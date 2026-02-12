БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕГІ ӘКЕНІҢ РӨЛІ
Тәрбие
Облыстық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен Ақтөбе жоғары политехникалық колледжінде «Әкеммен сырласу» атты танымдық кездесу өтті.
Кездесуге облыстық жастар ресурстық орталығы басшысы Самғат Артығалин, «Мерейлі отбасы» байқауының облыстық жүлдегері, күйші Төребек Мұстафин, ләңгі спортын насихаттаушы, асаба Ерген Сағынайұлы және колледжде білім алып жатқан ұлдардың әкелері қатысты.
Іс-шара әке мен бала арасындағы қарым-қатынасты нығайту, ұрпақтар арасындағы байланысты арттыру және қоғамдық өмірде әкелердің рөлін көтеру мақсатында ұйымдастырылды.
Облыстық жастар ресурстық орталығы басшысы Самғат Артығалин әке мен бала арасындағы қарым-қатынасты нығайтудың, ұлттық дәстүрлерді ұрпақтан-ұрпаққа жеткізудің маңызына тоқталды.
Мәңке ата атындағы шығармашылық мектебінің директоры, «Мерейлі отбасы» байқауының облыстық жүлдегері, мәдениет саласының үздігі, күйші Төребек Мұстафин өз отбасындағы құндылықтарға тоқталып, бала тәрбиесіндегі тәжірибесін бөлісті.
— Ақыл айтқым келмейді, менің түсінгенім, ең әуелі баланы еңбекке баулып, білім алуына жағдай жасауымыз керек. Бүгінгінің баласы білімді, жан-жақты болуға тиіс. Өзім әскерден келгеннен кейін оқыдым, яғни музыкалық колледжге түстім. Қай жаста да оқуға болады. Оқуға ниетті адамға ерте-кеш деген ұғым жоқ. Музыка саласында жүргендіктен ғана айтып отырғаным жоқ, бірақ қандай да бір музыкалық аспап үйренген баланың дүниетанымы кең, жан-жақты әрі мейірімді болып өсетінін байқадым. Өзім — домбырашымын, әйелім Гүлнар Асылханқызы — қобызшы. 1995 жылы бас қостық. Бес баламыз бар. Екеуміз де өнер саласында жүргендіктен, балаларымыздың бәрі де шетінен өнерлі. Бәріміз де кәсіби музыкант болғандықтан, Мұстафиндер отбасылық ансамблін құрғанбыз. Арасында ансамбль болып, облыс аудандарына концерт қоятынымыз бар, — деді күйші Төребек Мұстафин. Ол өз сөзін күй тартып, түйіндеді.
Ал ләңгі спортын насихаттап жүрген Ерген Сағынайұлы халықтық ойындар мен дәстүрлер туралы баяндап, әкелердің ұрпақ тәрбиесіндегі рөлін атап өтті.
— Ойыл ауданы Сарбие ауылының азаматымын. Қазіргі таңда Ақтөбе қаласының тұрғынымын. Бала кезімізде ауылда талай ләңгі ойнадық. Қалаға келгеннен кейін ұмытылып қалды. Соны қолға алып жүргеніме үш-төрт жылдың жүзі болды. Ләңгі — ежелгі ойын. Қазақ даласында дамыған бұл спорт түрі денсаулыққа өте пайдалы. Ләңгі ойнаған кезде дененің барлық мүшесі қозғалады, адам терлейді. Бұл ойын шымырлық пен сергектікті шыңдайды. Жақында Ақтөбеде ләңгіден жарыс ұйымдастырдым. Ләңгі сойылған қой-ешкінің терісіне құйылған қорғасынды бекітіп, жасалады. Қазір дәстүрлі ләңгіні табу қиын. Қалада жүргесін, қол қысқа. Ләңгі теуіп тұрған бір бейнежазбамды әлеуметтік желіге салғанмын, соны көрген Жамбыл облысы Тараз қаласының тұрғыны, ARDAQ BRAND ұлттық киімдері мен ұлттық спорт түрлерін дамытушы Ардақ Әбдіқалық хабарласып, біраз ләңгі сыйға тартты. Ол еліміз бойынша көкпар, ләңгі, бәйге, теңге ілу киімдерін тігіп, сататын шебер екен. Риза боп қалдым.
Екі ұлым, бір қызым бар. Ұлдарым да ләңгіні жақсы ойнап жүр, — деген Ерген Сағынайұлы ұлдарымен бірге ләңгіні қалай тебу керегін көрсетіп, ұпайды қалай есептейтінін түсіндірді.
Кездесу соңында Ақтөбе жоғары политехникалық колледжінің директоры Жеңіскүл Мұхамбетпайызова бала тәрбиесіндегі әкенің рөлі зор екенін атап өтіп, белсенді қатысушыларға сый-сыяпат табыстады.
Кездесуге келген басқа да әкелер бала тәрбиесіндегі әкенің рөлі туралы өз пікірімен бөлісті.
Айнұр ІЛИЯСҚЫЗЫ.