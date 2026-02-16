Басты жаңалықтар

ӨНЕРПАЗДАР ҮЛЕСІ

16 Ақпан 2026
Өңірде Конституциялық реформаны қолдауға бағытталған «Конституция — тұрақтылық тұғыры» атты концерт өтті. Демалыс күніне қарамастан «Геолог» мәдениет үйінің алаңына жиналғандардың қарасы көп болды.

Іс-шарада «Геолог» мәдениет үйінің әншілері Диас Есентеміров, Медет Қалиев, Ләззат Мусина, Мұратбек Тәжіғұлов, Мұратбек Құттығаевтар өнер көрсетіп, «Тау ішінде», «Сәйгүлік», «Қазақстаным», «Туған жер» және басқа да қазақ әндерін орындады.
Түсіндіру науқанына атсалысып жүрген Ақтөбе қалалық мәслихатының депутаты Жаңалық Ахаш жиналғандарға елдігімізді айқындайтын құжаттың мемлекетіміздің тұрақтылығы мен дамуының негізгі кепілі екенін атап өтті.

— Жаңа Конституция жобасының референдум арқылы мақұлдануы еліміздің әлеуметтік, экономикалық дамуына тың серпін әкелетініне сенімім мол. Өңірде жетекші партиялар мен қоғамдық ұйымдар тарапынан біріктірілген коалиция құрылғаны хабарланды. Олар халыққа 15 наурызда өтетін жалпыұлттық референдум туралы түсіндірме жұмысын жүргізетін болады. Саяси науқанда өз таңдауымызды жасау арқылы мемлекет дамуына үлесімізді қоса аламыз, — деді ол.

Қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің мәдени шараларды ұйымдастыру секторының меңгерушісі Жазира Бақытжанованың айтуынша, Конституциялық реформаға қолдау көрсету мақсатында өткізілетін мәдени іс-шаралар 8 наурызға дейін жалғасады.

— Өткен сенбіде Конституциялық реформаны қолдауға бағытталған іс-шараларымыз «Геолог», «Қурайлы» мәдениет үйлерінің алаңында ұйымдастырылды. Оған қоғам белсенділері қатысып, жұртшылықты ақпараттандыру жұмыстарына атсалысты. Енді әр сенбі, жексенбі күндері Мәдениет үйлерінің алаңдарында концерттік бағдарламалар ұсынылады. Осы аптаның демалыс күндері «Сазды» мәдениет үйі мен Қалалық мәдениет сарайының алаңында да концерттік бағдарламалар өтеді, — деді ол.

Ақмарал МҰҚАШЕВА.

