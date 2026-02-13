Белсенді жастар бас қосты
С.Жиенбаев атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасында Конституция жобасына арналған республикалық референдум аясында өңірдегі әр салада қызмет ететін белсенді жастар бас қосты.
Кездесуге облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы Әлімбек Тұралиев, облыстық жастар ресурстық орталығының басшысы Самғат Артығалин, этномәдени бірлестік мүшелері, волонтерлер, әр түрлі салада қызмет ететін жастар қатысты.
— Бүгін біз ел болашағына әсер ететін маңызды өзгерістер туралы айтып отырмыз.
Өткен жылдың қазан айында арнайы комиссия құрылып, Конституцияның шамамен 85 пайызы жаңартылды. Бұл — заман талабына сай жасалған маңызды қадам.
Бала құқығын қорғау, адам қауіпсіздігін қамтамасыз ету, буллинг пен сталкингке қарсы бағытталған арнайы баптардың енгізілуі — мемлекетіміздің әрбір азаматқа, әсіресе жастарға деген қамқорлығының айқын көрінісі.
Болашақты қалыптастыратын — жастар. Сондықтан олардың пікірін ескеру — мемлекеттік саясаттың басты бағыты. Мемлекет сіздерге сенеді, қолдайды және үлкен үміт артады. Біз де сіздердің бастамаларыңызға әрдайым қолдау көрсетуге дайынбыз. Еліміздің жарқын болашағын бірге қалыптастырайық! — деді Әлімбек Тұралиев.
OpenTalks форматында өткен кездесуде жаңа Конституция жобасы туралы жан-жақты айтылды.
Осы жиынға қатысқан белсенді жастың бірі — «Вайнах» шешендер этно-мәдени бірлестігі төрағасының орынбасары, Qazaqvibe курсының негізін қалаушы Ализа Кайхарова.
— Жаңа Конституция жобасымен таныса отырып, құжаттағы қоғам үшін аса маңызды мәселелерге нақты көңіл бөлінгенін байқадым. Соның ішінде әйелдер мен балалардың құқықтарын қорғау тетіктерінің күшейтілуі — үлкен әрі қажетті қадам. Бұл — әр отбасының қауіпсіздігі мен әл-ауқатын арттыруға бағытталған маңызды шешім. Сонымен қатар жобада білім беру жүйесінің зайырлы сипатының нақты бекітілуі де ерекше мәнге ие. Бұл — балалардың білімді, саналы, еркін ойлайтын тұлға болып қалыптасуына мүмкіндік беретін басты негіз. Зайырлы білім — қоғамның дамуы мен болашақ ұрпақтың дұрыс тәрбиесінің кепілі. Жалпы жаңа Конституция жобасы әйелдерге, балаларға және жастарға нақты қолдау көрсетіп, олардың құқығы мен қауіпсіздігін қорғауға бағытталған. Бұл құжат елдің болашағын ойлайтын, жауапты, әділетті әрі қамқор қоғам құруға негіз болады деп сенемін, — деді Ализа Кайхарова.
Басқосуда тағы біраз жас өз ой-пікірлерін ортаға салды.
Айнұр ІЛИЯСҚЫЗЫ.