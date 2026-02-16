ӨНДІРІС АЛАҢЫНДАҒЫ ЖИЫН
Ақтөбе қаласындағы «Қазхром» трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының зауытында еңбек ұжымымен жаңа Конституция жобасын талқылауға арналған кездесу өтті.
Кездесуге облыстық қоғамдық кеңес төрағасы Тәттігүл Талаева, облыстық мәслихат депутаты Сергей Вишняк, Қазақстан халық партиясы Ақтөбе филиалы төрағасының орынбасары Марат Нұркеев, облыстық кәсіподақтар орталығының төрағасы Алтынбек Әмірғалиев, Ақтөбе қалалық мәслихатының депутаты Амантай Үмбетайұлы қатысты.
Жиында өндіріс саласының қызметкерлеріне алдағы республикалық референдумға ұсынылатын Ата Заң жобасының негізгі бағыттары кеңінен түсіндірілді.
— Жаңа Конституция жобасы — еліміздің саяси жүйесін жаңғыртып, азаматтар мен партиялардың жауапкершілігін арттыруға бағытталған маңызды бастама. Біз, партия ретінде, қоғамға және еңбек ұжымдарына жаңа жобаны түсіндіріп, көкейде жүрген сауалдарына жауап беруге дайынбыз. Ең бастысы — әр азаматтың ойы тыңдалып, еліміздің әділетті және прогрессивті дамуына мүмкіндік жасалуы керек.
Бүгінгі кездесуде жұмысшылар әлеуметтік кепілдіктер, еңбек құқықтары, өндірістегі қауіпсіздік және аймақтық даму мәселелеріне қатысты өз ойын айтты, — деді М.Нұркеев.
Айдана НАҒАШЫБАЙҚЫЗЫ.