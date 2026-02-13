ЕЛ ДАМУЫНЫҢ КЕПІЛІ
Ел тарихындағы маңызды кезеңдерде қоғамның санасы сергек, ұстанымы нық болуы қажет. Конституциялық реформа — мемлекеттің болашақ бағытын айқындайтын стратегиялық таңдау. Бүгінгі талқылаулар мен ашық кездесулер — халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатының нақты көрінісі. Әрбір бап, әрбір түзету — ертеңгі ұрпақтың тағдырына әсер ететін маңызды қадам. Сондықтан Ата Заң жобасын талқылау — барша азаматтың ортақ ісі, ортақ жауапкершілігі.
2026 жылғы Конституциялық реформа аясында Ата Заңның жаңа жобасын түсіндіру мақсатында облыстық мәслихат депутаттары Марат Қойлыбаев пен Бижан Қалмағанбетов Алға ауданының тұрғындарымен кездесті.
Халық қалаулылары алдымен «Алға-Жылу» КМК жұмысшыларымен жүздесіп, одан кейін Алға индустриялық-техникалық колледжінің ұстаздары және қызметкерлерімен, Белсенді өмір сүру орталығының мүшелерімен, аудандық бөлімдер мен мекемелер қызметкерлерімен, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен ашық пікір алмасты.
Кездесу барысында депутаттар жаңа Конституция жобасын жан-жақты талқылауға және тұрғындардың көкейінде жүрген сауалдарға жауап беруге келгенін атап өтті.
— Бүгін тәуелсіз еліміз маңызды тарихи кезеңде тұр. Бұл — үлкен таңдау уақыты. Таңдау дегеніміз — заңдылық. Ал заңдылықтың берік ұстанымы болуы керек. Заман өзгерген сайын заң да жетіліп отырады. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында қабылданған Ата Заңымыз мемлекеттігіміздің қалыптасуына қызмет етті. Енді жаһандану дәуірінде, әлемдік қауымдастықта өз орны бар ел ретінде Жаңа Қазақстанның талаптарына сай жаңа мазмұн қажет, — деді Марат Айтуғанұлы.
Алға аудандық Белсенді өмір сүру орталығының директоры Бақыт Қарағұлқызы жаңарған қоғамға жаңаша заң қажет екенін атап өтіп, алдағы референдумға белсенді қатысуға шақырды. Ол заң жобасын мұқият оқып, әр адам өз ұсынысын жеткізу керегін, түрлі пікірге ермеудің маңызды екенін айтты.
Аудан әкімінің орынбасары Сансызбай Мұқанов өз сөзінде ауданда жаңа Конституция жобасының кең талқыланып жатқанына тоқталды. Барлық ақпарат құралдары арқылы тұрғындарға түсіндіру жұмысы жүргізіліп жатыр.
Мәдина ТӘЖІБЕКОВА,
Алға ауданы.