Тәртіп пен тәрбие
Бүгін Ақтөбе көлік, байланыс және жаңа технологиялар колледжіде «Тәртіпті өзіңнен баста!» атты акция өтті. Онда 1-2-курс студенттерімен кездесу ұйымдастырылды.
Шараға заңгерлер, құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен ардагерлері қатысып, білім алушыларға қоғамдық орындардағы тәртіп ережелері туралы қарапайым әрі түсінікті тілде ақпарат берді.
Кездесуге Ақтөбе облысы Полиция департаменті Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының бөлім бастығы Айдар Оңғарбаев пен полиция майоры Нұрлыбек Дұйсембаев сөз сөйледі.
Қонақтар студенттерге құқықбұзушылықтың алдын алу, қоғамдық орындарда өзін-өзі ұстау мәдениеті, заң талаптарын сақтау және жауапкершілік мәселелері жөнінде түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Нақты өмірлік мысалдар келтіріп, тәртіптің әр адамның өзінен басталатынын ерекше атап өтті.
Акцияға құқық қорғау органдарымен бірлескен жұмыста колледж бастамаларын қолдаған студенттердің ата-аналары да қатысты.
Студенттер өздерін толғандырған сұрақтарын қойып, мазмұнды жауаптар алды. Мұндай шаралар жастардың құқықтық сауаттылығын арттырып, саналы әрі жауапты азамат болып қалыптасуына ықпал етеді.
А. Мәлікқызы.