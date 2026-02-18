Болашағымыздың стратегиялық бағдары

Басты жаңалықтар

Ата заң – еліміздегі саяси жүйені терең әрі жүйелі жаңғыртуға бағытталған реформалардың заңды жалғасы. Президент жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы алаңындағы дөңгелек үстелде бас қосқан көпшілік осылай дейді. Мемлекеттік қызметшілер Конституцияға қазіргі қоғамда кездесетін түрлі сын-қатер ескеріліп, елеулі өзгеріс енгізілгенін баса айтты.

Жиынға Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің басшылығы, Мәжіліс депутаттары, мемлекет және қоғам қайраткерлері, қоғамдық ұйымдар мен ғылыми зерттеу институттарының сарап­шы­лары, жоғары оқу орында­рының басшылары, сондай-ақ академияның профессорлық-оқы­тушылық құрамы мен қызмет­керлері қатысты. Олар ашық диалог алаңында ойларын ортаға салып, жаңа нормаларды түсіндіріп, өзара пікір алмасты.

«Конституциялық деңгейде адам капиталын, білім мен ғы­лым, инновация мен мәдениетті дамыту басымдығы бекітілуі мемлекеттік саясаттың өзегінде адам және оның әлеуеті тұрғанын айқын көрсетеді. Мемлекеттік аппараттың басты міндеті де осы қағидаттан туындайды. Бүгін­де агент­тік Парламентке «Мемле­кеттік қызмет туралы» заңның жаңа жобасын енгізді. Заң жобасының философиясы «Мемлекет – адам үшін» қағидатына негізделген. Біз мемлекеттік қызметтің сервис­тік әрі клиентке бағдарланған мәдение­тін қалыптастырып жатырмыз. Негізгі мақсат – мемлекет­тік қызметтерді жедел әрі қол­же­тімді ету, бюрократиялық кедергі­лерді барынша азайту, сыбайлас жем­­­қорлықтың туындауына негіз болатын алғышарттарды жою. Жаңа Конституция жобасын қолдай отырып, біз әділ әрі тиімді Қазақстанның жаңа архи­­тек­­турасын қалыптастыруға бағыт­­тал­­ған ортақ қадам жасаймыз», деді Мемлекеттік қызмет істері агент­тігінің төрағасы Дархан Жазықбай.

Жиында Мәжіліс депутаты, Конс­титуциялық реформа жө­нін­дегі комиссия мүшесі Ма­рат Бә­ші­мов жаңа Ата заң жоба­сын­дағы нор­малар формальды өзге­ріс емес, мазмұндық тұрғыдан аза­­­­маттың мүд­десін қорғауға ба­ғы­т­­­­талған жүйе­лі қадам екенін жеткізді.

«Жаңа Конституциядағы ен­гізілген нормалардың барлығы адам құқығы стандарттары­на толық сәйкес келеді. Мен ұсын­ған бастамалардың бірі – жеке және персоналдық құқық­ты конституциялық деңгей­де нақтылап, олардың жауап­кер­шілік тетіктерін күшейту. Бүгінде жеке деректерді қор­ғау, азаматтың жеке өміріне қол сұқ­пау секілді мәселелер ерек­ше маңызға ие. Сондықтан мұн­дай құқықтарды жоғары дең­гей­де бекіту – уақыт талабы. Ең­бек құқықтарына келсек, қолданыстағы нормада «еңбек бостандығы» ұғымы қолданыл­ған. Ал жаңа жобадағы «еңбек ету құ­қы­ғы» дегеніміз – азаматтың жұ­мыс істеу еркіндігі ғана емес, соны­мен қатар жұмысқа орна­ла­су мүмкіндігі, әлеуметтік кепіл­діктер, әділ жалақы, қауіпсіз еңбек жағдайы секілді кешенді қорға­луы деген сөз. Егер бұл қағи­да конс­ти­туциялық деңгейде бекі­тілсе, онда Еңбек кодексі мен өзге де әлеуметтік заңнамалар соған сәйкес келті­рілуге тиіс. Нәтиже­сінде, еңбек қаты­настарына деген көзқарас та, құқық­тық мәдениет те өзгереді», деді ол.

Жаңа Конституцияның басты ерекшелігі – оның шын мәнінде халықтың қатысуы­мен әзірленуі. Президент жанын­дағы Мемлекеттік басқару ака­де­миясының профессоры Зұлфұ­хар Ғайыповтың айтуын­ша, конституциялық реформа жөніндегі комиссия жұмысы­ның ашық форматта, тікелей эфир ар­қылы жүргізілуі, 10 мың­нан аса ұсы­ныстың қаралуы – құжат­тың жалпы­ұлттық сипат алға­нын көр­сетеді. Сондай-ақ ол 7-бап­та мем­лекет пен діннің арақа­ты­на­сы айқын көрсетілгенін айтты.

«Преамбулада мыңжылдық тарихымызға сілтеме жасалуы – тарихи сабақтастықты сақ­тау мен ұлттық бірегейлікті нығай­тудың айқын көрінісі. Бұл – келешек ұрпаққа бағытталған идео­ло­гиялық әрі құнды бағдар. Сондай-ақ зайырлылық қағидатының жазылып, дін мен мемлекет бөлек деп көрсетілуі құқықтық нақтылық­ты қамтама­сыз етеді. Жалпы алған­да, жаңа Конс­титуция – құ­қық­тық құжат қана емес, еліміздің бола­шақ даму бағытын айқындай­тын стратегиялық бағдар», деді З.Ғайыпов.

