ШАРУАЛАРҒА ЖАҢА ЖОБА ТҮСІНДІРІЛДІ
Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары Әсет Жеткізгеновтің төрағалығымен «Атамекен» облыстық кәсіпкерлер палатасында жаңа Конституция жобасына арналған мәжіліс өтті.
Жиынға облыстық мәслихат депутаттары Кәмшат Төлеуова мен Нұрлан Махамбетов, сондай-ақ ауыл шаруашылығы құрылымдарының басшылары мен өкілдері, басқарма қызметкерлері қатысты.
— Конституциялық реформаның, соның негізінде референдумның болатыны — үлкен тарихи оқиға. Қазір жаңа Конституция жобасы халыққа кеңінен түсіндіріліп жатыр, себебі әлеуметтік желілерде түрлі ой-пікір болуы мүмкін. Қазақ «Мың қосшыдан, бір басшы» дейді ғой, сондықтан барлығымыз бір ауыздан Президентіміздің бастамасын қолдауымыз керек, — деген депутат, өңірлік кәсіпкерлер және агроөнеркәсіптік кешен салалық кеңестерінің мүшесі Кәмшат Төлеуова жиналғандарға цифрландыру мен жасанды интеллектінің Конституцияға еніп жатқаны үлкен жетістік екенін, жеке деректерді қорғауға мүмкіндік беретінін атап өтті. Сондай-ақ ол жаңа Конституция жобасындағы сот, прокуратура және адвокаттық институт туралы да жан-жақты түсіндірді.
Жиында Қазақстан фермерлер қауымдастығы облыстық филиалының төрағасы, ауыл шаруашылығы саласының ардагері Құсайын Сәрсенбай: «Елімізде конституциялық реформа бойынша талқылау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Конституциямызға енгізіліп жатқан өзгерістердің барлығы қарапайым халық үшін тиімді деп ойлаймын. Биліктің тепе-теңдігі сақталады, адам капиталына көңіл бөлінеді. Жаңадан Вице-президент лауазымы енгізілгелі отыр, бір палаталы парламент құрылмақ, ал Халық кеңесінің құрамына әр облыстан екі адам кіреді. Бұл қарапайым халықтың дауысын жеткізуге өте тиімді», — деді.
Жиында ауыл шаруашылығын дамыту, мал шаруашылығын қолдау бағдарламалары туралы да айтылды.
Арайлым НҰРБАЕВА.