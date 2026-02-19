Жаңалықтар

Жаңа жоба және жұмысшылар

19 Ақпан 2026
31

Бейсенбі күні Ақтөбе қалалық мәслихатының депутаттары «Шебер» құрылыс гипермаркетінің жұмысшыларымен кездесіп, Конституциялық реформа туралы айтты.
— Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев атап өткендей, қазіргі таңдағы біздің басты мақсатымыз — күрделі кезеңде Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және халықаралық әлеуетін арттыру. Сол үшін заман ағымына жауап беретін, уақыт талабына сай Конституцияның жаңа жобасы әзірленді. Жаңа заңда жаңашылдықтар көп. Ең бастысы, бұл — қоғам талқысынан өткен, көптеген сарапшы маман, депутаттар, қоғам белсенділері мақұлдаған әлеуметтік норма. Конституциялық комиссия мүшелері де осыдан 30 жыл бұрынғыдай аз емес. Негізгі Заң жобасында Қазақстанның қарқынды дамуына, ұлтымыздың ұйысуына қажетті іргелі қағидаттар мен құндылықтар толық қамтылған.
Мәселен, жаңа жобада «Тұрғын үйге қол сұғуға болмайды. Сот шешімінсіз тұрғын үйден айыруға жол берілмейді» деген ереже бар.
Ендігі бәріміз бірауыздан береке-бірлігімізді сақтай отырып, Ата Заңымызға қатысты түпкілікті шешім қабылданатын жалпыхалықтық референдумға қатысуымыз керек. Азаматтық ұстанымымызды көрсететін кез бұл, — деді Ақтөбе қалалық мәслихаттың төрағасы Анар Даржанова.
Айта кетейік, сауда орталығында 250-ден астам адам еңбек етеді.

Айбек СЕРІКҰЛЫ.

19 Ақпан 2026
31

Басқа жаңалықтар

Қасиетті айдың шарттары

19 Ақпан 2026

Адами капитал — жаңа Конституцияның өзегі

19 Ақпан 2026

Жаңа Конституция жасампаздық пен жаңашылдықты қолдайды

19 Ақпан 2026

Медицинадағы жаңа мүмкіндіктер

19 Ақпан 2026

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2026, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button