижра күнтізбесі бойынша Рамазан айы басталды. Бұл айда мұсылманның бес парызының бірі саналатын ораза ұсталады.
Осыған орай сейсенбі күні облыстық орталық «Нұр Ғасыр» мешітінде баспасөз мәслихаты өтті.
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының біздің облыс бойынша бас имамы, облыстық орталық «Нұр Ғасыр» мешітінің бас имамы Амантай Сәдиев ең алдымен қолданыстағы күнтізбе бойынша Рамазан айының анықталуына тоқталды.
Оның айтуынша, Түркі мемлекеттері ұйымына қарасты мүфтилер алқасы жанындағы пәтуа кеңесі мұны ғылыми зерттеулер нәтижесіне сүйене отырып анықтайды. Аталған кеңеске ҚМДБ-ның өкілі де кіреді.
Биыл Қадір түні наурыз айының 16-сынан 17-сіне қараған түнге сәйкес келеді. Ал 20 наурыз — Ораза айт мерекесі. Пітір садақасының мөлшері жан басына 735 теңге болып белгіленіп отыр. Дегенмен бай, ауқатты адамдар пітір садақаны 2 келі мейіздің (6,4 мың теңге) немесе 4 келі құрманың (12,4 мың теңге) құнымен беруіне болады. Ал підия мөлшері 4 мың теңге болып бекітілді.
— Рамазан айына орай бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлы
кәсіпкерлерді әлеуметтік маңызы бар азық-түліктердің бағасына жеңілдік жасау, құдайы асты ауызашар уақытында өткізіп, көбірек сауап алуға тырысу, қоғамдық тамақтану орындарында ауызашар мәзірін халыққа ыңғайлы бағамен ұсыну, күллі жамандықтың бастауы болған арақ-шарапты сатпау жөнінде үндеу жасады. Бұған барша ақтөбелік кәсіпкер де үн қосса дейміз, — деді облыстың бас имамы.
Қасиетті Рамазан айына орай мешіттер «Рамазан тәттісі», «Тайқазан», «Ауызашар қоржыны» акцияларының аясында табысы аз, мүмкіндігі шектеулі, т.б. санаттағы отбасыларға, Қарттар үйіне, студенттерге қайырымдылық жасауды жоспарлап отыр.
Көпшілік Рамазан айына байланысты сауалдармен 8 7132 77 43 48 нөміріне қоңырау шала алады.
Жиынға сондай-ақ Ақтөбедегі «Сүлеймен ата» мешітінің бас имамы Ақылбек Ордақұлов та қатысты.
Соңынан имамдар журналистердің сауалдарына жауап берді.
И.ЖАЙМАҒАМБЕТОВА.