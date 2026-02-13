Басты жаңалықтар

2027 жылы Астанада УЕФА-ның 51-ші Конгресі өтеді

13 Ақпан 2026
39

Еуропа футбол қауымдастықтарының одағы УЕФА 51-ші Конгресі 2027 жылы 4 наурызда Қазақстан астанасында өтетінін ресми жариялады.

Бұл шешім Брюссельде өткен УЕФА-ның мерейтойлы 50-ші Конгресінде хабарланды. Конгреске Қазақстан футбол федерациясының Бас хатшысы Давид Лория қатысты.

УЕФА Конгресі – ұйымның ең жоғары басқарушы органы. Жыл сайын өтетін Конгреске 55 ұлттық қауымдастықтың өкілдері жиналады. Іс-шара аясында Еуропадағы футболдың стратегиялық дамуын айқындайтын негізгі шешімдер қабылданады, қаржылық және ұйымдастырушылық мәселелер бекітіледі, халықаралық жарыстарды өткізуге қатысты мәселелер қаралады, сондай-ақ УЕФА-ның басшы органдары сайланады.

#KFF | #UEFACongress

13 Ақпан 2026
39

Басқа жаңалықтар

Ақсақалдар мен аналар пікір алмасты

13 Ақпан 2026

ЕЛ ДАМУЫНЫҢ КЕПІЛІ

13 Ақпан 2026

МҰҒАЛІМ-ФАСИЛИТАТОР: ЖАҢА ТӘСІЛДЕР МЕН ДАҒДЫЛАР

13 Ақпан 2026

РЕФЕРЕНДУМҒА ҚАТЫСУ — АЗАМАТТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІК

13 Ақпан 2026

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2026, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button