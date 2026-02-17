ҚАМДАНҒАН ШАРУАЛАР ҚЫСТАН ҚОРЫҚПАЙДЫ
Мал қыстату
Биылғы жауған қар өткен жылдардағы дәл осы мезгілмен салыстырғанда қалыңырақ. Алайда атакәсібіміз — мал шаруашылығының тізгінінен нық ұстаған түздегі шаруалар бұл қыс та шаруаға аса қолбайлау болмайды деген сенімде. Елдің шетінде, желдің өтінде мұз жастанып, мал шаруашылығын ілгерілету ісінде жүрген малшы қауымның ахуалын білу мақсатында облыс орталығынан арнайы келген облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының мал шаруашылығы бөлімінің бас маманы Ермек Әділбекұлы мен аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы Марғұлан Досжанов Шалқар және Жаңақоныс ауылдық округтеріне қарасты қыстақтарды аралады.
Сала мамандары алдымен Шалқар ауылдық округіне қарасты «Өркен», «Жалымбет», «Әнуар», «Берекет» шаруа қожалықтарына табан тіреді. Аталған қожалықтарда мал қыстатуға дайындық ертерек қолға алынғаны байқалады. Қолда тұрған малға мезгілімен шөп салынып, уақтылы жемге үйретілген.
«Әнуар» шаруа қожалығының мүшесі Ернұр Нұрқашұлы алдағы уақытта қой шаруашылығын дамытуды жоспарлап отыр. Осы бағытта сала мамандарынан нақты кеңес алды. Ал осы шаруашылыққа іргелес орналасқан «Жалымбет» шаруа қожалығында мүйізді ірі қара басын көбейту бағытында жүйелі жұмыс жүргізілуде. Өткен жазда белгісіз ауру салдарынан сиырдан шығын болса да, қожалық мүшесі Асылбек Бұқарбаев мүйізді ірі қара санын арттырып, асылдандыру ісінен айнымайтынын жеткізді.
Осы округке қарасты құрылғанына ширек ғасыр асқан «Берекет» шаруа қожалығы да биылғы қысқа ерте қамданыпты. Біз барған сәтте бұндағы табын сиырға жергілікті мал дәрігерлері қан алу, вакцина салу секілді жоспарлы ветеринариялық-профилактикалық жұмысын жүргізіп жатыр. Шаруашылық басында жүрген Айнат Бекмағанбетовтің айтуынша, қысқа жеткілікті жемшөп дайындалған. «Қыс ортасында шаруашылық үшін ең бастысы — жемшөп қорының молдығы», — дейді ол.
Жаңақоныс ауылдық округіне қарасты Тұз қыстағында орналасқан «Қопасор» шаруа қожалығы да округтегі іргелі шаруашылықтардың бірі. Мұнда соңғы жылдары мал тұқымын асылдандыруға айрықша мән беріліп отыр. Сонымен қатар көпшіліктің бүгінде бағуын бейнетсінетін қой шаруашылығы да осы қожалықта жүйелі жолға қойылған. Қойдың етті бағыттағы тұқымын көбейту мақсатында гиссар тұқымды алты қошқар әкелініп, отарға қосылған.
— Қыстағымыз құм іргесінде болмағанымен, әзірге қой далада жайылып жүр. Кешкілік күніне бір мезгіл арпа мен жарма араластырылған жем қосымша береміз, мал күйі жаман емес. Енді түйе шаруашылығын дамытуды да жоспарлап отырмыз. «Агробизнес» бағдарламасы арқылы несие алып, түйе сатып алдық. Қазіргі таңда қожалықта сексенге жуық ойсылқара төлі бар, — деді бізге шаруашылық басында жүрген Райымбек Жұмағанбетов.
Аудан орталығының екі бағытында орналасқан аталған шаруа қожалықтарды аралау барысында облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының өкілі Ермек Әділбекұлы ауыл шаруашылығы ел экономикасына серпін беретін стратегиялық маңызды сала екенін шаруаларға түсіндірді. Табиғи және климаттық ерекшеліктеріне байланысты Шалқар ауданында атакәсіп — мал шаруашылығын дамытуға барлық мүмкіндік бар екенін жеткізді. Сондай-ақ елімізде асылтұқымды мал шаруашылығын дамытуға арналған «Игілік» бағдарламасының тиімділігіне тоқталып, мал шаруашылығына берілетін субсидиядағы бірқатар жаңашылдық жайын жеткізді. Бұдан бөлек облыс көлемінде қой жүнін қайта өңдеу бағытында қолға алынып жатқан маңызды жобалар туралы мәлімет берді.
— Атап айтқанда, «KazFeltec» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүнді қайта өңдеу зауытын салу жобасын жүзеге асыруда. Жоба италиялық Cormatex компаниясының Lar FormAir технологиясы негізінде іске асырылып, аэродинамикалық кенеп қалыптастыру әдісі арқылы тоқыма емес материалдар өндіруге бағытталған. Жоба толық іске қосылғанда жылына 3600 тоннадан астам шикізатты қайта өңдеу жоспарлануда. Өнімдер ішкі және сыртқы нарыққа шығарылып, әртүрлі салаларда қолданылатын болады. Әсіресе табиғи қой жүнінен жасалатын жылу және дыбыс оқшаулағыш материалдар экологиялық тазалығымен ерекшеленеді. Бұндай ауқымды жұмыстар нәтижелі жүзеге асып тұрса, алда қой жүні де жерде қалмайды, — дейді Ермек Әділбекұлы.
Аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы Марғұлан Досжанов аудандағы шаруашылықтар биылғы қыстан да қысылмай шығатынына сенім білдірді. Қазір жеке кәсіпкерлердің күшімен облыс орталығынан, Қостанай облысынан және Ресей Федерациясынан жем тұрақты жеткізіліп, Шалқар қаласындағы тоғыз сауда нүктесінде сатылуда. 20-25 келілік кебек жемнің бағасы 2300-2800 теңге аралығында болса, 25 келілік арпа — 3000 теңге.
Қажет болған жағдайда ауданға тиесілі шаруашылықтарды жем-шөппен қамтамасыз ететін жеткілікті қор көздері қалыптастырылған. Қазіргі кезде аудандағы барлық шаруашылықта төрт түлік мал түгелдей қолға қараған жоқ, құм іргесіндегі шаруашылықтарда мал әлі де өрісте жайылып жүр.
Осы кездесу басында болған Шалқар және Жаңақоныс ауылдық округтерінің әкімдері Бек Тілеулесов пен Серік Боранбай шаруаларға мал қыстату кезеңінің жауапкершілігін түбегейлі сезіну қажеттігін айтып, әкімдік әрдайым шаруалармен тығыз байланыста болатынын жеткізді.
Мұхтар МЫРЗАЛИН,
Шалқар ауданы.