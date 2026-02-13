РЕФЕРЕНДУМҒА ҚАТЫСУ — АЗАМАТТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІК
«Жекпе жек» сарайында спорт саласы өкілдерінің қатысуымен Конституцияның жаңа жобасын талқылауға арналған жиын өтті. Кездесуге облыстық мәслихат депутаттары Боран Ізбасов, Айгүл Нұркеева, Т.Ахтанов атындағы облыстық драма театры директоры Сайлау Қамиев, «Бұқаралық спорт клубы» КММ директоры Әшім Түйебаевтар қатысты.
Спикерлер еліміздегі жаңа Конституциялық өзгерістерді түсіндіріп, қатысушылардың сұрақтарына жауап берді.
Боран Ізбасовтың айтуынша, еліміздегі конституциялық реформа Мемлекет басшысының қыркүйек айындағы халыққа Жолдауында көтерілген саяси, соның ішінде парламенттік реформаны жүзеге асыру мәселесінен бастау алды.
— Осыған байланысты арнайы комиссия құрылып, ауқымды жұмыс жүргізілді. Ұсынылған өзгерістердің қатарында Парламент құрылымына қатысты түзетулер, бірқатар лауазымдық өзгерістер және басқа да маңызды нормалар бар.
Әрине, бұған дейін қабылданған Конституция еліміздің дамуына, халыққа қызмет етуіне үлкен үлес қосты. Мұны жоққа шығаруға болмайды. Дегенмен Конституция өзгермейтін құжат емес. Қоғам дамыған сайын, заман талабына сай құқықтық нормалар да жетілдіріліп отырады.
Мемлекет басшысының Жарлығына сәйкес наурыз айында референдум өтеді, барша азаматтарды референдумға белсенді қатысуға шақырамын, — деді Б.Ізбасов.
Айгүл Нұркеева Конституцияның жаңа жобасындағы негізгі өзгерістерге, соның ішінде адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау, цифрлық қауіпсіздік мәселесі, отбасы құндылықтары, ана мен баланың құқықтарын қорғау, қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өлім жазасының толықтай жойылуы, тұрғын үйге қатысты құқық және қоршаған ортаға ұқыпты қарау мәселелеріне тоқталды.
— Мемлекет басшысы республикалық референдум өткізу туралы Жарлыққа қол қойды, яғни Қазақстанның барша азаматтарына жаңа Конституция жобасы бойынша өз таңдауын жасау мүмкіндігі беріліп отыр. Бұл – әр азаматтың конституциялық құқығы әрі жауапкершілігі.
Бұқаралық ақпарат құралдарында жаңа Конституцияның соңғы, толықтырылған нұсқасы жарияланды. Соңғы алты ай бойы жұмыс істеген Конституциялық комиссия қоғамның ұсыныс-пікірлерін жан-жақты қарастырып, көптеген бастамаларды ескерді.
Конституцияның басты мақсаты – адам, оның құқықтары мен бостандықтарын қорғау. «Заң және тәртіп» қағидаты негізгі құндылық ретінде бекітіледі. Заң мен тәртіп болмай, әділетті мемлекет құру мүмкін емес. Сонымен қатар жаңа Конституцияда алғаш рет цифрлық қауіпсіздік мәселесі қамтылып отыр, бұл – уақыт талабы. Отбасын, ана мен баланың құқықтарын қорғау да ерекше назарда. Неке ер мен әйелдің тең құқықты, ерікті одағы ретінде айқындалады. Балалардың қауіпсіздігі мен құқықтарын қорғау мемлекеттің басты міндеттерінің бірі ретінде бекітіледі. Сондықтан баршаңызды жаңа Конституция жобасымен танысып, референдумға белсенді қатысуға шақырамын. Бұл – еліміздің болашағына қатысты маңызды шешім, — деді А.Нұркеева.
Театр директоры Сайлау Қамиев те жаңа Конституцияға қатысты бүкілхалықтық шешім қабылданатын маңызды күн — 15 наурыз еліміз үшін тарихи күн болатынын жеткізді.
— Конституциялық комиссия қоғамның ұсыныс-пікірлерін зерделеп, халық айтқан тілектерді ескерді. Яғни бұл құжат – халықтың бар ұсынысы ескерілген құжат. Менің ойымша, референдум өткізу – еліміздің демократиялық даму жолындағы маңызды белес. Сондықтан біз одан шет қалмауымыз керек, ел болашағы үшін жауапкершілік танытуымыз қажет. Баршаңызды референдумға белсенді қатысуға шақырамын, — деді С.Қамиев.
Мейрамгүл РАХАТҚЫЗЫ.