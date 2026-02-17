Ақтөбе облыстық аумақтық референдум комиссиясының құрамы, орналасқан жері және жұмыс уақыты туралы хабарлама
«Республикалық референдум туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 6-бабы 3-тармағына, «2026 жылғы 15 наурызда республикалық референдум өткізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2026 жылғы 11 ақпандағы №1170 Жарлығына, «2026 жылғы 15 наурызға тағайындалған республикалық референдумды әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Орталық референдум комиссиясы 2026 жылғы 12 ақпандағы №6/10 қаулысына сәйкес Ақтөбе облыстық аумақтық референдум комиссиясының құрамын, орналасқан жері және жұмыс уақытын хабарлаймыз.
Ақтөбе облыстық аумақтық референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр даңғылы, 20А, 101, 102, 104, 106-бөлме, тел. 8(7132) 55-02-86; 54-72-11; 55-83-01; 55-83-02; 55-83-04
Комиссия төрағасы – Жүсіпов Нұрлыбек Мейірханұлы
Төрағаның орынбасары – Нұрмағамбетова Ақмарал Құралбайқызы
Хатшы – Бүркіталин Асылжан Жаналыұлы
Комиссия мүшелері:
Көккөзова Радина Берікқызы
Матебаева Іңкәр Мақсатқызы
Нұржігіт Шыңғыс Сейдахметұлы
Тоғызбаева Жанна Талғатқызы
Аумақтық референдум комиссиясының жұмыс уақыты:
күн сайын сағат 9.00-18.00, түскі үзіліс сағат 13.00-14.00
Ақтөбе облыстық аумақтық референдум комиссиясы.