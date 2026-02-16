Халықтық Конституция үшін коалициясының сайты іске қосылды
Түсіндіру материалдарынан бөлек, сайтта Конституцияның мәні мен оның қоғам өміріндегі рөлін тереңірек ұғынуға көмектесетін тақырыптық материалдар, видеоконтент және интерактивті форматтар ұсынылған.
Сайт ұсынылып отырған реформалардың мәнін жан-жақты түсініп, саналы шешім қабылдағысы келетін барлық азаматқа сенімді әрі тексерілген ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Бұл ресурстың іске қосылуы «Әділетті және Прогрессивті Қазақстанның Халықтық Конституциясы үшін» жалпыұлттық коалициясының жүйелі жұмысының жалғасы болды. Оның құрамына жетекші саяси партиялардың өкілдері мен жүздеген қоғамдық ұйымдар кірді. Бірлестіктің жұмысы қазірдің өзінде еліміздің барлық өңірінде қызу жүріп жатыр. Ол жаңа Конституция жобасының негізгі қағидаларын түсіндіруге және қоғамның бұл іске белсенді араласуына бағытталған кездесулер мен ашық диалог алаңдары арқылы жүзеге асырылып жатыр.