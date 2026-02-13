САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ — САУЛЫҚ КЕПІЛІ
Маман кеңесі
Тұмау — адамнан-адамға ауа-тамшылы және қарым-қатынас кезінде жұғатын жедел вирустық инфекция. Аурудың инкубациялық кезеңі, яғни вирус жұққан сәттен бастап алғашқы белгілерінің пайда болуына дейінгі уақыт, бірнеше сағаттан 7 күнге дейін созылуы мүмкін.
Әдетте тұмау эпидемия маусымы күз айларында басталып, сырқаттанудың ең жоғары деңгейі желтоқсанда тіркеледі. Ауру көктемге дейін, шамамен сәуір айына дейін жалғасады.
Тұмау кенеттен басталады. Бірнеше сағат ішінде дене қызуы 39-40ºС градусқа дейін көтеріледі. Маңдай тұсы әсіресе көздің жоғарғы қабағы ауырады, бас айналу, әлсіздік, буын мен бұлшық ет сырқырауы байқалады. Науқастың еңбекке қабілеттілігі азайып, жалпы жағдайы күрт нашарлайды.
Тұмаудың қауіптілігі оның асқынуында. Орталық жүйке жүйесінің, жүрек-қан тамырлары жүйесінің зақымдануы, пневмония сияқты ауыр жағдайларға әкелуі мүмкін. Кейбір жағдайда дерт өлімге соқтыруы ықтимал. Сондықтан тұмаудан қорғанудың ең тиімді жолы — вакцинация алу. Уақтылы егілген вакцина ағзаның қорғаныш қабілетін күшейтіп, аурудың ауыр өтуінің алдын алады.
Алдын алу шаралары
Тұмау және жедел респираторлық вирустық инфекциялардың алдын алу үшін келесі сақтық шараларын ұстану қажет:
- Үй жағдайында өздігінен ем тағайындау. Ауру белгілері байқалса, дәрігерді үйге шақырту;
- Қоғамдық орындарда медициналық маска пайдалану;
- Таза ауада жиі серуендеу. Бұл тыныс алуды реттеп, өкпенің вентиляциясын жоғарылатады. Сондай-ақ қан айналым жүйесін жақсартады;
- Жеке бас гигиенасын сақтау. Қолды сабынмен жиі жуып, антисептик қолдану;
- Үй мен жұмыс орнын жүйелі түрде желдету;
- Тағам рационында «С» дәруменіне бай өнімдерді көбейту;
- Денешынықтырумен тұрақты айналысу.
Әрбір азамат өз денсаулығына жауапкершілікпен қарап, қарапайым профилактикалық шараларды сақтаса, маусымдық сырқаттанудың алдын алуға болады.
Айнұр АБДЕШОВА,
Ақтөбе қаласының санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау басқармасының бас маманы.