МҰҒАЛІМ-ФАСИЛИТАТОР: ЖАҢА ТӘСІЛДЕР МЕН ДАҒДЫЛАР
Білім беру
Еліміздің білім беру жүйесінде, соның ішінде мұғалімнің мәртебесін көтеруде, оның ұстаздық рөлін арттыруда елеулі өзгеріс болып жатыр. Мәселен, дәстүрлі мұғалімді білім беруші деп қана танысақ, қазіргі педагогикалық тәжірибеде ол фасилитаторға айналды. Фасилитатор дегеніміз, — оқушылардың белсенділігін арттырып, олардың зерттеушілік, шығармашылық қабілеттерін дамытуға жағдай жасайтын жетекші тұлға. Мұғалімнің фасилитатор рөлін меңгеруі — заманауи білім беру стандартына сай тиімді оқытудың маңызды факторы.
Қазіргі заманғы педагогикалық зерттеулер қорытындысы бойынша фасилитаторлық тәсіл оқушылардың өз бетінше білім алу, сыни тұрғыдан ойлау қабілетін және топта жұмыс жасау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Сондықтан оқыту үрдісінде мұғалімдердің өздерін фасилитатор ретінде көрсетуі — педагогикалық тәжірибедегі негізгі бағыттардың бірі.
Фасилитатор мұғалімнің рөлі және ерекшеліктері мынадай — оқушылардың белсенділігін арттыру және өз бетімен білім алуына ықпал жасау; сыныптағы талқылау мен топтық жұмыстарды жүргізу; оқушылардың шешім қабылдау және проблемаларды шешу қабілеттерін дамыту және диалогқа негізделген оқыту үрдісін ұйымдастыру.
Сонымен қатар фасилитатор мұғалім — оқушылардың зерттеуіне және тәжірибе жасауына жағдай жасайтын бағыттаушы. Сол арқылы ол педагогикалық үрдіске шығармашылық және икемділік пен бейімділік қабілетін қосады.
Фасилитатор мұғалім сабақ барысында интерактивті оқыту, яғни рөлдік ойындар, кейс-стади және жобалық сабақтар, мультимедиа құралдары мен интерактивті тақталарды, жоба және зерттеушілік оқыту әдістерін пайдаланады. Бұл тәсіл топтық жұмысты ұйымдастыру мен сын тұрғысынан ойлауды дамытуға ықпал етеді. Сол сияқты фасилитатор мұғалім цифрлық технологияларды қолдану, яғни онлайн платформалар (Google Classroom, Zoom, Teams т.б.) арқылы сабақтарды жүргізу, виртуалды тренажерлер мен симуляциялар арқылы мұғалімге фасилитаторлық дағдыларды дамытуға жағдай жасау, коучинг және менторлық әдістер, яғни жетекші мұғалімдердің өз әріптестері арасында тәжірибесін бөлісу, кері байланыс пен өзін-өзі бағалау арқылы кәсіби шеберлікті арттырудың негізгі әдіс-тәсілдерін қолданады.
Нақты мысал келтірер болсақ, 9-сыныптағы химия пәні бойынша «Металдар қасиеттері» тақырыбындағы сабақтағы мұғалімнің фасилитатор ретіндегі рөлін көрсетейін. Сабақ басында мұғалім металдардың өмірде, тұрмыста қолданылуы туралы қысқаша кіріспе жасайды. Одан әрі мentimeter арқылы «Сіздің ойыңызша ең маңызды металл қандай және не үшін?» деген сұраққа жауап іздеуді ұсынады. Оқушыларды топтарға бөліп, ChatGPT арқылы әр топ металдардың қасиеттерін және олардың қолданылуын, мысалы, темір мен мыс қасиеттерінің ерекшеліктерін, алтынның қасиеттері және оның қолданылуын, металдардың химиялық белсенділігін зерттеуге назар аударады. Әр топ Canva көмегімен тақырыптың мәнін ашатын қысқаша презентация дайындайды. Padlet-те зерттеу нәтижесін бөліседі. Kahoot арқылы интерактивті викторина өткізіледі. Оқушылар өз білімдерін тексереді. Google Classroom арқылы осы тақырыпқа шағын жоба дайындауға үйге тапсырма беріледі.
Бұл жердегі мұғалімнің фасилитаторлық рөлі білім алушылардың әрқайсысын пікір білдіруге ынталандырады, қызығушылық тудырады, зерттеушілік іс-әрекетке бағыттайды, дұрыс ақпарат алу жолын көрсетеді. Мұғалім топтық талқылауды бақылап, сыни ойлауға ынталандырады, кері байланыс орнатады. Викторина нәтижесін талдап, сабақты қорытындылайды.
Мұғалім-фасилитатордың қазіргі білім беру жүйесіндегі рөлі ұлғайды. Педагогикалық тәжірибедегі жаңа тәсілдер — интерактивті сабақтар, жобалық және зерттеушілік оқыту, цифрлық құралдар мен коучингтік әдістер мұғалімге білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Фасилитаторлық тәсіл білім беру сапасын арттырып қана қоймай, оқушылардың өздігінен білім алуына, сыни ойлау және топта жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.
Қ.ЕРМҰХАНБЕТОВА,
№30 қазақ орта мектебі директорының орынбасары,
биология-химия пәнінің мұғалімі.