ДЕПУТАТТАР СҮТ ӨНДІРУШІЛЕРМЕН ДИДАРЛАСТЫ
Дүйсенбі күні Парламент Мәжілісі депутаттары бастаған белсенді топ «Айс» компаниясының қызметкерлерімен кездесіп, референдум туралы пікір алысты.
Өңірдегі сайлаушыларға Конституциялық реформаның мән-маңызы туралы айтқан Парламент Мәжілісі депутаттары Қазыбек Әлішев пен Дания Еспаева сүт өндірушілерді референдумға тегіс қатысуға шақырды.
— Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев конституциялық өзгерістер елдегі жүйелі саяси жаңғырудың жалғасы дегені белгілі. Сол арқылы әділдік пен заң үстемдігін күшейтіп, мемлекетіміздің институционалды негізі трансформацияланады. Жаңа Ата Заң жобасы қоғамдағы өзекті құндылықтар мен мемлекеттік саясат қағидаттарын айқындап қана қоймай, Қазақстанның дамуына негіз қаламақ. Ұсынылған өзгерістерді қоғам талқысына шығарып, халықты кеңінен ақпараттандыру мақсатында жер-жерде жұмыс істейтін ақтөбеліктермен жүздесуді бастадық.
Жобаны әзірлеу мен талқылауға мыңдаған азамат белсене атсалысты, бұл «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасына сай келеді. Құжатта білім, ғылым, инновация мемлекеттің басты стратегиялық бағыты ретінде айшықталды. Сондай-ақ қазіргі Конституцияда халық мемлекеттік биліктің қайнар көзі деп көрсетілсе, жаңа нұсқада мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы және егемендіктің иесі екені жазылған. Ұсынылып отырған жобаның түпкі мәні — Тәуелсіздігімізді нығайту, қорғау және өскелең ұрпаққа қуатты мемлекетті аманат ету. Сондықтан алдағы наурыз айында өтетін референдумға әрқайсысымыз белсенді қатысып, өз таңдауымызды жасайық дегім келеді. Қалыс қалмайық.
Бір апта бойы ақтөбеліктерге осы маңызды науқан туралы айтып, өзара пікір алыспақ жоспарымыз бар, — дейді Қазыбек Әлішев.
Ал Дания Еспаева жаңа Ата Заң заман талабына сай әзірленгенін, бұл қай жағынан да жақсылыққа бастайтынын атап өтті. Артынша әр ақтөбелікті референдумға қатысып, өз азаматтық ұстанымын білдіруге шақырды.
Айта кетейік, сүт өнімдерін дайындайтын «Айс» ЖШС-да 600-ге тарта адам жұмыс істейді, барлығы 3 цех бар.
Айбек СЕРІКҰЛЫ.