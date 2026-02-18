Жаңа Конституция жобасы – әділетті қоғам негізі
Ақтөбе облыстық төтенше жағдайлар департаментінде жаңа Конституция жобасының артықшылықтары мен маңызын түсіндіруге арналған жиын өтті.
Іс-шараға облыстық мәслихат төрағасы, Конституциялық реформа жөніндегі комиссия мүшесі Гүлқасима Сүйінтаева, «Ақтөбе Медиа» ЖШС директоры Раукен Отыншин, облыстық мәслихат депутаттары Марат Қойлыбаев, Сергей Вишняк, Талғат Дуржанов және қалалық мәслихат депутаты Жандос Жаңабай қатысты.
Жиында жаңа Конституция жобасы жан-жақты түсіндірілді. Оның ішінде заң үстемдігін нығайту, мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру және қоғамның тұрақты дамуын қамтамасыз ету бағытындағы бастамаларға ерекше назар аударылды.
Гүлқасима Сүйінтаева жаңа Конституция жобасын әзірлеу барысында ауқымды әрі жүйелі жұмыс жүргізілгенін атап өтті.
— Жаңа Конституция жобасының басты қағидатының бірі — азаматтардың мүддесін қорғау, ел ішіндегі тұрақтылықты нығайту, халықтың мемлекетке деген сенімін арттыру. Мемлекет қай бағытта жұмыс істейді, соның барлығы құжатта нақты жазылған. Сондықтан жаңа Конституция — тек заңнамалық өзгеріс емес, бұл – әділетті, тұрақты әрі сенімді қоғам құруға бастайтын негіз, – деп түйіндеді.
Басқосуда «Ақтөбе Медиа» ЖШС директоры Раукен Отыншин Ата Заңда сөз бостандығына басымдық берілгенін атап өтті.
— Қазақстан Республикасының Конституциясы — еліміздің басты Заңы. Біздің Ата Заңымыз — әр азаматтың сөз бостандығына құқық береді. Әркім өз ойын айтуға, ақпарат алуға және таратуға ерікті. Бұл – демократиялық қоғамның басты құндылығы. Жаңа Конституцияның мазмұны адамға бағдарланған. Конституцияның 23-бабында сөз еркіндігіне, ғылыми, техникалық, көркем шығармашылық еркіндігіне кепiлдiк берiледi, зияткерлік меншік заңмен қорғалады. Мемлекеттік құпияларды қоспағанда, еркін ақпарат алу және тарату құқығы заңмен тыйым салынбаған кез келген тәсілмен іске асырылады. Сөз еркіндігі және ақпарат тарату еркіндігі басқа адамдардың ар-намысы мен қадір-қасиетіне, азаматтардың денсаулығы мен қоғамның адамгершілік болмысына нұқсан келтірмеуге, қоғамдық тәртіпті бұзбауға тиіс. Мысалы, департаменттің күн сайын ауа райына қатысты болжам жолдайтын 112 бірыңғай жүйесі көптеген оқыс оқиғаның алдын алып отырады. Ел тұрғындары осы жүйе арқылы өз өмірін қауіптен сақтайды. Еліміздің тұрақтылығы мен тыныштығы – ортақ жауапкершілік. Сөз еркіндігі мен қоғамдық қауіпсіздік арасында тепе-теңдікті сақтау – нағыз кәсібиліктің белгісі. Сондықтан баршаңызды 15 наурызда өтетін референдумға қатысуға шақырамыз, — деді Раукен Отыншин.
Жиында облыстық мәслихат депутаты Сергей Вишняк жаңа Конституция елді бірлікке, ынтымақ пен өзара түсіністікке үндейтінін айтты. Жиын соңында спикерлер жиналғандарды алдағы референдумға қатысып, азаматтық ұстанымын білдіруге шақырды.
Кәмшат ҚОПАЕВА.