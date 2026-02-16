Басты жаңалықтар

ALASH PRIDE: ЖАҢА ЧЕМПИОН АНЫҚТАЛДЫ

16 Ақпан 2026
39

Турнир

Ақтөбе қаласындағы Қоныс аренасында Alash Pride 118 аралас жекпе-жек турнирі өтті. Ауқымды спорттық додаға барлығы 26 спортшы қатысып, 13 жекпе-жек ұйымдастырылды.
«Алаш Прайд» — еліміздегі ММА бойынша алғашқы әрі белгілі кәсіби турнирдің бірі. Аталған турнир көптеген қазақстандық спортшының үлкен спортқа қадам басуына ықпал етіп келеді.
Турнир қарсаңындағы баспасөз конференциясында қатысушылар мен олардың қарсыластары таныстырылды. Спортшылар алдағы айқастарға қатысты пікір білдіріп, журналистердің сұрағына жауап берді.

Кештің басты жекпе-жегінде жартылай жеңіл салмақтағы уақытша чемпиондық белбеу сарапқа салынды. Октагонға қазақстандық спортшы Жәнібек Тыныштық пен дағыстандық Гаджимурад Гасангусейнов шықты. 24 жастағы Темір ауданының тумасы Жәнібек Тыныштық жекпе-жек барысында басымдық танытып, қарсыласын техникалық нокаутпен жеңді. Осылайша ол Alash Pride лигасының жартылай жеңіл салмақтағы жаңа уақытша чемпионы атанды.

Айта кетейік, Жәнібек Тыныштық кәсіпқой мансабында жеті жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жеткен. Alash Pride жобасы аясында төрт рет айқасып, кездесулерін мерзімінен бұрын аяқтаған. Ол алғашқы кәсіпқой жекпе-жегін 2022 жылы дәл осы Қоныс аренасында өткізген болатын.
Спортшы бұған дейін ММА-дан төрт дүркін Қазақстан чемпионы, Еуропа чемпионатының жеңімпазы, сондай-ақ жастар арасындағы әлем чемпионатының қола жүлдегері атанған.
Жеңімпазға чемпиондық белбеуді Ақтөбе облыстық денешынықтыру және спорт, туризм басқармасының басшысы Мейрамбек Махамбетов табыстады.

А.АЛТЫБАЕВА.

16 Ақпан 2026
39

