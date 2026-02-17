КЕЛІССІЗ ЖҮРГІЗУДІҢ ҚЫР-СЫРЫ
Семинар
Ақтөбедегі «Қоғамдық келісім» ғимаратының коворкинг орталығында өңірлік «Ассамблея жастары» қоғамдық бірлестігінің мүшелеріне арналған «Келіссөздер жүргізудің стратегиялары мен технологиялары» атты семинар-тренинг өтті. Оған бірлестік мүшелері, құқық қорғау саласының өкілдері қатысты.
Этносаралық қатынастар саласындағы келіспеушіліктерді шешу бойынша медиация дағдыларын қалыптастыру және дамытуды мақсат еткен жиында этномедиация институтын қалыптыстыру жайы сөз болды. Семинарға қатысушылар келіссөз жүргізудің тиімді стратегиясы мен практикалық дағдысын меңгерді. Келіссөз жүргізу дағдылары жастар үшін аса маңызды.
Іс-шара барысында «Батыс Қазақстан медиация және келіссөздер процесі орталығы» жеке мекемесінің басшысы, кәсіби медиатор Әлия Куртаева жиналғандарға білім алу, жұмысқа орналасу, стартап жобаларды іске асыру, академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысу және күнделікті өмірдегі қарым-қатынаста дұрыс келіссөз стратегиясын қолдану тәжірибесін бөлісті. Қатысушылар ұлтаралық қатынастарды реттеу, дау-дамайлардың алдын алу тәсілдерін меңгерді.
— Медиация — тараптардың бір-бірін тыңдау арқылы оларды өзара түсінісуге көмектесетін қызмет. Ең бастысы — дау-жанжалдарды болдырмау, оның алдын алу, сотқа жеткізбей шешу жолдарын қарастыру. Кезекті семинарда қоғаммен тиімді қарым-қатынас жасау үшін қажетті коммуникативтік дағдыларды дамытуды, басқа адамдармен ауызша қарым-қатынас құруды, іскерлік қарым-қатынас саласында өзін-өзі дамыту жоспарын әзірлеуді, келіспеушілік кезінде байыпты мінез-құлық танытып, әдепті сөйлеуді үйрендім, — дейді семинар қатысушысы Данил Цой.
Семинар соңында барлық қатысушыға сертификат табысталды.
Ақмарал МҰҚАШЕВА.