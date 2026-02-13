ӨЛЕҢ МЕН ӘН ТОҒЫСҚАН КЕШ
Мұқағали — 95
Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 95 жылдығына орай облыстық филармония ұжымы мерекелік концерт өткізді. Музыка мен поэзия асқақтаған өнер кеші бұл жолы ерекше форматта ұйымдастырылды.
Әдеттегідей көрермен залында емес, фойеде өткен концерт шағын топ өкілдеріне арналды. Сахна, шымылдық, арнайы қойылған жарық болмаған өнер мерекесі әншілермен емен-жарқын сырласып, әңгімелесуге, бірге өлең оқуға жағдай туғызды.
— Биыл қазақ поэзиясының мұзбалағы атанған ұлы ақынның мерейтойына орай осындай өзгеше кеш өткізуді жөн көрдік. Егер көрермен тарапынан жақсы қолдау тапса, бұл тәжірибеміз жалғасын табады. Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін білмейтін қазақ жоқ болғандықтан, бір жағынан, шағын жерге жиналғандардың барлығы қосыла өлең оқысын деген ой болды, — дейді Ғ.Жұбанова атындағы облыстық филармония директорының орынбасары Айбек Кемал.
Филармония құрамындағы Б.Оралұлы шығармашылық орталығы мен «Dauys» әншілер ұжымының қатысуымен өткен кеште ақынның Отан, өмір, махаббат туралы өлеңдері оқылып, композиторлар Нұрғиса Тілендиев, Төлеген Мұхамеджанов, Қанат Ибрагимов, Табылды Досымов, Мұратхан Егінбаев, Кентау Назарбек, Бақтығали Жұмалин, Таңат Мамырханұлы, Алмахан Кенжебекова, Гүлнар Дәукенова, Елена Әбдіхалықова, т.б. әндері орындалды. Көрермен қауым, әсіресе ақынның өлеңдеріне жазылған «Кім білсін менің хәлімді», «Күн қайда асығады?», «Есіңе мені алғайсың», «Күрең күз», «Мен деп ойла» әндерін жылы қабылдады. Концертте өнер көрсеткендерден Қуан Жаңбырбаев, Манзура Сапарова, «Тамсан» триосы жарқырай көрінді.
Айбек СЕРІКҰЛЫ.