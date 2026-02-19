Жұмысшыларға жобаны түсіндірді

Жаңалықтар

19 Ақпан 2026
Өңірлік коалиция мүшелері жаңа Конституциялық жобаны халыққа түсіндіру мақсатында Ақтөбе хром қосындылары зауытына барды.

Жиында мемлекеттік қызмет ардагері Сәния Қалдығұлова, «Қазақстан Халық партиясы» республикалық қоғамдық бірлестігі облыстық филиалы төрағасының орынбасары Марат Нұркеев, қалалық мәслихат депутаттары Азамат Егізбаев, Жанна Омарова сөз сөйлеп, жаңа Ата Заңдағы басты құндылықтарға тоқталды. Олардың айтуынша, жаңа Конституция — елдің саяси дамуының жаңа кезеңін және жаңғырудың тарихи маңызын айқындайтын құжат.
— Жаңа Конституция жобасының басты ерекшелігі — адам құқығына бағдарлануы. Мұнда әділеттілік, заң мен тәртіп, табиғатқа ұқыпты қарау сияқты қағидаттар бекітілген. Елдігімізді айқындайтын құжат — еліміздегі саяси тұрақтылық, қоғамдық келісім мен азаматтық бірліктің негізгі кепілі. Сондықтан 15 наурызда өтетін жалпыұлттық референдумда дауыс беріп, мемлекеттің дамуына үлес қосайық, — деді М.Нұркеев.
Сәния Қалдығұлованың айтуынша, жаңа Конституция — тек құқықтық жаңару емес, тарихи сабақтастықтың жалғасы.
— Конституциядағы жаңа нормалар заман талабына сай әзірленген. Жаһандану заманында цифрлық ортаны қорғаудың заң жүзінде бекітілуі азаматтардың цифрлық құқығын, жеке деректерін қорғауға мүмкіндік береді. Құжаттың саяси кіріспесі ғылым мен білімге негізделген. Цифрлық ортаны қорғау алаяқтардың жолына тұсау болып, жалған ақпарат тарату, арандатушылық және жала жабуға қатысты киберқылмыстардың алдын алуға септігін тигізері сөзсіз. Әр адам Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңнамасын сақтауға, басқа адамдардың құқығын, бостандықтарын, ар-намысы мен қадiр-қасиетiн құрметтеуге мiндеттi.
Алда болатын референдум — жай ғана таңдау емес, әрқайсысымыздың ел тағдырына қосатын үлесіміз, — деді ол.
Басқосу соңында зауыт жұмысшылары пікірін білдіріп, референдумға атсалысатындарын айтты.

Ақмарал МҰҚАШЕВА.

