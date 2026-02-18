Референдум

Жаңа жоба — жарқын болашақ кепілі

Жаңа Конституция жобасындағы негізгі ережелер мен олардың елдің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы маңызы «Әділетті және Прогрессивті Қазақстанның Халықтық Конституциясы үшін!» атты өңірлік коалиция мүшелерінің «ТК Фарм Ақтөбе» ЖШС ұжымымен кездесуінде талқыланды.

Аталған серіктестік — облыстағы ғана емес, бүкіл Қазақстандағы ірі фармацевтикалық компаниялардың бірі. Компания дәрілік өсімдік препараттарын өндіреді. Өнім түрлеріне мия тамырының, жебіршөп пен термопсис шөптерінің сығындылары негізінде дайындалған тұнбалар мен шәрбаттар кіреді. Бұл препараттар тыныс жолдары ауруларын емдеуде кеңінен қолданылады. Фитопрепараттардан бөлек, зауыт түрлі мақсаттағы фармацевтикалық субстанциялар мен дайын дәрілерді де шығарады.
Ұжыммен өткен кездесуде облыстық және қалалық мәслихат депутаттары Нұрлан Махамбетов, Айгүл Нұркеева, Рахымжан Низамутдинов, Руслан Бусурманов әділеттілік қағидаттарын нығайту, заң үстемдігін қамтамасыз ету, азаматтардың құқығын қорғау және қоғамның мемлекеттік басқаруға қатысуын кеңейту мәселелеріне ерекше назар аударды.
Өңірлік коалиция өкілдері кәсіпорын жұмысшыларын белсенді азаматтық ұстаным танытып, таңдау жасауға, 15 наурызда өтетін референдумға атсалысуға шақырды.

Алуа БЕКНАЗАР.

