СТАЛКИНГ — ҚЫЛМЫС
Облыстық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен «Заң мен тәртіп» қағидаты аясында М.Мәметова атындағы Ақтөбе жоғары медициналық колледжінде «Қауіпсіз әлем: Сталкингтің алдын алу және қыздардың құқықтарын қорғау» тақырыбында кездесу өтті.
Шараның басты мақсаты — қыз балалар өздерін қорғауды үйрену, қауіпті жағдайлардан сақтану жолдарын білу және сталкингке қарсы күресу үшін қажетті ақпарат беру.
Жиында түрлі сала өкілдері сөз сөйлеп, қатысушылармен пікір алмасты. Мәселен, психология ғылымдарының магистрі Бибігүл Қалел жасөспірімдер арасындағы психологиялық қауіпсіздік пен жеке шекараны қорғау мәселелеріне тоқталды.Сондай-ақ «Aqtóbe» телеарнасының шеф-редакторы, облыс әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі комиссияның мүшесі Бибігүл Биманова қыз балалардың қоғамдағы рөлі мен құқықтық сауаттылықтың маңызын атап өтті.
— Бүгінде сталкинг Қылмыстық кодекске енгізіліп, қылмыс ретінде нақты көрсетілді. Көп жағдайда біз сталкингті тұрмыстық жағдайдағы ұсақ әрекет ретінде қабылдаймыз. Алайда оның түбінде психологиялық қысым жатады, ал мұндай қысымның соңы ауыр қылмысқа әкелуі мүмкін, — деді Бибігүл Биманова.
Ақтөбе қалалық полиция басқармасының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі инспекторы, полиция лейтенанты Лаура Бисекенова сталкинг пен өзге де құқықбұзушылықтардың алдын алу, заң аясында қорғану тетіктері туралы түсіндірді. Ал облыстық жастар ресурстық орталығы басшысының орынбасары Дана Санатқызы жастармен жүйелі жұмыс жүргізудің маңызына тоқталды.
Іс-шара барысында қыз балаларға қорғану әдістері, әлеуметтік желілерде қауіпсіздік ережелері, физикалық және психологиялық тұрғыдан қауіпсіздікті сақтау жолдары таныстырылды.
Кәмшат ҚОПАЕВА.