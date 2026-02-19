Медицинадағы жаңа мүмкіндіктер
Ақтөбедегі №2 Қарғалы қалалық көпсалалы ауруханасының акт залында жаңа Конституция жобасындағы өзгерістер талқыланды. Басқосуға Парламент Мәжілісінің депутаты Дания Еспаева, Қазыбек Әлішев, облыстық мәслихат депутаты Қайрат Сабыр, қалалық мәслихат депутаты Нұржамал Күләкенова және медицина қызметкерлері қатысты.
Жиын барысында халық денсаулығын қорғау, еңбек адамдарының құқын күшейту және медицина саласын жүйелі жаңғыртуға қатысты мәселелер кеңінен талқыланды. Сонымен қатар медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын арттыру, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету бағытындағы шаралар заңнамалық және институционалдық деңгейде жалғасатыны айтылды. Бұл азаматтардың табысы мен әлеуметтік мәртебесіне қарамастан базалық медициналық қызметке тең қол жеткізуіне құқықтық негіз қалыптастырады.
— Денсаулық сақтау жүйесінің тұрақтылығы ең алдымен адами капиталға байланысты. Дәрігердің кәсіби дамуына жағдай жасау, қауіпсіз еңбек ортасын қалыптастыру, әлеуметтік кепілдіктерді нығайту — сапалы медициналық қызметтің негізгі алғышарты. Саладағы ашықтықты күшейту мақсатында бірқатар жүйелі шара жүзеге асырылып жатыр. Мәселен, қызмет көрсету деректерінің нақтылығын қамтамасыз ету және есеп жүргізу үдерістерін айқын ету үшін бірыңғай бақылау тетіктері енгізілуде. Сонымен қатар пациенттермен кері байланыс цифрлық сервистерде ұйымдастырылып, медициналық қызмет көрсетудің сапасы мен деректің нақтылығы жүйелі түрде бақыланады, — деді Дания Мәдиқызы.
Жиын соңында депутаттар медицина қызметкерлерінің ұсыныс-пікірлерін тыңдап, саладағы өзекті мәселелерге туралы ой алмасты. Кездесуде айтылған ұсыныстар алдағы заңнамалық жұмыс барысында ескерілетіні жеткізілді.
Айдана НАҒАШЫБАЙҚЫЗЫ.