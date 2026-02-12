ЖҰМЫСШЫ ҚҰҚЫҒЫ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗ ЕҢБЕК
Ақтөбе ферроқорытпа зауытында жаңа Конституция жобасын талқылауға арналған жиын өтті. Оған облыстық мәслихат төрағасы, Конституциялық реформа жөніндегі комиссия мүшесі Гүлқасима Сүйінтаева, облыстық мәслихат депутаты Естай Сисенбаев және еңбек ұжымы қатысты.
Алдымен Гүлқасима Сүйінтаева жаңа Конституция жобасында еңбек құқығы, азаматтардың қауіпсіз еңбек жағдайы, уақтылы жалақы төлеу сияқты міндеттемелер нақты айқындалғанын атап өтті.
— Жаңа Конституция жобасының кіріспесінде еліміздің басты ұлттық құндылықтары айқын әрі нақты көрініс тапқан. Кіріспеде «Әділетті Қазақстан» идеясы мен «Заң мен тәртіп» қағидаты нақты белгіленген. Адам құқықтары мен бостандықтары мемлекеттің басты басымдығы ретінде жарияланып отыр. Еңбек құқығының конституциялық деңгейде нығаюы ерекше мәнге ие. Әрбір жұмысшының құқығын қорғау, қауіпсіз еңбек жағдайын жасау заңмен қадағаланады. 15 наурызда жалпыұлттық референдум өтеді. Елдігімізді айқындайтын құжаттың маңызын халық арасында ашық талқылап, түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз, — деді ол.
Кездесу барысында облыстық мәслихат депутаты Естай Сисенбаев Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жүзеге асырылып жатқан Конституциялық реформаның елдің саяси жаңғыруындағы шешуші қадам екенін атап өтті.
— Жаңа Конституция жобасы қоғамның сұранысы мен заман талабына сай әзірленген. Алда өтетін жалпыұлттық референдум әрбір азаматтың ел тағдырына қатысты маңызды шешім қабылдауына мүмкіндік береді. Жоба мәтінінде әділеттілік, «Заң мен тәртіп» және табиғатқа жауапкершілікпен қарау сияқты қағидаттар қарастырылған. Қоршаған ортаны қорғау, табиғатты аялау — әр адамның парызы. Тазалық өзімізден басталатынын естен шығармайық. Жаңа Контитуция жобасы қоғамда жан-жақты талқыланып жатыр. Күні кеше өткен бірлескен отырыста сарапшы мамандар мемлекет дамуының стратегиялық бағыттары ретінде ғылым мен инновацияның маңызын атап өтті, — деді облыстық мәслихат депутаты.
Ақмарал МҰҚАШЕВА.