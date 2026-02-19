«Мемлекет адам үшін»
Сәрсенбі күні Ақтөбе қаласында «Конституциялық реформа — елдің ұзақ мерзімді дамуының негізі» тақырыбында жастармен кездесу өтті.
Басқосуға «Ауыл» партиясының орталық аппарат басшысының орынбасары Нұрхат Ораш Астанадан арнайы келген. Оның айтуынша, жаңартылған Конституцияның негізгі ережелерін жан-жақты талқылау, ашық диалог мәдениетін дамыту, жастардың құқықтық сауатын арттыру — басты мақсат. Сондай-ақ ұйымдастырушылар 15 наурызда өтетін референдум туралы пікір алмасуды көздепті.
— Бүгінгі пікірталас Конституциялық реформаның негізгі бағыттарын түсіндіру және жастардың қоғамдағы маңызды мәселелерді талқылауына мүмкіндік беру үшін өткізіліп отыр.
Коалиция мүшесі ретінде 30 адамнан тұратын Конституциялық комиссия құрылғанын, бұл ауқымы жағынан да, кәсіби деңгейі тұрғысынан да елімізде теңдесі жоқ комиссия екенін айтқым келеді. Бұны Мемлекет басшысы Үкіметтің кеңейтілген отырысында атап өтті.
Өткен жылдың қазан айынан бастап азаматтарға өз пікірін білдіруге толық мүмкіндік берілді. Сол уақыттан бері eGov және eOtinish мемлекеттік цифрлық платформаларына мыңдаған ұсыныс келіп түсті. Комиссия өтініштің бәрін мұқият қарап, қорытып, тиісті түзетулер әзірледі. Конституциялық комиссияның жұмысы барынша ашық жүргізілді. Мұны айтып өту өте маңызды. Себебі еліміздегі реформалар бұрын-соңды ешқашан дәл осылай жан-жақты талқыланып, тікелей эфирден жұртшылықтың назарына ұсынылмаған.
Жаңа Конституция жобасында «адам мемлекет үшін емес, мемлекет адам үшін» қағидаты айқындала түсті. Ұсынылып отырған өзгерістердің арқауы – адам құқы мен бостандықтарын қорғау.
Жаңашылдықтарға келсек, Ата Заң жобасына адвокатура туралы жеке бап қосылды. Жаңа Конституция жобасында білім беру жүйесіне баса мән беру арқылы мемлекеттің зайырлы сипаты да нақтылана түсті. Ал «Неке — еркек пен әйелдің ерікті және теңқұқылы бірлестігі, яғни одағы» деген тұжырым арқылы қоғамдағы дәстүрлі құндылықтарды сақтап қалу мақсаты көзделді. Конституция жобасында табиғатты қорғау мәселесіне де назар аударылды. Меніңше, бұл — өте маңызды фактор, — деді Нұрхат Ораш.
Жиынға қатысушы белсенді жастар — колледж оқушылары Конституцияның жаңа жобасын қолдайтынын білдірді. Олар бұл реформаны елдің демократиялық бағытын айқындайтын және азаматтық қоғамды нығайтатын тарихи қадам ретінде бағалады. Жастар атап өткендей, жаңа Конституция адам капиталына, білім мен инновацияға басымдық бере отырып, жас буын үшін жаңа әлеуметтік лифті мен құқықтық кепілдікке жол ашады.
Жүздесуде мемлекеттік қызметкерлер, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, белсенді жастар өз пікірін ортаға салды.
Соңында қатысушылар жаңа Конституция өткенді саралап, болашаққа нық қадам жасауға мүмкіндік беретін стратегиялық құжат деген ортақ байламға тоқтады.
Айбек СЕРІКҰЛЫ.