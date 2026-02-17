Басты жаңалықтар

«Референдум тағайындалған күн туралы»

17 Ақпан 2026
40

2026 жылдың 15 наурызында Республикалық референдум өтеді.
Референдумға қатысу құқығына 18 жасқа толған Республика азаматтары ие болады. Референдум ерікті қатысу, еркін ерік білдіру, сондай-ақ азаматтардың жалпыға бірдей, тең, тікелей және жасырын дауыс беру қағидаттарына сай өтеді. Референдумда «Жобасы бұқаралық ақпарат құралдарында 2026 жылғы 12 ақпанда жарияланған Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясын қабылдайсыз ба?» деген сауал қойылды.
Әрқайсысымыздың дауысымыз маңызды!
Қазақстан Республикасының Орталық референдум комиссиясы.

17 Ақпан 2026
