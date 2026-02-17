ЕЛ ДАМУЫНЫҢ ЖАҢА БАҒЫТЫ
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» Ақтөбе филиалының ғимаратында жаңа Конституция жобасын түсіндіруге арналған жиын өтті. Жиынға қалалық мәслихат депутаты Әнуар Тасимов, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің оқытушысы, заң ғылымдарының кандидаты, профессор Ақылбек Нурлин, сондай-ақ Ақтөбе жоғары политехникалық колледжінің директоры Жеңіскүл Мұхамбетпайызова қатысты.
Спикерлер Конституцияның маңызына тоқталып, оның елдің саяси жүйесін жаңғыртуға, азаматтардың құқығы мен бостандықтарын қорғауды күшейтуге бағытталғанын атап өтті. Сонымен қатар заңнамалық реформалардың қоғамға әсері мен оларды іске асыру тетіктері жөнінде пікір алмасты.
Ақылбек Нурлин жаңа Ата Заң жобасын жан-жақты түсіндіріп берді.
— Бұл — тарихымыздағы ең маңызды кезеңнің бірі. Жаңа тарихи белеске қадам бастық деуге толық негіз бар. Жалпы, Конституция қабылданған 1995 жыл мен қазіргі уақытты салыстыруға келмейді. Арада 30 жыл уақыт өтті, осы кезең ішінде қоғам да, құндылықтар да өзгерді. Мәселен, 1995 жылғы Конституцияның преамбуласында «ортақ тарихи тағдыр біріктірген Қазақстан халқы байырғы қазақ жерінде мемлекеттілік құра отырып» деген тіркес болса, жаңа жоба нұсқасында «қазақ жерінде мемлекеттілікті нығайта отырып» деген тұжырым ұсынылған.Бұл екі сөйлемнің мағынасы әртүрлі. Алғашқысы мемлекеттілікті құру кезеңін білдірсе, кейінгісі оны одан әрі нығайтуға бағытталған ұстанымды көрсетеді, — деді Ақылбек Нурлин.
Спикерлер жиналғандарды алдағы республикалық референдумға қатысып, азаматтық ұстанымын білдіруге шақырды. Өз кезегінде ұстаздар сұрақтарын қойып, ой-пікірімен бөлісті.
Кәмшат ҚОПАЕВА.