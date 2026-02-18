Жастармен кездесті
Ақтөбе жоғары гуманитарлық колледжінің білім алушылары құқық қорғау органдары қызметкерлерімен кездесті. Облыстық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен «Заң мен тәртіп» қағидаты аясында өткен кездесуге 200-ге жуық жас қатысты.
Кездесуге Ақтөбе облысы ПД Қоғамдық қауіпсіздік басқармасы ювеналдық полиция тобының аға инспекторы, полиция майоры Манарбек Қойшыбаев, Ақтөбе облысы прокуратурасының сотқа дейінгі тергеп-тексерудің заңдылығын қадағалау және қылмыстық қудалау басқармасының прокуроры Жүніс Какимов және облыстық жастар ресурстық орталығының басшысы Самғат Артығалин келді. Спикерлер жастар арасында құқықтық мәдениетті қалыптастыру, заң талаптарын сақтау, қоғамдық тәртіпті нығайту мәселелері туралы айтты.
Жүніс Какимов заңға бағынудың, қоғамдық тәртіпті сақтаудың маңызды екендігіне тоқталып, өңірдегі қылмыстық ахуалға қысқаша талдау жасады, әсіресе есірткі және психотроптық заттардың заңсыз айналымына қатысты құқықбұзушылықтардың артқанын атап өтті.
— Облыс аумағында есірткі және психотроптық заттардың заңсыз айналымына қатысты биыл 41 қылмыстық іс тіркелді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда шамамен 70 пайызға өсіп отырғанын көрсетеді. Қазіргі таңда кәмелетке толмағандар арасында есірткі қылмыстары тіркелген жоқ. Құқықбұзушылықтың алдын алу жұмыстары жүйелі жүргізіліп келеді, — деді ол.
Спикерлер жастарға құқықбұзушылықтың алдын алу және зиянды әрекеттерден аулақ болу қажеттігін түсіндіріп, заң талаптарын сақтамаудың ауыр құқықтық салдары бар екенін, әр адам өз әрекетіне өзі жауапты екенін жеткізді.
Аталған колледж директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Шыңғысхан Түменбай оқу орнында құқықбұзушылықтың алдын алу бағытындағы жұмыстар жүйелі жүргізілетінін айтады.
— Білім алушылар арасында буллинг, кибербуллинг, құқықбұзушылықтың алдын алу тақырыптарында тренингтер, кездесулер, ашық форматтағы сұхбаттар жиі өткізіледі. Біз балаларға мұндай әрекеттердің зияны мен салдарын үнемі түсіндіріп, ескертіп отырамыз. Қазіргі таңда колледжімізде құқықбұзушылық тіркелмеген. Бұл — ата-аналардың балалардың тәрбие жұмысына жауапкершілікпен қарауының, оқу орнының әрбір жасты мұқият қадағалап, алдын алу шараларын жүйелі жүргізуінің нәтижесі, — деді ол.
Іс-шара соңында қонақтар оқушылардың сұрағына жауап беріп, өзекті тақырыптар бойынша пікір алмасты.
Мейрамгүл РАХАТҚЫЗЫ.