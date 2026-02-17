ЕҢБЕК ҰЖЫМДАРЫМЕН КЕЗДЕСТІ
Облыстық кәсіпкерлер палатасы алаңында коалиция мүшелері — облыстық және қалалық мәслихат депутаттары еңбек ұжымдарымен кездесті.
Кездесу барысында депутаттар «Атамекен» кәсіпкерлер палатасының, «Мастер-сервис» серіктестігі, «ҚАЖсервис» ЖШС және «ҚазАвтоЖол» ҰК» акционерлік қоғамы Ақтөбе филиалы ұжымдарына конституциялық реформаның мән-маңызын түсіндіріп, алдағы референдумға белсенді қатысуға шақырды.
— Жаңа Конституция жобасының преамбуласында елдің негізгі ұлттық құндылықтары нақты көрсетілген. Онда «Әділетті Қазақстан» құндылығы мен «Заң және тәртіп» қағидаты бекітілген. Үшінші бапта Қазақстан Республикасының қызметінің негізгі қағидаттары көрсетілген. Ол — егемендік пен тәуелсіздікті қорғау, адам мен азаматтың құқығы мен бостандықтарын сақтау, заң үстемдігін және тәртіпті қамтамасыз ету, жалпыұлттық бірлікті нығайту, халықтың әл-ауқатын арттыру, жауапты әрі жасампаз патриотизмді ілгерілету, қоғамдық диалогты дамыту сияқты мәселелер бекітілген. Сонымен қатар мемлекет адами капиталды, білімді, ғылымды және инновацияларды дамытуды стратегиялық бағыт ретінде таниды, — деп атап өтті Нұрлан Махамбетов.
Коалиция мүшесі Марат Қойлыбаев жаңа Конституцияда кәсіпкерлікті қолдауға ерекше назар аударылғанын айтты.
— Конституциялық реформалар еліміздің экономикалық дамуына үлкен серпін береді. Кіші және орта бизнеске көрсетілетін қолдау заңдық тұрғыдан нақты бекітіліп, кәсіпкерлердің құқығы мен мүмкіндіктері айқындалған. Бұл бизнестің тұрақтылығын қамтамасыз етуге, жаңа жұмыс орындарын ашуға және экономикаға тұрақты инвестиция тартуға мүмкіндік береді. Кәсіпкерліктен түсетін салықтар әлеуметтік салаға жұмсалып, халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған. Сонымен қатар агросектор мен ауыл шаруашылығы сияқты дәстүрлі салаларды қолдау жаңа Конституция аясында жүйелі сипат алады. Бұл елдің тұрақты дамуына, экономикалық өсім мен әлеуметтік дамудың үйлесімділігіне ықпал етеді, — деп түйіндеді ол.
Еркін форматта өткен кездесу барысында кәсіпорын қызметкерлері тарапынан қойылған сауалдарға жауап берілді.
Арайлым НҰРБАЕВА.