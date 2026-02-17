ЗАМАНҒА САЙ ЖАҢҒЫРУ
Сейсенбі күні Парламент Мәжілісі мен облыс, қала мәслихатының депутаттары «KEGOC» АҚ қызметкерлерімен кездесті.
«Әділетті және прогрессивті Қазақстанның халықтық Конституциясы үшін!» жалпыұлттық және өңірлік коалиция мүшелері Конституцияның жаңа жобасын түсіндіру басты мақсат екенін айтты.
— Қазақстанның стратегиялық таңдауы — адами капиталға басымдық беру. Елдің шынайы байлығы — оның азаматтарының білімі, мәдениеті және шығармашылық әлеуеті. Біз шикізатқа сүйенген экономиканы емес, білім мен инновацияға негізделген зияткерлік ұлтты қалыптастыруымыз керек.
Осы мақсатта қабылданғанына 30 жылдан асқан Ата Заңның жаңа жобасын жасадық. Жаңа жобаны жасаған комиссия құрамында Мәжіліс депутаты ретінде мен де болдым. Уақыт талабына сай, көпшіліктің ұсыныс-тілегі ескерілген жаңа Конституцияның жай-жапсарын енді жер-жерде таныстырып жүрміз. Сол арқылы сіздерге жаңа жоба туралы айтып, ой-пікірлеріңізді білгіміз келеді. Сондай-ақ наурыз айында өтетін референдумға қатысуға шақырамыз, — деді Парламент Мәжілісі депутаты Дания Еспаева.
Конституцияның жаңа жобасы жөнінде айтқан ол адам капиталы, заң мен тәртіп, тұрғын үй мәселелеріне кеңінен тоқталды. Әсіресе адамның құқығы мен бостандығы жаңа Преамбулада ғана емес, бүкіл Конституцияның мағыналық өзегі мен басым бағыты ретінде айқындалғанын атап өтті.
Жалпыұлттық коалиция мүшесі, Мәжіліс депутаты Қазыбек Әлішев те жаңа жобада қылмыстық процесте адам құқығын қорғауды күшейтуге бағытталған бірқатар маңызды өзгеріс енгізілгеніне назар аударды:
— Адам құқығы мен бостандығы, еркіндігі — басты назарда. Соның ішінде ерекше мәнге ие норма — Миранда ережесінің Конституциялық деңгейде бекітілуі. Бұл өзгеріс азаматтардың құқықтық қорғалуын арттырып, құқық қорғау органдарының қызметіне жаңа талап қойды.
Сондай-ақ қазіргі Конституцияда халық мемлекеттік биліктің қайнар көзі деп көрсетілсе, ал жаңа нұсқада мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы және егемендіктің иесі екені жазылған. Ұсынылып отырған жобаның түпкі мәні — Тәуелсіздігімізді нығайту, қорғау және өскелең ұрпаққа қуатты мемлекетті аманат ету. Сондықтан алдағы наурыз айында өтетін референдумға әрқайсысымыз белсенді қатысып, өз таңдауымызды жасайық. Қалыс қалмайық, — деді.
15 наурызда өтетін референдум еліміздің болашағы үшін стратегиялық қадам екенін айтқан депутаттар жиналғандарды белсенді болуға үндеді.
Соңында «KEGOC» компаниясы жұмысшыларының Конституция бойынша сұрақтарына жауап беріп, шағын сұхбат құрды.
Айбек СЕРІКҰЛЫ.