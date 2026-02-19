Құқықтық мәдениет пен қауіпсіздік
Ақтөбе қаласындағы «Қазақстан мұнай жабдықтары зауыты» ЖШС-ның мәжіліс залында «Заң мен тәртіп» қағидаты аясында «Зорлық-зомбылық пен қудалауға нөлдік төзімділік: жауапкершілік және корпоративтік мәдениет» тақырыбында кездесу өтті.
Кездесуге аталған зауыт қызметкерлері, сондай-ақ спикер ретінде Ақтөбе қаласы прокуратурасы бөлім прокуроры Нұрасхан Ермекбаев және Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Мемлекеттік еңбек инспекциясы комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті басшысының міндетін атқарушы Талғат Искарин қатысты.
Жиын барысында Нұрасхан Ермекбаев соңғы уақытта алаяқтық әрекеттердің көбейіп кеткенін атап өтіп, қызметкерлерді сақ болуға шақырды. Ол дроппер болмау, жеке деректерді, соның ішінде пин-кодты бөгде адамдарға бермеу қажеттігін ескертті. Сондай-ақ бұрын шетелден хабарласатын алаяқтардың бүгінде жергілікті нөмірлер арқылы да қоңырау шалатынын айтып, қырағылық танытуға үндеді.
Ал Талғат Искарин өз сөзінде еңбек заңнамасын сақтау, жұмыс орнындағы әдеп нормаларын ұстану, техникалық қауіпсіздік талаптарын орындаудың маңыздылығына тоқталып, қызметкерлердің құқығы мен міндеттері жөнінде жан-жақты түсіндірді.
Кездесу соңында қатысушылар спикерлерге өздерін толғандырған сұрақтарын қойып, нақты әрі тұшымды жауап алды. Мұндай басқосулар ұжымда құқықтық мәдениетті нығайтып, қауіпсіз әрі жауапты еңбек ортасын қалыптастыруға ықпал етеді.
А.БАЛЖАНАЙ.