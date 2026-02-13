МҰҚАҒАЛИ МҰРАСЫ НАСИХАТТАЛДЫ
Өнер
Қалалық мәдениет сарайы өнерпаздарының ұйымдастыруымен қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың 95 жылдығына орай «Бақыт деген…» музыкалық поэзия кеші өтті. Кеште ақынның сөзіне жазылған танымал әндер орындалды.
Іс-шара «Ақтөбе» вокалды ансамблінің сүйемелдеуімен өтті. Кеш шымылдығы ақынның сөзіне жазылған «Есіңе мені алғайсың» әнімен басталды.
— Өңірімізде Мұқағали Мақатаевтың 95 жылдығына арналған ауқымды іс-шаралар ұйымдастырылуда. Кеште өнер көрсеткен артистеріміз ақынның бай мұрасын өз биігінде жеткізе алды. Көрермен назарына сахналық көріністер көрсетіліп, жүректі тебірентер әндер орындалды. Ақынның «Аңса, жаным», «Ұнатамын мен сені», «Ана, сен бақыттысың» және басқа да сыршыл өлеңдері оқылды. Қаламгердің бейнесін жасанды интеллект мүмкіндіктерін қолдана отырып, бейне-контент арқылы көрсеттік. Оның авторы — белгілі контент-мейкер Әбутәліп Жоламан. Бұл идеямыз көрерменнің көңілінен шықты деген ойдамын. Ұлттық құндылықтарымызды насихаттау бағытындағы іс-шараларымыз жалғасын табады, — дейді Қалалық мәдениет сарайының директоры Нұртас Омаров.
Әсерлі музыкалық кеште мәдениет саласының үздігі Жұлдыз Нұрқасымова, Қалалық мәдениет сарайының әншілері Ұлан Досмұратов, Ләззат Медетова, Қуанышбек Қайратұлы, Әкімжан Шәкіров және т.б. өнер көрсетті. Іс-шарада «Әлия гүлі» халықтық би ансамблінің бишілері мың бұрала би билеп, кештің шырайын кіргізді. Кеш соңында өнерсүйер қауым ақынның «Бақыт деген…» атты өлеңін әнімен бірге қосыла шырқады.
— Кеш көңілімнен шықты. Сахнада көрсетілген композициялық көріністер Мұқағали ақынның бейнесін аша білді. Қазақтың төл өнері жасай берсін! Ұйымдастырушыларға алғысым шексіз, — дейді қала тұрғыны Кенжебай Ережепов.
Ақмарал МҰҚАШЕВА.