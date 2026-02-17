ҰЛТТЫҚ ДӘСТҮРДІ ДӘРІПТЕГЕН
Кездесу
«Қазақ аналары — дәстүрге жол» республикалық қоғамдық бірлестігінің құрылғанына 4 жыл толуына орай С.Жиенбаев атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасында кездесу өтті. Оған облыстық филиал мүшелері мен 7 аудандық филиалдың төрағалары қатысты.
Кездесу барысында облыс әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі комиссия хатшысы Маржан Қорғанбаева белсенді аналарға алғысын білдірді.
Әр ауданнан келген ақ жаулықты аналарымыз ұлттық тағамдар мен ұмытылып бара жатқан дәстүрлерден көрініс көрсетті. Сондай-ақ қолөнер бұйымдарының көрмесі мен «Ұршық — қол фабрикасы» байқауы ұйымдастырылып, қонақтар ұршық иіруден сайысқа түсті.
Облыстық филиал төрағасы Назира Сәрсенбайқызы сәукелені рекордтар кітабына енгізуге атсалысқан аналарымызды құттықтап, төсбелгі табыстады. Сонымен қатар қоғамдық жұмыстарға белсене атсалысқан аналар «Ауыл» партиясының және «Қазақ аналары — дәстүрге жол» бірлестігінің облыстық филиалының марапаттарын иеленді.
Сондай-ақ 29 баланы асырап, оларға тәрбие беріп отырған ұлағатты ана Амангүл Ешпановаға да құрмет көрсетілді. Оған филиал мүшелері құрақ көрпелер, ойыншықтар мен өз қолынан тоқыған бұйымдарын сыйлады.
Мұндай игі шараның ұрпаққа берері мол. Сондықтан филиал мүшелері алдағы жоспарларды да бірге жүзеге асыруға уәделесті.
Өз тілшіміз.