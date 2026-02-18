Жеке шекара және қауіпсіздік
Ақтөбедегі №51 гимназияда «Сталкинг деген не және одан қалай қорғану керек?» тақырыбында тренинг өтті. Іс-шарада мектеп психологтары Г.Хусаинова мен И.Есмұханова жас мамандарға кеңес берді.
Тренинг барысында қатысушыларға сталкинг ұғымының мәні кеңінен түсіндіріліп, оның қазіргі қоғамда жиі кездесетін психологиялық қысым түрінің бірі екені айтылды. Мамандар сталкингтің негізгі түрлеріне тоқталып, оның ішінде әлеуметтік желі арқылы қудалау, тұрақты бақылау, қорқыту, мазалау секілді әрекеттердің қауіпті салдарын нақты мысалдармен жеткізді.
Сондай-ақ сталкингтің алғашқы белгілерін дер кезінде тану, жеке шекараны қорғау, күмәнді жағдайларда әрекет ету алгоритмі және қауіпсіздік шаралары талқыланды. Қатысушыларға құқықтық тұрғыдан қорғану жолдары, сенім білдіруге болатын ұйымдар мен мамандарға жүгіну тәртібі жөнінде де ақпарат берілді.
Жас мамандар кәсіби ортаға енді қадам басқан кезде психологиялық және құқықтық қауіптер туралы жеткілікті ақпаратқа ие болмауы мүмкін. Бұл тренинг олардың құқықтық сауаттылығын арттырып, қауіпсіз мінез-құлық дағдысын қалыптастыруға бағытталды.
Ашық пікір алмасу форматында өткен кездесу олардың тақырыпқа деген қызығушылығын арттырып, өзара тәжірибе бөлісуіне мүмкіндік берді.
Мұндай шаралар жас мамандардың құқықтық сауаттылығын арттырып қана қоймай, психологиялық қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді.
К.ҚОПАЕВА.