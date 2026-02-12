ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ДЕРЕКТІ ФИЛЬМ КӨРСЕТІЛДІ
«Таза Қазақстан» жалпыұлттық экологиялық бағдарламасы аясында Жастар сарайында «Топырақтың алты дюймі» атты деректі фильм көрсетілді. Көрсетілімге Ұлыбритания елшілігінен келген мамандар қатысып, экологиялық тұрақтылық пен жер ресурстарын тиімді пайдалану бағытындағы халықаралық тәжірибемен бөлісті.
Іс-шараға Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің студенттері мен оқытушылары, сондай-ақ ауыл шаруашылығы саласының мамандары да қатысты.
Шараның басты мақсаты — жастардың экологиялық мәдениетін арттыру, табиғатқа жауапкершілікпен қарау құндылықтарын қалыптастыру. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қоршаған ортаны қорғау мәселесі бүгінгі таңда жаһандық маңызға ие. Әсіресе топырақ құнарлылығын сақтау — азық-түлік қауіпсіздігі мен ел болашағына тікелей әсер ететін фактор.
Ұлыбритания елшілігінің климат және көгалдандыру бөлімінің басшысы Кирри Хендрискен деректі фильмнің мазмұнына тоқталды.
— Фильм Ұлыбританиядағы үш жас фермердің тәжірибесіне негізделген. Олар дәстүрлі фермерлік тәсілдерді сақтай отырып, заманауи технологияларды қолдану арқылы топырақтың құнарлылығын қалпына келтіру, сақтау және тиімді шаруашылық жүргізу жолдарын көрсетеді, — деді К.Хендрискен.
Деректі туындыда жер ресурстарын тиімді пайдалану, топырақты қалпына келтіру, қоршаған ортаны қорғаудың адам денсаулығы мен қоғам үшін маңызы жан-жақты қамтылған.
Шара барысында ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты Жақсылық Алманов өңірдегі топырақ сапасына тоқталды.
— Облысымызда ең құнарлы топырақ Қарғалы, Хромтау, Мәртөк және Әйтеке би аудандарында кездеседі. Бұрын барлық ауданда егін шаруашылығы қарқынды дамыған. Біз 32 мың гектарға жуық жерге егін егіп, гектарынан 6-8 центнер өнім алдық. Топырақты күтіп-баптап, тыңайтқыштарды тиімді қолдандық. Қазіргі таңда жел және су эрозиясы — өте күрделі мәселе. Бізде далалық аймақтар өте көп. Желдің әсерінен топырақ қурайды, ұшып кетеді. Сондықтан жел күшін азайту үшін ағаштар, талдар мен жасыл желекті көп егу қажет, — дейді ғалым.
Фильм көрсетілімінен кейін панельдік пікірталас ұйымдастырылып, экологиялық ахуал, жердің тозуы және тұрақты даму мәселелері талқыланды. Сарапшылар топырақ құнарын сақтау аграрлық сала мамандарының ғана емес, бүкіл қоғамның ортақ міндеті екенін атап өтті.
Айдана АЛТЫБАЕВА.