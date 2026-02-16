САРАПШЫЛАР ЖАҢА КОНСТИТУЦИЯ ЖОБАСЫН ТАЛҚЫЛАДЫ
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінде Қазақстан Республикасы Конституция жобасын талқылауға арналған сарапшылар кездесуі өтті. Аталған оқу орнының ұйымдастыруымен өткізілген жиынға облыс әкімінің орынбасары Жолдас Батырхан, университеттің Басқарма Төрағасы-Ректор, Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның мүшесі Лаура Қарабасова, облыстық қоғамдық кеңес төрағасы Тәттігүл Талаева, университеттің профессор-оқытушылар құрамы, облыстық мәслихат депутаттары, жоғары оқу орындары мен бұқаралық ақпарат құралдары басшылары қатысты.
Қазақстан Республикасы Ата Заңы жобасының негізгі бағыттарын талқылау, конституциялық реформаның құқықтық және қоғамдық маңызын түсіндіру мақсатында өткізілген жиында сарапшылар жаңа Конституция жобасындағы өзгерістер туралы айтты.
— Қабылданғалы отырған жаңа Конституция – жалпыұлттық деңгейде кеңінен талқыланған тұңғыш жоба. Конституциялық кеңес құрамы оннан астам отырыс өткізіп, жаңа Конституция жобасын халықпен бірге кеңінен талқылады. Бұл – еліміздің конституциялық тарихындағы айрықша кезең.
Қолданыстағы 1995 жылы қабылданған Конституция небәрі он екі сарапшының қатысуымен дайындалғаны белгілі. Олар бір кабинетте отырып, озық елдердің тәжірибесіне сүйене отырып жобаны әзірледі. Оның ішінде үш шетелдік маман болды. Ал қазіргі Конституция жобасы алдымен Конституциялық жұмыс тобының талқылауынан өтіп, Конституциялық кеңестің қарауына көпшіліктің талқылауына ұсынылып, содан соң ғана референдумға шығарылды. Жоба жарты жылдан астам уақыт бойы қоғамда кеңінен талқыланды. Он мыңнан астам ұсыныс пен пікір түсті, олардың барлығы сараланып, ескерілді. Қазіргі таңда талқылау аяқталып, енді халыққа түсіндіру кезеңі басталды. Конституцияның маңызын, ерекшеліктерін кеңінен насихаттау — сіз бен біздің ортақ міндетіміз, — деді Жолдас Батырхан.
Ж.Батырханның айтуынша, кез келген құжаттың берік арқа сүйейтін негізі болуға тиіс. Жаңа Конституцияның идеологиялық негізі – былтыр 5 қарашада қабылданған Қазақстан Республикасы ішкі саясатының негізгі қағидаттары, құндылықтары мен бағыттары.
— Бұл құжатқа сәйкес алты негізгі жалпыұлттық құндылық айқындалып отыр. Біріншісі – тәуелсіздік пен егемендік. Жаңа Конституция жобасында «Тәуелсіздік» пен «Егемендік» ұғымдарының бас әріппен жазылуы да осы құндылықтың маңызын айқындайды. Кейбір тіл мамандары мұның орындылығына қатысты пікір білдіргенімен, бұл кейінгі ұрпаққа осы ұғымдардың қасиетті әрі қастерлі мәнін ұғындыру мақсатында енгізілген норма. Екінші құндылық – бірлік пен ынтымақ. Көпэтносты мемлекет үшін қоғамдық келісім мен татулық әрдайым өзекті. Жаңа Конституция сонымен бірге әділет пен жауапкершілік, заң мен тәртіп, еңбекқорлық пен кәсібилік, жасампаздық пен жаңашылдық сынды құндылықтардың негізінде құрылып отыр, — деді Ж.Батырхан.
Сонымен бірге спикер қоғамдық талқылауда жиі көтерілген мәселелердің бірі – тіл мәселесіне де тоқталды.
— 1990 жылы облыста 514 мектеп болса, оның 249-ы орыс тілінде білім беретін. Бүгінде облыста орыс тілінде білім беретін мектептердің саны — 11. Қазіргі уақытта оқушылардың 76 пайызы мемлекеттік тілде білім алады. Бұл – үлкен тарихи өзгеріс. Бұдан отыз жыл бұрын университет қабырғасында ана тілімізде, мемлекеттік тілде сөйлеу, ғылыми жиында қазақ тілінде баяндама жасау сирек құбылыс болатын. Кітапханадан тіліндегі ғылыми әдебиетті табу қиын еді. Біз студент кезде көрші елдің тіліндегі кітаптарды аударып, түні бойы сабаққа дайындалатын едік. Бүгінде жағдай мүлде өзгерді. Мемлекеттік тіл орнықты. Сондықтан тілді ұранға айналдырып, жалаң патриотизмге ерік берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Мемлекеттік тіл – қазақ тілі. Конституцияның 9-бабының 1-тармағында бұл нақты әрі айқын жазылған. Бұл – тілдің мәртебесін айқындайтын норма. Екінші жағынан, біз мемлекеттік тілді толық меңгермеген отандастарымызды өзегінен теппеуіміз керек. Ешбір азамат мемлекеттік қызмет алуға келген кезде тілдік кемсітушілікке ұшырамауға тиіс, — деген Жолдас Батырхан 15 наурызда болатын референдумда әр тұрғынның дауысы маңызды екенін, сондықтан осы саяси кампанияға белсенді қатысуға шақырды.
Лаура Қарабасова жаңа Конституция жобасын талқылауға қоғамның өте белсенді қатысқанын атап өтті. Комиссия жұмысы барысында он мыңнан астам ұсыныс келіп түскені, ғалымдардан түрлі ұсыныстар жиналып, сараланып, қорытындыланып, жан-жақты талқыланғанын айтты:
— Конституциялық реформалар жөніндегі комиссия жұмысына қатысып келдім. Комиссия құрамында 130-ға жуық адам болды. Оның ішінде Парламент депутаттары, бұқаралық ақпарат құралдарының басшылары, қоғам қайраткерлері, мемлекеттік орган өкілдері, барлық өңірдің мәслихат төрағалары, өңірлік қоғамдық кеңес мүшелері, сарапшылар мен ғылыми қауымдастық өкілдері қатысты. Елімізде 122 оқу орны болса, соның ішінде комиссия құрамына үш мемлекеттік университеттің ректорлары кірді. Олар — Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қарағанды ұлттық университеті және Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті ректорлары. Бұл – мен үшін үлкен сенім әрі зор жауапкершілік. Сонымен қатар университетімізге көрсетілген құрмет деп қабылдадым.
Жаңа Конституция жобасының басты ерекшеліктерінің бірі – тұңғыш рет ғылым, білім және адами капиталдың стратегиялық басымдықтар қатарына енгізілуі. Бұл – ғылыми қоғамдастық үшін аса маңызды қадам. Соңғы бес-алты жылда ғылымға көрсетілетін қолдау айтарлықтай күшейді: қаржыландыру көлемі артты, ғалымдарды тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі реттеліп, көптеген грант бөлінді. Мұның барлығы — ғалымдардың әл-ауқатын жақсартуға бағытталған жұмыстар.
Ал бұл басымдықтардың Конституция деңгейінде бекітілуі салаға тұрақтылық пен сенімділік береді, ғылымның тартымдылығын арттырады. Бұл, әсіресе, ғалымдар үшін өте маңызды. Қазіргі таңда елімізде 23 мыңнан астам ғылыми қызметкер, 47 мыңға жуық профессор-оқытушы құрамы бар. Сонымен қатар докторантурада білім алып жатқан 9 мыңнан астам жас ғалым бар. Қазақстанның жоғары оқу орындарында шамамен 700 мың студент білім алып жатыр. Яғни бұл өзгерістер елдегі үлкен қауымдастыққа тікелей әсер етеді, — деді Л.Қарабасова.
Облыстық қоғамдық кеңес төрағасы Тәттігүл Талаева «Конституцияның жаңа жобасы — мемлекет пен азамат арасындағы қарым-қатынасты жаңаша пайымдау, қоғамдағы әділдік, жауапкершілік пен сенім туралы ортақ түсінікті бекіту» деген пікір білдірді.
— Адамның қадір-қасиеті, құқықтары мен бостандықтары мемлекеттің басты басымдығы ретінде конституциялық деңгейде бекітіліп отыр. Сонымен қатар бірлік, өзара құрмет, этносаралық және конфессияаралық келісім мемлекет іргетасының негізі ретінде айқындалды. Жаңа Конституция – мемлекеттілігіміздің дамуының заңды кезеңі. Ол әділетті, ашық әрі тиімді мемлекет құруға бағытталған қоғамдық сұранысты көрсетеді. Ең бастысы – адамға бағдарланған мемлекет моделін орнықтыру. Адам құқықтары мен бостандықтары мемлекеттің негізгі басымдығы ретінде жаңа Конституция жобасында нақты бекітіліп отыр, — деген Т.Талаева жобадағы кейбір баптарға жеке тоқталып өтті.
Философия ғылымдарының кандидаты, доцент Үмбетхан Сәрсембин жаңа Конституциялық жобаның мемлекеттің тәуелсіздігін, елдің тұтастығын нығайтуға негізделгенін тілге тиек етті:
— Қазір қоғамда орын алып отырған мәселелерді реттейтін заңды, тәртіпті күшейтпесек ертең көп нәрседен қол үзуіміз мүмкін. Сондықтан адами капиталды нығайтуды, заң мен тәртіпті қолға алу қажет. Мемлекеттің заңдары Конституция негізінде қабылданады. Конституция жобасында барлық мемлекет, қоғам алдында тұрған міндеттер анық көрсетілген. Енді әр адам өзінің болашақ алдындағы парызын ескеруге тиіс, яғни, жақсы білім алып, қоғамға қызмет етуге тиіс. Қоғамның интеллектуалдық әлеуеті күшті болса, ғылым дамыса, қалған мәселе реттеледі, — деді ол.
Философия докторы (PhD), доцент Айнұр Нурутдинова жаңа Конституция жобасының басты ерекшеліктеріне тоқталып, өзгерістерді жіліктеп айтып берді.
— Жаңа Конституцияда «Күшті Президент — Ықпалды Парламент — Есеп беретін Үкімет» тұжырымдамасы негізінде мемлекеттік биліктің жаңа архитектурасы қалыптасады. Бірінші маңызды жаңалық — Вице-Президент институтын енгізу. 49-бапқа сәйкес, Вице-Президент Құрылтайдың келісімімен Президент тағайындайды. Ол Президенттің атынан мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасайды және билік сабақтастығының бірінші тізбегінде тұрады.
Жаңа Конституция жобасы алғаш рет преамбула және жалпы ережелер деңгейінде «Әділетті Қазақстан» құндылықтық бағытын мемлекеттік дамудың негізгі бағдары ретінде бекітеді. Бұл принцип «Заң және тәртіп» қағидатымен және адамның құқықтары мен бостандығын мойындаумен қатар мемлекет дамуының іргелі негізін құрайды, — деген ғалым әр өзгеріске жеке-жеке тоқталып, сөзін жаңа Конституция жобасы қазіргі заман сын-қатерлеріне жауап береді деген тұжырыммен түйіндеді.
Жиынға қатысушылар билік өкілдері, сарапшылар және азаматтық қоғам арасындағы ашық әрі сындарлы диалог реформаның табысты жүзеге асуының және жаңа конституциялық нормаларға деген қоғамдық сенімнің нығаюының басты кепілі екенін атап өтті.
Мейрамгүл РАХАТҚЫЗЫ.