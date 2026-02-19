Жаңа жоба және жұмысшылар
Бейсенбі күні Ақтөбе қалалық мәслихатының депутаттары «Шебер» құрылыс гипермаркетінің жұмысшыларымен кездесіп, Конституциялық реформа туралы айтты.
— Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев атап өткендей, қазіргі таңдағы біздің басты мақсатымыз — күрделі кезеңде Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және халықаралық әлеуетін арттыру. Сол үшін заман ағымына жауап беретін, уақыт талабына сай Конституцияның жаңа жобасы әзірленді. Жаңа заңда жаңашылдықтар көп. Ең бастысы, бұл — қоғам талқысынан өткен, көптеген сарапшы маман, депутаттар, қоғам белсенділері мақұлдаған әлеуметтік норма. Конституциялық комиссия мүшелері де осыдан 30 жыл бұрынғыдай аз емес. Негізгі Заң жобасында Қазақстанның қарқынды дамуына, ұлтымыздың ұйысуына қажетті іргелі қағидаттар мен құндылықтар толық қамтылған.
Мәселен, жаңа жобада «Тұрғын үйге қол сұғуға болмайды. Сот шешімінсіз тұрғын үйден айыруға жол берілмейді» деген ереже бар.
Ендігі бәріміз бірауыздан береке-бірлігімізді сақтай отырып, Ата Заңымызға қатысты түпкілікті шешім қабылданатын жалпыхалықтық референдумға қатысуымыз керек. Азаматтық ұстанымымызды көрсететін кез бұл, — деді Ақтөбе қалалық мәслихаттың төрағасы Анар Даржанова.
Айта кетейік, сауда орталығында 250-ден астам адам еңбек етеді.
Айбек СЕРІКҰЛЫ.